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Алкогольная интоксикация: как помочь человеку с сильным отравлением
Отравление алкоголем: симптомы, первые признаки интоксикации организма и лечение
Алкогольная интоксикация: как помочь человеку с сильным отравлением
Алкогольная интоксикация – это отравление организма этанолом, который содержится в спиртных напитках. К основным признакам такого состояния относятся не только... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T23:18
2022-02-04T23:18
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Алкогольная интоксикация – это отравление организма этанолом, который содержится в спиртных напитках. К основным признакам такого состояния относятся не только нарушение координации и речи, а также апатия и чрезмерное возбуждение. Как распознать симптомы, оказать первую медицинскую помощь, правила промывания желудка и другие способы лечения - в материале РИА Новости.Алкогольная интоксикацияСпиртное оказывает влияние практически на все внутренние органы и в первую очередь на работу центральной нервной системы. Алкогольная интоксикация – состояние, которое встречается не только у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, но и у людей, не страдающих зависимостью от них."Психоактивное действие алкогольных напитков сказывается на психологических, поведенческих, а главное, на физиологических функциях организма человека. При попадании внутрь этиловый спирт начинает расщепляться и всасываться в кровь.В зависимости от количества выпитого и степени его влияния на организм выделяются три стадии алкогольной интоксикации: легкая, средняя и тяжелая. Со всеми можно справиться самостоятельно, однако в некоторых случаях при тяжелом отравлении может потребоваться врачебная помощь", - поясняет Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог.СимптомыСимптомы алкогольного отравления различаются в зависимости от степени тяжести и состояния нервной системы человека.Симптомы легкой стадии алкогольной интоксикации:После сна симптомы проходят.Средняя стадия характеризуется:После сна может появиться головная боль, вялость, сонливость.Признаки тяжелой стадии алкогольного отравления:Причины"Отравиться качественным алкоголем можно только при неумеренном употреблении спиртных напитков. Дозы, которые могут вызвать отравление, зависят от многих факторов – веса, состояния здоровья пациента, возраста, наличия пищи в желудке, степени усталости, привычки к употреблению спиртного", - комментирует Николай Дубинин.Как происходитОтравление возникает в результате частого и чрезмерного употребления алкогольных напитков. Около 20% спирта всасывается из желудка, а 80% - из тонкой кишки. Алкоголь, который долго находится в желудке, медленнее всасывается, по этой причине вместе с ним необходимо употреблять пищу, чтобы избежать тяжелых последствий.Распределение алкоголя в организмеЭтанол легко растворяется в воде, но в тканях, богатых жиром, процесс растворения идет тяжелее. По этой причине люди с лишним весом, употребляя алкогольные напитки, будут иметь в крови большее количество алкоголя.У женщин больше жира в организме, чем у мужчин. Поэтому у них более высокое содержание алкоголя в крови при употреблении спиртных напитков.Разложение алкоголяОколо 90% алкоголя разлагается в печени, остальной выводится через легкие и мочу. В среднем человек способен сжечь около 13 граммов алкоголя в час, это один стакан вина или одна небольшая бутылка пивного напитка.Люди с патологиями печени не способны усвоить такое количество алкоголя, поэтому они быстрее пьянеют и тяжелее переносят алкогольную интоксикацию. Чтобы ускорить вывод алкоголя из организма, эксперт рекомендуют теплое обильное питье и активированный уголь.Редкие формы отравленияСуществуют две редкие формы алкогольной интоксикации:ПоследствияЗлоупотребление алкогольными напитками не только может причинить вред организму, но и спровоцировать появление тяжелых заболеваний. Также неразумное потребление алкоголя может привести к смерти или коме.Если у человека выражена регулярная потребность в алкоголе, необходимо обратиться к специалистам. Также медицинская помощь может понадобиться при серьезной форме отравления алкоголем.Первая помощьПри проявлении симптомов легкой или средней тяжести отравления, необходимо выполнить следующие действия:Если человека необходимо в короткий срок привести в чувство, можно дать ему разведенный нашатырный спирт (пять-десять капель на стакан воды).Когда вызывать врача"Вызывать врача следует в случаях, когда у пациента наблюдается средняя или тяжелая степень алкогольной интоксикации", - рекомендует Николай Дубинин.Также эксперт выделил симптомы, при наличии которых лучше вызвать скорую:ЛечениеСпособы лечения определяется в зависимости от степени тяжести алкогольного отравления и общего состояния пациента. При легкой форме интоксикации нет необходимости обращаться за медицинской помощью. Если у больного выявлены симптомы средней и тяжелой степени алкогольного отравления, то необходима дезинтоксикационная терапия. Такой метод характеризуется внутривенным капельным введением лекарств и растворов.Также можно провести промывание желудка. Больному дают активированный уголь, а затем вызывают рвоту путем надавливания на корень языка. Кроме того, содержимое желудка можно удалить через зонд.Для того чтобы провести детоксикацию или восстановить кислотно-щелочной баланс, врачи могут обратиться к инфузионной терапии. В капельницы к солевым растворам добавляют витамины. Лечение направлено на восстановление важных функций организма: давление, дыхание, кровообращения и мочеотделение.Если человек страдает острой формой алкогольной интоксикации, врачи могут порекомендовать отвезти больного в наркологическую клинику, где ему необходимо будет пройти курс стационарного лечения алкоголизма под наблюдением нарколога.При необходимости врачи могут назначить лекарства:ПрогнозВ большинстве случаев прогноз благоприятный. При легкой и средней стадии отравления остаточные симптомы исчезают в течение дня. В случаях тяжелого степени алкогольной интоксикации слабость может проявляться в течение двух-трех дней.Прогноз может ухудшаться при возникновении неотложных состояний и заболеваний, вызванных употреблением алкоголя. Наиболее часто осложнения наблюдаются при алкогольной коме: может возникнуть острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, а также ряд других серьезных патологий.ПрофилактикаРекомендации по профилактике алкогольных отравлений:Чтобы избавиться от похмелья, эксперты рекомендуют принимать контрастный душ и пить больше воды, чтобы быстро вывести токсины из организма.В случаях, когда человек страдает алкогольной зависимостью, необходимо регулярно проходить обследование у нарколога.
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общество, россия, отдых, праздники
23:18 04.02.2022
 

