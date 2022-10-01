Маринованные маслята на зиму: рецепты и способы заготовки

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Маринованные маслята – ароматная и хрустящая закуска, отличающаяся высокой питательностью и богатым витаминным составом. При этом эти грибы можно не только мариновать, но сделать заготовку другими способами. Вкусные и простые рецепты маринованных маслят на зиму в банке и секреты приготовления – в материале РИА Новости.

Маслята на зиму

Маслята – ценные и полезные грибы, которые абсолютно нейтральны в сыром виде, но при готовке раскрывают свой богатый аромат и насыщенный вкус. Чтобы сохранить летний урожай этих грибов на зиму, их можно замариновать.

Пищевая ценность

Независимо от рецепта, пищевая ценность маринованных маслят практически не меняется. Это низкокалорийная закуска, в 100 г которой содержится:

Свойство Значение Калорийность 18 ккал Белки 3 г Углеводы 1,4 г Жиры 0,5 г

Подготовка грибов

В особой подготовке грибы не нуждаются. После сбора их необходимо перебрать, снять все травинки и счистить грязь, в зависимости от возраста маслят и выбранного рецепта снять или оставить кожицу на шляпке. Перед мариновкой грибы нужно отварить, но время их варки зависит также от понравившегося рецепта.

Популярные рецепты маринованных маслят

Большое количество разнообразных рецептов маринованных маслят позволяет приготовить закуску, подходящую под личные вкусовые предпочтения.

Классический Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 24 ч. 25 мин. Ингредиенты 1 кг маслята 5 шт. Перец горошком 2 шт. Лавровый лист 2 шт. Гвоздика 50 г Соль Приготовление 1 Грибы перебрать, очистить от грязи и кожицы. Поместить в холодную воду и поставить на огонь, после того как вода закипит – варить маслята примерно 15 минут, время зависит от размера грибов. 2 Сваренные грибы откинуть на дуршлаг и промыть в холодной воде. 3 В предварительно стерилизованную банку выложить грибы и другие ингредиенты слоями: сначала маслята, сверху соль, дальше лавровый лист и гвоздика. Сверху поставить гнет и оставить на 24 часа. 4 Банку плотно закрыть и убрать в темное место. Через 3 недели маринованные маслята будут готовы к употреблению.

Простой рецепт в банках Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 2 кг Маслята 1 л Вода 2 ст. л. Сахар 1 ст. л. Соль 10 шт. Лавровый лист 6 шт. Черный перец в горошках 6 шт. Зубчики чеснока 1 ст. л. Уксусная эссенция Приготовление 1 Маслята перебрать, почистить от грязи, промыть в прохладной воде и снять кожицу со шляпок. Крупные экземпляры порезать на части. 2 Переложить грибы в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. После закипания варить маслята еще 20 минут. Воду слить, грибы промыть в прохладной воде. 3 В отдельную кастрюлю залить воду по рецепту, добавить соль, сахар, часть горошин перца, лавровый лист и довести до кипения. После этого в воду высыпать маслята и варить на среднем огне в течение 30 минут. За несколько минут до конца добавить уксусную эссенцию. 4 В стерилизованные банки выложить оставшиеся лавровые листья и перец. Чеснок почистить и также добавить в каждую банку. 5 Осторожно разложить по банкам грибы с маринадом, наполнив емкости до горлышка. Плотно закрыть и оставить остывать при комнатной температуре. После этого маслята будут готовы и их можно убрать в прохладное место на хранение

С лимонной кислотой без стерилизации Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки Ингредиенты 3 кг Маслята 2,5 л Вода 100 г Соль 100 г Сахар 50 г Лимонная кислота 30 шт. Лавровый лист 20 шт. Черный перец горошком Приготовление 1 Грибы перебрать, почистить от грязи и пленки. Пересыпать в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на средний огонь. После закипания воду слить, залить новую и снова вернуть на огонь. 2 Дождаться закипания, положить сахар, соль и варить 40 минут. За несколько минут добавить лимонную кислоту. 3 На дно стерилизованных банок выложить часть специй. Сверху выложить грибы, залить получившимся при варке маринадом до горлышка, заложить оставшиеся специи и закатать. 4 После остывания маринованные маслята готовы к употреблению и их можно убрать в прохладное место на хранение.

