Выращивание грибов дома: способы, условия, советы эксперта
Выращивание грибов
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выращивание грибов в домашних условиях — трудоемкая, но интересная процедура, которую может освоить даже новичок. Сейчас существуют разные технологии, однако не все позволяют вырастить грибы с нуля дома. О том, с чего начать, какие условия необходимы разным грибам, когда и как собирать урожай— в материале РИА Новости.
Выращивание грибов
Грибы в разы приятнее употреблять в пищу, если они выращены собственными усилиями. Кроме того, это достаточно прибыльное дело в случае выращивания их на продажу в больших объемах. Но чтобы получить хороший урожай, начинающим и опытным грибоводам приходится идти на разные ухищрения и сталкиваться с трудностями.
“В начале 90-х даже моя мама, врач-педиатр районной поликлиники, пока времена были тяжелые, в подвале учреждения с коллегами пытались растить шампиньоны и даже получили первый урожай, но дело это было столь трудоемкое, что они закончили эксперимент”, — поделился Дмитрий Тихомиров, ведущий программы “Царство грибов” на телеканале “Живая Планета”.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкШампиньоны в цехе выращивания грибного комплекса торговой марки "Грибов Дол" в Ростовской области
Шампиньоны в цехе выращивания грибного комплекса торговой марки "Грибов Дол" в Ростовской области
По словам эксперта, чтобы выращивание грибов было выгодным, нужно это делать в промышленных масштабах, цены на них сейчас не особо высокие по причине большой конкуренции, например, рынок в стране заполнен польскими шампиньонами, и к тому же на территории России работают огромные агрокомплексы. С ними конкурировать сложно, а для себя — очень трудоемко. Например, шампиньоны на грядке на даче вырастить не получится, считают эксперты. Если и выбирать что-то для выращивания на открытом воздухе, то, например, менее прихотливые вешенки.
Где выращивать
На урожайность грибов влияют несколько факторов, наиболее важным является место.
Частный дом
Частный дом подходит для самостоятельного выращивания, так как на его территории можно выбрать разные варианты:
- —участок в затененном месте;
- —подвал или погреб;
- —теплица.
Выращивание грибов из семян
“Можно попытаться вырастить вешенки или шиитаке, для этих грибов в качестве субстрата годятся древесные отходы, опилки, даже чурки древесины. Это намного проще, чем подготавливать сложный торфяной субстрат для шампиньонов. В свое время я экспериментировал с вешенками, внедрил грибницу на шпажках (такие продаются) в древесные чурки, принесенные из леса, на своей даче — и грибы выросли. Не сказать что много, но на несколько обедов хватило”, — рассказал грибовод.
Квартира
Условия квартиры — не самые подходящие для выращивания грибов. Как минимум, проблема заключается в том, что многие виды грибов растут только в симбиозе с корнями деревьев. Другие же крайне требовательны к условиям. К тому же, культивирование съедобных экземпляров в жилом помещении вредно для здоровья, так как грибы выделяют споры, способные вызвать аллергию: кашель, насморк и др.
“Конечно, все грибы требуют собственного необходимого микроклимата, и поэтому вырастить их в квартире (кроме плесени на хлебе, в ванной комнате и т.д.) невозможно!” — добавил ведущий программы “Царство грибов”.
Способы выращивания
Есть два способа выращивания грибов в домашних условиях: естественный и искусственный. Каждый отличается уровнем сложности, урожайностью и другими факторами.
Естественный
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПроверка роста мицелий (грибницы) в цехе выращивания грибов
Проверка роста мицелий (грибницы) в цехе выращивания грибов
Самый действенный способ вырастить у себя дома грибы — естественный, то есть с помощью мицелия лесного гриба, который впоследствии высаживают на открытом участке или в подвале.
Преимущество такого метода в том, что грибовод точно знает, с какими видом он имеет дело и есть больше шансов на то, что появится урожай.
