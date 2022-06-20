https://ria.ru/20220620/vyraschivanie-1796787777.html

Выращивание грибов дома: способы, условия, советы эксперта

Выращивание грибов в домашних условиях: технология, условия, как начать с нуля

Выращивание грибов дома: способы, условия, советы эксперта

Выращивание грибов в домашних условиях — трудоемкая, но интересная процедура, которую может освоить даже новичок. Сейчас существуют разные технологии, однако не РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:20

2022-06-20T16:20

2022-06-20T16:20

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787859068_0:106:3059:1827_1920x0_80_0_0_537159b3ebb679320162e0fcc60cc927.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выращивание грибов в домашних условиях — трудоемкая, но интересная процедура, которую может освоить даже новичок. Сейчас существуют разные технологии, однако не все позволяют вырастить грибы с нуля дома. О том, с чего начать, какие условия необходимы разным грибам, когда и как собирать урожай— в материале РИА Новости.Выращивание грибовГрибы в разы приятнее употреблять в пищу, если они выращены собственными усилиями. Кроме того, это достаточно прибыльное дело в случае выращивания их на продажу в больших объемах. Но чтобы получить хороший урожай, начинающим и опытным грибоводам приходится идти на разные ухищрения и сталкиваться с трудностями.По словам эксперта, чтобы выращивание грибов было выгодным, нужно это делать в промышленных масштабах, цены на них сейчас не особо высокие по причине большой конкуренции, например, рынок в стране заполнен польскими шампиньонами, и к тому же на территории России работают огромные агрокомплексы. С ними конкурировать сложно, а для себя — очень трудоемко. Например, шампиньоны на грядке на даче вырастить не получится, считают эксперты. Если и выбирать что-то для выращивания на открытом воздухе, то, например, менее прихотливые вешенки.Где выращиватьНа урожайность грибов влияют несколько факторов, наиболее важным является место.Частный домЧастный дом подходит для самостоятельного выращивания, так как на его территории можно выбрать разные варианты:“Можно попытаться вырастить вешенки или шиитаке, для этих грибов в качестве субстрата годятся древесные отходы, опилки, даже чурки древесины. Это намного проще, чем подготавливать сложный торфяной субстрат для шампиньонов. В свое время я экспериментировал с вешенками, внедрил грибницу на шпажках (такие продаются) в древесные чурки, принесенные из леса, на своей даче — и грибы выросли. Не сказать что много, но на несколько обедов хватило”, — рассказал грибовод.КвартираУсловия квартиры — не самые подходящие для выращивания грибов. Как минимум, проблема заключается в том, что многие виды грибов растут только в симбиозе с корнями деревьев. Другие же крайне требовательны к условиям. К тому же, культивирование съедобных экземпляров в жилом помещении вредно для здоровья, так как грибы выделяют споры, способные вызвать аллергию: кашель, насморк и др.Способы выращиванияЕсть два способа выращивания грибов в домашних условиях: естественный и искусственный. Каждый отличается уровнем сложности, урожайностью и другими факторами.ЕстественныйСамый действенный способ вырастить у себя дома грибы — естественный, то есть с помощью мицелия лесного гриба, который впоследствии высаживают на открытом участке или в подвале.Преимущество такого метода в том, что грибовод точно знает, с какими видом он имеет дело и есть больше шансов на то, что появится урожай.ИскусственныйИскусственный способ выращивания — более простой на первый взгляд вариант, но урожайность при нем крайне сомнительна. Об этом рассказывает эксперт:“Сейчас во многих магазинах в отделе “семена” продаются пакетики со спорами лесных грибов — от лисичек до белых, от груздей до трюфелей. Но я их категорически покупать не рекомендую — все наши любимые лесные грибы микоризные, т.