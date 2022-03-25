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Красные пятна на теле: что делать, если появились и чешутся, причины, лечение
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Красные пятна на теле: чем опасны и когда обращаться к врачу
Красные пятна на теле: что делать, если появились и чешутся, причины, лечение
Красные пятна на теле: чем опасны и когда обращаться к врачу
Причиной появления красных пятен на теле могут быть не только аллергия и стрессовая ситуация, но и некоторые опасные заболевания. О том, почему кожа покрывается РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:06
2022-03-25T18:06
здоровье - общество
кожа
аллергия
лишай
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Причиной появления красных пятен на теле могут быть не только аллергия и стрессовая ситуация, но и некоторые опасные заболевания. О том, почему кожа покрывается красными пятнами, что делать, если они чешутся – в материале РИА Новости.Красные пятна на телеКрасные пятна могут появиться и у ребенка, и у взрослого независимо от пола. Они отличаются по внешнему виду и зачастую являются либо безобидной реакцией на внешние раздражители, либо симптомом конкретного заболевания. В любом случае появление красных пятен должно насторожить и стать поводом скорейшего обращения к врачу.ПричиныСуществует множество заболеваний и состояний организма, при которых одним из симптомов являются красные пятна. Они имеют различный патогенез и по-своему опасны для человека.Отрубевидный лишайЕго еще называют разноцветным или цветным. Это инфекционное заболевание, которое поражает верхние слои кожи. Такой лишай не заразен, не считается слишком опасным и не приводит к тяжелым осложнениям. Причинами заболевания могут стать:В качестве лечения назначают специальные противогрибковые средства.ЭритемаЭто покраснение участков кожи, вызванное расширением капиллярной сетки и активизацией кровообращения. Эритема может проявиться после эмоциональных волнений и физических нагрузок, а также после массажа и косметологических процедур – в этих случаях пятна, как правило, крупные, не требуют специального лечения и проходят самостоятельно.Коревая краснухаЭто острая вирусная инфекция, одним из проявлений которой является сыпь из красных мелких пятен. Эксперт отметил, что их размер 5–10 мм, они не возвышаются над уровнем кожи, не зудят и не сливаются между собой. Появляются одномоментно, обычно на второй-третий день заболевания. Бледные, неяркие, локализуются в основном на лице, ягодицах и сгибах локтей и коленей.СкарлатинаЭто острое инфекционное заболевание, которое сопровождается мелкими (1–2 мм) красными пятнами. По словам Валентина Шишкина, при вдавливании шпателем сыпь становится более яркой. Пятна не сливаются, не зудят и возвышается над уровнем кожи. Появляются одномоментно на второй-третий день заболевания, локализуются на сгибательных поверхностях конечностей, а также могут быть на ладонях и подошве стоп. Кожа на фоне этой сыпи покрасневшая, после разрешения начинается пластинчатое шелушение, особенно ярко оно заметно на ладонях и стопах. То есть кожа практически слезает пластами.Ветряная оспаЭто также инфекционное заболевание, которое начинается с красных пятен размером до 10 мм. Впоследствии в центре пятен появляются пузырьки с прозрачным содержимым, которые через несколько дней покрываются корочками. Они в итоге отваливаются и, как правило, не оставляют следов на коже. В частных случаях и/или при расчесывании пузырьков после ветрянки могут остаться небольшие рубцы.Стригущий лишайОн вызывается грибком рода Microsporum и является заразным. При этом носителями могут быть как животные, так и люди.Розовый лишай ЖибераИначе его называют розеолой шелушащейся. Точные причины появления заболевания неизвестны, но вероятность его возникновения повышается при ослабленном из-за иммунитете. Как отмечает Валентин Шишкин, розовый лишай характеризуется появлением яркой, овальной и слегка приподнятой над уровнем кожи бляшки размером до 5 см, которая локализуется, как правило, на туловище. Ее центр может шелушиться.Через одну-две недели вокруг материнской бляшки появляются множественные отечные пятна розоватого цвета, диаметром до 3 см. Высыпания появляются не одновременно. Элементы сыпи начинают разрешаться с центральной части, которая изменяет цвет, пигментируется в яркие тона и отшелушивается. Может быть легкий зуд, усиливающийся при лечении антисептическими препаратами и противогрибковыми средствами.ЭкземаИногда ее называют мокнущим лишаем. Это хроническое или острое воспалительное неинфекционное заболевание. В самом начале появляются пятна светло-красного цвета, которые сопровождаются сильным зудом. Некоторое время спустя возникают мокнущие пузырьки, которые быстро вскрываются и сменяются корочками и сильным шелушением.