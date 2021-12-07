Крем или лазер: как избавиться от келоидного рубца — советы врача
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Келоидные рубцы — это грубо разросшиеся шрамы, доставляющие дискомфорт своему обладателю. Какое лечение назначают в таких случаях, помогают ли мази и можно ли убрать эти образования без операции — в материале РИА Новости.
Виды рубцов
Разбитые коленки у ребенка, оставшиеся после порезов шрамы, зарубцевавшаяся в двенадцатиперстной кишке язва — плотное образование на коже или внутри организма, образовавшееся после заживления раны, называют рубцом.
Вне зависимости от места появления, рубец — всегда результат воспалительного процесса или замещения утраченного, поврежденного вещества кожи, объясняет косметолог-дерматолог Арина Матвеева: "В медицине рубцом называют гиализированную соединительную ткань (то есть ткань, в которой обмен белков нарушен. — Прим. ред.), образующуюся в результате репаративной регенерации, иначе говоря, при восстановлении утраченных клеток и тканей".
CC BY 2.0 / Otis Historical Archives National Museum of Health and Medicine / Keloids on arms caused by sulfuric acidКелоидные рубцы на руке
Келоидные рубцы на руке
Выделяют четыре основные вида рубцов, у каждого — свои особенности:
- 1Нормотрофический. Поверхностное разрастание соединительной ткани, представляющее собой малозаметный шрам, располагающийся на одном уровне с кожей и практически не отличающийся от нее по цвету (может быть на тон-два светлее тканей, окружающих место повреждения). Дискомфорта нормотрофические рубцы обычно не доставляют.
- 2Атрофический. Возникает ниже уровня кожного покрова, что создает впечатление "вдавленности". Из-за депигментации атрофические рубцы заметны на теле, одни из самых ярких примеров — растяжки после родов, следствие оспы, постакне.
- 3Гипертрофический. Грубый шрам на месте повреждения, не выходит за границы раны. Гипертрофические рубцы — следствие слишком большого образования волокон коллагена (белка, составляющего основу соединительной ткани, обеспечивающего ее эластичность и прочность), выделяющегося при заживлении.
- 4Келоидный. Когда на месте раны или воспаления появляется нарост, превосходящий по размерам травмированное место, говорят о появлении келоидного рубца. Это — доброкачественное патологическое разрастание соединительной ткани, напоминающее по форме овал или валик розового цвета. В отличие от остальных рубцов келоиду свойственен неконтролируемый и стремительный рост.
"В основе образования келоидных рубцов, так же как и гипертрофических, лежит нарушение процесса синтеза и деградации коллагена на различных этапах формирования рубца, — поясняет врач Арина Матвеева. — В отличие от нормотрофических и атрофических, эти два вида рубцов доставляют пациентам дискомфорт и представляют особый интерес для эстетической медицины в диагностике и лечении".
Места образования
Типичные места появления келоидов — лицо, шея, грудная клетка в области декольте, мочки ушей, спина. Локализация зависит от генетической предрасположенности и того, какую область затронула травма или хирургическое вмешательство. К примеру, рубец может стать результатом неудачной установки пирсинга или осложнением ринопластики.
Причины возникновения
Келоидный рубец — довольно частое явление: такие образования занимают второе место по распространенности среди жителей европейских стран (лидерство — за гипертрофическими рубцами), и первое среди населения стран южной части Африки.
CC BY 2.0 / tim kubacki / This young woman scars with "keloids" with every little woundКелоиды на теле человеке
Келоиды на теле человеке
"Некоторые люди, в частности, обладатели кожи темного цвета, имеют генетическую предрасположенность к образованию келоидов", — говорит врач-дерматолог.
Причины, провоцирующие развитие келоидов, принято делить на две группы.
Внутренние причины
- —Наследуемые генетические патологии, связанные с нарушением выработки коллагена. В числе таких заболеваний могут быть синдактилия, или сращивание пальцев на верхних или нижних конечностях; склеродермия — заболевание кожи, характеризующееся уплотнением тканей, органов, нарушением кровообращения; синдром Элерса–Данлоса, патологию отличает повышенная растяжимость кожи, чрезмерная подвижность суставов; синдром Марфана — заболевание соединительной ткани, отражающееся на костной, сердечнососудистой системах, коже, органах зрения и т.д.
