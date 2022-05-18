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Менингит у взрослых и детей: симптомы, признаки, причины, диагностика и лечение
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Как распознать менингит у взрослых и детей: признаки болезни и лечение
Менингит у взрослых и детей: симптомы, признаки, причины, диагностика и лечение
Как распознать менингит у взрослых и детей: признаки болезни и лечение
Менингит — это воспаление оболочки спинного или головного мозга, которое бывает вирусным, бактериальным, грибковым, гнойным, серозным и т.д. Им чаще болеют... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:03
2022-05-18T18:03
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Менингит — это воспаление оболочки спинного или головного мозга, которое бывает вирусным, бактериальным, грибковым, гнойным, серозным и т.д. Им чаще болеют дети, но встречается он и у взрослых с ослабленным иммунитетом. О симптомах и признаках болезни, причинах заражения, последствиях и лечении — в материале РИА Новости.МенингитЗаболеванием может быть вызвано бактериями, вирусами, грибками и паразитами, при этом оно имеет серьезные долгосрочные осложнения и высокую летальность. Обычно сопровождается головной болью, ригидностью затылочных мышц одновременно с лихорадкой, измененным состоянием сознания и повышенной чувствительностью к свету или звуку. Менингит распространен во всех государствах мира. Особенно высока заболеваемость в некоторых странах Африки (Чад, Нигер, Нигерия, Судан) — она в 40—50 раз выше, чем в Европе. Наиболее часто встречается менингит менингококковой природы.“Менингит — это серьезное острое инфекционное заболевание, во время которого в основном затрагиваются оболочки головного мозга, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — В некоторых случаях оно может приводить к смерти пациента. Как правило, заболевание вызывает менингококк. Источником инфекции выступает больной человек, а сам возбудитель передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит, если у человека ослаблен иммунитет”.По словам эксперта, в основном, вспышки заболевания наблюдаются в детских садах, школах, на спортивных сборах — там, где повышенное скопление людей. Также в группе риска те, кто контактируют с инфекцией, например, медики, микробиологи и т.д. Болезнь может поражать людей всех возрастов, но опаснее всего она для тех, у кого есть первичный или вторичный иммунодефицит. Чаще всего болеют дети, так как у них до 7 лет иммунитет только формируется.У взрослыхУ взрослых менингит встречается реже, чем у детей. Наиболее распространенными причинами заболевания являются бактерии стрептококка и менингококка, а главный фактор риска — низкий иммунитет. Вероятность заражения также повышается из-за:Также в группе риска люди, которым делали операции на мозге, те, у кого есть травмы головного мозга, в том числе сотрясения, а также сердечно-сосудистые заболевания, врожденные и приобретенные иммунодефициты.У детейВ основном инфекции подвержены дети до 6 лет с ослабленным иммунитетом, хотя заболевание может поразить и другие возрастные категории, например, подростков. У новорожденных чаще возникает заражение стрептококком группы В, у детей раннего возраста – менингококком, пневмококком и гемофильной инфекцией. Подростки и молодые взрослые в большей степени подвержены риску заболевания менингококковой инфекцией.Менингит способен возникать как самостоятельное заболевание, при котором инфекция попадает через кровь в головной мозг, так и в качестве осложнения других болезней. Например, отита, гайморита, паротита, гриппа, ОРВИ, черепно-мозговой травмы и т.д.СимптомыВ начале заражения больного беспокоят сильные головные боли, к которым впоследствии добавляют другие симптомы. Как отметил Андрей Кондрахин, инкубационный период составляет до 10 дней, в среднем неделю.