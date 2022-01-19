https://ria.ru/20220119/pechen-1768580069.html

Жировой гепатоз печени: как распознать и лечить, кто в группе риска

Жировой гепатоз печени: симптомы, причины, диагностика и эффективное лечение

Жировой гепатоз печени: как распознать и лечить, кто в группе риска

Жировой гепатоз (стеатоз) относится к диффузным заболеваниям печени и поджелудочной железы. Болезнь этого типа обнаруживают у женщин, мужчин и даже детей,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:37

2022-01-19T17:37

2022-01-19T17:37

питание

здоровье - общество

ожирение

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жировой гепатоз (стеатоз) относится к диффузным заболеваниям печени и поджелудочной железы. Болезнь этого типа обнаруживают у женщин, мужчин и даже детей, страдающих ожирением. О причинах, симптомах, профилактике и эффективном лечении жирового гепатоза печени, — в материале РИА Новости.Жировой гепатоз печениЖировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — заболевание, сопровождающееся избыточным накоплением жиров (главным образом, триглицеридов). Содержание триглицеридов при НАЖБП может достигать 40% от массы печени (в норме около 5%).СимптомыГастроэнтеролог, врач ультразвуковой диагностики, сотрудник национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Алексей Цыс отмечает, что в большинстве случаев признаки заболевания распознать трудно. Первыми симптомами выступают повышенная утомляемость, боль и дискомфорт в области печени, тошнота. Но можно длительное время не ощущать никаких симптомов, пока болезнь не перейдет в более серьезную стадию. "Это происходит зачастую на этапе рубцевания печени и развития цирроза, когда она постепенно утрачивает функцию. На этих этапах уже возможно пожелтение склер глаз и кожи (желтуха), выраженная усталость, спутанность сознания, отеки ног или живота (асцит)", — поясняет специалист.ПричиныГлавные причины развития и прогрессирования НАЖБП:“Постоянный избыток жиров в клетках печени имеет пагубный эффект, поражая клетки, вызывая их воспаление и гибель. После того как клетки погибают, они заменяются рубцовой тканью, которая мешает нормальной работе печени", — отмечает Алексей Цыс. — Полученные учеными данные свидетельствуют о том, что большую роль в развитии неалкогольной жировой болезни печени может играть наследственный или генетический компонент. Сейчас исследователи пытаются составить список генов, которые играют непосредственную роль в патогенезе данного заболевания печени, чтобы затем включить их в протокол обследования”.КлассификацияЖировой гепатоз классифицируют на:Стадии развитияВыделяют три степени жирового гепатоза печени:"Стеатоз обратим, поэтому терапию оптимально начинать именно в этот момент, — поясняет психодиетолог Татьяна Букина. — В первую очередь, это немедикаментозное лечение, направленное на изменение образа жизни. При прогрессирующей форме НАЖБП — неалкогольном стеатогепатите — болезнь может перейти на стадию фиброза, а в дальнейшем развиться цирроз и, в некоторых случаях, даже гепатоцеллюлярная карцинома (рак печени)".Алексей Цыс подчеркивает, что пациенты с НАЖБП могут жить длительное время, имея разные стадии заболевания. У кого-то болезнь будет протекать активнее, у кого-то медленнее, это зависит от индивидуальных особенностей организма. У 40-60% болеющих разовьется стадия стеатогепатита, у 15-20% - цирроз в конечной стадии.Осложнения"Излишнее накопление жира в печени может сопровождаться развитием воспалительных и фиброзных изменений, приводящих в конечном итоге к циррозу и раку печени. Важно вовремя обратить внимание на эту проблему", — предупреждает Алексей Цыс. Эксперт отмечает, несмотря на критические трансформации печени, пациент все еще может хотя бы немного сдерживать прогресс заболевания, меняя качество и количество питания, образ жизни. Но риск рака печени, а также необходимость в трансплантации органа очень высока.ДиагностикаДля диагностики жирового гепатоза помимо сбора анамнеза и оценки самочувствия больного используют современные методы исследования.Инструментальные диагностические методики:Лабораторные диагностические методики:Гастроэнтеролог Алексей Цыс акцентирует внимание на том, что риск ожирения печени увеличен у пациентов с определенными заболеваниями, такими как дисфункция щитовидной железы, нарушение углеводного и липидного обмена, сахарный диабет. Необходимо проводить раннюю диагностику у таких групп риска. Также имеет значение расовая принадлежность и пол. Например, жители Латинской Америки больше подвержены такому заболеванию, чуть меньший риск для европейцев и малый процент заболевших отмечается среди темнокожих людей. Жировой гепатоз чаще встречается у женщин, чем у мужчин.Врачи советуют ежегодно сдавать общий анализ крови, по результатам которого можно выявить наличие воспаления в организме. Также в скрининг входят показатели печеночных проб, но не факт, что при их нормальном уровне у пациента нет НАЖБП (до 80% пациентов в начале заболевания имеют нормальные показатели биохимии печени). Он уточняет, что печеночные пробы начинают нарастать на более поздних этапах болезни. “Дополнительные данные дают липидограмма и глюкоза крови. Важным показателем является результат ультразвукового исследования органов брюшной полости. Важно именно сочетание анализов крови и базовой визуализации печени — это самый первый шаг в поиске данной патологии. Если она заподозрена, далее следуют подтверждающие обследования, включая эластографию и биопсию печени” — поясняет специалист.ЛечениеЛечение жирового гепатоза требует комплексного подхода и зависит от стадии заболевания. Обязательные условия успешной терапии:ДиетаДиетолог Татьяна Букина составила рекомендации по питанию при НАЖБТ. Рацион пациентов с данным заболеванием подразумевает полный отказ от следующих блюд и продуктов:Но не стоит ограничивать себя во всем. Диета при гепатозе печени, несмотря на строгость, оставляет возможность достаточно широкого выбора.Необходимо питаться дробно, четыре-пять раз в день, разбив общий объем пищи на примерно равные порции. Рекомендуется употребление жидкости натощак и в течение дня в достаточном количестве (30 мл/кг веса).При наличии избыточного веса рекомендуется скинуть 7-10% от его изначального уровня. Но делать это нужно медленно, при быстрой потере веса болезнь может резко прогрессировать. Нужно исключить углеводы и сахар как основные факторы избытка жира в печени. К тому же, не нужно забывать о регулярных умеренных физических нагрузках. Стоит резко ограничить алкоголь, поскольку есть еще понятие — алкогольная болезнь печени (АБП), а при сочетании НАЖБП и АБП наносится сокрушительный непоправимый "удар" по печени.Профилактика"Для профилактики данного заболевания достаточно вести здоровый образ жизни, питаться сбалансированно, не ограничивая употребление свежих овощей и зелени, иметь достаточную физическую активность в течение дня и не злоупотреблять алкоголем", — рекомендует Татьяна Букина.

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https://rsport.ria.ru/20211217/diabet-1764205969.html

https://rsport.ria.ru/20211211/gastrit-1763263372.html

https://rsport.ria.ru/20211215/yazva-1763864870.html

https://rsport.ria.ru/20211122/dieta-1760241724.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/kholesterin-1765572582.html

https://ria.ru/20211202/pankreatit-1761854458.html

https://rsport.ria.ru/20211216/kishechnik-1763961398.html

https://ria.ru/20220106/alkogol-1766775833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

питание, здоровье - общество, ожирение