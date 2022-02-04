https://ria.ru/20220204/otravlenie-1771180274.html

Алкогольная интоксикация: как помочь человеку с сильным отравлением

Отравление алкоголем: симптомы, первые признаки интоксикации организма и лечение

Алкогольная интоксикация: как помочь человеку с сильным отравлением

Алкогольная интоксикация – это отравление организма этанолом, который содержится в спиртных напитках. К основным признакам такого состояния относятся не только... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T23:18

2022-02-04T23:18

2022-02-04T23:18

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Алкогольная интоксикация – это отравление организма этанолом, который содержится в спиртных напитках. К основным признакам такого состояния относятся не только нарушение координации и речи, а также апатия и чрезмерное возбуждение. Как распознать симптомы, оказать первую медицинскую помощь, правила промывания желудка и другие способы лечения - в материале РИА Новости.Алкогольная интоксикацияСпиртное оказывает влияние практически на все внутренние органы и в первую очередь на работу центральной нервной системы. Алкогольная интоксикация – состояние, которое встречается не только у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, но и у людей, не страдающих зависимостью от них."Психоактивное действие алкогольных напитков сказывается на психологических, поведенческих, а главное, на физиологических функциях организма человека. При попадании внутрь этиловый спирт начинает расщепляться и всасываться в кровь.В зависимости от количества выпитого и степени его влияния на организм выделяются три стадии алкогольной интоксикации: легкая, средняя и тяжелая. Со всеми можно справиться самостоятельно, однако в некоторых случаях при тяжелом отравлении может потребоваться врачебная помощь", - поясняет Николай Дубинин, санитарный врач, эпидемиолог.СимптомыСимптомы алкогольного отравления различаются в зависимости от степени тяжести и состояния нервной системы человека.Симптомы легкой стадии алкогольной интоксикации:После сна симптомы проходят.Средняя стадия характеризуется:После сна может появиться головная боль, вялость, сонливость.Признаки тяжелой стадии алкогольного отравления:Причины"Отравиться качественным алкоголем можно только при неумеренном употреблении спиртных напитков. Дозы, которые могут вызвать отравление, зависят от многих факторов – веса, состояния здоровья пациента, возраста, наличия пищи в желудке, степени усталости, привычки к употреблению спиртного", - комментирует Николай Дубинин.Как происходитОтравление возникает в результате частого и чрезмерного употребления алкогольных напитков. Около 20% спирта всасывается из желудка, а 80% - из тонкой кишки. Алкоголь, который долго находится в желудке, медленнее всасывается, по этой причине вместе с ним необходимо употреблять пищу, чтобы избежать тяжелых последствий.Распределение алкоголя в организмеЭтанол легко растворяется в воде, но в тканях, богатых жиром, процесс растворения идет тяжелее. По этой причине люди с лишним весом, употребляя алкогольные напитки, будут иметь в крови большее количество алкоголя.У женщин больше жира в организме, чем у мужчин. Поэтому у них более высокое содержание алкоголя в крови при употреблении спиртных напитков.Разложение алкоголяОколо 90% алкоголя разлагается в печени, остальной выводится через легкие и мочу. В среднем человек способен сжечь около 13 граммов алкоголя в час, это один стакан вина или одна небольшая бутылка пивного напитка.Люди с патологиями печени не способны усвоить такое количество алкоголя, поэтому они быстрее пьянеют и тяжелее переносят алкогольную интоксикацию. Чтобы ускорить вывод алкоголя из организма, эксперт рекомендуют теплое обильное питье и активированный уголь.Редкие формы отравленияСуществуют две редкие формы алкогольной интоксикации:ПоследствияЗлоупотребление алкогольными напитками не только может причинить вред организму, но и спровоцировать появление тяжелых заболеваний. Также неразумное потребление алкоголя может привести к смерти или коме.Если у человека выражена регулярная потребность в алкоголе, необходимо обратиться к специалистам. Также медицинская помощь может понадобиться при серьезной форме отравления алкоголем.Первая помощьПри проявлении симптомов легкой или средней тяжести отравления, необходимо выполнить следующие действия:Если человека необходимо в короткий срок привести в чувство, можно дать ему разведенный нашатырный спирт (пять-десять капель на стакан воды).Когда вызывать врача"Вызывать врача следует в случаях, когда у пациента наблюдается средняя или тяжелая степень алкогольной интоксикации", - рекомендует Николай Дубинин.Также эксперт выделил симптомы, при наличии которых лучше вызвать скорую:ЛечениеСпособы лечения определяется в зависимости от степени тяжести алкогольного отравления и общего состояния пациента. При легкой форме интоксикации нет необходимости обращаться за медицинской помощью. Если у больного выявлены симптомы средней и тяжелой степени алкогольного отравления, то необходима дезинтоксикационная терапия. Такой метод характеризуется внутривенным капельным введением лекарств и растворов.Также можно провести промывание желудка. Больному дают активированный уголь, а затем вызывают рвоту путем надавливания на корень языка. Кроме того, содержимое желудка можно удалить через зонд.Для того чтобы провести детоксикацию или восстановить кислотно-щелочной баланс, врачи могут обратиться к инфузионной терапии. В капельницы к солевым растворам добавляют витамины. Лечение направлено на восстановление важных функций организма: давление, дыхание, кровообращения и мочеотделение.Если человек страдает острой формой алкогольной интоксикации, врачи могут порекомендовать отвезти больного в наркологическую клинику, где ему необходимо будет пройти курс стационарного лечения алкоголизма под наблюдением нарколога.При необходимости врачи могут назначить лекарства:ПрогнозВ большинстве случаев прогноз благоприятный. При легкой и средней стадии отравления остаточные симптомы исчезают в течение дня. В случаях тяжелого степени алкогольной интоксикации слабость может проявляться в течение двух-трех дней.Прогноз может ухудшаться при возникновении неотложных состояний и заболеваний, вызванных употреблением алкоголя. Наиболее часто осложнения наблюдаются при алкогольной коме: может возникнуть острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, а также ряд других серьезных патологий.ПрофилактикаРекомендации по профилактике алкогольных отравлений:Чтобы избавиться от похмелья, эксперты рекомендуют принимать контрастный душ и пить больше воды, чтобы быстро вывести токсины из организма.В случаях, когда человек страдает алкогольной зависимостью, необходимо регулярно проходить обследование у нарколога.

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