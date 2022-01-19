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Жировой гепатоз печени: как распознать и лечить, кто в группе риска
Жировой гепатоз печени: симптомы, причины, диагностика и эффективное лечение
Жировой гепатоз печени: как распознать и лечить, кто в группе риска
Жировой гепатоз (стеатоз) относится к диффузным заболеваниям печени и поджелудочной железы. Болезнь этого типа обнаруживают у женщин, мужчин и даже детей,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:37
2022-01-19T17:37
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жировой гепатоз (стеатоз) относится к диффузным заболеваниям печени и поджелудочной железы. Болезнь этого типа обнаруживают у женщин, мужчин и даже детей, страдающих ожирением. О причинах, симптомах, профилактике и эффективном лечении жирового гепатоза печени, — в материале РИА Новости.Жировой гепатоз печениЖировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — заболевание, сопровождающееся избыточным накоплением жиров (главным образом, триглицеридов). Содержание триглицеридов при НАЖБП может достигать 40% от массы печени (в норме около 5%).СимптомыГастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики, сотрудник национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Алексей Цыс отмечает, что в большинстве случаев признаки заболевания распознать трудно. Первыми симптомами выступают повышенная утомляемость, боль и дискомфорт в области печени, тошнота. Но можно длительное время не ощущать никаких симптомов, пока болезнь не перейдет в более серьезную стадию. "Это происходит зачастую на этапе рубцевания печени и развития цирроза, когда она постепенно утрачивает функцию. На этих этапах уже возможно пожелтение склер глаз и кожи (желтуха), выраженная усталость, спутанность сознания, отеки ног или живота (асцит)", — поясняет специалист.ПричиныГлавные причины развития и прогрессирования НАЖБП:“Постоянный избыток жиров в клетках печени имеет пагубный эффект, поражая клетки, вызывая их воспаление и гибель. После того как клетки погибают, они заменяются рубцовой тканью, которая мешает нормальной работе печени", — отмечает Алексей Цыс. — Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что большую роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени может играть наследственный или генетический компонент. Сейчас исследователи пытаются составить список генов, которые играют непосредственную роль в патогенезе данного заболевания печени, чтобы затем включить их в протокол обследования”.КлассификацияЖировой гепатоз классифицируют на:Стадии развитияВыделяют три степени жирового гепатоза печени:"Стеатоз обратим, поэтому терапию оптимально начинать именно в этот момент, — поясняет психодиетолог Татьяна Букина. — В первую очередь, это немедикаментозное лечение, направленное на изменение образа жизни. При прогрессирующей форме НАЖБП — неалкогольном стеатогепатите — болезнь может перейти на стадию фиброза, а в дальнейшем развиться цирроз и, в некоторых случаях, даже гепатоцеллюлярная карцинома (рак печени)".Алексей Цыс подчеркивает, что пациенты с НАЖБП могут жить длительное время, имея разные стадии заболевания. У кого-то болезнь будет протекать активнее, у кого-то медленнее, это зависит от индивидуальных особенностей организма. У 40-60% болеющих разовьется стадия стеатогепатита, у 15-20% - цирроз в конечной стадии.Осложнения"Излишнее накопление жира в печени может сопровождаться развитием воспалительных и фиброзных изменений, приводящих в конечном итоге к циррозу и раку печени. Важно вовремя обратить внимание на эту проблему", — предупреждает Алексей Цыс. Эксперт отмечает, несмотря на критические трансформации печени, пациент все еще может хотя бы немного сдерживать прогресс заболевания, меняя качество и количество питания, образ жизни. Но риск рака печени, а также необходимость в трансплантации органа очень высока.ДиагностикаДля диагностики жирового гепатоза помимо сбора анамнеза и оценки самочувствия больного используют современные методы исследования.Инструментальные диагностические методики:Лабораторные диагностические методики:Гастроэнтеролог Алексей Цыс акцентирует внимание на том, что риск ожирения печени увеличен у пациентов с определенными заболеваниями, такими как дисфункция щитовидной железы, нарушение углеводного и липидного обмена, сахарный диабет. Необходимо проводить раннюю диагностику у таких групп риска. Также имеет значение расовая принадлежность и пол. Например, жители Латинской Америки больше подвержены такому заболеванию, чуть меньший риск для европейцев и малый процент заболевших отмечается среди темнокожих людей. Жировой гепатоз чаще встречается у женщин, чем у мужчин.Врачи советуют ежегодно сдавать общий анализ крови, по результатам которого можно выявить наличие воспаления в организме. Также в скрининг входят показатели печеночных проб, но не факт, что при их нормальном уровне у пациента нет НАЖБП (до 80% пациентов в начале заболевания имеют нормальные показатели биохимии печени). Он уточняет, что печеночные пробы начинают нарастать на более поздних этапах болезни. “Дополнительные данные дают липидограмма и глюкоза крови. Важным показателем является результат ультразвукового исследования органов брюшной полости. Важно именно сочетание анализов крови и базовой визуализации печени — это самый первый шаг в поиске данной патологии. Если она заподозрена, далее следуют подтверждающие обследования, включая эластографию и биопсию печени” — поясняет специалист.ЛечениеЛечение жирового гепатоза требует комплексного подхода и зависит от стадии заболевания. Обязательные условия успешной терапии:ДиетаДиетолог Татьяна Букина составила рекомендации по питанию при НАЖБТ. Рацион пациентов с данным заболеванием подразумевает полный отказ от следующих блюд и продуктов:Но не стоит ограничивать себя во всем. Диета при гепатозе печени, несмотря на строгость, оставляет возможность достаточно широкого выбора.Необходимо питаться дробно, четыре-пять раз в день, разбив общий объем пищи на примерно равные порции. Рекомендуется употребление жидкости натощак и в течение дня в достаточном количестве (30 мл/кг веса).При наличии избыточного веса рекомендуется скинуть 7-10% от его изначального уровня. Но делать это нужно медленно, при быстрой потере веса болезнь может резко прогрессировать. Нужно исключить углеводы и сахар как основные факторы избытка жира в печени. К тому же, не нужно забывать о регулярных умеренных физических нагрузках. Стоит резко ограничить алкоголь, поскольку есть еще понятие — алкогольная болезнь печени (АБП), а при сочетании НАЖБП и АБП наносится сокрушительный непоправимый "удар" по печени.Профилактика"Для профилактики данного заболевания достаточно вести здоровый образ жизни, питаться сбалансированно, не ограничивая употребление свежих овощей и зелени, иметь достаточную физическую активность в течение дня и не злоупотреблять алкоголем", — рекомендует Татьяна Букина.
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питание, здоровье - общество, ожирение
17:37 19.01.2022
 

