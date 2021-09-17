https://ria.ru/20210917/borschevik-1750546228.html

Ожог от борщевика: симптомы, лечение, последствия

Ожог от борщевика: как выглядит, чем лечить, первая помощь

Ожог от борщевика: симптомы, лечение, последствия

Ожог от борщевика: оказание первой помощи после контакта с растением, чем лечить волдыри, как избавиться от сорняка — в материале от РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:17

2021-09-17T16:17

2021-09-17T17:10

растения

россия

борщевик

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ожог от борщевика: оказание первой помощи после контакта с растением, чем лечить волдыри, как избавиться от сорняка — в материале от РИА Новости.Ожоги от борщевика Опасность гигантского борщевика заключается в его соке, который присутствует во всех частях растения. Содержащиеся в жидкости токсичные химические вещества, называемые фуранокумаринами, вызывают серьезные ожоги при воздействии ультрафиолета. Даже когда болезненные волдыри исчезают, остаются необратимые рубцы.Описание растенияБорщевик относится к семейству зонтичных, в мире замечено около 150 видов этого растения. Некоторые из них выращиваются в декоративных целях, часть используется в качестве корма для скота, а часть содержит фуранокумарин.В Россию опасный вид сорняка (борщевик Сосновского) попал из Кабардино-Балкарской Республики в тяжелые послевоенные годы, когда необходимо было срочно поднимать сельское хозяйство. Высококалорийная, сочная кормовая культура, не требующая ухода, была сразу взята на вооружение в скотоводстве.На данный момент ядовитое растение произрастает в средней полосе, на Кавказе, Алтае, Урале и в Сибири. Сорняк способен вырастать до трех метров в высоту и имеет зонтичные соцветия до 80 см в диаметре, каждое из которых дает больше тысячи семян. Сезон цветения — с июля по август.Отличительная черта ядовитого борщевика — это большие фиолетовые пятна на стебле.Где можно получить ожогРастение встречается на лугах, в полях, вдоль дорог, в парках и на приусадебных участках. В любом из этих мест можно легко получить ожог не прикрытых одеждой частей тела.СимптомыЗачастую лишь слегка болезненные, а иногда и довольно серьезные поражения могут проявиться в течение 48 часов после контакта с соком гигантского борщевика. Чаще всего дискомфорт начинает ощущаться уже через 15 минут.А именно:Токсинами сока могут поражены любые части тела, но особенно уязвимы тыльная сторона ладони, ноги, лицо и, в частности, глаза. Тяжесть повреждения зависит от того, как долго смоченный соком участок кожи подвергался солнечному воздействию.Насколько опасны ожоги борщевикаСледует учитывать, что ожог вызывает не сам борщевик, а солнечные лучи. Чем больше площадь кожи, на которую попал сок сорняка, и чем дольше человек находился на солнце, тем опаснее и обширнее поражения. Причем повреждению могут подвергнуться также слизистые глаз и дыхательные пути.Стадии ожогаНа коже после ожога проявляются симптомы нескольких стадий поражения, каждая из которых требует отдельного лечения:ОсложненияОжоги, вызванные борщевиком, относятся к химическим и очень сложно поддаются лечению. К осложнениям можно отнести гнойно-некротические изменения на коже, временную или постоянную слепоту, конъюнктивит, тошноту, рвоту, головную боль.Иногда больным даже требуется процедура пересадки кожи. Шрамы, вызванные ожогом, сохраняются до шести лет, а чувствительность к ультрафиолетовым лучам — долгие годы, поэтому важно пользоваться солнцезащитными кремами.Первая помощьПосле соприкосновения с ядовитым растением необходимо:При попадании сока в глаза:Как можно быстрее обратиться к врачу.Как лечить ожогДля лечения ожога от борщевика применяются те же средства, что и при любом термическом повреждении кожи.МазиВ случае небольшого ожога достаточно наносить на него стероидные мази в течение двух недель (смазывая или накладывая повязку) и принимать противоаллергические препараты для уменьшения зуда.Образовавшиеся волдыри ни в коем случае нельзя самостоятельно вскрывать, это может привести к инфицированию. Если пузырь лопнул, необходимо воспользоваться антисептиками и антибактериальными мазями, чтобы исключить занесение бактериальной инфекции.Волдыри диаметром более пяти сантиметров должны вскрываться и обрабатываться в условиях стационара. "На стадии регенерации кожи важно не допустить образования рубцов, для этого подойдут средства для местного применения, содержащие сульфатиазол серебра", — предупреждает Маргарита Гехт, ведущий врач-дерматолог благотворительного фонда "Дети-бабочки".После того как место ожога слегка затянулось, следует вернуться к заживляющим кремам.Народные средстваНародная медицина предлагает накладывать на обожженные места кашицу из сырого картофеля, смазывать соком алоэ и подорожника. Но ни в коем случае нельзя прибегать к таким "бабушкиным" рецептам, как нанесение на ожог спирта, сметаны, кефира, масла. Все это может привести к вторичному инфицированию раневой поверхности и гнойным поражениям.Последствия ожогаРубцы и пятна от ожога могут оставаться на коже в течение нескольких лет, а покраснение и фотоактивность к солнечным лучам — несколько месяцев. Кроме того, поврежденная кожа надолго теряет чувствительность. В случае если атаке подверглись органы дыхания, возможна потеря обоняния и вкуса. При попадании сока на слизистую глаза велик риск полной или частичной потери зрения.ПрофилактикаПервая и самая главная мера профилактики — отсутствие любого контакта с этим ядовитым растением.Если борщевик растет на приусадебном участке, нужно провести работы по его уничтожению. Перед этим необходимо надеть прорезиненный костюм с капюшоном, сапоги, перчатки или рукавицы, защитить глаза очками, а нос и рот респиратором или ватно-марлевой повязкой.Как бороться с борщевиком:На муниципальных землях ответственность за уничтожение борщевика несут коммунальные и дорожные службы, на землях поселений — органы местного самоуправления. Леса — под юрисдикцией лесного хозяйства, а участки земли, находящиеся рядом с линиями электропередачи и газопроводами, должны очищать от сорняка представители Министерства энергетики. Если эти обязательства не выполняются, необходимо ставить в известность соответствующие органы.

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https://ria.ru/20201204/diffenbakhiya-1587659206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

растения, россия, борщевик