ГельминтозыПаразиты, находясь в организме человека, выделяют различные токсичные вещества. Реакцией на них становятся красные пятна, которые отличаются в зависимости от степени интоксикации. На начальной стадии гельминтоза это мелкие высыпания, сопровождающиеся сильным зудом. По мере развития заболевания пятна становятся гнойными фурункулами.ФотодерматитФотодерматит – это следствие повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовым лучам. Он проявляется покраснением, пятнами по всему телу, которые сопровождаются зудом, а иногда жжением и появлением волдырей. Фотодерматит может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом, к примеру, системной красной волчанки.ПсориазЭто заболевание имеет аутоиммунное происхождение и является одним из самых распространенных дерматологических болезней. Псориаз характеризуется небольшими бледно-красными пятнами с гладкой поверхностью. Спустя какое-то время после появления они покрываются белыми чешуйками, в дальнейшем пятна сливаются, образовывая бляшки разного размера.Атопический дерматитЭто воспалительное заболевание кожи, которое не имеет определенной причины. Его возникновению способствует целый комплекс различных факторов, как генетических, так и внешних. Сопровождается заболевание высыпаниями и шелушением, может осложняться сильным зудом.АллергияКрасные пятна нередко появляются из-за аллергической реакции. Они различаются по внешнему виду и, как правило, сопровождаются дополнительными симптомами: отечностью, зудом, слабостью и ознобом. Пятна появляются практически сразу после употребления аллергена в пищу или использования косметических средств. Также иногда такие пятна возникают при низких температурах – такое заболевание называют холодовой аллергией. Пятна проходят сразу после устранения причины аллергии.ГипергидрозЭто функциональное нарушение системы потоотделения, характеризующееся обильным потом. При таком заболевании могут появиться покраснения на подмышках, которые сопровождаются неприятным запахом. Как правило, состояние улучшается при соблюдении всех правил личной гигиены и использовании специальных дезодорантов, которые позволяют нормализовать потоотделение.Эмоциональные переживанияНередко красные пятна появляются на шее и лице из-за нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной системы, а также из-за психологических расстройств. К тому же они могут стать следствием хронического недосыпа, эмоциональных перегрузок, депрессии, раздражительности, агрессии и т.д. Как правило, такое проявление временное, иногда может сопровождаться зудом.СимптоматикаТак как причин появления красных пятен существует слишком много, симптоматика также отличается. К примеру, при аллергии они могут сопровождаться зудом, а внешне напоминают укусы насекомых, а при псориазе они похожи на бляшки и со временем могут сливаться в более крупные пятна.Виды красных пятенВ зависимости от первопричины, пятна отличаются по своему проявлению и внешним признакам. Выделяют следующие виды красных пятен:Не нужно пытаться разобраться в видах и возможных причинах появления пятен самостоятельно. Правильный диагноз поставит только специалист.Когда обращаться к врачуНесмотря на то, что появление красных пятен не всегда сопровождается настораживающими симптомами и они могут не приносить дискомфорта, важно провести диагностику в любом случае. Особенно нельзя медлить с посещением врача, если присутствуют следующие проявления:Диагностика заболеванияСначала врач собирает анамнез, далее он может направить на сдачу анализов крови и мочи, соскобы, вирусологические, микроскопические и серологические тесты. Также в некоторых случаях применяются инструментальные методы: УЗИ, ЭКГ и другие.Подробная и всесторонняя диагностика необходима для постановки диагноза и эффективного лечения.ЛечениеЛечение красных пятен может быть как консервативным, так и радикальным. К первым методам относятся местные процедуры, прием лекарственных средств и физиопроцедуры. Радикальные методы включают в себя криохирургию, электрокоагуляцию или мягкое лазерное облучение. Такие процедуры используются только в случаях, когда консервативное лечение не дало результатов или необходимо устранить последствия в виде косметологических дефектов.ПрофилактикаОбщей профилактики красных пятен не существует, так как сложно предсказать, по какой именно причине они проявятся. Можно придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы снизить вероятность их возникновения:
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здоровье - общество, кожа, аллергия, лишай
18:06 25.03.2022
 

Красные пятна на теле: чем опасны и когда обращаться к врачу

© Depositphotos / ryanking999Красные пятна
Красные пятна - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Depositphotos / ryanking999
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Причиной появления красных пятен на теле могут быть не только аллергия и стрессовая ситуация, но и некоторые опасные заболевания. О том, почему кожа покрывается красными пятнами, что делать, если они чешутся – в материале РИА Новости.

Красные пятна на теле

Красные пятна могут появиться и у ребенка, и у взрослого независимо от пола. Они отличаются по внешнему виду и зачастую являются либо безобидной реакцией на внешние раздражители, либо симптомом конкретного заболевания. В любом случае появление красных пятен должно насторожить и стать поводом скорейшего обращения к врачу.
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Причины

Существует множество заболеваний и состояний организма, при которых одним из симптомов являются красные пятна. Они имеют различный патогенез и по-своему опасны для человека.

Отрубевидный лишай

Его еще называют разноцветным или цветным. Это инфекционное заболевание, которое поражает верхние слои кожи. Такой лишай не заразен, не считается слишком опасным и не приводит к тяжелым осложнениям. Причинами заболевания могут стать:
  • сильная потливость, нарушения в работе сальных желез;
  • регулярный перегрев. Например, постоянное нахождение в жаркихпомещениях или ношение чрезмерно теплой одежды;
  • некоторые заболевания внутренних органов, в том числе и аутоиммунные;
  • гормональные скачки;
  • ношение некачественной синтетической одежды и другое.
В качестве лечения назначают специальные противогрибковые средства.
© Depositphotos / trybexОпоясывающий лишай
Опоясывающий лишай - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Depositphotos / trybex
Опоясывающий лишай

Эритема

Это покраснение участков кожи, вызванное расширением капиллярной сетки и активизацией кровообращения. Эритема может проявиться после эмоциональных волнений и физических нагрузок, а также после массажа и косметологических процедур – в этих случаях пятна, как правило, крупные, не требуют специального лечения и проходят самостоятельно.
"Узловая эритема характеризуется образованием ярко-красных болезненных узлов внутри кожи, поверхность их гиперемированная, образуются отеки. Локализация в основном на нижних конечностях. Сама по себе сыпь болезненная, может сопровождаться лихорадкой. Узлы бесследно проходят спустя три недели без язв", – дополнил Валентин Шишкин, семейный врач.

Коревая краснуха

Это острая вирусная инфекция, одним из проявлений которой является сыпь из красных мелких пятен. Эксперт отметил, что их размер 5–10 мм, они не возвышаются над уровнем кожи, не зудят и не сливаются между собой. Появляются одномоментно, обычно на второй-третий день заболевания. Бледные, неяркие, локализуются в основном на лице, ягодицах и сгибах локтей и коленей.
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Скарлатина

Это острое инфекционное заболевание, которое сопровождается мелкими (1–2 мм) красными пятнами. По словам Валентина Шишкина, при вдавливании шпателем сыпь становится более яркой. Пятна не сливаются, не зудят и возвышается над уровнем кожи. Появляются одномоментно на второй-третий день заболевания, локализуются на сгибательных поверхностях конечностей, а также могут быть на ладонях и подошве стоп. Кожа на фоне этой сыпи покрасневшая, после разрешения начинается пластинчатое шелушение, особенно ярко оно заметно на ладонях и стопах. То есть кожа практически слезает пластами.

Ветряная оспа

Это также инфекционное заболевание, которое начинается с красных пятен размером до 10 мм. Впоследствии в центре пятен появляются пузырьки с прозрачным содержимым, которые через несколько дней покрываются корочками. Они в итоге отваливаются и, как правило, не оставляют следов на коже. В частных случаях и/или при расчесывании пузырьков после ветрянки могут остаться небольшие рубцы.
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Стригущий лишай

Он вызывается грибком рода Microsporum и является заразным. При этом носителями могут быть как животные, так и люди.
"Стригущий лишай, как правило, появляется на участках кожи, которые контактировали с предполагаемым заразителем, также он нередко поражает волосистую часть головы и ногти. Характеризуется округлыми или овальными красными пятнами. Они четко очерчены за счет гиперемированного валика, присутствуют мелкие пузырьки и корочки. Центральная часть обычно бледнее и шелушится, очаги нередко сливаются в фигуры различных очертаний, зуд отсутствует или незначителен, при локализации очагов в области бровей, нижней губы и подбородка они обычно мелкие, шелушащиеся", – дополнил эксперт.

Розовый лишай Жибера

Иначе его называют розеолой шелушащейся. Точные причины появления заболевания неизвестны, но вероятность его возникновения повышается при ослабленном из-за иммунитете. Как отмечает Валентин Шишкин, розовый лишай характеризуется появлением яркой, овальной и слегка приподнятой над уровнем кожи бляшки размером до 5 см, которая локализуется, как правило, на туловище. Ее центр может шелушиться.
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Через одну-две недели вокруг материнской бляшки появляются множественные отечные пятна розоватого цвета, диаметром до 3 см. Высыпания появляются не одновременно. Элементы сыпи начинают разрешаться с центральной части, которая изменяет цвет, пигментируется в яркие тона и отшелушивается. Может быть легкий зуд, усиливающийся при лечении антисептическими препаратами и противогрибковыми средствами.

Экзема

Иногда ее называют мокнущим лишаем. Это хроническое или острое воспалительное неинфекционное заболевание. В самом начале появляются пятна светло-красного цвета, которые сопровождаются сильным зудом. Некоторое время спустя возникают мокнущие пузырьки, которые быстро вскрываются и сменяются корочками и сильным шелушением.
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Гельминтозы

Паразиты, находясь в организме человека, выделяют различные токсичные вещества. Реакцией на них становятся красные пятна, которые отличаются в зависимости от степени интоксикации. На начальной стадии гельминтоза это мелкие высыпания, сопровождающиеся сильным зудом. По мере развития заболевания пятна становятся гнойными фурункулами.

Фотодерматит

Фотодерматит – это следствие повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовым лучам. Он проявляется покраснением, пятнами по всему телу, которые сопровождаются зудом, а иногда жжением и появлением волдырей. Фотодерматит может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом, к примеру, системной красной волчанки.
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Псориаз

Это заболевание имеет аутоиммунное происхождение и является одним из самых распространенных дерматологических болезней. Псориаз характеризуется небольшими бледно-красными пятнами с гладкой поверхностью. Спустя какое-то время после появления они покрываются белыми чешуйками, в дальнейшем пятна сливаются, образовывая бляшки разного размера.

Атопический дерматит

Это воспалительное заболевание кожи, которое не имеет определенной причины. Его возникновению способствует целый комплекс различных факторов, как генетических, так и внешних. Сопровождается заболевание высыпаниями и шелушением, может осложняться сильным зудом.
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Аллергия

Красные пятна нередко появляются из-за аллергической реакции. Они различаются по внешнему виду и, как правило, сопровождаются дополнительными симптомами: отечностью, зудом, слабостью и ознобом. Пятна появляются практически сразу после употребления аллергена в пищу или использования косметических средств. Также иногда такие пятна возникают при низких температурах – такое заболевание называют холодовой аллергией. Пятна проходят сразу после устранения причины аллергии.

Гипергидроз

Это функциональное нарушение системы потоотделения, характеризующееся обильным потом. При таком заболевании могут появиться покраснения на подмышках, которые сопровождаются неприятным запахом. Как правило, состояние улучшается при соблюдении всех правил личной гигиены и использовании специальных дезодорантов, которые позволяют нормализовать потоотделение.
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Эмоциональные переживания

Нередко красные пятна появляются на шее и лице из-за нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной системы, а также из-за психологических расстройств. К тому же они могут стать следствием хронического недосыпа, эмоциональных перегрузок, депрессии, раздражительности, агрессии и т.д. Как правило, такое проявление временное, иногда может сопровождаться зудом.

Симптоматика

Так как причин появления красных пятен существует слишком много, симптоматика также отличается. К примеру, при аллергии они могут сопровождаться зудом, а внешне напоминают укусы насекомых, а при псориазе они похожи на бляшки и со временем могут сливаться в более крупные пятна.
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Виды красных пятен

В зависимости от первопричины, пятна отличаются по своему проявлению и внешним признакам. Выделяют следующие виды красных пятен:
  • плоские и выпуклые;
  • мокнущие и сухие;
  • гладкие и шероховатые;
  • припухшие и воспаленные;
  • багровые или красноватые;
  • зудящие и не приносящие дискомфорт;
  • расплывчатые и имеющие четкие формы.
Не нужно пытаться разобраться в видах и возможных причинах появления пятен самостоятельно. Правильный диагноз поставит только специалист.
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Когда обращаться к врачу

Несмотря на то, что появление красных пятен не всегда сопровождается настораживающими симптомами и они могут не приносить дискомфорта, важно провести диагностику в любом случае. Особенно нельзя медлить с посещением врача, если присутствуют следующие проявления:
  • сильный зуд;
  • шелушение пятен;
  • мокнутие;
  • быстрое увеличение пятен в размерах;
  • боль при касании;
  • отечность, воспаление пораженных участков.
© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает таблетки
Женщина принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Depositphotos / Diego Cervo
Женщина принимает таблетки

Диагностика заболевания

Сначала врач собирает анамнез, далее он может направить на сдачу анализов крови и мочи, соскобы, вирусологические, микроскопические и серологические тесты. Также в некоторых случаях применяются инструментальные методы: УЗИ, ЭКГ и другие.
Подробная и всесторонняя диагностика необходима для постановки диагноза и эффективного лечения.

Лечение

Лечение красных пятен может быть как консервативным, так и радикальным. К первым методам относятся местные процедуры, прием лекарственных средств и физиопроцедуры. Радикальные методы включают в себя криохирургию, электрокоагуляцию или мягкое лазерное облучение. Такие процедуры используются только в случаях, когда консервативное лечение не дало результатов или необходимо устранить последствия в виде косметологических дефектов.
© Depositphotos / Olga Yastremska, New Africa, AfrЖенщина выдавливает из тюбика мазь
Женщина выдавливает из тюбика мазь - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Depositphotos / Olga Yastremska, New Africa, Afr
Женщина выдавливает из тюбика мазь

Профилактика

Общей профилактики красных пятен не существует, так как сложно предсказать, по какой именно причине они проявятся. Можно придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы снизить вероятность их возникновения:
  • выяснить, на что может быть аллергия и исключить аллерген из повседневной жизни;
  • исключить контакты с бездомными животными;
  • своевременно посещать врачей с целью выявления нарушений в работе иммунной системы и предотвращения возможных заболеваний.
 
Здоровье - ОбществокожаАллергияЛишай
 
 
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