Уровень глюкозы в крови: норма, признаки отклонений и способы контроля

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На уровень глюкозы — ее количество, которое есть в крови человека — влияют многие факторы. Таблица нормы глюкозы по возрасту, ее показатели у мужчин и женщин, кто находится в зоне риска по сахарному диабету и как правильно проводить мониторинг сахара в крови — в материале РИА Новости.
Глюкоза в крови человека
Когда мы принимаем пищу, содержащиеся в ней углеводы расщепляются до глюкозы, которая служит источником энергии для организма. Глюкоза, также известная как "сахар", попадает в кровоток, а гормон инсулин помогает перенести ее в клетки. Этот процесс снижает количество глюкозы в крови. Если процесс работает эффективно, мышцы и органы получают необходимое им топливо, при этом уровень глюкозы не повышается.
Глюкометр для измерения глюкозы
Показания для измерения глюкозы
Сахарный диабет, связанный с нарушением усвоения глюкозы, чаще всего развивается медленно, признаки бывают неочевидными или отсутствуют вообще. Может пройти до 10 лет, прежде чем человек поймет, что с его здоровьем что-то не так.
Существуют факторы, при которых опасность развития диабета значительно повышается. Люди, относящиеся к группе риска, должны внимательно следить за уровнем глюкозы, чтобы не пропустить прогрессирования болезни.
Следует приобрести глюкометр, если:
- возраст больше сорока лет;
- в семье уже были больные диабетом;
- присутствует избыточная масса тела;
- человек ведет малоподвижный образ жизни;
- страдает повышенным давлением;
- много курит и не соблюдает культуру питания;
- это женщина и у нее был диабет беременных или поликистоз яичников;
- подвержен частому стрессу и бессоннице;
- повышен холестерин.
Также к нарушению усвоения глюкозы могут привести некоторые лекарственные препараты. Во всех этих случаях необходимо внимательно контролировать содержание сахара в крови.
© Depositphotos.com / AnettaИзмерение сахара в крови
© Depositphotos.com / Anetta
Измерение сахара в крови
Как измеряется уровень глюкозы
Уровень глюкозы в крови можно проверить несколькими способами, например, с помощью глюкометра, непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ), теста на уровень глюкозы в плазме натощак. Глюкометры и НМГ— это простые в применении домашние варианты, которые можно использовать в любой момент.
Глюкометр
С помощью небольшой острой иглы (ланцета) набирается капля крови и наносится на тест-полоску, вставленную в глюкометр. Аппарат рассчитает уровень глюкозы в крови приблизительно за 10–20 секунд.
Непрерывный мониторинг уровня глюкозы
Система состоит из нескольких частей: трансмиттера, сенсора и помпы для инсулина.
Специальный сенсор вводится под кожу и каждые пять минут измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости на протяжении пяти суток.
Глюкозотолерантный тест
Глюкозотолерантный тест, исследующий содержание сахара в плазме, проводится на голодный желудок в условиях клиники по направлению лечащего врача при подозрении на преддиабетное состояние или сахарный диабет.
Тест на усредненное содержание глюкозы (HbA1c )
Показывает концентрацию гликированного (гликозилированного) гемоглобина и также делается в лабораторных условиях.
Ученые разработали "калькулятор риска" сахарного диабета
23 августа 2021, 11:44
Что может повлиять на результаты измерения глюкозы
Если измерение происходит в домашних условиях с помощью глюкометра, то необходимо знать, что этот прибор в любом случае имеет погрешность. На ее величину влияет калибровка, соблюдение правил хранения тест-полосок и сроков годности. Кроме того, устройство не даст верный результат, если у человека тяжелая инфекция, злокачественная опухоль или после употребления аскорбиновой кислоты в объеме больше одного грамма. Поэтому показания, выдаваемые глюкометром, следует воспринимать как ориентировочные и в отдельных случаях перепроверять лабораторным методом.
Кроме того, на количество сахара в крови влияет образ жизни, питание и процессы, происходящие в организме. Завышенный результат будет получен, если:
- было съедено больше, чем обычно, высокоуглеводной пищи;
- человек мало двигается;
- принимает стероиды или нейролептики;
- находится в стрессе или заболел;
- употребляет малое количество воды;
- у женщин во время менструального периода;
- испытывает болевой синдром.
Снижение глюкозы в крови происходит в следующих случаях:
- во время диеты либо после недостаточного приема пищи;
- после физической нагрузки;
- после употребления алкоголя, особенно натощак.
Прием некоторых лекарственных средств может также влиять на показатели сахара.
Назван главный предвестник сахарного диабета
23 августа 2021, 09:47
Норма глюкозы в крови
Исследования содержания глюкозы проводятся натощак и после приема пищи. Тест на HbA1c такой привязки не требует.
Нормальные значения в зависимости от приема пищи
До и после приема пищи нормальные значения отличаются.
Время забора крови
Венозная кровь, ммоль/л
Капиллярная кровь, ммоль/л
Натощак
4,0 — 6,1
3,3 — 5,5
Через два часа после еды
менее 7,8
менее 7,8
Натощак
Нормальный уровень глюкозы в крови для взрослых, которые не ели минимум восемь часов, составляет 4-6,1 ммоль/л.
