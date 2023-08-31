https://ria.ru/20230831/khimicheskiy_ozhog-1893473595.html

Химический ожог: виды, диагностика, первая помощь и лечение

Первая помощь пострадавшему при химических ожогах кислотой или щелочью

Химический ожог: виды, диагностика, первая помощь и лечение

В случае ожога щелочью, кислотой, химическими растворами и другими токсическими веществами, доврачебная помощь играет важную роль в предотвращении развития... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:12

2023-08-31T18:12

2023-08-31T18:12

здоровье - общество

ожоги

химия

первая помощь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893332345_0:272:3070:1999_1920x0_80_0_0_15b51d052fb3ee8aaace30ec9fe7d28d.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В случае ожога щелочью, кислотой, химическими растворами и другими токсическими веществами, доврачебная помощь играет важную роль в предотвращении развития осложнений у пострадавшего. Основные симптомы и признаки поражения, алгоритм оказания первой медицинской помощи при химических ожогах 1-4 степени, профилактические меры – в материале РИА Новости.Помощь при химических ожогах"Химические ожоги – это повреждения тканей, вызванные попаданием сильных кислот, щелочей и других химических веществ. Как и в случае некоторых солнечных ожогов, повреждение может развиться через несколько часов после воздействия, обычно затрагивает ограниченный участок тела", – комментирует кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов.По словам эксперта, почти половина всех химических ожогов наступает в результате воздействия кислот, порядка 20-25% - щелочей, и незначительную часть вызывает воздействие прочих химических веществ. В структуре ожогового травматизма они занимают, по разным оценкам, от 2,5-5,1 % случаев, соответственно, возникают гораздо реже термических ожогов. Чаще всего химические ожоги получают в бытовых условиях – при использовании мощных очищающих средств – и в производстве."Большинство пациентов с химическими ожогами пищевода – дети в возрасте до 10 лет. Прием токсических веществ происходит из-за любознательности детей и невнимательности их родителей", – говорит Василиса Перушкина, врач-пластический хирург. При серьезных химических ожогах требуется неотложная медицинская помощь.Виды химических ожоговВ зависимости от поражающего вещества, химические ожоги разделяют на:Кислотные. На месте поражения образуется сухой плотный несколько вдавленный струп, по краям которого имеются характерные полосы гиперемии."Щавелевая кислота, в отличие от других кислот, представляет собой твердое вещество, обычно кожу не повреждает, поглощается в кровоток и при соединении с кальцием способна вызвать серьезные нарушения в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Среди последствий – судороги, паралич, ухудшение работы сердца, кровотечения, поражение почек, печени", – предупреждает Илья Алмазов.При воздействии карболовой кислотой происходит спазм кровеносных сосудов, кожа теряет чувствительность и бледнеет, образуется плотный струп.Под действием муравьиной кислоты образуется струп белого цвета, вещество в любом случае проникает сквозь кожу и вызывает общетоксическое действие.Щелочные. Врач поясняет, что поражение щелочами вызывает нарушение кожного барьера, разрушается коллаген, происходит образование влажного некроза и рыхлого, грязно-белого струпа. "Проникающая способность щелочей более обширна и выходит за пределы самой пораженной области. Кроме того, щелочи сильнее разрушают регенеративные способности клеток, а сильные щелочи способны разрушить более плотные образования, чем подкожно-жировая клетчатка и мышцы, а именно - саму кожу, волосы и ногти. Попадание щелочи в кровь способно вызвать нарушение сердечной деятельности и поражение ЦНС", – уточняет эксперт.Фосфорные. Эти ожоги очень опасны тем, что вещество при контакте с кожей продолжает гореть. Под воздействием фосфорной кислоты образуются глубокие раны и возникает тромбоз кровеносных сосудов.Ожоги прочими химическими соединениями (соли, окиси и т.п.). Ожоги, вызванные попаданием на кожу солей тяжелых металлов, чаще всего разрушают только верхний слой кожи, из всех химических ожогов являются наименее опасными.Степени тяжестиВыделяют следующие степени тяжести химических ожогов:I – ожоги в пределах эпидермиса. Для них характерны гиперемия и отечность.II – поражается эпидермис и верхние слои дермы, ожоги распространяются до сосочкового слоя с сохранением придатков кожи (волосяных фолликулов, потовых и сальных желез).III – поражаются все слои кожи.IV – глубокое поражение, затрагивающее мышцы, кости и т.д.СимптомыСимптомы химического ожога:Признаки химического ожога глаз: режущие боли, слезотечение, светобоязнь, отек, покраснение кожи вокруг глаз, потеря зрения.