Жировой гепатоз печени: как распознать и лечить, кто в группе риска

© Depositphotos / Genrix20061.mail.ruЖировой гепатоз печени: симптомы, причины, диагностика и эффективное лечение
Жировой гепатоз печени: симптомы, причины, диагностика и эффективное лечение - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Depositphotos / Genrix20061.mail.ru
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жировой гепатоз (стеатоз) относится к диффузным заболеваниям печени и поджелудочной железы. Болезнь этого типа обнаруживают у женщин, мужчин и даже детей, страдающих ожирением. О причинах, симптомах, профилактике и эффективном лечении жирового гепатоза печени, — в материале РИА Новости.

Жировой гепатоз печени

Жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — заболевание, сопровождающееся избыточным накоплением жиров (главным образом, триглицеридов). Содержание триглицеридов при НАЖБП может достигать 40% от массы печени (в норме около 5%).
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Симптомы

Гастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики, сотрудник национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Алексей Цыс отмечает, что в большинстве случаев признаки заболевания распознать трудно. Первыми симптомами выступают повышенная утомляемость, боль и дискомфорт в области печени, тошнота. Но можно длительное время не ощущать никаких симптомов, пока болезнь не перейдет в более серьезную стадию. "Это происходит зачастую на этапе рубцевания печени и развития цирроза, когда она постепенно утрачивает функцию. На этих этапах уже возможно пожелтение склер глаз и кожи (желтуха), выраженная усталость, спутанность сознания, отеки ног или живота (асцит)", — поясняет специалист.
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Причины

