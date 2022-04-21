https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html

Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым

Прививка от клещевого энцефалита: зачем нужна вакцинация взрослым и детям

Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым

Прививка от клещевого энцефалита — мера защиты организма от опасного вируса, переносчиком которого является клещ. О том, когда проводить вакцинацию взрослым и... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:15

2022-04-21T19:15

2022-04-21T19:15

клещ

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прививка от клещевого энцефалита — мера защиты организма от опасного вируса, переносчиком которого является клещ. О том, когда проводить вакцинацию взрослым и детям, где можно сделать прививку и сколько раз это необходимо — в материале РИА Новости.Клещевой энцефалитКлещевой энцефалит— вирусная инфекция, которую переносят иксодовые клещи в теплое время года. Заболевание особенно распространено в определенных регионах России, например, в Сибири. Оно представляет собой поражение центральной нервной системы и характеризуется высокой температурой, интоксикацией и повреждением головного или спинного мозга.Энцефалит делится на три типа в зависимости от вида клеща и географии его распространения: европейский, сибирский и дальневосточный. Кроме того, формы клещевого энцефалита также бывают разные.Прививка от клещевого энцефалитаПод прививкой от клещевого энцефалита понимается введение в организм человека иммунобиологических препаратов с содержанием различных штаммов убитого вируса, благодаря чему вырабатываются антитела, которые блокируют распространение и развитие опасной инфекции.ВзрослымДля взрослых есть несколько разных видов вакцин, которые можно выбрать на свое усмотрение. Гендерная принадлежность в этом случае не имеет значения, главное — знать, кому прививка противопоказана и как к ней правильно подготовиться.ДетямСогласно данным Роспотребнадзора, поставить прививку от клещевого энцефалита можно уже с года. В случае повышенной угрозы заражения разрешено сделать исключение и начать прививаться с четырех месяцев только теми вакцинами, которые допустимы для этого возраста.Для чего нужна прививкаВесна — пора, когда начинают активизироваться насекомые, включая клещей. Планируя отдых на природе, стоит заранее к нему подготовиться, чтобы оградить себя от потенциальной опасности. Особенно это касается жителей тех районов, где водятся иксодовые клещи. Энцефалит является опасным заболеванием, способным вызывать необратимые последствия для здоровья человека. А заблаговременно сделанная прививка увеличивает шансы не заболеть вирусом до 95%. В то время как, например, при поражении дальневосточным типом энцефалита (при отсутствии прививки) смертность достигает 12-25%.При этом осложнения после болезни могут быть крайне серьезными:Показания к вакцинацииСамым главным показанием к вакцинации является место пребывания человека.По его словам, выделяют три федеральных округа, в которых клещи наиболее активны: Сибирский, Дальневосточный и Уральский. На 2022 год эндемичными названы следующие регионы РФ:Кроме этого, прививка ставится тем, у кого есть вероятность контакта с вирусом, — например, врачам и сотрудникам научных лабораторий. В зону риска попадают также дачники, рыболовы, охотники и те, кто часто пребывает на природе.Где делают прививкуЗа вакцинацией можно обратиться в поликлинику по месту жительства. В эндемичных регионах прививку делают бесплатно. Те, кто живет в свободных от клещей регионах, но планирует выезд в эндемичные зоны, могут пройти вакцинацию на платной основе в поликлинике или частных медучреждениях.Дозировка вакциныОдна прививочная доза подразумевает 0,5 мл вакцины для внутримышечной инъекции для взрослых и 0,25 мл — для детей до 17 лет (включительно). Для ревакцинации используют такую же дозировку спустя год.Схемы вакцинацииСогласно информации Роспотребнадзора, вакцинация может проводиться по двум схемам:Вакцинация считается завершенной, как только человек сделал третью прививку спустя 12 месяцев после второй. При этом необходимо успеть закончить курс за две недели до выезда на территорию риска.Для тех, кто не успел сделать прививки заранее, подходит экстренный вариант вакцинации, который подразумевает сокращенный интервал между ними. В этом случае можно получить иммунитет спустя две-три недели после введения вакцины. Однако такой метод защиты действует только один сезон.Основные виды вакцинВсе препараты обладают максимальной эффективностью в борьбе с вирусом. Различаются они производителями и рекомендованной возрастной категорией:По словам экспертов, в результате исследований, проведенных с участием грызунов, выяснилось, что отечественные вакцины превосходят зарубежную вакцину "Энцепур" с точки зрения напряженности иммунитета по отношению ко всем трем генотипам вируса клещевого энцефалита.Подготовка к вакцинацииПеред прививкой важно убедиться в том, что человек здоров. При малейших симптомах простуды рекомендуется посетить врача-терапевта, сдать общие анализы и по необходимости пройти лечение. Сразу после болезни делать прививку нельзя. В случае введения импортных препаратов необходимо выждать две недели, а отечественных — месяц. Другие меры перед прививкой не нужны.Процедура вакцинацииПроцесс заключается в постановке инъекции внутримышечно (в дельтовидную мышцу) или подкожно под лопатку — место зависит от вида препарата. Даты повторных процедур назначит врач.Побочные эффекты вакциныПобочные эффекты вакцины более вероятны, если не соблюдать рекомендации по возрасту для конкретного препарата. Так для детей до 17 лет предназначены одни вакцины, а для взрослых другие. Однако могут возникнуть реакции и при соблюдении всех правил. К основным побочным эффектам относят:Реакции на вакцинациюТак как в организм попадают хоть и убитые (инактивированные), но все же клетки вируса, возникают определенные реакции, которые можно разделить на общие, местные и аллергические.ОбщиеПосле прививки можно почувствовать недомогание — слабость, небольшое повышение температуры, ломоту в суставах, головную боль. Такая реакция не опасна и не требует обращения к врачу.МестныеВакцина может вызвать и местную реакцию — незначительное покраснение кожи, локальное повышение температуры, припухлость и болезненность в области инъекции.АллергическиеОтветом на вакцину может также быть аллергия, например, сыпь по телу и зуд. В течение 30 минут после укола необходимо следить за состоянием организма и в случае возникновения аллергии обратиться к врачу. Однако, как правило, такая реакция проявляется редко.ПротивопоказанияК абсолютным противопоказаниям для проведения вакцинирования относят:ОсложненияВ случае полной непереносимости препарата возможно возникновение осложнений в виде отека Квинке, проблем с сердцем и сосудами, а также обострение хронических заболеваний.Правила поведения после вакцинацииСразу после укола необходимо придерживаться некоторых правил в день вакцинирования, чтобы снизить риск проявления побочных реакций:Отказ от вакцинацииПрививка от клещевого энцефалита не обязательна, хоть и является плановой в некоторых регионах России. Но отказ от вакцинации — это риск заразиться инфекцией для тех, кто часто путешествует по стране, любит находиться на природе и живет за городом. Поэтому прививка от клещевого энцефалита — наилучший способ избежать опасной болезни.

https://ria.ru/20210518/myasnikov-1732839207.html

https://ria.ru/20210909/kleschi-1749300197.html

https://rsport.ria.ru/20210703/klesch-1739743267.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

клещ, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)