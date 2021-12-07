https://ria.ru/20211207/rubtsy-1762633881.html

Крем или лазер: как избавиться от келоидного рубца — советы врача

Келоидные рубцы: лечение, причины образования и как убрать шрамы

Крем или лазер: как избавиться от келоидного рубца — советы врача

Келоидные рубцы — это грубо разросшиеся шрамы, доставляющие дискомфорт своему обладателю. Какое лечение назначают в таких случаях, помогают ли мази и можно ли... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:54

2021-12-07T18:54

2021-12-07T18:54

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Келоидные рубцы — это грубо разросшиеся шрамы, доставляющие дискомфорт своему обладателю. Какое лечение назначают в таких случаях, помогают ли мази и можно ли убрать эти образования без операции — в материале РИА Новости.Виды рубцовРазбитые коленки у ребенка, оставшиеся после порезов шрамы, зарубцевавшаяся в двенадцатиперстной кишке язва — плотное образование на коже или внутри организма, образовавшееся после заживления раны, называют рубцом.Вне зависимости от места появления, рубец — всегда результат воспалительного процесса или замещения утраченного, поврежденного вещества кожи, объясняет косметолог-дерматолог Арина Матвеева: "В медицине рубцом называют гиализированную соединительную ткань (то есть ткань, в которой обмен белков нарушен. — Прим. ред.), образующуюся в результате репаративной регенерации, иначе говоря, при восстановлении утраченных клеток и тканей".Выделяют четыре основные вида рубцов, у каждого — свои особенности:Места образованияТипичные места появления келоидов — лицо, шея, грудная клетка в области декольте, мочки ушей, спина. Локализация зависит от генетической предрасположенности и того, какую область затронула травма или хирургическое вмешательство. К примеру, рубец может стать результатом неудачной установки пирсинга или осложнением ринопластики.Причины возникновенияКелоидный рубец — довольно частое явление: такие образования занимают второе место по распространенности среди жителей европейских стран (лидерство — за гипертрофическими рубцами), и первое среди населения стран южной части Африки."Некоторые люди, в частности, обладатели кожи темного цвета, имеют генетическую предрасположенность к образованию келоидов", — говорит врач-дерматолог.Причины, провоцирующие развитие келоидов, принято делить на две группы.Внутренние причиныВнешние причиныСтадии развития рубцовПолное восстановление поврежденного участка — длительный процесс, который условно можно разделить на два периода: затягивание раны и созревание рубца. В процессе заживления выделяют три фазы:Рубцы образуются в первые дни после травмы, но последующее развитие и рост растягиваются на несколько месяцев и делятся на стадии:Классификация келоидовКелоидные рубцы различают не только по причинам возникновения, но и особенностям клинической картины. Эта классификация различает келоиды:Помимо этого, рубцы могут быть молодыми (не старше пяти лет) и старыми (старше пяти лет), активными (рост образований не прекращается) и неактивными (состояние и размеры статичны).СимптоматикаКлиническая картина также позволяет отличить келоидный рубец от других видов образований. В числе характерных черт — внешний вид и ощущение дискомфорта, говорит врач-дерматолог.Помимо это, для келоидов характерны:Сами по себе келоидные рубцы не проходят: решение эстетической проблемы начинается с комплексного обследования, проводимого при участии терапевта, дерматолога, хирурга и др.ДиагностикаОтправной точкой лечения келоидных рубцов служит диагноз, предварительный ставят на основании жалоб пациента и осмотра пораженной области.Чтобы конкретизировать диагноз, проводят дерматоскопические и гистологические исследования, уточняющие глубину и распространенность образования.Лечение келоидных рубцовОсновная цель лечения рубцов — улучшить качество жизни пациента. Для этого решают косметологическую проблему и затормаживают развитие патологии. Достичь результата можно несколькими способами.Наибольшей эффективности позволяет добиться комплексное лечение несколькими методами, поясняет эксперт Арина Матвеева: "Очень часто пациенты приходят сразу на лазерную шлифовку рубца. Но, прежде чем начать воздействие лазером, требуется подготовка, минимизирующая риски: нужно довести рубец до спокойного состояния, убедиться, что он больше не растет. Лазерное воздействие проводится с промежутками в один-два месяца, иногда реже. Без осмотра нельзя сказать, сколько процедур понадобится: в одном случае достаточно двух-трех, в другом — не хватит и четырех-пяти. При этом, помимо лазера, используются и другие способы терапии. Между процедурами полезно использовать специальные мази, гели и пластыри, увлажняющие рубец и сдерживающие его рост".Осложнения и профилактика келоидовПроблемы, которые могут возникнуть из-за келоидных рубцов, носят не только эстетический характер. Психологический дискомфорт дополняют неприятные и даже болезненные ощущения, нарушающие нормальную работу организма. К примеру, если келоид образовался после блефаропластики (пластики век), то даже просто моргнуть может оказаться трудно."Предсказать, как поведут себя рубцы после травмы, невозможно. Но можно сократить риски появления осложнений, не пренебрегая профилактическими мерами", — говорит Арина Матвеева.К основным способам профилактики келоидов принято относить следующие:

https://rsport.ria.ru/20210408/kozha-1727213103.html

https://ria.ru/20211202/rana-1761841572.html

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