Признаки химического ожога пищевода: рвота, обильное слюноотделение, боль при глотании и жгучая боль за грудиной, в верхней части живота, ожоги вокруг рта, отек, покраснение и налет на слизистых рта."В отличие от термических ожогов, в результате поражения химическими веществами обычно пузыри не возникают, что объясняется мгновенным омертвением тканей, однако их появление возможно при слабой концентрации химического реагента", - отмечает Илья Алмазов.Василиса Перушкина уточняет, что ожог первой степени характеризуется легким покраснением и отеком, незначительными болезненными ощущениями. Заживление происходит без образования рубцов через 7-10 дней.При ожогах второй степени в зону повреждения частично включаются более глубокие слои кожи, но волосяные фолликулы, сальные и потовые железы остаются незатронутыми. Заживление ран отмечается через 18-20 дней после травмирования. Часто появляется пигментация, могут образовываться послеожоговые рубцы.При более глубоких ожогах происходит поражение мышц, фасции и костей и в некоторых случаях возникает необходимость комплексного лечения. После заживления остается нарушение пигментации кожи, образуются послеожоговые рубцы, могут развиться рубцовые деформации (контрактуры).Диагностика глубины поражения"Когда химикаты попадают на кожу, их действие некоторое время продолжается и после того, как контакт был пресечен. Это связано с особенностями тканей – всасывание вещества не прекращается мгновенно, что затрудняет определение степени ожога. Поэтому глубину поражения (особенно при ожогах II-III степени) можно окончательно определить только через 7-10 дней после травмы", – говорит Василиса Перушкина.Для диагностики специалисты используют сведения, полученные от самого пострадавшего, визуальный осмотр поврежденного участка тела, а также проводят диагностические пробы. При осмотре раны врач обращает внимание на цвет кожи, выраженность и масштаб отечности, нарушено ли кровообращение в результате повреждения, наличие/отсутствие пузырей, наличие и характер тканевого некроза, определяет состояние болевой чувствительности.Так, при I степени отмечается покраснение кожи и нерезко выраженный отек. Может быть отслоение эпидермиса с образованием пузырей, наполненных прозрачной, слегка желтоватой жидкостью. Болевая чувствительность сохранена или несколько повышена.II степень характеризуется наличием пузырей, отека кожи тканей. Болевая чувствительность сохранена или снижена, может образоваться тонкий светло-желтый или коричневый струп (корочка). При ожогах III степени – погибшие ткани в виде толстого струпа, содержимое ожоговых пузырей с кровью, непрозрачное, дно раны тусклое, белесоватого цвета. Сосудистая реакция и болевая чувствительность отсутствуют. IV степень химического ожога характеризуется тотальным некрозом дермы и подлежащих тканей (мышц, связок, костей).Глубина поражения и длительность заживления зависят от количества химического вещества, его концентрации, длительности воздействия на пораженную область и от скорости оказания первой помощи.Василиса Перушкина поясняет, что для определения глубины ожога используют следующие пробы:Сосудистая. На пораженный участок кожи надавливают кончиком пальца. Появление белого пятна и заполнение его кровью является признаком ожога II степени. Если белое пятно не образуется – это поражение сосудов глубоких слоев кожи, что свидетельствует о серьезном поражении.Состояние болевой чувствительности оценивают нанесением уколов иглой, выдергиванием волосков. Чем глубже поражение кожи, тем более выражены нарушения чувствительности. Безболезненное удаление волос, отсутствие болевой реакции при прокалывании струпа – признаки глубокого ожога.Как оказать первую помощь при химическом ожогеИлья Алмазов отмечает, что оказание первой и неотложной помощи при получении химических ожогов требует наличия определённых знаний о характере действия веществ для их нейтрализации. Если точно известно поражающее вещество, то можно предпринять меры, но лучше дождаться помощи врачей. Так, не все знают, что при ожоге, возникшем в результате воздействия концентрированных кислот, нужно использовать кашицу из соды, при поражении щелочами помогает промывание слабым подкисленным раствором, при попадании карболовой кислоты используют повязку с глицерином, а при получении ожогов фосфором с пострадавшего нужно полностью снять одежду и положить в ванну с водой и т.д.Пошаговая инструкцияЭтапы помощи пострадавшему от химических ожогов:При этом специалисты акцентируют внимание на том, что важно учитывать, какой именно состав стал причиной получения раны, т.к. некоторые виды ожогов, например, после плавиковой кислоты, требуют очень длительного промывания – не менее 3 часов. А ожоги соединениями алюминия при взаимодействии с водой воспламеняются, при ожогах концентрированной серной кислотой и негашеной известью – при попадании воды происходит нагревание поверхности. Поэтому серную кислоту перед промыванием следует просушить сухой тряпкой, а при ожогах известью сначала сухим путем удалить ее остатки, а затем уже промыть проточной водой.