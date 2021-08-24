Рейтинг@Mail.ru
Глюкоза в крови: норма по возрасту, гипогликемия, гипергликемия
17:03 24.08.2021 (обновлено: 16:14 20.11.2025)
Уровень глюкозы в крови: норма, признаки отклонений и способы контроля
Уровень глюкозы в крови: норма, признаки отклонений и способы контроля

Оглавление
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На уровень глюкозы — ее количество, которое есть в крови человека — влияют многие факторы. Таблица нормы глюкозы по возрасту, ее показатели у мужчин и женщин, кто находится в зоне риска по сахарному диабету и как правильно проводить мониторинг сахара в крови — в материале РИА Новости.

Глюкоза в крови человека

Когда мы принимаем пищу, содержащиеся в ней углеводы расщепляются до глюкозы, которая служит источником энергии для организма. Глюкоза, также известная как "сахар", попадает в кровоток, а гормон инсулин помогает перенести ее в клетки. Этот процесс снижает количество глюкозы в крови. Если процесс работает эффективно, мышцы и органы получают необходимое им топливо, при этом уровень глюкозы не повышается.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлюкометр для измерения глюкозы
Глюкометр для измерения глюкозы - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Глюкометр для измерения глюкозы

Показания для измерения глюкозы

Сахарный диабет, связанный с нарушением усвоения глюкозы, чаще всего развивается медленно, признаки бывают неочевидными или отсутствуют вообще. Может пройти до 10 лет, прежде чем человек поймет, что с его здоровьем что-то не так.
Существуют факторы, при которых опасность развития диабета значительно повышается. Люди, относящиеся к группе риска, должны внимательно следить за уровнем глюкозы, чтобы не пропустить прогрессирования болезни.
Следует приобрести глюкометр, если:
  • возраст больше сорока лет;
  • в семье уже были больные диабетом;
  • присутствует избыточная масса тела;
  • человек ведет малоподвижный образ жизни;
  • страдает повышенным давлением;
  • много курит и не соблюдает культуру питания;
  • это женщина и у нее был диабет беременных или поликистоз яичников;
  • подвержен частому стрессу и бессоннице;
  • повышен холестерин.
Также к нарушению усвоения глюкозы могут привести некоторые лекарственные препараты. Во всех этих случаях необходимо внимательно контролировать содержание сахара в крови.
© Depositphotos.com / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Depositphotos.com / Anetta
Измерение сахара в крови

Как измеряется уровень глюкозы

Уровень глюкозы в крови можно проверить несколькими способами, например, с помощью глюкометра, непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ), теста на уровень глюкозы в плазме натощак. Глюкометры и НМГ— это простые в применении домашние варианты, которые можно использовать в любой момент.

Глюкометр

С помощью небольшой острой иглы (ланцета) набирается капля крови и наносится на тест-полоску, вставленную в глюкометр. Аппарат рассчитает уровень глюкозы в крови приблизительно за 10–20 секунд.

Непрерывный мониторинг уровня глюкозы

Система состоит из нескольких частей: трансмиттера, сенсора и помпы для инсулина.
Специальный сенсор вводится под кожу и каждые пять минут измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости на протяжении пяти суток.

Глюкозотолерантный тест

Глюкозотолерантный тест, исследующий содержание сахара в плазме, проводится на голодный желудок в условиях клиники по направлению лечащего врача при подозрении на преддиабетное состояние или сахарный диабет.

Тест на усредненное содержание глюкозы (HbA1c )

Показывает концентрацию гликированного (гликозилированного) гемоглобина и также делается в лабораторных условиях.
Что может повлиять на результаты измерения глюкозы

Если измерение происходит в домашних условиях с помощью глюкометра, то необходимо знать, что этот прибор в любом случае имеет погрешность. На ее величину влияет калибровка, соблюдение правил хранения тест-полосок и сроков годности. Кроме того, устройство не даст верный результат, если у человека тяжелая инфекция, злокачественная опухоль или после употребления аскорбиновой кислоты в объеме больше одного грамма. Поэтому показания, выдаваемые глюкометром, следует воспринимать как ориентировочные и в отдельных случаях перепроверять лабораторным методом.
Кроме того, на количество сахара в крови влияет образ жизни, питание и процессы, происходящие в организме. Завышенный результат будет получен, если:
  • было съедено больше, чем обычно, высокоуглеводной пищи;
  • человек мало двигается;
  • принимает стероиды или нейролептики;
  • находится в стрессе или заболел;
  • употребляет малое количество воды;
  • у женщин во время менструального периода;
  • испытывает болевой синдром.
Снижение глюкозы в крови происходит в следующих случаях:
  • во время диеты либо после недостаточного приема пищи;
  • после физической нагрузки;
  • после употребления алкоголя, особенно натощак.
Прием некоторых лекарственных средств может также влиять на показатели сахара.
Норма глюкозы в крови

Исследования содержания глюкозы проводятся натощак и после приема пищи. Тест на HbA1c такой привязки не требует.