Алкогольная интоксикация: как помочь человеку с сильным отравлением

© Depositphotos / NewAfricaАлкогольная интоксикация
Алкогольная интоксикация - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / NewAfrica
Алкогольная интоксикация
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Алкогольная интоксикация – это отравление организма этанолом, который содержится в спиртных напитках. К основным признакам такого состояния относятся не только нарушение координации и речи, а также апатия и чрезмерное возбуждение. Как распознать симптомы, оказать первую медицинскую помощь, правила промывания желудка и другие способы лечения - в материале РИА Новости.

Алкогольная интоксикация

Спиртное оказывает влияние практически на все внутренние органы и в первую очередь на работу центральной нервной системы. Алкогольная интоксикация – состояние, которое встречается не только у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, но и у людей, не страдающих зависимостью от них.
"Психоактивное действие алкогольных напитков сказывается на психологических, поведенческих, а главное, на физиологических функциях организма человека. При попадании внутрь этиловый спирт начинает расщепляться и всасываться в кровь.
В зависимости от количества выпитого и степени его влияния на организм выделяются три стадии алкогольной интоксикации: легкая, средняя и тяжелая. Со всеми можно справиться самостоятельно, однако в некоторых случаях при тяжелом отравлении может потребоваться врачебная помощь", - поясняет Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители пивного бара
Посетители пивного бара - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Посетители пивного бара

Симптомы

Симптомы алкогольного отравления различаются в зависимости от степени тяжести и состояния нервной системы человека.
Симптомы легкой стадии алкогольной интоксикации:
  • легкая эйфория;
  • ощущение комфорта и расслабленности;
  • увеличение громкости речи;
  • рассеянность внимания;
  • заторможенность действий;
  • учащение пульса;
  • повышение аппетита.
После сна симптомы проходят.
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Средняя стадия характеризуется:
  • резкими перепадами настроения: от эйфории до гнева;
  • невнятной речью;
  • тошнотой;
После сна может появиться головная боль, вялость, сонливость.
Признаки тяжелой стадии алкогольного отравления:
  • нарушение сознания и сна;
  • неспособность говорить и воспринимать информацию;
  • в некоторых случаях недержание и неспособность выполнять простые физические действия;
  • рвота;
  • отсутствие аппетита после сна (может продолжаться в течение двух-трех дней).
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСтол на утро после вечеринки
Стол на утро после вечеринки - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Стол на утро после вечеринки

Причины

"Отравиться качественным алкоголем можно только при неумеренном употреблении спиртных напитков. Дозы, которые могут вызвать отравление, зависят от многих факторов – веса, состояния здоровья пациента, возраста, наличия пищи в желудке, степени усталости, привычки к употреблению спиртного", - комментирует Николай Дубинин.

Как происходит

Отравление возникает в результате частого и чрезмерного употребления алкогольных напитков. Около 20% спирта всасывается из желудка, а 80% - из тонкой кишки. Алкоголь, который долго находится в желудке, медленнее всасывается, по этой причине вместе с ним необходимо употреблять пищу, чтобы избежать тяжелых последствий.
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Распределение алкоголя в организме

Этанол легко растворяется в воде, но в тканях, богатых жиром, процесс растворения идет тяжелее. По этой причине люди с лишним весом, употребляя алкогольные напитки, будут иметь в крови большее количество алкоголя.
У женщин больше жира в организме, чем у мужчин. Поэтому у них более высокое содержание алкоголя в крови при употреблении спиртных напитков.

Разложение алкоголя

Около 90% алкоголя разлагается в печени, остальной выводится через легкие и мочу. В среднем человек способен сжечь около 13 граммов алкоголя в час, это один стакан вина или одна небольшая бутылка пивного напитка.
Люди с патологиями печени не способны усвоить такое количество алкоголя, поэтому они быстрее пьянеют и тяжелее переносят алкогольную интоксикацию. Чтобы ускорить вывод алкоголя из организма, эксперт рекомендуют теплое обильное питье и активированный уголь.
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина и женщина с похмельем
Мужчина и женщина с похмельем - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина и женщина с похмельем

Редкие формы отравления

Существуют две редкие формы алкогольной интоксикации:
  1. 1
    Атипичная острая. Развивается в результате эпилепсии, психопатии или черепно-мозговых травм. Для нее характерно проявление агрессии как в свою сторону, так и в сторону других людей. Кроме того, признаками атипичной интоксикации могут быть замедленная речь и резкие всплески активности.
  2. 2
    Патологическая форма. Такая форма алкогольного отравления возникает из-за употребления спиртных напитков при тяжелых хронических заболеваниях или травмах головного мозга. Выражается психозами, бредом, нелогичными поступками. Также патологическое опьянение может сопровождаться ярко выраженной озлобленностью.

Последствия

Злоупотребление алкогольными напитками не только может причинить вред организму, но и спровоцировать появление тяжелых заболеваний. Также неразумное потребление алкоголя может привести к смерти или коме.
Если у человека выражена регулярная потребность в алкоголе, необходимо обратиться к специалистам. Также медицинская помощь может понадобиться при серьезной форме отравления алкоголем.
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Первая помощь

При проявлении симптомов легкой или средней тяжести отравления, необходимо выполнить следующие действия:
  1. 1
    Создать физический и эмоциональный покой выпившему.
  2. 2
    Положить человека на бок или на живот. При этом обязательно нужно повернуть голову, чтобы человек не захлебнулся рвотными массами.
  3. 3
    Промыть желудок. Для этого нужно дать выпившему один литр теплой воды или раствор перманганата калия. После чего придавить корень языка и вызвать рвоту.
  4. 4
    Выполнить процедуру детоксикации с использованием энтеросорбентов. К ним относятся: активированный уголь, “Полисорб”, “Полифепан”.
  5. 5
    Принять слабительное средство.
  6. 6
    Обеспечить доступ свежего воздуха в помещение.
Если человека необходимо в короткий срок привести в чувство, можно дать ему разведенный нашатырный спирт (пять-десять капель на стакан воды).
© Depositphotos / AndrewLozovyiБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Боль в животе

Когда вызывать врача

"Вызывать врача следует в случаях, когда у пациента наблюдается средняя или тяжелая степень алкогольной интоксикации", - рекомендует Николай Дубинин.
Также эксперт выделил симптомы, при наличии которых лучше вызвать скорую:
  • потеря сознания;
  • судороги;
  • рвота с кровью;
  • слепота;
  • онемение конечностей;
  • галлюцинации;
  • сильные боли.
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Лечение

Способы лечения определяется в зависимости от степени тяжести алкогольного отравления и общего состояния пациента. При легкой форме интоксикации нет необходимости обращаться за медицинской помощью. Если у больного выявлены симптомы средней и тяжелой степени алкогольного отравления, то необходима дезинтоксикационная терапия. Такой метод характеризуется внутривенным капельным введением лекарств и растворов.
Также можно провести промывание желудка. Больному дают активированный уголь, а затем вызывают рвоту путем надавливания на корень языка. Кроме того, содержимое желудка можно удалить через зонд.
Для того чтобы провести детоксикацию или восстановить кислотно-щелочной баланс, врачи могут обратиться к инфузионной терапии. В капельницы к солевым растворам добавляют витамины. Лечение направлено на восстановление важных функций организма: давление, дыхание, кровообращения и мочеотделение.
Если человек страдает острой формой алкогольной интоксикации, врачи могут порекомендовать отвезти больного в наркологическую клинику, где ему необходимо будет пройти курс стационарного лечения алкоголизма под наблюдением нарколога.
При необходимости врачи могут назначить лекарства:
  • гепатопротекторы;
  • препараты, стабилизирующие давление и пульс;
  • медикаменты для улучшения кровообращения;
  • успокоительные или обезболивающие.
© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает таблетки
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / Diego Cervo
Женщина принимает таблетки

Прогноз

В большинстве случаев прогноз благоприятный. При легкой и средней стадии отравления остаточные симптомы исчезают в течение дня. В случаях тяжелого степени алкогольной интоксикации слабость может проявляться в течение двух-трех дней.
Прогноз может ухудшаться при возникновении неотложных состояний и заболеваний, вызванных употреблением алкоголя. Наиболее часто осложнения наблюдаются при алкогольной коме: может возникнуть острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, а также ряд других серьезных патологий.

Профилактика

Рекомендации по профилактике алкогольных отравлений:
  1. 1
    Не стоит пить алкоголь на голодный желудок. Это приведет к быстрому опьянению.
  2. 2
    Не рекомендуется смешивать алкогольные напитки.
  3. 3
    Можно заранее выпить препарат “Полисорб”. Такой энтеросорбент не допустит полного всасывания алкоголя в кровь, а также может предотвратить проявление симптомов опьянения.
Чтобы избавиться от похмелья, эксперты рекомендуют принимать контрастный душ и пить больше воды, чтобы быстро вывести токсины из организма.
В случаях, когда человек страдает алкогольной зависимостью, необходимо регулярно проходить обследование у нарколога.
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