Искусственный
Искусственный способ выращивания — более простой на первый взгляд вариант, но урожайность при нем крайне сомнительна. Об этом рассказывает эксперт:
“Сейчас во многих магазинах в отделе “семена” продаются пакетики со спорами лесных грибов — от лисичек до белых, от груздей до трюфелей. Но я их категорически покупать не рекомендую — все наши любимые лесные грибы микоризные, т.е. образуют симбиоз с деревьями, и искусственно культивировать их еще никому не удалось. Даже микологи (ученые, изучающие грибы), до конца не знают, как и почему образуется микориза. Но ни один белый гриб не сможет вырасти без ели, сосны или березы, причем определенного возраста. Некоторые мои соседи по даче покупали такие пакетики со спорами, и ни у кого грибы не появились ни через год, ни через пять лет, как я и предупреждал. Я сам как-то купил несколько пакетиков, отдал их на анализ в Ботанический институт им. Комарова РАН в Питере. И микологи под микроскопом увидели, что кроме трухи и непонятных спор там ничего нет".
Выбор грибов
При выборе грибов для выращивания нужно ориентироваться на несколько факторов:
- —какие виды нравятся больше всего;
- —какие имеются условия для выращивания;
- —есть ли время и силы для культивирования то или иного вида (каждый может отличаться требованиями).
“Вырастить можно лишь “грибы-сапрофиты” — те, что питаются органикой. Например, вешенки, ну или в качестве экзотики — шиитаке. Последний гриб сейчас — один из самых популярных в мире. Кстати, именно его многие у нас невольно едят, покупая китайские банки с маринованными якобы "груздями"”, — добавил грибник.
По словам эксперта, в них груздей нет, а есть лишь шиитаке с уксусом:
“Странно, что их путают с груздями, между ними ничего общего нет даже во внешнем виде. Если присмотреться, то мелким шрифтом в списке ингредиентов написано “шиитаке”. Под Москвой сейчас работают хозяйства по их выращиванию”, — прокомментировал Дмитрий Тихомиров.
Маслята
Масленок
Разведение маслят возможно только на любительском уровне. Это связано с тем, что при массовом выращивании необходимы обширные площади с молодыми лесопосадками, что является нерентабельным. Масленок — гриб микоризный, т.е. ему требуется соседство деревьев разных пород (в зависимости от вида), чтобы образовать грибницу. Поэтому желательно, чтобы на дачном участке росло хвойное или лиственное дерево, вблизи которого можно высадить лесной мицелий из спор перезревших грибов.
“У меня самого всю жизнь на даче растут лиственничные маслята, и появились они много лет назад, когда дедушка принес из леса и посадил лиственницы. Оказалось, на их корнях была уже грибница!” — отметил эксперт.
Вешенки
Вешенки в домашних условиях выращивают на открытом воздухе на садовом или дачном участке с помощью природного мицелия. В качестве “грунта” используют пеньки или бруски дерева.
“Объект” для выращивания замачивают в воде на несколько суток или поливают из ведра на протяжении того же времени. Затем высверливают отверстия (около 2 см в диаметре и 5 см в глубину), которые позже заполняют мицелием. Подготовленные бруски погружают в землю на глубину 15 см.
Опята
Их можно выращивать на пнях, также подходят тепличный (в изолированном помещении) и баночный методы (смесь для выращивания помещается в банку, где далее прорастает грибница).
Пни должны быть:
- —плотными по своей структуре;
- —без трухлявых и испорченных зон;
- —диаметром на менее 15 см;
- —увлажненными до самой сердцевины (это можно понять благодаря темному цвету коры и выделению воды, если отломать часть древесины).
Шиитаке
Шиитаке — один из самых распространенных в культивировании видов грибов по всему миру. Их можно вырастить самостоятельно с помощью древесины — на поленьях или стружке/опилках. Главное, чтобы материал был лиственной породы (бука, дуба, ольхи, ореха и т.д.). Экстенсивный способ (на бревнах/пнях) тоже подходит и считается классическим вариантом для домашнего культивирования.
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Лисички
Такие грибы растут только рядом с корневыми системами деревьев (например, около сосны или ели). Таким образом они получают питательные вещества для роста и плодоношения. Для культивирования на грядке или в погребе они непригодны.