е. образуют симбиоз с деревьями, и искусственно культивировать их еще никому не удалось. Даже микологи (ученые, изучающие грибы), до конца не знают, как и почему образуется микориза. Но ни один белый гриб не сможет вырасти без ели, сосны или березы, причем определенного возраста. Некоторые мои соседи по даче покупали такие пакетики со спорами, и ни у кого грибы не появились ни через год, ни через пять лет, как я и предупреждал. Я сам как-то купил несколько пакетиков, отдал их на анализ в Ботанический институт им. Комарова РАН в Питере. И микологи под микроскопом увидели, что кроме трухи и непонятных спор там ничего нет". Выбор грибовПри выборе грибов для выращивания нужно ориентироваться на несколько факторов:“Вырастить можно лишь “грибы-сапрофиты” — те, что питаются органикой. Например, вешенки, ну или в качестве экзотики — шиитаке. Последний гриб сейчас — один из самых популярных в мире. Кстати, именно его многие у нас невольно едят, покупая китайские банки с маринованными якобы "груздями"”, — добавил грибник.По словам эксперта, в них груздей нет, а есть лишь шиитаке с уксусом:МаслятаРазведение маслят возможно только на любительском уровне. Это связано с тем, что при массовом выращивании необходимы обширные площади с молодыми лесопосадками, что является нерентабельным. Масленок — гриб микоризный, т.е. ему требуется соседство деревьев разных пород (в зависимости от вида), чтобы образовать грибницу. Поэтому желательно, чтобы на дачном участке росло хвойное или лиственное дерево, вблизи которого можно высадить лесной мицелий из спор перезревших грибов.“У меня самого всю жизнь на даче растут лиственничные маслята, и появились они много лет назад, когда дедушка принес из леса и посадил лиственницы. Оказалось, на их корнях была уже грибница!” — отметил эксперт.ВешенкиВешенки в домашних условиях выращивают на открытом воздухе на садовом или дачном участке с помощью природного мицелия. В качестве “грунта” используют пеньки или бруски дерева.“Объект” для выращивания замачивают в воде на несколько суток или поливают из ведра на протяжении того же времени. Затем высверливают отверстия (около 2 см в диаметре и 5 см в глубину), которые позже заполняют мицелием. Подготовленные бруски погружают в землю на глубину 15 см.ОпятаИх можно выращивать на пнях, также подходят тепличный (в изолированном помещении) и баночный методы (смесь для выращивания помещается в банку, где далее прорастает грибница).Пни должны быть:ШиитакеШиитаке — один из самых распространенных в культивировании видов грибов по всему миру. Их можно вырастить самостоятельно с помощью древесины — на поленьях или стружке/опилках. Главное, чтобы материал был лиственной породы (бука, дуба, ольхи, ореха и т.д.). Экстенсивный способ (на бревнах/пнях) тоже подходит и считается классическим вариантом для домашнего культивирования.ЛисичкиТакие грибы растут только рядом с корневыми системами деревьев (например, около сосны или ели). Таким образом они получают питательные вещества для роста и плодоношения. Для культивирования на грядке или в погребе они непригодны.Белые грибыБоровик или белый гриб возможно вырастить дома в условиях улицы, теплицы (в южных регионах), парника, погреба или даже гаража. Но для их культивирования нужно подготавливать специальный субстрат с супесчаной и суглинистой почвой и соблюдать другие условия, например, то же соседство с хвойным или лиственным деревом, если идет речь о выращивании в открытом грунте. Другой способ вырастить белые грибы — использовать грибную камеру.Сама посадка мицелия выполняется сразу в почву в подготовленные лунки. Для белых грибов не нужно использовать пни, бревна и т.д.ТрюфелиСамостоятельное культивирование трюфелей — трудозатратное и не быстрое дело. Первый урожай после посадки мицелия можно ожидать через 5 - 10 лет и только в том случае, если он успешно образовал микоризу с деревом по соседству, что сложно определить самим.Выбор посадочного материалаЕсть два вида посадочного материала для выращивания грибов — споры и мицелий. Наиболее простой вариант — купить готовый набор со спорами тех или иных экземпляров, но в таком случае есть риск наткнуться на недобросовестных производителей. Именно по этой причине многим начинающим грибоводам рекомендуют пользоваться естественным способом — принести грибницу (мицелий) из леса.Выбор субстратаСубстрат — это смесь/материал, в которых будут расти грибы. Это могут быть солома, пни, картон, кофейная гуща, листья и многое другое.