Главные причины развития и прогрессирования НАЖБП:
  • гормональные и метаболические нарушения, связанные с избыточным весом — расстройство липидного и углеводного обмена (инсулинорезистентность, диабет);
  • генетическая предрасположенность;
  • ожирение, избыток в рационе животных жиров;
  • низкая физическая активность, гиподинамия;
  • злоупотребление алкоголем;
  • нарушение выработки печеночных ферментов;
  • неконтролируемый прием нестероидных противовоспалительных препаратов;
  • артериальная гипертензия;
  • гепатиты В и С.
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“Постоянный избыток жиров в клетках печени имеет пагубный эффект, поражая клетки, вызывая их воспаление и гибель. После того как клетки погибают, они заменяются рубцовой тканью, которая мешает нормальной работе печени", — отмечает Алексей Цыс. — Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что большую роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени может играть наследственный или генетический компонент. Сейчас исследователи пытаются составить список генов, которые играют непосредственную роль в патогенезе данного заболевания печени, чтобы затем включить их в протокол обследования”.
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Классификация

Жировой гепатоз классифицируют на:
  • Первичный. Заболевание развивается вследствие эндогенных метаболических нарушений (ожирение, сахарный диабет, гиперлипидемия).
  • Вторичный. Причиной выступают внешние воздействия, на фоне которых развивается нарушение обмена веществ. К вторичному гепатозу относят поражение печени при приеме некоторых лекарственных препаратов, синдроме мальабсорбции при оперативных вмешательствах на органах ЖКТ, длительном парентеральном питании, голодании.
© Fotolia / KwanchaichaiudomМальчик с лишним весом
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© Fotolia / Kwanchaichaiudom
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Стадии развития

Выделяют три степени жирового гепатоза печени:
  • I степень (стеатоз). Появление патологических очагов печеночных клеток, покрытых средними и крупными жировыми каплями.
  • II степень (неалкогольный стеатогепатит). Печеночная инфильтрация, проникновение и накопление жира внутри гепатоцитов.
  • III степень (цирроз или рак печени). Диффузное крупнокапельное поражение печени с одновременным внеклеточным скоплением жира и формированием кистозных новообразований.
"Стеатоз обратим, поэтому терапию оптимально начинать именно в этот момент, — поясняет психодиетолог Татьяна Букина. — В первую очередь, это немедикаментозное лечение, направленное на изменение образа жизни. При прогрессирующей форме НАЖБП — неалкогольном стеатогепатите — болезнь может перейти на стадию фиброза, а в дальнейшем развиться цирроз и, в некоторых случаях, даже гепатоцеллюлярная карцинома (рак печени)".
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Алексей Цыс подчеркивает, что пациенты с НАЖБП могут жить длительное время, имея разные стадии заболевания. У кого-то болезнь будет протекать активнее, у кого-то медленнее, это зависит от индивидуальных особенностей организма. У 40-60% болеющих разовьется стадия стеатогепатита, у 15-20% - цирроз в конечной стадии.
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Осложнения

"Излишнее накопление жира в печени может сопровождаться развитием воспалительных и фиброзных изменений, приводящих в конечном итоге к циррозу и раку печени. Важно вовремя обратить внимание на эту проблему", — предупреждает Алексей Цыс. Эксперт отмечает, несмотря на критические трансформации печени, пациент все еще может хотя бы немного сдерживать прогресс заболевания, меняя качество и количество питания, образ жизни. Но риск рака печени, а также необходимость в трансплантации органа очень высока.
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Диагностика

Для диагностики жирового гепатоза помимо сбора анамнеза и оценки самочувствия больного используют современные методы исследования.
Инструментальные диагностические методики:
  • УЗИ органов брюшной полости;
  • пункционная биопсия печени;
  • компьютерная и магнитно-резонансная томографии;
  • фибросканирование.
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Лабораторные диагностические методики:
  • общеклинический анализ крови и мочи;
  • биохимический анализ крови — определение уровня общего, прямого и непрямого билирубина, АлТ, АсТ, γ-ГТП, холестерина, глюкозы, щелочной фосфатазы, креатинина, белковых фракций;
  • коагулограмма — исследование свертываемости крови;
  • специфические маркеры вирусных гепатитов;
  • фибротест — определение биомаркеров фиброза;
  • гистологическое исследование тканей печени.
Гастроэнтеролог Алексей Цыс акцентирует внимание на том, что риск ожирения печени увеличен у пациентов с определенными заболеваниями, такими как дисфункция щитовидной железы, нарушение углеводного и липидного обмена, сахарный диабет. Необходимо проводить раннюю диагностику у таких групп риска. Также имеет значение расовая принадлежность и пол. Например, жители Латинской Америки больше подвержены такому заболеванию, чуть меньший риск для европейцев и малый процент заболевших отмечается среди темнокожих людей. Жировой гепатоз чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
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Врачи советуют ежегодно сдавать общий анализ крови, по результатам которого можно выявить наличие воспаления в организме. Также в скрининг входят показатели печеночных проб, но не факт, что при их нормальном уровне у пациента нет НАЖБП (до 80% пациентов в начале заболевания имеют нормальные показатели биохимии печени). Он уточняет, что печеночные пробы начинают нарастать на более поздних этапах болезни. “Дополнительные данные дают липидограмма и глюкоза крови. Важным показателем является результат ультразвукового исследования органов брюшной полости. Важно именно сочетание анализов крови и базовой визуализации печени — это самый первый шаг в поиске данной патологии. Если она заподозрена, далее следуют подтверждающие обследования, включая эластографию и биопсию печени” — поясняет специалист.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лечение

Лечение жирового гепатоза требует комплексного подхода и зависит от стадии заболевания. Обязательные условия успешной терапии:
  • коррекция углеводного, жирового (липидного) обмена веществ;
  • нормализация процессов окисления в клетке;
  • влияние на основные факторы риска;
  • постепенное снижение массы тела;
  • улучшение структуры печени на обратимых стадиях;
  • прием назначаемых врачом гепатопротекторов.
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Диета

Диетолог Татьяна Букина составила рекомендации по питанию при НАЖБТ. Рацион пациентов с данным заболеванием подразумевает полный отказ от следующих блюд и продуктов:
  • крепкие бульоны (мясные, овощные, грибные);
  • сырой лук, чеснок;
  • жирные сорта рыбы и мяса;
  • бобовые — горох, фасоль, чечевица;
  • консервированные и копченые продукты;
  • овощи — помидоры, редька, редис;
  • жирные молочные продукты;
  • напитки — газированные и охлажденные, кофе, какао.
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Но не стоит ограничивать себя во всем. Диета при гепатозе печени, несмотря на строгость, оставляет возможность достаточно широкого выбора.
  • Первые блюда: молочные, крупяные супы, постные борщи и щи.
  • Вторые блюда: мясо (куры, индейки, говядина), приготовленное на пару, вареное или запеченное в духовке.
  • Гарниры: салаты из свежих или вареных овощей; овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке; омлеты на пару; вареные яйца (не более одного в день); нежирные сорта сыра. В качестве гарнира можно приготовить кашу (рисовую, гречневую, овсяную или манную).
  • Разрешены нежирное молоко и сметана, йогурты и кефиры.
  • Напитки: некрепкий чай, соки (из фруктов и ягод), компоты (из свежих и сушеных фруктов).
  • Десерты: фруктовые желе и муссы.
© Depositphotos / DeniraЗапечёные овощи
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© Depositphotos / Denira
Запечёные овощи
Необходимо питаться дробно, четыре-пять раз в день, разбив общий объем пищи на примерно равные порции. Рекомендуется употребление жидкости натощак и в течение дня в достаточном количестве (30 мл/кг веса).
При наличии избыточного веса рекомендуется скинуть 7-10% от его изначального уровня. Но делать это нужно медленно, при быстрой потере веса болезнь может резко прогрессировать. Нужно исключить углеводы и сахар как основные факторы избытка жира в печени. К тому же, не нужно забывать о регулярных умеренных физических нагрузках. Стоит резко ограничить алкоголь, поскольку есть еще понятие — алкогольная болезнь печени (АБП), а при сочетании НАЖБП и АБП наносится сокрушительный непоправимый "удар" по печени.
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Профилактика

"Для профилактики данного заболевания достаточно вести здоровый образ жизни, питаться сбалансированно, не ограничивая употребление свежих овощей и зелени, иметь достаточную физическую активность в течение дня и не злоупотреблять алкоголем", — рекомендует Татьяна Букина.
 
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