Белые грибы
Боровик или белый гриб возможно вырастить дома в условиях улицы, теплицы (в южных регионах), парника, погреба или даже гаража. Но для их культивирования нужно подготавливать специальный субстрат с супесчаной и суглинистой почвой и соблюдать другие условия, например, то же соседство с хвойным или лиственным деревом, если идет речь о выращивании в открытом грунте. Другой способ вырастить белые грибы — использовать грибную камеру.
Сама посадка мицелия выполняется сразу в почву в подготовленные лунки. Для белых грибов не нужно использовать пни, бревна и т.д.
Трюфели
Самостоятельное культивирование трюфелей — трудозатратное и не быстрое дело. Первый урожай после посадки мицелия можно ожидать через 5 - 10 лет и только в том случае, если он успешно образовал микоризу с деревом по соседству, что сложно определить самим.
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“Во Франции, где микроклимат подходящий, пытаются выращивать трюфель, высаживая рассаду дубов с микоризой трюфелей. И что-то у французов получается, были подобные опыты и в Крыму. Но дело это крайне долгое, первые грибы появятся лет через десять, а окупится ли эта плантация — большой вопрос, и ответ на него — лет через двадцать-тридцать, не ранее”, — дополнил Дмитрий Тихомиров.
Выбор посадочного материала
Есть два вида посадочного материала для выращивания грибов — споры и мицелий. Наиболее простой вариант — купить готовый набор со спорами тех или иных экземпляров, но в таком случае есть риск наткнуться на недобросовестных производителей. Именно по этой причине многим начинающим грибоводам рекомендуют пользоваться естественным способом — принести грибницу (мицелий) из леса.
Выбор субстрата
Субстрат — это смесь/материал, в которых будут расти грибы. Это могут быть солома, пни, картон, кофейная гуща, листья и многое другое.
Например, для вешенок подходит сухая трава, для шампиньонов — компосты (из навоза, соломы и извести), для опят — опилки деревьев лиственных пород и так далее. При выборе субстрата стоит ориентироваться на то, какую почву предпочитает конкретный вид.
Условия выращивания
Грибы являются капризной культурой, которой необходимо строгое соблюдение условий выращивания. Оптимально, если в помещении или на улице можно поддерживать следующие параметры:
- —температура не ниже 12 градусов, наиболее благоприятная для развития и более быстрого плодоношения — 25 градусов;
- —высокая влажность до 80% — создается с помощью опрыскиваний три раза в день и увлажнителей воздуха.
- —полная затененность.
Как выращивать
Выращивание грибов — процесс многоступенчатый и он требует последовательных действий — правильное обустройство камеры, дезинфекция, подготовка посадочного материала и субстрата, посадка мицелия, уход и сбор.
“Издавна известен такой способ посадки на участке лесных грибов: принести старые созревшие шляпки и закопать их, но только под подходящим деревом, с которым грибница сможет в будущем образовать микоризу. Но и тут никаких гарантий нет, успех зависит от сотен факторов, даже микологам это никак не удается (в свое время были эксперименты, и грибница даже разрасталась в лабораторных условиях, но плодовых тел не приносила)”, — рассказал грибовод.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПодготовка соломы для компоста под выращивание грибов
Подготовка соломы для компоста под выращивание грибов
Обустройство грибной камеры
Если выращивание грибов — цель коммерческая, то в таком случае не обойтись без грибной камеры. Это специальная зона в подвальном помещении, которая снабжается:
- —обогревательными приборами (желательно с возможностью регулировать температуру в комнате);
- —теплоизоляцией (вспененный фольгированный полиэтилен, которым оклеивают стены и потолок). Это необходимо для того чтобы эффективнее сохранять тепло и экономить на электроэнергии;
- —вентиляцией (например, вытяжной вентилятор для циркуляции воздуха);
- —освещением, а именно светильники с рассеянным светом;
- —стеллажами с полками из металла, который желательно покрыть антикоррозийном защитой;
- —увлажнителями воздуха.