Через два часа после еды
Через два часа после еды это значение должно держаться в рамках от 5 до 7,7 ммоль/л.
Усредненное содержание глюкозы
Одним из методов диагностики сахарного диабета является тест на HbA1c (гликированный или гликозилированный гемоглобин), который показывает усредненное содержание глюкозы в крови в течение длительного времени. Гемоглобин A1c (HbA1c) — второстепенный компонент гемоглобина, с которым связана глюкоза. Так как на содержание гликированного гемоглобина не влияют краткосрочные колебания концентрации глюкозы в крови, анализ можно брать независимо от того, когда была принята пища.
У здоровых людей уровень HbA1c составляет менее 6% от общего гемоглобина.
Ученые установили, что мешает нормальному усвоению глюкозы
1 декабря 2020, 22:00
Всемирная организация здравоохранения приводит следующие значения:
- содержание гликированного гемоглобина ниже 5,7% (норма);
- от 5,7 до 6,4% (преддиабет);
- 6,5% и выше (сахарный диабет).
Нормальные значения глюкозы в крови в зависимости от половой принадлежности
По словам экспертов, нормальные значения глюкозы в крови у мужчин и женщин не отличаются и составляют от 3,3 до 5,5 ммоль/л при заборе крови из пальца и от 3,7 до 6,1 ммоль/л при исследовании венозной крови.
Измерение уровня сахара в крови
Нормальные значения в зависимости от возраста
Нормативные значения глюкозы в крови несколько варьируются с возрастом.
Возраст
Уровень глюкозы ммоль/л
2 дня — 4,3 недели
2,8 — 4,4
4,3 недели — 14 лет
3,3 — 5,6
14 — 60 лет
4,1 — 5,9
60 — 90 лет
4,6 — 6,4
более 90 лет
4,2 — 6,7
Дети
Особенно большое отличие наблюдается у детей до 14 лет. После показатели нормы совпадают со взрослыми. Например, у младенца в возрасте от двух дней до четырех недель нормальным считается содержание глюкозы в пределах от 2,8 до 4,4 ммоль/л, а от четырех недель до 14 лет — от 3,3 до 5,6 ммоль/л.
Взрослые
Согласно данным ВОЗ, референсные показатели глюкозы у людей 14-60 лет должны составлять 4,1-5,9 ммоль/л, 60-90 лет — 4,6-6,4 ммоль/л, старше 90 — 4,2-6,7 ммоль/л.
Власти утвердили постановку инвалидности детям с инсулинозависимым диабетом
27 июня 2019, 20:22
Отклонение от нормы глюкозы в крови
Уровень сахара в крови способен незначительно изменяться в течение дня в зависимости от приема и вида пищи, физической активности. Сильное отклонение в ту или иную сторону влечет за собой скрытые и явные опасности.
Светлана Перес де Монтес Ратхерик, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, генетик так объясняет возникновение колебаний сахара в крови:
"Чаще это состояние развивается с возрастом, но в последние годы все больше случаев раннего дебюта диабета 1, 2 и прочих типов у детей. Это связано и с нарушением питания (не по возрасту, не по нормам), и с особенностями ритма жизни.
Говоря о ритме жизни, нельзя не упомянуть, что при нарушении работы поджелудочной железы запрос на выработку инсулина передается надпочечникам. Есть еще ряд полиморфизмов, которые также могут косвенно приводить к дисбалансом глюкозы, среди которых DRD3, склонность к накоплению дофамина в организме, но недостаточности его в головном мозге, в связи с чем такие люди могут "делать из мухи слона" или слишком сильно зацикливаться на каких-либо действиях/ситуациях, тем самым перегружая надпочечники. При малейшем дисбалансе в работе поджелудочной железы у таких людей сигнал на выработку инсулина надпочечниками будет снижен, соответственно, и риски развития разового или хронического гипо- или гипергликемического состояния выше. Кроме того, иногда причиной возникновения дисбаланса в уровнях глюкозы как в гипо-, так и в гиперсостоянии может быть элементарная недостаточность витамина В1 как ведущего кофактора и катализатора белкового/углеводного и жирового обменов."
Светлана Перес де Монтес Ратхерик отмечает: "Глюкоза может "скакать" в ответ на нарушение обмена гистамина, усвоения белка или жиров, не говоря уже о генетическом нарушении обмена углеводов. Она будет меняться и зависеть от состояния сна и психологического равновесия. Важнее всего найти именно вашу причину — будет проще бороться со следствием."
Ученые нашли продукты, снижающие риск развития диабета
2 июня 2021, 16:00
Повышение уровня глюкозы (гипергликемия)
Гипергликемия — клиническое состояние, во время которого у человека резко повышается уровень глюкозы в крови. Оно возникает при нехватке инсулина или когда организм не может правильно его использовать. На ранней стадии это вызывает потерю энергии, чрезмерную жажду и мочеиспускание, снижение зрения. Со временем гипергликемия может стать хронической, в этом случае ставится вопрос о сахарном диабете.
Признаки гипергликемии:
- усталость;
- частое мочеиспускание;
- головные боли;
- затуманенное зрение;
- трудности с концентрацией внимания;
- повышенная жажда;
- потеря веса.
Если меры для улучшения состояния не принимаются, может возникнуть диабетический кетоацидоз, когда продукты жизнедеятельности, называемые кетонами, накапливаются в крови и начинают представлять опасность для жизни.
Неприятный запах изо рта? Эндокринолог назвала десять возможных причин
9 февраля 2021, 07:00
Признаки кетоацидоза:
- боль в животе;
- рвота;
- кетоновые тела в крови/моче;
- частое сердцебиение;
- запах ацетона изо рта;
- потеря зрения;
- дезориентация.
Чтобы избежать приступов гипергликемии, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:
- принимать пищу с низким содержанием сахара и минимальной тепловой обработкой;
- пить больше воды;
- следить за уровнем инсулина в крови;
- не забывать принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом (при подтвержденном диагнозе сахарный диабет).
По словам Светланы Перес де Монтес Ратхерик, страдающим таким сосстоянием рекомендуются принимать пиколинат хрома и витамин В1, антиоксиданты (экстракты черники, зеленого чая и подобные им). В качестве скорой помощи всегда стоит иметь при себе таблетки глюкозы или что-нибудь сладкое.
Медик назвала предельную дозу сахара в день
20 августа 2021, 02:10
Понижение уровня глюкозы (гипогликемия)
Гипогликемия возникает, когда уровень глюкозы в крови резко падает.
Симптомы, испытываемые людьми в этом состоянии:
- головокружение;
- спутанное сознание;
- раздражительность;
- слабость в ногах;
- нервозность;
- беспокойство;
- озноб;
- липкий пот;
- учащенный пульс;
- бледная кожа;
- постоянное ощущение голода;
- сонливость:
- обморочное состояние;
- покалывание губ.
Снижение глюкозы может вызвать обморок, судороги или кому. У людей с диабетом гипогликемическое состояние способно возникнуть неожиданно и привести к печальным последствиям. Особенно, если диабетик пропускает приемы пищи, увеличил объем физической нагрузки, пьет много алкоголя.
При первых симптомах гипогликемии лучше всего незамедлительно употребить любую пищу, содержащую быстрые углеводы: фруктовый сок, конфету, мед, быстрорастворимую глюкозу в таблетках. Люди, страдающие сахарным диабетом, часто имеют при себе, помимо инсулина, еще и глюкагон (гормон-антагонист инсулина), так как состояние гипогликемии у них может возникнуть неожиданно.
Найден новый подход к лечению ожирения и диабета второго типа
30 июня 2021, 12:23
Как вернуть уровень глюкозы в норму
Помимо диеты и регулярных физических нагрузок, программа стабилизации глюкозы включает в себя снижение веса, если он избыточен, отказ от алкогольных напитков, здоровый сон и управление стрессом.
Роман Мальков, врач-диетолог, нутрициолог, создатель программ метаболической терапии и низкоинтенсивных тренировок для пациентов разного возраста, эксперт онлайн-академии UniProf, советует придерживаться правильного питания и употреблять в пищу достаточное количество пищевых волокон.
«
"Клетчатка позволяет стабилизировать уровень глюкозы в крови за счет уменьшения всасывания больших количеств простых углеводов. Большинство людей потребляет ее в недостаточном количестве. Необходимо не менее 25-30 г в сутки. Увеличение потребления клетчатки — это простой шаг в профилактике нарушений метаболизма углеводов. Советую добавить в завтрак гранулированные отруби или употреблять их в качестве перекуса.", — говорит эксперт.
Помимо пищевых волокон, необходимо включить в рацион и сложные углеводы, так как они способствуют постепенному поступлению сахара в организм, и отдавать предпочтение продуктам с гликемическим индексом ниже 55 (бобовые, орехи, рыба, мясо).
Нужно помнить, что избыточный вес вызывает увеличение числа случаев диабета и более частую резистентность к инсулину, отметил эксперт.
Эндокринолог назвала первые признаки сахарного диабета второго типа
24 февраля 2021, 19:35
Физическая нагрузка заставляет мышцы тела использовать глюкозу для получения энергии, а прием достаточного количества воды позволяет почкам выводить избыточный сахар.
Следует избегать психических нагрузок или стараться быстрее успокоиться, например, с помощью правильного дыхания или йоги, так как гормон стресса способен повышать глюкозу в крови. Недостаток сна также влечет за собой ее резкий скачок, поэтому важно высыпаться в течение ночи.
«
При гипергликемии, по словам Романа Малькова, поможет интенсивная физнагрузка: "Если у вас нет диабета, то я рекомендую тут же сделать физические упражнения. Лучше всего работают круговые тренировки, которые вовлекают в метаболизм большое количество мышц. Мышцы являются одним из главных потребителей глюкозы, но для того, чтобы они ее использовали, их необходимо напрягать."