Нормальные значения в зависимости от приема пищи

До и после приема пищи нормальные значения отличаются.

Время забора крови

Венозная кровь, ммоль/л

Капиллярная кровь, ммоль/л

Натощак

4,0 — 6,1

3,3 — 5,5

Через два часа после еды

менее 7,8

менее 7,8

Натощак

Нормальный уровень глюкозы в крови для взрослых, которые не ели минимум восемь часов, составляет 4-6,1 ммоль/л.

Через два часа после еды

Через два часа после еды это значение должно держаться в рамках от 5 до 7,7 ммоль/л.

Усредненное содержание глюкозы

Одним из методов диагностики сахарного диабета является тест на HbA1c (гликированный или гликозилированный гемоглобин), который показывает усредненное содержание глюкозы в крови в течение длительного времени. Гемоглобин A1c (HbA1c) — второстепенный компонент гемоглобина, с которым связана глюкоза. Так как на содержание гликированного гемоглобина не влияют краткосрочные колебания концентрации глюкозы в крови, анализ можно брать независимо от того, когда была принята пища.
У здоровых людей уровень HbA1c составляет менее 6% от общего гемоглобина.
Всемирная организация здравоохранения приводит следующие значения:
  • содержание гликированного гемоглобина ниже 5,7% (норма);
  • от 5,7 до 6,4% (преддиабет);
  • 6,5% и выше (сахарный диабет).

Нормальные значения глюкозы в крови в зависимости от половой принадлежности

По словам экспертов, нормальные значения глюкозы в крови у мужчин и женщин не отличаются и составляют от 3,3 до 5,5 ммоль/л при заборе крови из пальца и от 3,7 до 6,1 ммоль/л при исследовании венозной крови.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови
Измерение уровня сахара в крови - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Измерение уровня сахара в крови

Нормальные значения в зависимости от возраста

Нормативные значения глюкозы в крови несколько варьируются с возрастом.

Возраст

Уровень глюкозы ммоль/л

2 дня — 4,3 недели

2,8 — 4,4

4,3 недели — 14 лет

3,3 — 5,6

14 — 60 лет

4,1 — 5,9

60 — 90 лет

4,6 — 6,4

более 90 лет

4,2 — 6,7

Дети

Особенно большое отличие наблюдается у детей до 14 лет. После показатели нормы совпадают со взрослыми. Например, у младенца в возрасте от двух дней до четырех недель нормальным считается содержание глюкозы в пределах от 2,8 до 4,4 ммоль/л, а от четырех недель до 14 лет — от 3,3 до 5,6 ммоль/л.

Взрослые

Согласно данным ВОЗ, референсные показатели глюкозы у людей 14-60 лет должны составлять 4,1-5,9 ммоль/л, 60-90 лет — 4,6-6,4 ммоль/л, старше 90 — 4,2-6,7 ммоль/л.
Отклонение от нормы глюкозы в крови

Уровень сахара в крови способен незначительно изменяться в течение дня в зависимости от приема и вида пищи, физической активности. Сильное отклонение в ту или иную сторону влечет за собой скрытые и явные опасности.
Светлана Перес де Монтес Ратхерик, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, генетик так объясняет возникновение колебаний сахара в крови:
"Чаще это состояние развивается с возрастом, но в последние годы все больше случаев раннего дебюта диабета 1, 2 и прочих типов у детей. Это связано и с нарушением питания (не по возрасту, не по нормам), и с особенностями ритма жизни.
Говоря о ритме жизни, нельзя не упомянуть, что при нарушении работы поджелудочной железы запрос на выработку инсулина передается надпочечникам. Есть еще ряд полиморфизмов, которые также могут косвенно приводить к дисбалансом глюкозы, среди которых DRD3, склонность к накоплению дофамина в организме, но недостаточности его в головном мозге, в связи с чем такие люди могут "делать из мухи слона" или слишком сильно зацикливаться на каких-либо действиях/ситуациях, тем самым перегружая надпочечники. При малейшем дисбалансе в работе поджелудочной железы у таких людей сигнал на выработку инсулина надпочечниками будет снижен, соответственно, и риски развития разового или хронического гипо- или гипергликемического состояния выше. Кроме того, иногда причиной возникновения дисбаланса в уровнях глюкозы как в гипо-, так и в гиперсостоянии может быть элементарная недостаточность витамина В1 как ведущего кофактора и катализатора белкового/углеводного и жирового обменов."
Светлана Перес де Монтес Ратхерик отмечает: "Глюкоза может "скакать" в ответ на нарушение обмена гистамина, усвоения белка или жиров, не говоря уже о генетическом нарушении обмена углеводов. Она будет меняться и зависеть от состояния сна и психологического равновесия. Важнее всего найти именно вашу причину — будет проще бороться со следствием."
Повышение уровня глюкозы (гипергликемия)

Гипергликемия — клиническое состояние, во время которого у человека резко повышается уровень глюкозы в крови. Оно возникает при нехватке инсулина или когда организм не может правильно его использовать. На ранней стадии это вызывает потерю энергии, чрезмерную жажду и мочеиспускание, снижение зрения. Со временем гипергликемия может стать хронической, в этом случае ставится вопрос о сахарном диабете.
Признаки гипергликемии:
  • усталость;
  • частое мочеиспускание;
  • головные боли;
  • затуманенное зрение;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • повышенная жажда;
  • потеря веса.
Если меры для улучшения состояния не принимаются, может возникнуть диабетический кетоацидоз, когда продукты жизнедеятельности, называемые кетонами, накапливаются в крови и начинают представлять опасность для жизни.
Признаки кетоацидоза:
  • боль в животе;
  • рвота;
  • кетоновые тела в крови/моче;
  • частое сердцебиение;
  • запах ацетона изо рта;
  • потеря зрения;
  • дезориентация.
Чтобы избежать приступов гипергликемии, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:
  • принимать пищу с низким содержанием сахара и минимальной тепловой обработкой;
  • пить больше воды;
  • следить за уровнем инсулина в крови;
  • не забывать принимать лекарственные препараты, назначенные лечащим врачом (при подтвержденном диагнозе сахарный диабет).
По словам Светланы Перес де Монтес Ратхерик, страдающим таким сосстоянием рекомендуются принимать пиколинат хрома и витамин В1, антиоксиданты (экстракты черники, зеленого чая и подобные им). В качестве скорой помощи всегда стоит иметь при себе таблетки глюкозы или что-нибудь сладкое.
Понижение уровня глюкозы (гипогликемия)

Гипогликемия возникает, когда уровень глюкозы в крови резко падает.
Симптомы, испытываемые людьми в этом состоянии:
  • головокружение;
  • спутанное сознание;
  • раздражительность;
  • слабость в ногах;
  • нервозность;
  • беспокойство;
  • озноб;
  • липкий пот;
  • учащенный пульс;
  • бледная кожа;
  • постоянное ощущение голода;
  • сонливость:
  • обморочное состояние;
  • покалывание губ.
Снижение глюкозы может вызвать обморок, судороги или кому. У людей с диабетом гипогликемическое состояние способно возникнуть неожиданно и привести к печальным последствиям. Особенно, если диабетик пропускает приемы пищи, увеличил объем физической нагрузки, пьет много алкоголя.
При первых симптомах гипогликемии лучше всего незамедлительно употребить любую пищу, содержащую быстрые углеводы: фруктовый сок, конфету, мед, быстрорастворимую глюкозу в таблетках. Люди, страдающие сахарным диабетом, часто имеют при себе, помимо инсулина, еще и глюкагон (гормон-антагонист инсулина), так как состояние гипогликемии у них может возникнуть неожиданно.
Как вернуть уровень глюкозы в норму

Помимо диеты и регулярных физических нагрузок, программа стабилизации глюкозы включает в себя снижение веса, если он избыточен, отказ от алкогольных напитков, здоровый сон и управление стрессом.
Роман Мальков, врач-диетолог, нутрициолог, создатель программ метаболической терапии и низкоинтенсивных тренировок для пациентов разного возраста, эксперт онлайн-академии UniProf, советует придерживаться правильного питания и употреблять в пищу достаточное количество пищевых волокон.
«
"Клетчатка позволяет стабилизировать уровень глюкозы в крови за счет уменьшения всасывания больших количеств простых углеводов. Большинство людей потребляет ее в недостаточном количестве. Необходимо не менее 25-30 г в сутки. Увеличение потребления клетчатки — это простой шаг в профилактике нарушений метаболизма углеводов. Советую добавить в завтрак гранулированные отруби или употреблять их в качестве перекуса.", — говорит эксперт.
Помимо пищевых волокон, необходимо включить в рацион и сложные углеводы, так как они способствуют постепенному поступлению сахара в организм, и отдавать предпочтение продуктам с гликемическим индексом ниже 55 (бобовые, орехи, рыба, мясо).
Нужно помнить, что избыточный вес вызывает увеличение числа случаев диабета и более частую резистентность к инсулину, отметил эксперт.
Физическая нагрузка заставляет мышцы тела использовать глюкозу для получения энергии, а прием достаточного количества воды позволяет почкам выводить избыточный сахар.
Следует избегать психических нагрузок или стараться быстрее успокоиться, например, с помощью правильного дыхания или йоги, так как гормон стресса способен повышать глюкозу в крови. Недостаток сна также влечет за собой ее резкий скачок, поэтому важно высыпаться в течение ночи.
«
При гипергликемии, по словам Романа Малькова, поможет интенсивная физнагрузка: "Если у вас нет диабета, то я рекомендую тут же сделать физические упражнения. Лучше всего работают круговые тренировки, которые вовлекают в метаболизм большое количество мышц. Мышцы являются одним из главных потребителей глюкозы, но для того, чтобы они ее использовали, их необходимо напрягать."
 