Дезинфекция
Дезинфицирование при выращивании грибов применяется в том случае, если культивирование выполняется в помещении. Есть несколько правил, которые помогают предупредить появление насекомых, бактерий и другие “напасти” во время выращивания:
- —в комнате или подвале не должно быть внешних нарушений — трещин, дыр, щелей и т.д.;
- —поверхности стен должны быть оштукатурены;
- —необходимо обработать поверхности раствором пергидроля с концентрацией перекиси 30-33% — ее следует смешать с водой до концентрации 4-6%.
Важно не обрабатывать помещение часто и для профилактики, рекомендованная периодичность — один раз летом во время недельного техосмотра оборудования и грибной камеры. Вдобавок, при любых манипуляциях с грибами рекомендуется использовать стерильные приборы.
Подготовка посадочного материала
Если есть уже готовый посадочный материал из магазина, то подготовка не требуется. При выращивании из естественного материала необходимо выполнить несколько действий:
- —найти в лесу нужный вид гриба;
- —измельчить шляпку;
- —смешать ее с измельченным зерном;
- —поместить в пробирку с крышкой;
- —поставить емкость в теплом и темном месте на две недели до появления белого налета.
После вышеперечисленных этапов можно начать посадку мицелия в готовый субстрат.
Подготовка субстрата
После того, как будет определен вид субстрата и выращен мицелий для культивирования, необходимо приготовить смесь в закрытом помещении с вентиляцией. При условии, что субстрат качественный и соблюдены другие условия при посадке, ожидать урожая можно уже на следующий сезон.
Посадка мицелия
Посадка мицелия грибов на улице должна выполняться согласно следующим требованиям:
- —отступ не менее 50 см от ствола дерева;
- —высадка мицелия утром или вечером после захода солнца;
- —выбор участка в густой тени;
- —укрытие соломой/хвоей/листвой места посадки;
- —обеспечение регулярного полива;
- —внесение активаторов роста в весенний период и др.
Уход за грибами
Основное правило в уходе за посаженным грибами — частый полив. Экземпляры нуждаются в постоянно высоком уровне влаги, поэтому важно поливать приствольный круг дерева, причем еще в тот момент, когда грибов еще нет. Длительность орошения— от 10 до 20 минут в день.
Сбор урожая
Например, в случае с шампиньонами, собирать экземпляры понемногу можно каждые пять дней после первого плодоношения и вплоть до осени.
На четвертом сборе необходимо полностью сменить субстрат, даже если грибы активно растут. Это связано с тем, что с их ростом повышается риск развития болезнетворных бактерий.
Кроме этого, работа должна проводиться в перчатках, маске и защитных очках во избежание попадания спор в организм человека.
Житель села Юрт-Акбалык собирает грибы в лесу
Применение отработанного субстрата
Грибная “отработка” — полезный материал для удобрения различных культур в огороде и саду. Такая подкормка называется “биогумус”, он помогает улучшить структуру почвы и увеличить количество питательных веществ.
Другой, не менее полезный вариант использования субстрата, — мульча (верхний слой для сохранения определенных свойства почвы) под деревья и кустарники. Отработку перед использованием подсушивают, выкладывают на необходимый участок, где впоследствии она перегнивает и выделяет полезные микроэлементы, разрыхляя и улучшая грунт.
Можно попробовать использовать грибную отработку для кормления кур, уток, гусей и др. Но только в том случае, если в составе смеси имеется солома.
Советы грибоводов
Многие опытные грибоводы рекомендуют использовать именно природные материалы, для того чтобы повысить свои шансы получить полезный и вкусный урожай.
Советом поделился Дмитрий Тихомиров, ведущий программы “Царство грибов” на телеканале “Живая планета”:
“Вообще, ни одно дерево в лесу не может успешно развиваться без симбиоза с грибами, это давно доказано. Так что если хотите, чтобы у вас на даче росли белые, подберезовики или рыжики — пересадите из леса соответствующие деревья, а лучше создайте настоящий лесной биотоп, и тогда шансы, что можно будет ходить с корзинкой по своему участку, вырастут. Это единственный способ "приручить" дикие лесные грибы”.