Острые маслята с чесноком Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 1 кг Маслята 1 л Вода 1 шт. Головка чеснока 1 ст. л. Сахар 0,5 ст. л. Соль 2 шт. Лавровый лист 4 шт. Черный перец горошком 10 мл Уксус Приготовление 1 Маслята перебрать, очистить от грязи и кожицы. Залить холодной водой и поставить на огонь, после закипания варить 5 минут. Воду слить, а маслята промыть. 2 Чеснок почистить, посчитать сколько целых зубчиков потребуется для добавления в банки (из расчета банка 1 л = 1 зубчик), остальную часть измельчить. 3 В отдельную кастрюлю набрать 1 л воды, добавить в нее измельченный чеснок, сахар, соль и специи. Маринад прокипятить, добавить грибы и варить еще 15 минут. После того, как маслята с маринадом будут готовы, добавить уксус и хорошо перемешать. 4 Смесь разлить по стерилизованным банкам, выложить целые зубчики чеснока и закатать. После остывания маринованные маслята готовы.

С горчицей Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг Маслята 2 ст. л. Соль 3 г Сахар 3 ст. л. Сухая горчица 3 шт. Черный перец горошком 3 шт. Лавровый лист 2 ст. л. Уксус 9 % 6 шт. Зубчики чеснока Приготовление 1 Грибы промыть, очистить от грязи и кожицы, крупные маслята порезать и отправить все в кастрюлю. Залить холодной водой и поставить на огонь. Довести до кипения и варить в течение 20 минут. 2 Налить в другую кастрюлю воду (по объему банки, в которой планируется мариновать), добавить туда соль, сахар, перец, очищенные зубчики чеснока и лавровый лист. Довести смесь до кипения, уменьшить огонь и варить 30 минут. За несколько минут до конца добавить уксус. 3 Достать из маринада лавровые листы, чеснок и горошки перца, выложить их на дно предварительно стерилизованной банки. Далее послойно выложить грибы и сухую горчицу. Залить маслята маринадом до горлышка, банку плотно закрыть. Дождаться остывания и убрать в темное прохладное место на хранение.

С рассолом и чесноком Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 2 кг Маслята 2 л Вода 5 шт. Зубчики чеснока 3 шт. Веточки вишни 3 шт. Гвоздика 1 шт. Небольшой корень хрена Приготовление 1 Маслята перебрать, очистить от грязи. Если грибы молодые – их можно не очищать от кожуры, если взрослые – кожицу снять. Переложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. После закипания варить 20 минут, отбросить на дуршлаг. Дополнительно промывать не нужно, переложить в миску, засыпать солью и перемешать. Сделать гнет и оставить грибы на 3 недели. 2 В кастрюлю залить воду для маринада, добавить веточки вишни, гвоздику и корень хрена, поставить на огонь. Довести до кипения и варить 10 минут. 3 Грибы выложить в банку вместе с соком, который они выделили за время настаивания. Залить маринадом, сверху выложить порубленный пластинами чеснок и закатать.

С луком Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг Маслята 1 л Вода 100 г Соль 1 шт. Репчатый лук 1 ст. л. Сахар 0,5 ст. л. Соль 2 шт. Лавровый лист 4 шт. Черный перец горошком 7 г Лимонная кислота Приготовление 1 Маслята перебрать, очистить от грязи и маслянистой пленки. Крупные грибы порезать, чтобы все они были примерно одинаковыми. Промыть, высыпать в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. Без соли и других специй довести до кипения, откинуть на дуршлаг. 2 В отдельную кастрюлю налить литр холодной воды, всыпать соль, сахар, черный перец и положить лавровые листья. Довести до кипения, добавить в маринад грибы и варить все вместе на медленном огне 25 минут. 3 Лук почистить, нарезать кольцами и добавить в маринад вместе с лимонной кислотой за 5 минут до конца готовки. 4 Горячие грибы выложить в предварительно стерилизованную банку, залить маринадом и закатать. После остывания маслята можно кушать и/или убрать на хранение в прохладу.

С 70 % уксусом Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 50 мин. Ингредиенты 1 кг Маслята 1 л Вода 2 ст. л. Сахар 8 мл Уксус 70 % по вкусу Черный перец горошком, гвоздика, лавровый лист Приготовление 1 Грибы перебрать, очистить от мусора и скользкой кожицы. Промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. После закипания варить маслята еще 5 минут и откинуть на дуршлаг. 2 В отдельную кастрюлю налить 1 л воды, добавить сахар, соль, уксус и специи. Поставить смесь на огонь, довести до кипения и положить маслята, варить еще 40 минут на медленном огне. 3 Горячие грибы заложить в стерилизованную банку, залить маринадом и закатать.

Грибы перебрать, очистить от мусора и скользкой кожицы. Промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. После закипания варить маслята еще 5 минут и откинуть на дуршлаг.

В отдельную кастрюлю налить 1 л воды, добавить сахар, соль, уксус и специи. Поставить смесь на огонь, довести до кипения и положить маслята, варить еще 40 минут на медленном огне.