- —Анемия, или малокровие, возникающее из-за недостатка гемоглобина.
- —Снижение иммунитета.
- —Гормональный дисбаланс, возникающий на фоне сахарного диабета, избытка/недостатка веса, проблем со щитовидной железой и/или надпочечниками.
- —Длительное употребление некоторых препаратов: противовоспалительных, антикоагулянтов, гормональных и т.д.
Внешние причины
- —заболевания волосяных фолликулов и сальных желез;
- —герпес, оспу;
- —химические и термические ожоги;
- —рваные раны;
- —татуировки, пирсинг;
- —хирургические операции;
- —подкожные инъекции;
- —повреждение рубца, уже начавшего формироваться (повторное травмирование).
Стадии развития рубцов
Полное восстановление поврежденного участка — длительный процесс, который условно можно разделить на два периода: затягивание раны и созревание рубца. В процессе заживления выделяют три фазы:
- 1Фаза коагуляции, первые 24 часа. Наступает сразу после повреждения, сопровождается кровотечением, спазмом сосудов, формированием сгустка фибрина, который потом станет сетчатым каркасом рубца.
- 2Воспаление. Занимает три-четыре дня, в это время в ране активизируются защитные клетки: лейкоциты, макрофаги. Характерные черты: отечность и покраснение области рядом с раной (гиперемия).
- 3Фаза заживления. Длится с первого по седьмой день, сопровождается выработкой коллагена, пик приходится на пятые сутки.
"При нормальном заживлении раны после седьмого дня синтез коллагена снижается. Именно поэтому снятие послеоперационных швов назначают на пятые сутки, а с седьмых актуально профилактировать образование рубцовой ткани", — говорит косметолог-дерматолог Арина Матвеева.
Рубцы образуются в первые дни после травмы, но последующее развитие и рост растягиваются на несколько месяцев и делятся на стадии:
- —эпителизации, седьмой-десятый дни — края раны стягиваются, сам рубец только начинает оформляться;
- —формирования "молодого" рубца,10-30 дни;
- —превращения "молодого" рубца в "зрелый", 30-90 дни. В этот период соединительная ткань уплотняется, рубец бледнеет;
- —финальный этап, четвертый месяц — один год. Рубец уже приобрел окончательные форму и размеры.
Классификация келоидов
Келоидные рубцы различают не только по причинам возникновения, но и особенностям клинической картины. Эта классификация различает келоиды:
- —спонтанные (истинные). Возникают из-за неочевидной причины — микротравмы или вскрывшегося гнойника. Чаще всего поражают лицо и грудь;
- —рубцовые (ложные). Не имеют конкретного места локализации, поскольку развиваются на месте родинок, фурункулов, послеоперационных шрамов;
- —келоидный фолликулит. Второе название — фолликулярный дерматит (поражение кожи инфекцией, сопровождается гнойными высыпаниями), от которого чаще всего страдают мужчины. Появляется на затылке, верхней части шеи.
Помимо этого, рубцы могут быть молодыми (не старше пяти лет) и старыми (старше пяти лет), активными (рост образований не прекращается) и неактивными (состояние и размеры статичны).
Симптоматика
Клиническая картина также позволяет отличить келоидный рубец от других видов образований. В числе характерных черт — внешний вид и ощущение дискомфорта, говорит врач-дерматолог.
"Самый первый и самый ранний признак того, что образуется келоидный рубец, — нестерпимый зуд и жжение. Еще один симптом, позволяющий заподозрить такое новообразование, — бугристый рельеф и пестрая окраска. В дальнейшем на месте поражения истончается эпидермис, явно проступает сосудистый рисунок", — поясняет Арина Матвеева.
Помимо это, для келоидов характерны:
- —стремительный рост, способный продолжаться больше года;
- —большие размеры (сильно выступает над кожей);
- —плотная структура образования;
- —разные формы, не всегда соответствующие линии травмы;
- —повышенная чувствительность, выражающаяся в болезненных или неприятных ощущениях при прикосновении;
- —повторное образование при хирургическом удалении.
Сами по себе келоидные рубцы не проходят: решение эстетической проблемы начинается с комплексного обследования, проводимого при участии терапевта, дерматолога, хирурга и др.