Клинические признаки болезни:У младенцев могут отмечаться следующие проявления:ПатогенезЧаще всего менингит возникает в результате проникновения различных микроорганизмов в мягкие мозговые оболочки. Возбудители инфекции попадают в тело человека через носоглотку, бронхи, ЖКТ и вызывают воспаление. Отек мозговых оболочек и прилегающих тканей мозга приводит к нарушению микроциркуляции крови в сосудах мозга, расстройству всасывания и циркуляции спинномозговой жидкости. Это вызывает повышение внутричерепного давления, развитие водянки головного мозга. В процессе возможно распространение воспаление на вещество головного и спинного мозга, корешки, черепные нервы, сосуды.ПричиныМенингит может иметь инфекционное и неинфекционное происхождение. В первом случае причиной болезни служат патогенные микроорганизмы, которые вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга. К ним относятся менингококки, стрептококки, клебсиеллы, кишечные или гемофильные палочки, энтеровирусы, флавивирусы, вирус простого герпеса, ветряной оспы и т.д.Неинфекционные причины заболевания:Пути заражения:КлассификацияМенингит классифицируют по нескольким критериям: этиологии, патогенезу, характеру воспалительного процесса, его распространенности, темпу течения заболевания, а также по степени тяжести.По этиологииЭтиология — это раздел медицины, который изучает причины и условия возникновения болезни. В случае с менингитом ее вызывают вирусы, бактерии, грибки, паразитические простейшие.БактериальныеБактериальный менингит бывает менингококковый, пневмококковый, стрептококковый, листериозный, а также вызванный гемофильной и кишечной палочкой, туберкулезной микобактерией.ВирусныеВозбудителями вирусного менингита практически в 70% случаев являются энтеровирусные инфекции. К другим распространенным причинам относятся:ГрибковыеГрибковый менингит может возникнуть из-за грибков рода кандида, а также криптококков. В группу риска попадают лица с иммунодефицитными состояниями: новорожденные, больные ВИЧ-инфекцией, онкобольные, пациенты с хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом, алкоголизмом, заболеваниями крови, лица старше 60 лет.ПротозойныеОдним из возбудителей является токсоплазма (Toxoplasma gondii) — простейший паразит, который чаще всего переносят представители семейства кошачьих. Также болезнь может развиться из-за малярийного плазмодия (возбудитель малярии).По патогенезуГнойный менингит делят на первичный и вторичный.ПервичныйПервичный развивается как самостоятельное заболевание, возникает из-за низкого иммунитета и поражения различными энтеровирусами.ВторичныйВторичный менингит — это следствие или осложнение уже имеющейся в организме инфекции, например, при наличии первичного гнойного очага. Это может быть отит, синусит, пневмония, эндокардит, остеомиелит или сепсис.По характеру воспалительного процессаВ большинстве случаев гнойный менингит протекает тяжелее, чем серозный. Из всех гнойных видов болезни наиболее тяжелым течением отличаются менингококковый и пневмококковый.ГнойныйПричиной гнойного менингита являются бактерии — менингококки, пневмококки, гемофильная палочка, стафилококки, а также стрептококки, сальмонеллы, синегнойная палочка, клебсиеллы. В половине случаев болезнь развивается из-за гемофильной палочки, 20% приходится на долю менингококка, 13% — пневмококка. Среди видов менингита наиболее часто встречается вторичный гнойный.СерозныйСерозные менингиты вызывают энтеровирусы — Коксаки и ECHO (эховирусы), а также вирусы полиомиелита, эпидемического паротита и т.д. Наиболее часто болеют серозным менингитом дети от 3 до 6 лет, реже болеют школьники, взрослые заражаются крайне редко.По распространенности процессаПо распространенности воспаления выделяют генерализованный менингит, то есть повсеместный или ограниченный — он затрагивает определенные области полушарий или основания мозга.ГенерализованныеПо словам Андрея Кондрахина, генерализованная форма самая опасная, так как при ней практически весь организм поражается вредными микроорганизмами.При генерализованной форме возбудитель попадает в кровь человека и разносится по всему организму, проникая в почки, надпочечники, легкие, ткани сердца, оболочки головного мозга.