Горячие грибы заложить в стерилизованную банку, залить маринадом и закатать.

Хрустящие маслята

Особого рецепта для хрустящих маринованных маслят нет. Можно взять любой понравившийся и просто применить несколько советов:

— маслята должны быть молодые, некрупные;

маслята должны быть молодые, некрупные; — снимать кожицу с грибов не надо, вымачивать тоже;

снимать кожицу с грибов не надо, вымачивать тоже; — варить маслята следует с осторожностью, доведя до кипения, главное поймать момент, когда грибы сварились, но не переварились;

варить маслята следует с осторожностью, доведя до кипения, главное поймать момент, когда грибы сварились, но не переварились; — ножки и шляпки лучше всего варить отдельно. Шляпкам требуется меньше времени, чтобы свариться;

ножки и шляпки лучше всего варить отдельно. Шляпкам требуется меньше времени, чтобы свариться; — перед закаткой в банку нужно добавить палочку корицы или квадратик 1 х 1 см дубовой коры.

Неочищенные со шкуркой Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг Маслята 1 л Вода 1 ст. л. Сахар 0,5 ст. л. Соль 2 шт. Лавровый лист 4 шт. Черный перец горошком 7 г Лимонная кислота Приготовление 1 Грибы перебрать и очистить от грязи. Снимать шкурку не надо. Пересыпать грибы в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания слить воду и промыть маслята. 2 Вернуть грибы обратно в кастрюлю, добавить к ним соль, сахар, лимонную кислоту и залить 1 л воды. Поставить на огонь и довести до кипения. Теперь добавить перец, лавровые листья и варить 20 минут. 3 Горячую смесь вылить в стерилизованную банку и закатать.

Икра из маслят на зиму Категория Закуска Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Ингредиенты 1,5 кг Маслята 180 мл Растительное масло 6 шт. Зубчики чеснока 3 шт. Репчатый лук 1 ст. л. Сахар 0,5 ст. л. Соль 1 г Молотый черный перец 2 шт. Лавровый лист 2 шт. Черный перец горошком 2 шт. Гвоздика Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 38,4 ккал Белки 2,3 г Жиры 2,3 г Углеводы 2 г Приготовление 1 Маслята перебрать, очистить от мусора и кожицы. Переложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. После закипания проварить 10 минут и откинуть на дуршлаг. Грибы промыть, вернуть в кастрюлю, снова залить водой, подсолить и варить 20 минут после закипания. 2 Воду слить, а готовые грибы пропустить через мясорубку или пробить блендером до однородности. 3 Лук очистить, потереть на терке или также пробить блендером и тушить в растительном масле до выпаривания жидкости. Добавить грибную массу, хорошо перемешать и тушить под крышкой на медленном огне в течение 40 минут. Добавить соль, сахар, перец, измельченный чеснок, перемешать и тушить еще 15 минут. 4 В стерилизованные банки положить по лавровому листу, горошине перца и гвоздике. Выложить горячую грибную массу и сразу же закатать.

Заморозка маслят

Заготовить маслята можно и без маринада, просто их заморозив:

Свежие маслята. Свежими можно морозить только молодые чистые грибы.

1 Маслята перебрать и очистить от мусора. 2 Выложить грибы тонким слоем на поднос или противень, покрытый пергаментом. Сделать это нужно так, чтобы маслята не соприкасались. Поместить поднос в морозильную камеру на сутки. 3 После этого грибы можно ссыпать в общий пакет и убрать на постоянное хранение в морозилку.

Отварные маслята. Отварными можно заморозить любые грибы. Их можно оставить целыми, если экземпляры небольшие, или порезать на части.

1 Маслята перебирают, очищают от грязи и кожицы и замачивают в холодной воде на 6 часов. 2 Цельные или нарезанные грибы (по желанию) поместить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. После закипания варить 10 минут, главное не переварить, чтобы маслята не потеряли форму. Если в процессе образовалось много пены, грибы можно после варки промыть. 3 Маслята поделить на порции, разложить по пакетам и убрать в морозилку.

Жареные маслята. Это отличный способ, если в сборе много поломанных и взрослых экземпляров.

1 Грибы перебрать и почистить от грязи. 2 На сковороде разогреть растительное масло, чтобы оно было кипящим. 3 Выложить маслята и жарить, пока масса не станет мягкой. 4 Остудить, разделить на порции, разложить по пакетам и убрать в морозильную камеру.

Советы кулинара

Чтобы заготовка из грибов получилась идеальной, Семен Панин, технолог общественного питания, советует придерживаться следующих рекомендаций: