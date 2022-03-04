Сметану и масло не использовать: первая помощь при ожогах - советы врача
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При получении ожогов пострадавшему необходимо вовремя оказать первую медицинскую помощь. Как определить степень повреждения кожи, как эффективно лечить рану и не допустить появления рубцов, почему нельзя мазать ожог маслом и сметаной, подробный алгоритм, что делать при возникновении травмы ― в материале РИА Новости.
Ожог
"Повреждение кожи и тканей, вызванное термическим (высокая температура воды или воздуха), химическим (кислота или щелочь), лучевым и электрическим фактором, приводит к повреждению кожи, которое называется ожогом", - поясняет Оксана Силенко, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, медицинский эксперт и преподаватель учебного центра "Janssen Cosmetics".
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Степени тяжести ожогов
Эксперты отмечают, что ожог кожи в зависимости от характера ее повреждения и его площади может быть незначительным и поверхностным либо глубоким и обширным. Именно этот фактор лежит в основе классификации ожогов по степени выраженности клинических симптомов:
- —I степень — поверхностное повреждение слоя эпидермиса, появляется покраснение, боль, ощущение жжения и незначительный отек;
- —II степень — кроме гиперемии кожных покровов и болезненных ощущений образуются волдыри;
- —III степень — помимо поверхностного слоя кожи повреждается и глубокий, появляются эрозии, сильная боль. Пузырьки могут быть заполнены прозрачной жидкостью;
- —III А степень — при поражении глубокого и поверхностного слоя образуется ожоговый струп;
- —III Б степень — происходит некроз всех слоев кожи и повреждение подкожно-жировой клетчатки;
- —IV степень — ожог затрагивает не только кожные покровы и ткани, но и мышечную, суставную и костную систему.
По словам Оксаны Силенко, повреждение сопровождается воспалительной реакцией, причем она может быть локальной на месте ожоговой поверхности либо распространенной, захватывающей и здоровые участки кожи. Поэтому важно вовремя провести местное лечение и избежать осложнений, таких как бактериальное воспаление, пигментация, рубцы.
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Виды ожогов
Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" отмечает, что при классификации ожогов имеет значение фактор воздействия:
- —Термический. Этот вид ожога занимает первое место по распространенности. Возникает в результате воздействия любых наружных источников тепла - огонь, кипяток, пар и т.д.
- —Химический. Также один из распространенных бытовых ожогов. Возникает в результате воздействия на кожу кислоты, щелочи, солей тяжелых металлов. Вызывает глубокий некроз кожи за короткий промежуток времени.
- —Электрический. Такой вид ожога можно получить даже дома из-за неисправной бытовой техники, розеток. При травме повреждения занимают малую площадь, но они очень глубокие, вызывают обширное поражение вплоть до четвертой степени, затрагивая кровеносные сосуды.
- —Солнечный. Самый распространенный вид ожога в теплое время года. Поражающий фактор – ультрафиолетовое излучение. Чаще всего оно вызывает ожоги первой-второй степени и не влечет за собой тяжелых последствий.
- —Лучевой ожог вследствие ионизирующего, рентгеновского или другого ― не солнечного излучения. Также бывает чаще всего первой-второй степени, но может осложниться лучевой болезнью.
Первая помощь при ожогах
"Если случился ожог, то в первую очередь необходимо устранить поражающий фактор, после чего приступить к лечению", ― говорит Оксана Силенко.
Нужно как можно быстрее обратиться за помощью специалистов. Если такой возможности нет, то до прибытия медицинских работников важно оказать доврачебную помощь. Незначительные поражения (ожоги первой-второй степени) необходимо охладить водой или смоченным в прохладной воде бинтом (чистым полотенцем, тканью) пока не утихнет боль. Важно снять украшения, ремень до образования отека. А если на теле есть прилипшие к коже остатки сожженной одежды, нельзя пытаться оторвать их самостоятельно.
О первой помощи при разных видах ожогов рассказала Нэя Георгиева:
- —Термический, который даже после прекращения прямого воздействия фактора может разрушать ткани из-за их нагрева, необходимо промыть холодной водой или протереть льдом.
- —Химический следует обильно промыть водой, если было воздействие щелочью его нейтрализуют кислотой (лимонной, например), в обратном случае — содой.
- —На термический ожог можно нанести пену или спрей с декспантенолом. Для снятия боли подойдет нестероидный противовоспалительный препарат в дозировке согласно возрасту, который купирует болевой синдром и снимет воспаление.
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Когда нужна медицинская помощь
Пострадавшему необходимо незамедлительное обращение за первой медицинской помощью, если:
- —ожог затронул области лица, дыхательных путей, паховой зоны;
- —пострадал ребенок или пожилой человек;
- —невозможно снять болевой синдром или человек потерял сознание;
- —площадь поражения достаточно обширна — более 10% тела (при первой степени);
- —травмированный участок занимает около 1% поверхности тела (при второй степени);
- —получен ожог третьей-четвертой степеней, а также химический или электрический ожог;
- —у пострадавшего растет температура тела и ощущается недомогание.
