https://ria.ru/20220304/ozhogi-1776553900.html

Сметану и масло не использовать: первая помощь при ожогах - советы врача

Первая помощь при ожогах кожи: что можно и нельзя делать, лечение пострадавшего

Сметану и масло не использовать: первая помощь при ожогах - советы врача

При получении ожогов пострадавшему необходимо вовремя оказать первую медицинскую помощь. Как определить степень повреждения кожи, как эффективно лечить рану и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:44

2022-03-04T16:44

2022-03-04T16:44

ожоги

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При получении ожогов пострадавшему необходимо вовремя оказать первую медицинскую помощь. Как определить степень повреждения кожи, как эффективно лечить рану и не допустить появления рубцов, почему нельзя мазать ожог маслом и сметаной, подробный алгоритм, что делать при возникновении травмы ― в материале РИА Новости.Ожог"Повреждение кожи и тканей, вызванное термическим (высокая температура воды или воздуха), химическим (кислота или щелочь), лучевым и электрическим фактором, приводит к повреждению кожи, которое называется ожогом", - поясняет Оксана Силенко, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, медицинский эксперт и преподаватель учебного центра "Janssen Cosmetics".Степени тяжести ожоговЭксперты отмечают, что ожог кожи в зависимости от характера ее повреждения и его площади может быть незначительным и поверхностным либо глубоким и обширным. Именно этот фактор лежит в основе классификации ожогов по степени выраженности клинических симптомов:По словам Оксаны Силенко, повреждение сопровождается воспалительной реакцией, причем она может быть локальной на месте ожоговой поверхности либо распространенной, захватывающей и здоровые участки кожи. Поэтому важно вовремя провести местное лечение и избежать осложнений, таких как бактериальное воспаление, пигментация, рубцы.Виды ожоговНэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" отмечает, что при классификации ожогов имеет значение фактор воздействия:Первая помощь при ожогах"Если случился ожог, то в первую очередь необходимо устранить поражающий фактор, после чего приступить к лечению", ― говорит Оксана Силенко.Нужно как можно быстрее обратиться за помощью специалистов. Если такой возможности нет, то до прибытия медицинских работников важно оказать доврачебную помощь. Незначительные поражения (ожоги первой-второй степени) необходимо охладить водой или смоченным в прохладной воде бинтом (чистым полотенцем, тканью) пока не утихнет боль. Важно снять украшения, ремень до образования отека. А если на теле есть прилипшие к коже остатки сожженной одежды, нельзя пытаться оторвать их самостоятельно.О первой помощи при разных видах ожогов рассказала Нэя Георгиева:Когда нужна медицинская помощьПострадавшему необходимо незамедлительное обращение за первой медицинской помощью, если:"При глубоких ожогах не нужно самостоятельно пытаться лечить раневую поверхность. Если рана большая и глубокая, необходимо нанести на нее сухую стерильную или максимально чистую повязку и обратиться за помощью к врачу. При ожогах II-IV степени лечение назначает специалист", ― комментирует Оксана Силенко.Нэя Георгиева поясняет, что при площади повреждения более 7 % и тяжелой степени поражения необходима госпитализация. На лечение пострадавший может быть помещен в ожоговое отделение.Чего нельзя делать при ожоге"Ни в коем случае не наносите на ожог масло (растительное, сливочное) или жирные кремы, не прикладывайте к ране ткань неизвестного происхождения и не вскрывайте волдыри", ― предостерегает Нэя Георгиева.Нанесение маслянистых веществ создает воздухонепроницаемую пленку, что провоцирует нарушение теплообмена между пораженными участками и окружающей средой. Такой парниковый эффект приводит к разрушению клеток и дальнейшему углублению раны.Лечение ожоговТактику лечения в каждом конкретном случае определяет врач. Специалист принимает решение о необходимости госпитализации или возможности амбулаторного медикаментозного лечения, оценивает локализацию, обширность и глубину ожогов, возраст пострадавшего и наличие сопутствующих заболеваний. После этого подбирает медикаменты для эффективного лечения.Эксперты акцентируют внимание на том, что только врачи-специалисты (хирурги, травматологи, комбустиологи) могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Не рекомендуется заниматься самодиагностикой и самолечением, применять методы народной медицины.Нэя Георгиева предупреждает, что ожог может осложниться ожоговой болезнью. Это патологическое состояние органов и систем вследствие нарушения белкового и водно-солевого обмена. Происходит большая потеря жидкости через поверхность ожога. "Продукты распада тканей всасываются в кровь и могут привести к развитию миокардита. При госпитализации назначается обширная инфузионная терапия (восстановление водного баланса), антибактериальная терапия (при необходимости) и хирургическое лечение", ― поясняет специалист.Как предотвратить появление рубцов после ожогаДля предотвращения пигментации кожи на месте ожога в период реабилитации со второй-третьей недели лечения Оксана Силенко рекомендует подключить растительные депигментанты (осветляющие препараты). Они вернут утраченную влагу коже, прицельно дезактивируют синтез меланина и активизируют регенерацию клеток дермы.Специальные сыворотки и кремы скроют несовершенства кожи благодаря входящим в их состав сверхтонким белым пигментам, они увлажняют и защищают ее в течение всего дня от агрессивных факторов внешней среды."Физиотерапия и использование регенерантов и репарантов в период реабилитации может снизить риск образования шрамов", ― говорит Нэя Георгиева.Как избавиться от рубцов и шрамов после ожогаПо словам Оксаны Силенко, основной причиной возникновения рубцовых изменений кожи является нарушение целостности слоев дермы или развития в них острого воспаления. В этих случаях рубцовая ткань заменяет собой соединительную, чтобы закрыть рану. "Кремы с комплексом растительных экстрактов специально для ухода за травмированной кожей помогают сохранить мягкость и гладкость в местах заживления. Их рекомендуется наносить по мере необходимости, но не реже двух раз в день (утром и вечером)", ― поясняет эксперт.Противорубцовые препараты местного назначения используются при второй-третьей степенях ожога, как правило, спустя месяц после основного лечения.Срок выздоровления"Лечение ожога — всегда длительный процесс (от месяца до шести и более) и, к сожалению, не всегда заканчивается полным выздоровлением. Поэтому особое значение отводится соблюдению мер профилактики и безопасному поведению, в первую очередь, детей", ― говорит Оксана Силенко.Профилактические меры"Основные меры профилактики ожогов любого вида у детей ― это внимание взрослых и создание безопасных условий пребывания малышей в доме и на улице", ― говорит Оксана Силенко.Осторожность и соблюдение правил пожарной безопасности ― главные правила профилактики травм. Чтобы избежать ожогов, которые чаще всего возникают в результате воздействия горячих жидкостей и раскаленных предметов, взрослым необходимо:К числу предотвращаемых относятся солнечные ожоги. На рынке представлены различные солнцезащитные средства для кожи, которые необходимо использовать во время и после пребывания на солнце, чтобы не допустить термических поражений.

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https://ria.ru/20201228/skoraya-1591245118.html

https://ria.ru/20200911/sobaki-1577068773.html

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https://ria.ru/20211220/tromb-1764507536.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ожоги, здоровье - общество