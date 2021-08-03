https://ria.ru/20210803/kovid-1743972604.html

Ковид всемогущий. Куда пропали грипп и другие сезонные инфекции

Ковид всемогущий. Куда пропали грипп и другие сезонные инфекции - РИА Новости, 03.08.2021

Ковид всемогущий. Куда пропали грипп и другие сезонные инфекции

По данным Роспотребнадзора, в 2020 году в стране намного меньше болели управляемыми инфекциями, такими как коклюш, корь, краснуха, паротит. Не случилось и... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T08:00

2021-08-03T08:00

2021-08-03T08:08

наука

грипп

испания

сша

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье

эпидемия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году в стране намного меньше болели управляемыми инфекциями, такими как коклюш, корь, краснуха, паротит. Не случилось и сезонной эпидемии гриппа. ОРВИ отступили на задний план во Франции, Испании, США. Статистика со всего мира говорит, что в пандемию COVID-19 разнообразные вирусные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, почти исчезли.Таинственное исчезновение гриппаВ конце 2020-го исследователи из Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США заявили о беспрецедентном снижении заболеваемости гриппом. По их данным, эту сезонную инфекцию у американцев диагностировали на 98 процентов реже. Смертность от гриппа уменьшилась почти в 30 раз. Согласно отчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за эпидемиологический сезон 2020-2021 годов в стране было 700 летальных исходов от этой инфекции. Обычный показатель — 20-30 тысяч. Похожие данные обнародовали страны Южного полушария, где сезон гриппа приходится на лето. Так, в Австралии сейчас самая низкая заболеваемость за пять лет. В мае диагностировали грипп лишь у 71 человека. Для сравнения, в этот же период в 2019-м было более 30 тысяч. В России, по информации НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава, в эпидемиологический сезон 2020-2021 годов также фиксировали только единичные случаи заражения этой инфекцией. Зачищенное полеПозиции сдал не только грипп. Французские ученые сообщили о десятикратном снижении заболеваемости коклюшем. В Испании до минимума сократились случаи ветрянки и паротита. В некоторых регионах страны, в частности в Каталонии, исчезла корь — за 12 месяцев ни одного диагноза. Похожая ситуация и в России. В 2020-м у нас намного меньше болели всеми управляемыми инфекциями — такими, от которых есть эффективные и безопасные вакцины. "Наиболее выраженное снижение показателей заболеваемости наблюдалось по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики: коклюшем — в 2,4 раза, корью — в 3,7 раза, краснухой — в 14,3 раза, эпидемическим паротитом — в 2,3 раза, менингококковой инфекцией — в 2,2 раза, ветряной оспой — на 40,3 процента, острым гепатитом В — на 38,5 процента, клещевым вирусным энцефалитом — на 44,5 процента", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Большинство экспертов считает, что это результат борьбы с ковидом. Так, гонконгские ученые указывают, что социальная дистанция, самоизоляция, маски на лице, дезинфекция рук и помещений были эффективнее от сезонного гриппа, чем от коронавируса. "На мой взгляд, тут несколько причин. С одной стороны, в прошлом году у нас был беспрецедентный охват вакцинацией против гриппа. А с другой — применительно ко всем инфекциям оказались действенными ограничительные меры, введенные в пандемию. Мы находились на самоизоляции, работали дистанционно. Плюс люди стали больше следить за чистотой рук. А мы знаем, что для большинства инфекций главные входные ворота — слизистая. Вообще механизмы реализации любой воздушно-капельной инфекции — будь то ковид, корь или коклюш — однозначные. Поэтому маски, перчатки, санитайзеры не могли не повлиять на ситуацию. К слову, у нас ведь меньше стали болеть не только респираторными инфекциями, но и вирусными диареями — например, ротавирусной и норовирусной инфекциями", — пояснил в разговоре с РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Борьба на выживаниеОсенью прошлого года британские эпидемиологи предположили, что, если пациент заразится вирусом гриппа, а затем SARS-CoV-2, это приведет к более тяжелому течению болезни и даже энцефалиту — воспалению тканей головного мозга.Время показало, что такое двойное заражение случается редко, а значит, либо коронавирус подавляет размножение большинства респираторных вирусов, либо они его подавляют.Кроме того, возбудители гриппа и многих ОРВИ хорошо знакомы иммунной системе человека. Большинство людей встречается с ними едва ли не с рождения. А SARS-CoV-2 — новичок, иммунитет к которому только начал формироваться у привитых и переболевших. И в этом его главное преимущество."Действительно, при эпидемиях респираторных инфекций другие патогены сдают свои позиции. Так было в пандемию гриппа в 2009 и 2012 годах, когда превалировал вирус H1N1. Но в нынешней ситуации свою роль сыграла вакцинация. И дело не только в гриппе. У нас, в отличие от многих других стран, в 2020-м не снижался процент вакцинированных от кори, коклюша, паротита и так далее. Мы практически не прекращали прививать детей. Плюс оградительные меры против ковида", — уточнил Горелов. По его словам, чтобы побежденные сейчас вирусы не взяли реванш, важно в сезон простуд вовремя вакцинироваться, носить маски, использовать санитайзеры и чаще мыть руки.

https://ria.ru/20210212/smertnost-1597254904.html

https://ria.ru/20210702/otlichiya-1739525528.html

https://ria.ru/20210422/vaktsinatsiya-1729224470.html

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сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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