"При глубоких ожогах не нужно самостоятельно пытаться лечить раневую поверхность. Если рана большая и глубокая, необходимо нанести на нее сухую стерильную или максимально чистую повязку и обратиться за помощью к врачу. При ожогах II-IV степени лечение назначает специалист", ― комментирует Оксана Силенко.
Нэя Георгиева поясняет, что при площади повреждения более 7 % и тяжелой степени поражения необходима госпитализация. На лечение пострадавший может быть помещен в ожоговое отделение.
Чего нельзя делать при ожоге
"Ни в коем случае не наносите на ожог масло (растительное, сливочное) или жирные кремы, не прикладывайте к ране ткань неизвестного происхождения и не вскрывайте волдыри", ― предостерегает Нэя Георгиева.
Нанесение маслянистых веществ создает воздухонепроницаемую пленку, что провоцирует нарушение теплообмена между пораженными участками и окружающей средой. Такой парниковый эффект приводит к разрушению клеток и дальнейшему углублению раны.
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Лечение ожогов
Тактику лечения в каждом конкретном случае определяет врач. Специалист принимает решение о необходимости госпитализации или возможности амбулаторного медикаментозного лечения, оценивает локализацию, обширность и глубину ожогов, возраст пострадавшего и наличие сопутствующих заболеваний. После этого подбирает медикаменты для эффективного лечения.
Эксперты акцентируют внимание на том, что только врачи-специалисты (хирурги, травматологи, комбустиологи) могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Не рекомендуется заниматься самодиагностикой и самолечением, применять методы народной медицины.
Нэя Георгиева предупреждает, что ожог может осложниться ожоговой болезнью. Это патологическое состояние органов и систем вследствие нарушения белкового и водно-солевого обмена. Происходит большая потеря жидкости через поверхность ожога. "Продукты распада тканей всасываются в кровь и могут привести к развитию миокардита. При госпитализации назначается обширная инфузионная терапия (восстановление водного баланса), антибактериальная терапия (при необходимости) и хирургическое лечение", ― поясняет специалист.
Ожоговый центр клинической больницы
Как предотвратить появление рубцов после ожога
Для предотвращения пигментации кожи на месте ожога в период реабилитации со второй-третьей недели лечения Оксана Силенко рекомендует подключить растительные депигментанты (осветляющие препараты). Они вернут утраченную влагу коже, прицельно дезактивируют синтез меланина и активизируют регенерацию клеток дермы.
Специальные сыворотки и кремы скроют несовершенства кожи благодаря входящим в их состав сверхтонким белым пигментам, они увлажняют и защищают ее в течение всего дня от агрессивных факторов внешней среды.
"Физиотерапия и использование регенерантов и репарантов в период реабилитации может снизить риск образования шрамов", ― говорит Нэя Георгиева.
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Как избавиться от рубцов и шрамов после ожога
По словам Оксаны Силенко, основной причиной возникновения рубцовых изменений кожи является нарушение целостности слоев дермы или развития в них острого воспаления. В этих случаях рубцовая ткань заменяет собой соединительную, чтобы закрыть рану. "Кремы с комплексом растительных экстрактов специально для ухода за травмированной кожей помогают сохранить мягкость и гладкость в местах заживления. Их рекомендуется наносить по мере необходимости, но не реже двух раз в день (утром и вечером)", ― поясняет эксперт.
Противорубцовые препараты местного назначения используются при второй-третьей степенях ожога, как правило, спустя месяц после основного лечения.
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Срок выздоровления
"Лечение ожога — всегда длительный процесс (от месяца до шести и более) и, к сожалению, не всегда заканчивается полным выздоровлением. Поэтому особое значение отводится соблюдению мер профилактики и безопасному поведению, в первую очередь, детей", ― говорит Оксана Силенко.
Перевязка поврежденной кисти руки
Профилактические меры
"Основные меры профилактики ожогов любого вида у детей ― это внимание взрослых и создание безопасных условий пребывания малышей в доме и на улице", ― говорит Оксана Силенко.
Осторожность и соблюдение правил пожарной безопасности ― главные правила профилактики травм. Чтобы избежать ожогов, которые чаще всего возникают в результате воздействия горячих жидкостей и раскаленных предметов, взрослым необходимо:
- —не оставлять маленьких детей без присмотра;
- —хранить опасные химические и легковоспламеняющиеся вещества в недосягаемых для ребенка местах;
- —использовать электрические приборы только сухими руками.
К числу предотвращаемых относятся солнечные ожоги. На рынке представлены различные солнцезащитные средства для кожи, которые необходимо использовать во время и после пребывания на солнце, чтобы не допустить термических поражений.
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