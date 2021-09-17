16:17 17.09.2021 (обновлено: 17:10 17.09.2021)
Ожог от борщевика: симптомы, лечение, последствия
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ожог от борщевика: оказание первой помощи после контакта с растением, чем лечить волдыри, как избавиться от сорняка — в материале от РИА Новости.
Ожоги от борщевика
Опасность гигантского борщевика заключается в его соке, который присутствует во всех частях растения. Содержащиеся в жидкости токсичные химические вещества, называемые фуранокумаринами, вызывают серьезные ожоги при воздействии ультрафиолета. Даже когда болезненные волдыри исчезают, остаются необратимые рубцы.
Описание растения
Борщевик относится к семейству зонтичных, в мире замечено около 150 видов этого растения. Некоторые из них выращиваются в декоративных целях, часть используется в качестве корма для скота, а часть содержит фуранокумарин.
В Россию опасный вид сорняка (борщевик Сосновского) попал из Кабардино-Балкарской Республики в тяжелые послевоенные годы, когда необходимо было срочно поднимать сельское хозяйство. Высококалорийная, сочная кормовая культура, не требующая ухода, была сразу взята на вооружение в скотоводстве.
На данный момент ядовитое растение произрастает в средней полосе, на Кавказе, Алтае, Урале и в Сибири. Сорняк способен вырастать до трех метров в высоту и имеет зонтичные соцветия до 80 см в диаметре, каждое из которых дает больше тысячи семян. Сезон цветения — с июля по август.
Отличительная черта ядовитого борщевика — это большие фиолетовые пятна на стебле.
Где можно получить ожог
Растение встречается на лугах, в полях, вдоль дорог, в парках и на приусадебных участках. В любом из этих мест можно легко получить ожог не прикрытых одеждой частей тела.
Симптомы
Зачастую лишь слегка болезненные, а иногда и довольно серьезные поражения могут проявиться в течение 48 часов после контакта с соком гигантского борщевика. Чаще всего дискомфорт начинает ощущаться уже через 15 минут.
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А именно:
- —покраснение и припухлость кожи;
- —волдыри;
- —поверхностные или глубокие ожоги (первой или второй степени).
Токсинами сока могут поражены любые части тела, но особенно уязвимы тыльная сторона ладони, ноги, лицо и, в частности, глаза. Тяжесть повреждения зависит от того, как долго смоченный соком участок кожи подвергался солнечному воздействию.
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Насколько опасны ожоги борщевика
Следует учитывать, что ожог вызывает не сам борщевик, а солнечные лучи. Чем больше площадь кожи, на которую попал сок сорняка, и чем дольше человек находился на солнце, тем опаснее и обширнее поражения. Причем повреждению могут подвергнуться также слизистые глаз и дыхательные пути.
Стадии ожога
На коже после ожога проявляются симптомы нескольких стадий поражения, каждая из которых требует отдельного лечения:
- —зуд, жжение, покраснение;
- —появление волдырей;
- —нарастание отека и нарушение подвижности суставов;
- —регенерация;
- —эпителизация.
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Осложнения
Ожоги, вызванные борщевиком, относятся к химическим и очень сложно поддаются лечению. К осложнениям можно отнести гнойно-некротические изменения на коже, временную или постоянную слепоту, конъюнктивит, тошноту, рвоту, головную боль.
Иногда больным даже требуется процедура пересадки кожи. Шрамы, вызванные ожогом, сохраняются до шести лет, а чувствительность к ультрафиолетовым лучам — долгие годы, поэтому важно пользоваться солнцезащитными кремами.
Первая помощь
После соприкосновения с ядовитым растением необходимо:
- —как можно быстрее удалить сок бумажным полотенцем, не втирая;
- —пораженный участок кожи промыть холодной водой с мылом;
- —нанести антисептик, смазать любой мазью для лечения ожогов, наложить повязку;
- —при склонности к аллергическим реакциям выпить антигистаминный препарат;
- —снять одежду и постирать ее;
- —избегать воздействия естественного или искусственного света на пораженные участки кожи;
- —надеть перчатки, брюки, рубашку с длинным рукавом на срок не менее чем 48 часов.
При попадании сока в глаза:
- —тщательно промыть глаза чистой водой не менее десяти минут;
- —надеть солнцезащитные очки с темными линзами.
Как можно быстрее обратиться к врачу.
"Важно после контакта с борщевиком не растеряться и быстро принять правильные меры. От этого зависит тяжесть осложнений от ожога", — напоминает врач-хирург Токсовской межрайонной больницы, кандидат медицинских наук Виктория Папшева.
Как лечить ожог
Для лечения ожога от борщевика применяются те же средства, что и при любом термическом повреждении кожи.
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Мази
В случае небольшого ожога достаточно наносить на него стероидные мази в течение двух недель (смазывая или накладывая повязку) и принимать противоаллергические препараты для уменьшения зуда.
Образовавшиеся волдыри ни в коем случае нельзя самостоятельно вскрывать, это может привести к инфицированию. Если пузырь лопнул, необходимо воспользоваться антисептиками и антибактериальными мазями, чтобы исключить занесение бактериальной инфекции.
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Волдыри диаметром более пяти сантиметров должны вскрываться и обрабатываться в условиях стационара. "На стадии регенерации кожи важно не допустить образования рубцов, для этого подойдут средства для местного применения, содержащие сульфатиазол серебра", — предупреждает Маргарита Гехт, ведущий врач-дерматолог благотворительного фонда "Дети-бабочки".
После того как место ожога слегка затянулось, следует вернуться к заживляющим кремам.
Народные средства
Народная медицина предлагает накладывать на обожженные места кашицу из сырого картофеля, смазывать соком алоэ и подорожника. Но ни в коем случае нельзя прибегать к таким "бабушкиным" рецептам, как нанесение на ожог спирта, сметаны, кефира, масла. Все это может привести к вторичному инфицированию раневой поверхности и гнойным поражениям.
Последствия ожога
Рубцы и пятна от ожога могут оставаться на коже в течение нескольких лет, а покраснение и фотоактивность к солнечным лучам — несколько месяцев. Кроме того, поврежденная кожа надолго теряет чувствительность. В случае если атаке подверглись органы дыхания, возможна потеря обоняния и вкуса. При попадании сока на слизистую глаза велик риск полной или частичной потери зрения.
Профилактика
Первая и самая главная мера профилактики — отсутствие любого контакта с этим ядовитым растением.
Если борщевик растет на приусадебном участке, нужно провести работы по его уничтожению. Перед этим необходимо надеть прорезиненный костюм с капюшоном, сапоги, перчатки или рукавицы, защитить глаза очками, а нос и рот респиратором или ватно-марлевой повязкой.
Работы по уничтожению борщевика
Как бороться с борщевиком:
- —Ранней весной произвести вспашку и вручную выбрать корни растения. Не рекомендуется это делать осенью, так как созревшие семена могут попасть в землю.
- —Если участок, на котором растет сорняк, небольшой, можно накрыть его черной пленкой, не пропускающей свет, и присыпать землей. Летом пленку нужно убрать и перекопать почву.
- —Опрыскивание гербицидами. Проводится до периода цветения двойной дозой химиката — два раза за две недели.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
На муниципальных землях ответственность за уничтожение борщевика несут коммунальные и дорожные службы, на землях поселений — органы местного самоуправления. Леса — под юрисдикцией лесного хозяйства, а участки земли, находящиеся рядом с линиями электропередачи и газопроводами, должны очищать от сорняка представители Министерства энергетики. Если эти обязательства не выполняются, необходимо ставить в известность соответствующие органы.