https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

Как распознать менингит у взрослых и детей: признаки болезни и лечение

Менингит у взрослых и детей: симптомы, признаки, причины, диагностика и лечение

Как распознать менингит у взрослых и детей: признаки болезни и лечение

Менингит — это воспаление оболочки спинного или головного мозга, которое бывает вирусным, бактериальным, грибковым, гнойным, серозным и т.д. Им чаще болеют... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:03

2022-05-18T18:03

2022-05-18T18:03

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Менингит — это воспаление оболочки спинного или головного мозга, которое бывает вирусным, бактериальным, грибковым, гнойным, серозным и т.д. Им чаще болеют дети, но встречается он и у взрослых с ослабленным иммунитетом. О симптомах и признаках болезни, причинах заражения, последствиях и лечении — в материале РИА Новости.МенингитЗаболеванием может быть вызвано бактериями, вирусами, грибками и паразитами, при этом оно имеет серьезные долгосрочные осложнения и высокую летальность. Обычно сопровождается головной болью, ригидностью затылочных мышц одновременно с лихорадкой, измененным состоянием сознания и повышенной чувствительностью к свету или звуку. Менингит распространен во всех государствах мира. Особенно высока заболеваемость в некоторых странах Африки (Чад, Нигер, Нигерия, Судан) — она в 40—50 раз выше, чем в Европе. Наиболее часто встречается менингит менингококковой природы.“Менингит — это серьезное острое инфекционное заболевание, во время которого в основном затрагиваются оболочки головного мозга, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — В некоторых случаях оно может приводить к смерти пациента. Как правило, заболевание вызывает менингококк. Источником инфекции выступает больной человек, а сам возбудитель передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит, если у человека ослаблен иммунитет”.По словам эксперта, в основном, вспышки заболевания наблюдаются в детских садах, школах, на спортивных сборах — там, где повышенное скопление людей. Также в группе риска те, кто контактируют с инфекцией, например, медики, микробиологи и т.д. Болезнь может поражать людей всех возрастов, но опаснее всего она для тех, у кого есть первичный или вторичный иммунодефицит. Чаще всего болеют дети, так как у них до 7 лет иммунитет только формируется.У взрослыхУ взрослых менингит встречается реже, чем у детей. Наиболее распространенными причинами заболевания являются бактерии стрептококка и менингококка, а главный фактор риска — низкий иммунитет. Вероятность заражения также повышается из-за:Также в группе риска люди, которым делали операции на мозге, те, у кого есть травмы головного мозга, в том числе сотрясения, а также сердечно-сосудистые заболевания, врожденные и приобретенные иммунодефициты.У детейВ основном инфекции подвержены дети до 6 лет с ослабленным иммунитетом, хотя заболевание может поразить и другие возрастные категории, например, подростков. У новорожденных чаще возникает заражение стрептококком группы В, у детей раннего возраста – менингококком, пневмококком и гемофильной инфекцией. Подростки и молодые взрослые в большей степени подвержены риску заболевания менингококковой инфекцией.Менингит способен возникать как самостоятельное заболевание, при котором инфекция попадает через кровь в головной мозг, так и в качестве осложнения других болезней. Например, отита, гайморита, паротита, гриппа, ОРВИ, черепно-мозговой травмы и т.д.СимптомыВ начале заражения больного беспокоят сильные головные боли, к которым впоследствии добавляют другие симптомы. Как отметил Андрей Кондрахин, инкубационный период составляет до 10 дней, в среднем неделю.Клинические признаки болезни:У младенцев могут отмечаться следующие проявления:ПатогенезЧаще всего менингит возникает в результате проникновения различных микроорганизмов в мягкие мозговые оболочки. Возбудители инфекции попадают в тело человека через носоглотку, бронхи, ЖКТ и вызывают воспаление. Отек мозговых оболочек и прилегающих тканей мозга приводит к нарушению микроциркуляции крови в сосудах мозга, расстройству всасывания и циркуляции спинномозговой жидкости. Это вызывает повышение внутричерепного давления, развитие водянки головного мозга. В процессе возможно распространение воспаление на вещество головного и спинного мозга, корешки, черепные нервы, сосуды.ПричиныМенингит может иметь инфекционное и неинфекционное происхождение. В первом случае причиной болезни служат патогенные микроорганизмы, которые вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга. К ним относятся менингококки, стрептококки, клебсиеллы, кишечные или гемофильные палочки, энтеровирусы, флавивирусы, вирус простого герпеса, ветряной оспы и т.