При ожоге глаз Василиса Перушкина рекомендует промыть их водой, закапать или заложить антисептический препарат, закрыть глаз стерильной повязкой."При ожоге пищевода и ротовой полости, если токсическое вещество не известно, ротовую полость и желудок промывают большим количеством чистой воды комнатной температуры. Выполняют промывание только в первые 5–6 часов после получения ожога", – говорит врач.ЛечениеПо словам Ильи Алмазова, лечение проводится под наблюдением специалистов и направлено как на восстановление внешних повреждений, так и внутренних, в том числе, очищение организма от токсинов и восстановление работы повреждённых систем, в частности, сердечно-сосудистой и ЦНС. При особо тяжелых случаях и обширных повреждениях может потребоваться хирургическое вмешательство, вплоть до трансплантации кожи и поврежденных органов."Лечение ожогов первой степени может проводиться в домашних условиях. Используются обезболивающие препараты, обработка кожных покровов раствором антисептика, ранозаживляющие и защищающие поверхность кожи повязки. Также активно применяются увлажняющие и успокаивающие кожу кремы и лосьоны. Для лечения ожогов второй и третьей степени требуется медицинская помощь в условиях стационара", – дополняет Василиса Перушкина.Врач поясняет, что ожоговую поверхность обрабатывают, удаляют химическое вещество, закрывают рану асептической повязкой. Струпы (корочки) не трогают до их самостоятельного отхождения. А после удаления некроза на поверхность наносят ранозаживляющие мази. При глубоких точечных ожогах (например, брызгами щелочи или кислоты) раны могут затягиваться самостоятельно. А в случае поражения значительной площади кожного покрова после очищения раны может потребоваться одномоментная или отсроченная кожная пластика."Больным с химическими ожогами пищевода при поступлении в стационар для удаления содержимого ставят желудочный зонд и инактивируют химический агент. Если агрессивное вещество не определено, то используют для процедуры воду. Затем назначают парентеральное питание. Пострадавшим с перфорацией пищевода или желудка необходимо экстренное оперативное вмешательство. А в случае формирования стеноза (рубцового сужения) показана пластика пищевода", – поясняет Василиса Перушкина.При легких химических ожогах глаз для ускорения заживления ран назначают глазные капли, местные средства с антибиотиками, а для устранения болей - анальгетики и антибиотики с учетом чувствительности возбудителя. Хирургическая тактика коррекции определяется специалистом в зависимости от степени поражения.Последствия и осложненияХимические вещества в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия способны вызвать разные последствия: ожоги, экземы, дерматиты, отравление дыхательных путей, отдельных органов или всего организма."Поражение глубоких тканей отягощается образованием воспалительных изменений в мышцах, подкожно-жировой клетчатке. Формируются грубые рубцы, которые ограничивают полноценные движения в конечностях и требуют хирургической коррекции, – говорит Василиса Перушкина. – Среди осложнений химического повреждения органов дыхания и пищеварения наиболее часто встречаются отек гортани и глотки, стеноз (сужение просвета) гортани, перфорация или сужение пищевода. К исходам тяжелых ожогов глаз относят снижение зрительной функции, атрофию глазного яблока вплоть до потери зрения. При химическом поражении глубоких слоев слизистой и подслизистой оболочек, токсические вещества попадают в системный кровоток, и вызывают поражение печени, почек, сердца и легких".Чего нельзя делатьНельзя использовать при оказании первой помощи после получения химического ожога:А также тереть пораженный участок кожи салфетками, смоченными водой, это может усилить степень поражения кожи.Профилактика ожоговОсновной мерой профилактики получения химических ожогов является соблюдение техники безопасности при работе с агрессивными химическими веществами в быту и на производстве, их использование строго по инструкции, а также применение средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, очки) и проветривание помещения после работы с химикатами."Профилактика ожогов пищевода заключается в соблюдении правил хранения едких веществ: нужно использовать промаркированные емкости, выделять отдельные шкафы или полки, расположенные в недоступных для детей местах", – говорит Василиса Перушкина.

https://ria.ru/20230712/ozhog-1883705269.html

https://ria.ru/20220304/ozhogi-1776553900.html

https://ria.ru/20220706/zagar-1800658694.html

https://ria.ru/20210917/borschevik-1750546228.html

https://ria.ru/20210617/ozhog-1737336542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, ожоги, химия, первая помощь, россия