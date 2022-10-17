https://ria.ru/20221017/monotsity-1824730043.html

Стресс или патология: что такое моноциты и причины их повышения в крови

Моноциты в крови: что означают, норма у мужчин и женщин, повышены, понижены

Стресс или патология: что такое моноциты и причины их повышения в крови

Один из показателей общего анализа крови - моноциты. Какие значения являются нормой для взрослых женщин и мужчин, почему повышены моноциты у ребенка, что значит РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:20

2022-10-17T21:20

2022-10-17T21:20

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Один из показателей общего анализа крови - моноциты. Какие значения являются нормой для взрослых женщин и мужчин, почему повышены моноциты у ребенка, что значит процент в расшифровке анализов и причины моноцитоза и моноцитопении – в материале РИА Новости.МоноцитыМоноциты – это разновидность лейкоцитов (белых клеток крови). Они представляют собой крупные образования с большими ядрами. Именно моноциты участвуют в защите организма человека при воспалительных процессах. Они способны проникать через стенки сосудов и покидать кровь, после чего устремляются к очагу опасности. Моноциты могут разрушать вирусы, бактерии и уже погибшие клетки организма.Это все очень важно для выздоровления при инфекционных заболеваниях. К примеру, при гриппе у человека разрушаются клетки носовой полости и ротоглотки. В эти места начинают активно поступать моноциты, которые переваривают остатки погибших клеток. Это ведет к ускорению восстановления ткани, что, в свою очередь, способствует общему выздоровлению.Показания к анализуОбщий (клинический) анализ крови, в котором отражается и уровень моноцитов в том числе, назначается практически всем пациентам, обратившимся с теми или иными жалобами в больницу. Особенно распространенными показаниями являются:● онкология;● бактериальные и вирусные инфекции;● аутоиммунные заболевания (например, болезнь Крона, ревматоидный артрит и т.д.);● различные заболевания кровеносной системы;● ожоги, обморожения и иные травмы;● воспалительные заболевания внутренних органов;● глистные инвазии.Анализ кровиДля клинического анализа крови, как правило, берут капиллярную кровь из пальца, но в частных случаях может потребоваться венозная.Подготовка к анализуМоноциты входят в общий анализ крови. Перед его сдачей стоит придерживаться простых правил:● не принимать пищу с утра перед забором материала;● исключить сильную физическую нагрузку за сутки до процедуры;● за двое суток до процедуры исключить из рациона жирную и острую пищу, а также не употреблять алкоголь;● в день процедуры не курить и исключить стрессовые ситуации.В день сдачи крови желательно отказаться от быстрой или длительной ходьбы, бега и даже легких физических нагрузок.Расшифровка результатовВ анализах моноциты обозначаются "MONO" или "MON" и измеряются в процентах.НормаНорма моноцитов не зависит от пола человека, но может незначительно отличаться в зависимости от возраста.У мужчин и женщинС 16 лет и без дополнительного уточнения возраста у мужчин и женщин нормой моноцитов считается 3–9 %.У детейНорма моноцитов у детей напрямую зависит от возраста:● новорожденные: 3–12 %;● до 2 недель: 5–15 %;● с 2 недель до 1 года: 4–10 %;● с 1 год до 2 лет: 3–10 %;● с 2 до 15 лет: 3–9 %.У беременныхПри беременности происходит естественное снижение уровня моноцитов. Это происходит из-за защиты плода от возможной агрессии со стороны иммунитета матери. При этом отклонения совсем незначительные, как правило значение сохраняется в пределах 3–6 %.Повышенные моноцитыНезначительное повышение уровня моноцитов не является опасным состоянием для организма. Если их количество более 1000 в 1 мкл крови, то речь идет о патологическом состоянии, называющимся моноцитоз.ПричиныМоноцитоз может быть частью многих заболеваний и состояний организма, к основным из них относятся:● туберкулез, в том числе и внелегочные его формы;● аутоиммунные заболевания. Особенно, если они относятся к соединительным тканям: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартрит и т.д.● сифилитическое поражение;● заболевания желудочно-кишечного тракта, в особенности язвенный колит, болезнь Крона, воспаление тонкого кишечника;● раковые опухоли и онкология;● завершающаяся стадия инфекционного процесса и реабилитация после болезни инфекционного характера;● перенесенная операция;● сильный стресс, нарушение психоэмоционального равновесия.Пониженные моноцитыОтрицательного значения моноцитов не бывает, поэтому пониженное их количество не считается патологией. Тем не менее, состояние, при котором уровень моноцитов в крови ниже 500 на 1 мкл крови, называют моноцитопенией.ПричиныК возможным причинам пониженного уровня моноцитов относятся:● онкогематологические заболевания. Особенно низкий уровень моноцитов характерен для поздних стадий лейкоза;● апластическая анемия. Это состояние возникает при нарушении созревания кровяных клеток в костном мозге;● гнойные бактериальные инфекции, в том числе бактериальная пневмония, флегмона, сепсис и фурункулы;● прием медикаментов, в частности цитостатиков и кортикостероидов.Последствия отклонения моноцитов от нормыСамо по себе отклонение уровня моноцитов не приведет ни к каким последствиям. Опасность кроется в протекающем заболевании, вызвавшем такое состояние. Отсутствие полноценной диагностики и своевременного лечения может привести к переходу заболевания в хроническую стадию. Если анализ показывает высокий или низкий уровень моноцитов, но при этом не диагностированы провоцирующие факторы, то на результаты мог повлиять кратковременный стресс, менструация или переедание. Уровень восстановится самостоятельно без последствий для организма.Как привести уровень моноцитов в нормуСамостоятельно пытаться выровнять уровень моноцитов нельзя, принимать решение о необходимости таких мер может только врач. Для снижения уровня моноцитов могут порекомендовать:● регулярную физическую активность. Степень нагрузки определяется индивидуально, в зависимости от состояния здоровья. Такая рекомендация особенно актуальна для людей с лишним весом. Нормализация массы тела и правильно подобранные тренировки способствуют снижению уровня триглицеридов и повышению чувствительности к инсулину, что может повлиять на снижение уровня моноцитов в крови;● прием омега-3 жирных кислот;● изменение питания. Основу рациона должны составлять сыр, овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, бобы, йогурт, нежирные сорта мяса и рыбы.Андрей Гоголев отмечает, что перед любыми действиями важно понимать причину моноцитоза, поэтому необходимо обратиться к врачу-инфекционисту. Клинический анализ крови и его изменения являются косвенной характеристикой любого заболевания, потому что этот метод вспомогательный. Ориентироваться на измененный показатель моноцитов в анализе крови в качестве стопроцентного метода диагностики нельзя.При низком уровне моноцитов есть несколько вариантов лечения. Его подбирает и назначает врач в зависимости от того, какое заболевания является причиной такого состояния:● введение гемопоэтических факторов роста, способствующих созреванию лейкоцитов в костном мозге. Параллельно с этим проводится лечение обнаруженных инфекционных заболеваний;● внутривенное введение иммуноглобулина и терапия стероидами;● на фоне неосложненных инфекционных заболеваний изменение образа жизни, назначение диеты.Моноцитоз у детейЕсли в анализе крови у ребенка повышенный уровень моноцитов, необходимо посетить педиатра, чтобы он назначил дальнейшую диагностику для исключения возможных заболеваний. К наиболее распространенным причинам моноцитоза у детей относятся:● грибковые, вирусные и бактериальные заболевания;● заражение глистами;● воспаления в органах желудочно-кишечного тракта;● пищевые и другие отравления;● аллергические реакции;● аутоиммунные патологии;● инфекционные процессы после оперативных вмешательств.Повышенное значение моноцитов не всегда является следствием серьезного заболевания, поэтому нет причин бояться таких результатов. Тем не менее, в случае с детьми это может стать поводом провести дополнительные углубленные исследования.

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https://rsport.ria.ru/20220729/leykemiya-1805873262.html

https://ria.ru/20220716/ekonomiya-1802881783.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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