д.Неинфекционные причины заболевания:Пути заражения:КлассификацияМенингит классифицируют по нескольким критериям: этиологии, патогенезу, характеру воспалительного процесса, его распространенности, темпу течения заболевания, а также по степени тяжести.По этиологииЭтиология — это раздел медицины, который изучает причины и условия возникновения болезни. В случае с менингитом ее вызывают вирусы, бактерии, грибки, паразитические простейшие.БактериальныеБактериальный менингит бывает менингококковый, пневмококковый, стрептококковый, листериозный, а также вызванный гемофильной и кишечной палочкой, туберкулезной микобактерией.ВирусныеВозбудителями вирусного менингита практически в 70% случаев являются энтеровирусные инфекции. К другим распространенным причинам относятся:ГрибковыеГрибковый менингит может возникнуть из-за грибков рода кандида, а также криптококков. В группу риска попадают лица с иммунодефицитными состояниями: новорожденные, больные ВИЧ-инфекцией, онкобольные, пациенты с хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом, алкоголизмом, заболеваниями крови, лица старше 60 лет.ПротозойныеОдним из возбудителей является токсоплазма (Toxoplasma gondii) — простейший паразит, который чаще всего переносят представители семейства кошачьих. Также болезнь может развиться из-за малярийного плазмодия (возбудитель малярии).По патогенезуГнойный менингит делят на первичный и вторичный.ПервичныйПервичный развивается как самостоятельное заболевание, возникает из-за низкого иммунитета и поражения различными энтеровирусами.ВторичныйВторичный менингит — это следствие или осложнение уже имеющейся в организме инфекции, например, при наличии первичного гнойного очага. Это может быть отит, синусит, пневмония, эндокардит, остеомиелит или сепсис.По характеру воспалительного процессаВ большинстве случаев гнойный менингит протекает тяжелее, чем серозный. Из всех гнойных видов болезни наиболее тяжелым течением отличаются менингококковый и пневмококковый.ГнойныйПричиной гнойного менингита являются бактерии — менингококки, пневмококки, гемофильная палочка, стафилококки, а также стрептококки, сальмонеллы, синегнойная палочка, клебсиеллы. В половине случаев болезнь развивается из-за гемофильной палочки, 20% приходится на долю менингококка, 13% — пневмококка. Среди видов менингита наиболее часто встречается вторичный гнойный.СерозныйСерозные менингиты вызывают энтеровирусы — Коксаки и ECHO (эховирусы), а также вирусы полиомиелита, эпидемического паротита и т.д. Наиболее часто болеют серозным менингитом дети от 3 до 6 лет, реже болеют школьники, взрослые заражаются крайне редко.По распространенности процессаПо распространенности воспаления выделяют генерализованный менингит, то есть повсеместный или ограниченный — он затрагивает определенные области полушарий или основания мозга.ГенерализованныеПо словам Андрея Кондрахина, генерализованная форма самая опасная, так как при ней практически весь организм поражается вредными микроорганизмами.При генерализованной форме возбудитель попадает в кровь человека и разносится по всему организму, проникая в почки, надпочечники, легкие, ткани сердца, оболочки головного мозга.ОграниченныеВыделяют менингиты на основании головного мозга – базальные, а также на выпуклой поверхности больших полушарий головного мозга – конвекситальные менингиты.По темпу течения заболеванияПо темпу течения менингит бывает молниеносным, подострым и хроническим.МолниеносныеПри молниеносной форме менингита симптомы развиваются внезапно и стремительно — известны случаи, когда пациенты погибали в течение нескольких часов от появления первых признаков болезни. При этом симптомы сначала могут быть схожи с обычной ОРВИ, что усложняет своевременную диагностику заболевания.ПодострыеПодострый менингит развивается в период от нескольких дней до нескольких недель. Симптомы этой формы возникают медленнее, чем при острой, могут быть менее выражены. Часто у пациентов наблюдаются головная боль, спутанность сознания, ригидность затылочных мышц и боль в спине, также бывают затруднения при ходьбе.ХроническиеМенингит — острое заболевание, которое обычно не переходит в хроническую форму. При этом ее развитие возможно, если заболевание длится четыре недели или дольше. Обычно оно поражает людей, иммунная система которых угнетена из-за ВИЧ, онкологии, других тяжелых болезней и т.д. Характерны головная боль, спутанность сознания, слабость, покалывание, онемение и паралич лицевого нерва.По степени тяжестиЗаболевание чаще всего протекает остро и имеет ярко выраженные симптомы.