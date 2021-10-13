20:36 13.10.2021 (обновлено: 20:56 13.10.2021)
Как избавиться от похмелья быстро и эффективно: советы специалистов
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Похмелье появляется, когда человек выпил слишком много алкоголя и произошла серьезная интоксикация организма. О том, как избавиться от похмелья в домашних условиях быстро и эффективно, — в материале РИА Новости.
Похмелье
Похмелье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, которое выражается в неприятных физических и психологических ощущениях. Другое его название — абстинентный синдром. Похмелье может длиться от нескольких часов до суток и более.
Этанол в алкогольных напитках после приема внутрь сначала превращается в ацетальдегид (этаналь), а затем в уксусную кислоту. Этот процесс происходит в печени при помощи особого фермента — алкогольдегидрогеназы. При избытке алкоголя в крови ферментные системы не справляются с полным превращением ацетальдегида в уксусную кислоту, в результате он накапливается в организме. Ацетальдегид значительно более токсичен, чем сам этанол. Кроме того, алкоголь вызывает выработку фермента CYP2E1, который сам может образовывать токсины и свободные радикалы.
Мужчина и женщина с похмельем
По мнению ученых, даже самые малые порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев.
"Теперь мы можем очень четко заявить, что негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю. Развенчан миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья", — заявила Эммануэла Гакиду из Университета Вашингтона (США).
Причины
Процессы, приводящие к похмельному синдрому, до сих пор плохо изучены. Такое состояние может быть вызвано большим количеством ацетальдегида, потому что при частом приеме алкоголя он накапливается в организме и способен вызывать отравление даже при небольших дозах выпитого. Иные причины:
- 1Обезвоживание и электролитный дисбаланс: потребление алкоголя увеличивает выработку мочи, вызывает обезвоживание организма, что приводит ко многим распространенным симптомам похмелья, включая жажду, слабость, сухость слизистых оболочек, головокружение. У некоторых могут возникать повышенное потоотделение, рвота и диарея.
- 2Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: чрезмерное употребление алкоголя может вызвать острый гастрит. Спиртное способно раздражать желудок и кишечник, вызывая воспаление слизистой оболочки желудка и задержку опорожнения. В итоге алкогольные напитки способны привести к ожирению печени, повышенной секреции поджелудочной железы и кишечника, что может вызывать боли в животе, тошноту и рвоту.
- 3Низкий уровень сахара в крови: употребление алкоголя может подавлять выработку глюкозы в организме и истощать ее запасы, хранящиеся в печени. Поскольку это вещество является основным источником энергии для мозга, низкий уровень сахара в крови может вызывать симптомы усталости, слабости и расстройства настроения, возникающие во время похмелья.
- 4Нарушение сна и других биологических ритмов: вызванный алкоголем сон короче и хуже обычного. Это может привести к утомляемости во время похмелья. Алкоголь также способен нарушить суточный температурный ритм тела, секрецию гормонов роста в ночное время и выброс кортизола.
- 5Головная боль: алкогольное опьянение временно приводит к расширению кровеносных сосудов, что чревато мигренью.
- 6Отказ от алкоголя: чрезмерное его употребление угнетает центральную нервную систему. Когда поступление этанола прекращается, ЦНС может перейти в состояние несбалансированной гиперактивности, или перегрузки. Следствие этого — тремор и учащенное сердцебиение, связанные с похмельем.
Симптомы
Похмелье вызывает следующие симптомы:
- —головные боли;
- —тошноту и рвоту;
- —тахикардию;
- —расстройство кишечника;
- —отсутствие аппетита;
- —обезвоживание;
- —сухость во рту;
- —тремор;
- —апатию, упадок сил.
Как правило, похмелье возникает через три-восемь часов после употребления алкоголя. Фактически организм борется с токсинами, пытается от них избавиться:
Психологически человек чувствует себя тоже плохо, у него развиваются:
- —апатия;
- —снижение концентрации внимания;
- —раздражительность;
- —перепады настроения;
- —плохое самочувствие;
- —общая слабость;
- —чувство стыда и вины;
- —отсутствие настроения.
23 марта, 08:44Врач назвал лучший способ избежать похмелья
Сколько длится
Похмелье может длиться до 72 часов, все зависит от индивидуальных особенностей организма и количества выпитого. Обычно неприятные симптомы проходят спустя сутки. Иногда через двое, если человек не очень хорошо переносит спиртное.