Диагностика
Отправной точкой лечения келоидных рубцов служит диагноз, предварительный ставят на основании жалоб пациента и осмотра пораженной области.
"При сборе анамнеза важно выявить факторы, способствовавшие образованию келоида. Это может быть дисфункция коры надпочечников, общие и местные иммунные сдвиги, вызванные, в том числе, короновирусной инфекцией, гиперфункция щитовидной железы или повторная травматизация рубца", — отмечает эксперт Арина Матвеева.
Чтобы конкретизировать диагноз, проводят дерматоскопические и гистологические исследования, уточняющие глубину и распространенность образования.
Лечение келоидных рубцов
Основная цель лечения рубцов — улучшить качество жизни пациента. Для этого решают косметологическую проблему и затормаживают развитие патологии. Достичь результата можно несколькими способами.
- 1Медикаментозная терапия подразумевает использование кремов, мазей и инъекций, содержащих в составе: интерферон (тормозит выработку коллагена); кортикостероиды (помогают избежать уплотнения рубца); ферменты и содержащие их препараты (расщепляют коллаген и входящую в состав рубца гиалуроновую кислоту, что позволяет восстановить цвет кожи, предотвратить дальнейший рост). Как правило, этот метод применяют в комплексе с физиотерапией.
- 2При прессотерапии накладывают на зону рубца специальные бандажи (прессы, повязки и пр.), позволяющие затормозить разрастание. Данный способ одни специалисты относят к лечению, другие — к профилактике.
- 3Микротоковая физиотерапия улучшает обменные процессы в тканях (посредством слабого тока), благодаря чему келоидный рубец разглаживается, становится меньше.
- 4Лучевое рентгеновское излучение разрушает фибробласты — клетки, отвечающие за синтез коллагена.
- 5Лазер позволяет значительно уменьшить шрам в объемах, выпаривая жидкость из соединительной ткани. Омертвевшие клетки потом убирают хирургическим методом.
- 6Криометодика заключается в воздействии на рубец жидким азотом. Как правило, используется на небольших и закрытых участках тела, поскольку приводит к депигментации (осветлению) кожи.
- 7Косметологическое лечение состоит из мезотерапии — введения противовоспалительных и смягчающих инъекций; дермабразии — аппаратной процедуры по удалению слоя эпидермиса; пилинга, позволяющего выровнять цвет и гладкость кожи.
- 8Хирургическое лечение делят на этапы и сочетают с другими методами. К такому способу прибегают, когда консервативная терапия не помогла.
Наибольшей эффективности позволяет добиться комплексное лечение несколькими методами, поясняет эксперт Арина Матвеева: "Очень часто пациенты приходят сразу на лазерную шлифовку рубца. Но, прежде чем начать воздействие лазером, требуется подготовка, минимизирующая риски: нужно довести рубец до спокойного состояния, убедиться, что он больше не растет. Лазерное воздействие проводится с промежутками в один-два месяца, иногда реже. Без осмотра нельзя сказать, сколько процедур понадобится: в одном случае достаточно двух-трех, в другом — не хватит и четырех-пяти. При этом, помимо лазера, используются и другие способы терапии. Между процедурами полезно использовать специальные мази, гели и пластыри, увлажняющие рубец и сдерживающие его рост".
Осложнения и профилактика келоидов
Проблемы, которые могут возникнуть из-за келоидных рубцов, носят не только эстетический характер. Психологический дискомфорт дополняют неприятные и даже болезненные ощущения, нарушающие нормальную работу организма. К примеру, если келоид образовался после блефаропластики (пластики век), то даже просто моргнуть может оказаться трудно.
"Предсказать, как поведут себя рубцы после травмы, невозможно. Но можно сократить риски появления осложнений, не пренебрегая профилактическими мерами", — говорит Арина Матвеева.
К основным способам профилактики келоидов принято относить следующие:
- —тщательный уход за раной, позволяющий избежать попадания инфекции;
- —лечение заболеваний (эндокринных, восстановление гормонального баланса, обмена веществ и пр.);
- —внимательное отношение к тепловому воздействию (солнечные лучи, солярий, сауна);
- —повышение иммунитета через постепенное закаливание.