Например, для вешенок подходит сухая трава, для шампиньонов — компосты (из навоза, соломы и извести), для опят — опилки деревьев лиственных пород и так далее. При выборе субстрата стоит ориентироваться на то, какую почву предпочитает конкретный вид.Условия выращиванияГрибы являются капризной культурой, которой необходимо строгое соблюдение условий выращивания. Оптимально, если в помещении или на улице можно поддерживать следующие параметры:Как выращиватьВыращивание грибов — процесс многоступенчатый и он требует последовательных действий — правильное обустройство камеры, дезинфекция, подготовка посадочного материала и субстрата, посадка мицелия, уход и сбор.Обустройство грибной камерыЕсли выращивание грибов — цель коммерческая, то в таком случае не обойтись без грибной камеры. Это специальная зона в подвальном помещении, которая снабжается:ДезинфекцияДезинфицирование при выращивании грибов применяется в том случае, если культивирование выполняется в помещении. Есть несколько правил, которые помогают предупредить появление насекомых, бактерий и другие “напасти” во время выращивания:Важно не обрабатывать помещение часто и для профилактики, рекомендованная периодичность — один раз летом во время недельного техосмотра оборудования и грибной камеры. Вдобавок, при любых манипуляциях с грибами рекомендуется использовать стерильные приборы.Подготовка посадочного материалаЕсли есть уже готовый посадочный материал из магазина, то подготовка не требуется. При выращивании из естественного материала необходимо выполнить несколько действий:После вышеперечисленных этапов можно начать посадку мицелия в готовый субстрат.Подготовка субстратаПосле того, как будет определен вид субстрата и выращен мицелий для культивирования, необходимо приготовить смесь в закрытом помещении с вентиляцией. При условии, что субстрат качественный и соблюдены другие условия при посадке, ожидать урожая можно уже на следующий сезон.Посадка мицелияПосадка мицелия грибов на улице должна выполняться согласно следующим требованиям:Уход за грибамиОсновное правило в уходе за посаженным грибами — частый полив. Экземпляры нуждаются в постоянно высоком уровне влаги, поэтому важно поливать приствольный круг дерева, причем еще в тот момент, когда грибов еще нет. Длительность орошения— от 10 до 20 минут в день.Сбор урожаяНапример, в случае с шампиньонами, собирать экземпляры понемногу можно каждые пять дней после первого плодоношения и вплоть до осени.На четвертом сборе необходимо полностью сменить субстрат, даже если грибы активно растут. Это связано с тем, что с их ростом повышается риск развития болезнетворных бактерий.Кроме этого, работа должна проводиться в перчатках, маске и защитных очках во избежание попадания спор в организм человека.Применение отработанного субстратаГрибная “отработка” — полезный материал для удобрения различных культур в огороде и саду. Такая подкормка называется “биогумус”, он помогает улучшить структуру почвы и увеличить количество питательных веществ.Другой, не менее полезный вариант использования субстрата, — мульча (верхний слой для сохранения определенных свойства почвы) под деревья и кустарники. Отработку перед использованием подсушивают, выкладывают на необходимый участок, где впоследствии она перегнивает и выделяет полезные микроэлементы, разрыхляя и улучшая грунт.Можно попробовать использовать грибную отработку для кормления кур, уток, гусей и др. Но только в том случае, если в составе смеси имеется солома.Советы грибоводовМногие опытные грибоводы рекомендуют использовать именно природные материалы, для того чтобы повысить свои шансы получить полезный и вкусный урожай.Советом поделился Дмитрий Тихомиров, ведущий программы “Царство грибов” на телеканале “Живая планета”:

https://ria.ru/20220511/grib-1787882584.html

https://ria.ru/20220524/podosinovik-1790426142.html

https://ria.ru/20220531/lisichki-1792093640.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190912/1558632726.html

https://ria.ru/20220607/ryadovka-1793847268.html

https://ria.ru/20220513/smorchok-1788448962.html

https://ria.ru/20220531/syroezhki-1792130091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия