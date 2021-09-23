https://ria.ru/20210923/vetryanka-1751515379.html

Чем опасна ветрянка у детей: симптомы, осложнение и лечение

Ветрянка у детей: симптомы, лечение и информация для родителей

Чем опасна ветрянка у детей: симптомы, осложнение и лечение

Ветрянка у детей — это распространенное вирусное заболевание, которое характеризуется сыпью по всему телу. О том, каковы симптомы и признаки болезни, а также... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:04

2021-09-23T19:04

2021-09-23T20:11

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ветрянка у детей — это распространенное вирусное заболевание, которое характеризуется сыпью по всему телу. О том, каковы симптомы и признаки болезни, а также полезная информация для родителей — в материале РИА Новости.Ветрянка у детейВетряная оспа — это острое заболевание, вызываемое вирусом Varicella Zoster. Иначе оно называется "вирус герпеса человека третьего типа". Если раньше человек не сталкивался с болезнью и не был привит против нее, при контакте с возбудителем он заболеет с вероятностью 90 процентов.Основные симптомы инфекции включают лихорадочное состояние, недомогание и зудящую сыпь, которая распределяется по всему телу. Инфицированный человек становится заразен еще до появления высыпаний и продолжает передавать вирус, пока сыпь не исчезнет. Именно из-за того, что болезнь быстро распространяется по воздуху, ее назвали ветрянкой.Заразиться ветряной оспой могут люди всех возрастов, но чаще всего от нее страдают дети: в 2018 году процент заболевших составил 94,4. Причем наибольшее число случаев пришлось на детей младше шести лет (68,8 процента). Примечательно, что дети до шести месяцев практически не болеют — у них есть собственный иммунитет, который передается от матери во время грудного вскармливания. В большинстве случаев у детей ветряная оспа проходит в легкой форме.Подростки и взрослые тоже могут столкнуться с инфекцией, и для них она куда опаснее, чем для маленьких детей. Болезнь протекает тяжелее, вероятность развития осложнений становится выше, а последствия серьезнее.Наблюдения показали, что 84,8 процента взрослых больных имеют среднетяжелое течение болезни, восемь процентов — тяжелое и лишь 7,2 процента — легкое. Эта возрастная группа требует госпитализации в 13 раз чаще. Еще одно неприятное свойство ветрянки заключается в том, что вирус остается в организме на всю жизнь. Обычно он не вызывает проблем, но в некоторых случаях может спровоцировать опоясывающий лишай. Чаще всего это происходит с людьми старше 50 лет или теми, у кого ослаблен иммунитет.Заболеваемость ветряной оспой зависит и от погодных условий. В странах с умеренным климатом болеют в основном дети и подростки, а в тропическом — люди более старшего возраста. В 2011 году британские ученые выяснили, что вирус распространяется медленнее в регионах, где уровень ультрафиолетового излучения выше. Но есть и другие факторы, которые влияют на распространенность заболевания: температура и влажность воздуха, а также социальная среда и состояние экологии. Заболеваемость ветрянкой снизилась почти вдвое с начала пандемии коронавируса.Как можно заразитьсяКроме того, вирус можно подхватить контактным путем или трансплацентарным, когда плод заражается через мать, если она не болела ветрянкой и не делала прививку.Инкубационный периодДлительность инкубационного периода может варьироваться от семи дней до 21 дня, при этом у детей, как правило, ветрянка проявляет себя спустя две недели после контакта с вирусом. Более короткий инкубационный период может быть у детей до года или у людей с ослабленным иммунитетом.Длительность болезниУ каждого ребенка болезнь протекает по-разному. Как правило, высыпания перестают появляться спустя пять-восемь дней с начала клинических симптомов ветрянки. Затем следует стадия заживления после образования корочек на везикулах, которая может длиться одну-две недели. Если у ребенка легкая форма болезни, то он может выздороветь уже спустя семь-восемь дней, при тяжелом течении — через несколько недель.Симптомы и первые признакиПо словам Сергея Ильина, в продромальный период у ребенка возникают недомогание, повышение температуры, головная боль. При появлении высыпаний температура спадает, состояние немного улучшается.Начало ветрянки может сопровождаться и другими симптомами:Повышение температуры Ветрянка сопровождается повышением температуры тела, но ее степень зависит от тяжести болезни. Если у ребенка легкая форма, то температура может оставаться в пределах нормы или незначительно увеличиваться. В случае среднетяжелого течения на градуснике будет 37-38 градусов, а тяжелая ветрянка обычно протекает с температурой выше 39 градусов. Лихорадочный период длится до пяти дней, в редких случаях — до восьми-десяти дней. Некоторым детям требуется госпитализация и лечение под наблюдением специалистов.СыпьВысыпания на теле — отличительный признак ветрянки. Когда у ребенка легкая форма, то они все равно будут, пусть и в небольшом количестве. Образовавшаяся сыпь имеет вид розовых пятен величиной два-четыре миллиметра, которые в течение нескольких часов превращаются в папулы. После этого в них начинает скапливаться прозрачная жидкость, в результате чего появляются везикулы. Через несколько дней они начинают подсыхать, а спустя одну-две недели отпадают, не оставляя после себя рубцов, если их не расчесывать. Помимо кожи, высыпания встречаются на слизистых оболочках, например, на языке, на мягком небе, на глазах или на гениталиях. При тяжелой форме у ребенка везикулы могут образовываться вплоть до недели.Стадии болезниКак рассказал РИА Новости врач аллерголог-иммунолог, течение болезни разделяют на следующие периоды:Особенности ветрянки у грудничковУ грудничков ветрянка чаще всего протекает тяжелее, они хуже переносят симптомы болезни, особенно сильный зуд, который вызывают высыпания. У новорожденных болезнь может грозить развитием серьезных осложнений и повлиять на состояние внутренних органов. В таком случае необходимо лечение под строгим наблюдением опытного педиатра. Кроме этого, родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок не чесал высыпания и не сдирал с них корочки, потому что это только усугубит зуд и неприятные ощущения.Осложнения ветрянкиПо словам Сергея Ильина, обычно у детей ветрянка протекает в легкой форме.У новорожденных часто развивается синдром врожденной ветряной оспы. Он появляется, если женщина заболела на ранних сроках беременности. Синдром выражается аномалиями развития конечностей, головного мозга и органов зрения младенца. Согласно статистике, риск составляет 0,4-2 процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 4,2 миллиона человек требуют госпитализации из-за осложнений от ветряной оспы. Из них 4200 заканчиваются смертью пациента. В среднем заболевание приводит к летальному исходу в одном случае из 60 тысяч.Самые опасные осложнения — поражения внутренних органов и головного мозга. Болезнь также тяжело переносится детьми и взрослыми с иммунодефицитом, в том числе с ВИЧ-инфекцией.Формы ветрянкиФормы ветряной оспы отличаются по типу воспаленных пузырьков.Рудиментарная ветрянкаПо словам аллерголога-иммунолога Сергея Ильина, рудиментарная форма ветрянки протекает без высыпаний. Ее сложно диагностировать, но она считается наиболее легкой. Зачастую у пациентов не повышается температура, их самочувствие находится в пределах нормы.Геморрагическая формаТакой вид ветрянки отличается повышенной склонностью к кровоточивости. "При геморрагической форме в пузырьках появляется геморрагический экссудат, на коже возникают мелкие кровоизлияния, — отметил эксперт. — В тяжелых случаях возможны наружные и внутренние кровотечения".Буллезная форма"Буллезная форма ветрянки характеризуется тем, что на коже образуются тонкостенные пузыри, которые вскрываются и образуют мокнущие, плохо заживающие раны", — объяснил врач. Такой тип оспы встречается довольно редко, но во многих случаях проходит в тяжелой форме.Гангренозная формаЭто редкая, но опасная форма ветрянки, которую хуже всего переносят дети и взрослые с выраженными нарушениями иммунной системы — при аутоиммунных заболеваниях, после лечения онкологии и в условиях иммунодефицита."При гангренозной форме ветрянки после вскрытия пузырьков с кровянистым содержимым образуется черная корка, а под ней — язва с гнойным дном, которая очень плохо заживает, — рассказал Сергей Ильин. — Этот процесс сопровождается интоксикацией и может привести даже к смерти".Висцеральная формаВисцеральная форма ветряной оспы протекает тяжело, сопровождается сильной лихорадкой, выраженной и длительной интоксикацией, а также обильными высыпаниями."Висцеральная форма — самая тяжелая, — подчеркнул эксперт. — Характеризуется поражением внутренних органов, они перестают нормально функционировать, что может стать причиной летального исхода. Такая форма ветрянки встречается у сильно ослабленных больных".Как лечить ветрянкуСейчас нет методов, которые позволили бы полностью избавить организм от вируса Varicella Zoster. Лечение ветрянки обычно сводится к облегчению симптомов и протекает дома. В тяжелых случаях пациент ложится в больницу. Комплексное лечение включает в себя постельный режим, соблюдение диеты и применение медикаментов. Участки кожи, пораженные сыпью, обрабатываются дезинфицирующим раствором, а температуру сбивают парацетамолом или ибупрофеном, если она выше 38 градусов. Использовать аспирин для этих целей не рекомендуется — есть риск возникновения потенциально смертельного синдрома Рея.Антивирусные препараты обычно применяются для лечения недоношенных детей, пациентов с нарушениями иммунной системы и взрослых. Также детям положено пить как можно больше теплой жидкости, например морса или чая. Если высыпания появились в полости рта, необходимо полоскание обеззараживающим раствором.Народные способыПри заражении ветряной оспой не следует заниматься самолечением — терапия должна проходить под строгим наблюдением врача-педиатра.ПрофилактикаОдин из действенных способов профилактики ветрянки — вакцинация. Она не требуется, если человек уже перенес инфекцию. Некоторые люди устраивают "ветряночные вечеринки", чтобы заразилось как можно больше детей, но так делать не стоит: есть риск, что болезнь будет протекать тяжело и возникнут осложнения.Для предотвращения распространения вируса ветрянки заболевшего следует изолировать, выделить ему отдельную посуду, предметы личной гигиены, как можно чаще проветривать помещение и совершать влажную уборку.Можно ли купать ребенка при ветрянкеПри ветряной оспе мыться не только можно, но и нужно. Это позволит снизить зуд от высыпаний и вероятность того, что у ребенка разовьются другие бактериальные инфекции кожи. При этом тереть кожу мочалкой запрещается. После купания тело нужно осторожно промокнуть полотенцем, чтобы не травмировать кожу.Стоит ли делать прививку от ветрянки ребенкуДетям и взрослым рекомендуется сделать прививку от ветряной оспы, потому что она дает практически стопроцентную иммунную защиту. Если не вакцинироваться, риск того, что болезнь может пройти в тяжелой форме и с осложнениями, возрастает.Может ли ребенок повторно заболеть ветрянкойЗаразиться ветрянкой повторно можно, но происходить это крайне редко (три процента случаев). Повторное инфицирование может развиться, если у человека не сформировался должный иммунитет.

https://ria.ru/20210826/strakh-1747280078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/vetryanka-1597974814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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