Легкой формыПри легкой форме менингита возможно незначительное повышение температуры тела и головные боли. Болезнь можно спутать с гриппом или ОРВИ. Обычно симптомы проходят к концу первой недели.Средней тяжестиДля средней степени тяжести характерно повышение температуры тела выше 38,5 градуса, которая держится 1-3 дня. На теле больного может появляться сыпь, также отмечается умеренно сниженное артериальное давление. Клинические симптомы болезни обычно сохраняются 10-14 дней.Тяжелой формыСимптомы тяжелой формы менингита появляются внезапно и развиваются быстро. У больного возникает гипертермия, геморрагическая сыпь на всем теле. Другие признаки: потеря сознания, бред, судороги, многократная рвота, ригидность затылочных мышц. Клинические проявления болезни обычно сохраняются до трех недель.Крайне тяжелой формыПри крайне тяжелой форме менингита гипертермия может переходить в гипотермию. При этом человек находится в ступоре, есть риск комы, пульс нитевидный и часто не определяется. Высока вероятность летального исхода.Клиническая картина“Как правило, заболевание начинается с насморка, появляется боль в носу и горле. Затем возникают головные боли, болезненная реакция на свет, слезотечение, неприятные ощущения в шее, высокая температура. На фоне сильной интоксикации у человека бывает рвота. Есть такое понятие — положительные менингеальные симптомы, то есть типичные признаки болезни, по которым ее может определить невролог. Обычно состояние человека сразу вызывает опасения, так как головная боль и рвота могут быть очень сильными”, — отметил Андрей Кондрахин.ОсложненияПо словам специалиста, после перенесенного менингита у человека могут возникнуть нарушения памяти, потеря слуха, причем необратимая.Другие возможные остаточные явления:ДиагностикаДиагностика менингита начинается с визуального осмотра и подробного сбора анамнеза. Далее проводятся следующие исследования:Менингит — серьезное и опасное заболевание, поэтому требует немедленного обращения ко врачу при появлении симптомов: ломоты в теле, головной боли, усиливающейся при ярком свете и громких звуках, высокой температуры, мышечных и суставных болей, тошноты и рвоты.Лечение“При лечении менингита применяются антибиотики и симптоматические препараты. Если состояние больного тяжелое, его госпитализируют, проводят различные вливания препаратов в кровь для снижения интоксикации”, — рассказал кандидат медицинских наук.Этиотропная терапияЭтиотропная терапия направленная на уничтожение возбудителя инфекции. Она может включать в себя назначения антибактериальных препаратов. Например, противотуберкулезных, противовирусных средств и противогрибковых средств.Симптоматическая терапияСимптоматическое лечение менингита заключается в применении мочегонных лекарств, а также препаратов, которые восполняют дефицит жидкости, витаминов, снимают боль и снижают температуру тела.Народные средстваМенингит требует квалифицированной медицинской помощи с ранней госпитализацией в стационар для проведения специфической этиотропной терапии. Самолечение категорически запрещено, поэтому при первых признаках болезни необходимо незамедлительно вызвать врача.Прививка от менингитаЗащититься от менингита помогут прививки. Вакцинация от пневмококка необходима для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки. Многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом, пока иммунитет сдерживает бактерии. При этом они могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия, поэтому вакцинация способна защитить от развития инфекции.Основные вакцины, позволяющие предупредить бактериальный и вирусный менингит - это:ПрогнозВ прогнозе менингита ключевую роль играют своевременная медицинская помощь и правильная терапия. При этом запоздалая диагностика и устойчивость возбудителей к антибиотикам (при гнойных менингитах) повышают уровень смертности от заболевания.Профилактика“В основе менингита лежат проблемы с иммунитетом, когда он ослаблен. Соответственно все специфические методы профилактики низкого иммунитета здесь подходят. Например, закаливания, сбалансированное питание, физическая активность. Также доказано, что на работу иммунной системы хорошо влияют положительные эмоции. При этом самое важное — это вакцинопрофилактика”, — отметил Андрей Кондрахин.Также важно соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки, избегать контакта с людьми, больными инфекционными заболеваниями, в разгар эпидемий не посещать места массовых скоплений людей. Снижение иммунитета может произойти и при переохлаждении, поэтому в холодное время года нужно носить шапку и одеваться теплее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, здоровье - общество, иммунитет, врачи, профилактика, россия