Последствия
Алкоголь известен как депрессант. Во время его употребления часто повышается настроение, но как только этиловый спирт покинет организм, у человека могут проявиться симптомы депрессии — сниженное настроение, повышенная усталость, плаксивость, раздражительность, нежелание что-либо делать, паранойя и т. д.
Спиртное раздражает желудок и кишечник. Возникающее в результате воспаление может привести к болям в животе, тошноте и рвоте. Оно также истощает запасы витаминов и минералов в организме, вызывает усталость, слабость и перепады настроения.
Похмелье может быть как болезненным, так и опасным. Во время такого состояния у человека нарушается координация и способность принимать решения, здраво оценивая обстановку.
Девушка в офисе после праздника
Как избавиться от похмелья
Когда похмелье наступило и человек чувствует себя плохо, можно применить методы, помогающие улучшить общее самочувствие. Если состояние слишком плохое, следует вызвать скорую помощь.
Лечение в домашних условиях
Если наступило похмелье, нужно с утра принять контрастный душ, выпить чая с сахаром или с медом. В течение дня употреблять как можно больше жидкости без газа, чтобы этанол быстрее выходил из организма. Также при похмелье лучше плотно поесть, даже если нет аппетита.
Продукты
Врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.
По их словам, яйца — источник особой аминокислоты под названием L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении чрезмерного количества алкоголя. Поэтому завтрак с использованием этого продукта поможет справиться с похмельем.
Если бороться с недостатком жидкости с помощью кокосовой воды, то она дополнительно сможет восполнить баланс электролитов за счет содержания калия, утверждают эксперты.
С проблемами желудочно-кишечного тракта, вызванными алкоголем, помогут справиться имбирь и содержащие электролит калия бананы. Имбирь будет эффективен при тошноте и рвоте, его следует нарезать и добавить в воду, а бананы также помогут при расстройстве желудка.
Сладкая газировка на основе лимона или лайма способствует более быстрому выводу алкоголя из организма. Сок цитрусовых благотворно влияет на кишечник, подавляя тошноту, высокое содержание сахара помогает восстановить силы, а вода восполняет потери жидкости от обезвоживания, отметили медики.
Корейские ученые считают эффективным средством от похмелья обыкновенную спаржу. Как показали опыты, проведенные на клетках человеческой и крысиной печени, аминокислоты и минеральные элементы, содержащиеся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому орган подвергается из-за чрезмерного количества спиртного. Растение оказывало положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков.
2 января, 05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
Народные рецепты от похмелья
Считается, что от похмелья помогают огуречный рассол, легкий куриный бульон, травяные чаи, которые успокаивают нервную систему и помогают легче заснуть. Чтобы снизить уровень алкогольной интоксикации, можно растворить в воде немного соды и выпить жидкость.
Медицинские препараты от похмелья
Существует ряд лекарственных препаратов, которые могут облегчить абстинентный синдром и снять симптомы похмелья. Это так называемые сорбенты, которые связывают вредные вещества и выводят их из организма. Такие лекарства намного эффективнее активированного угля. Головную боль можно снять одним из обезболивающих.
Помощь специалистов
Мужчина на приеме у врача в наркологическом диспансере
Помощь врача-нарколога может понадобиться при сильном отравлении алкоголем. Также к специалисту лучше обратиться при похмелье пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.
Как предотвратить похмелье
Лучший способ избежать похмелья — не превышать условную "норму" для взрослых людей (20 граммов в день), при которой вред для организма будет не слишком серьезным.
При более серьезных дозах, чтобы минимизировать риск похмелья, нужно следовать рекомендациям:
- 1Всегда пить на полный желудок, чтобы выровнять абсорбцию алкоголя.
- 2Красное вино содержит тирамин — химическое вещество, которое может вызвать сильную головную боль, поэтому следует избегать красных сортов напитка, чтобы этого не произошло.
- 3Алкогольные напитки лучше чередовать с безалкогольными.
- 4Поскольку спиртное сильно обезвоживает, перед сном лучше выпить один или два стакана простой воды. Обезвоживание обычно сопровождается электролитным дисбалансом. Таким образом, сочетание воды и электролитов может устранить некоторые симптомы похмелья, но ни в коем случае не все.