ОграниченныеВыделяют менингиты на основании головного мозга – базальные, а также на выпуклой поверхности больших полушарий головного мозга – конвекситальные менингиты.По темпу течения заболеванияПо темпу течения менингит бывает молниеносным, подострым и хроническим.МолниеносныеПри молниеносной форме менингита симптомы развиваются внезапно и стремительно — известны случаи, когда пациенты погибали в течение нескольких часов от появления первых признаков болезни. При этом симптомы сначала могут быть схожи с обычной ОРВИ, что усложняет своевременную диагностику заболевания.ПодострыеПодострый менингит развивается в период от нескольких дней до нескольких недель. Симптомы этой формы возникают медленнее, чем при острой, могут быть менее выражены. Часто у пациентов наблюдаются головная боль, спутанность сознания, ригидность затылочных мышц и боль в спине, также бывают затруднения при ходьбе.ХроническиеМенингит — острое заболевание, которое обычно не переходит в хроническую форму. При этом ее развитие возможно, если заболевание длится четыре недели или дольше. Обычно оно поражает людей, иммунная система которых угнетена из-за ВИЧ, онкологии, других тяжелых болезней и т.д. Характерны головная боль, спутанность сознания, слабость, покалывание, онемение и паралич лицевого нерва.По степени тяжестиЗаболевание чаще всего протекает остро и имеет ярко выраженные симптомы.Легкой формыПри легкой форме менингита возможно незначительное повышение температуры тела и головные боли. Болезнь можно спутать с гриппом или ОРВИ. Обычно симптомы проходят к концу первой недели.Средней тяжестиДля средней степени тяжести характерно повышение температуры тела выше 38,5 градуса, которая держится 1-3 дня. На теле больного может появляться сыпь, также отмечается умеренно сниженное артериальное давление. Клинические симптомы болезни обычно сохраняются 10-14 дней.Тяжелой формыСимптомы тяжелой формы менингита появляются внезапно и развиваются быстро. У больного возникает гипертермия, геморрагическая сыпь на всем теле. Другие признаки: потеря сознания, бред, судороги, многократная рвота, ригидность затылочных мышц. Клинические проявления болезни обычно сохраняются до трех недель.Крайне тяжелой формыПри крайне тяжелой форме менингита гипертермия может переходить в гипотермию. При этом человек находится в ступоре, есть риск комы, пульс нитевидный и часто не определяется. Высока вероятность летального исхода.Клиническая картина“Как правило, заболевание начинается с насморка, появляется боль в носу и горле. Затем возникают головные боли, болезненная реакция на свет, слезотечение, неприятные ощущения в шее, высокая температура. На фоне сильной интоксикации у человека бывает рвота. Есть такое понятие — положительные менингеальные симптомы, то есть типичные признаки болезни, по которым ее может определить невролог. Обычно состояние человека сразу вызывает опасения, так как головная боль и рвота могут быть очень сильными”, — отметил Андрей Кондрахин.ОсложненияПо словам специалиста, после перенесенного менингита у человека могут возникнуть нарушения памяти, потеря слуха, причем необратимая.Другие возможные остаточные явления:ДиагностикаДиагностика менингита начинается с визуального осмотра и подробного сбора анамнеза. Далее проводятся следующие исследования:Менингит — серьезное и опасное заболевание, поэтому требует немедленного обращения ко врачу при появлении симптомов: ломоты в теле, головной боли, усиливающейся при ярком свете и громких звуках, высокой температуры, мышечных и суставных болей, тошноты и рвоты.Лечение“При лечении менингита применяются антибиотики и симптоматические препараты. Если состояние больного тяжелое, его госпитализируют, проводят различные вливания препаратов в кровь для снижения интоксикации”, — рассказал кандидат медицинских наук.Этиотропная терапияЭтиотропная терапия направленная на уничтожение возбудителя инфекции. Она может включать в себя назначения антибактериальных препаратов. Например, противотуберкулезных, противовирусных средств и противогрибковых средств.Симптоматическая терапияСимптоматическое лечение менингита заключается в применении мочегонных лекарств, а также препаратов, которые восполняют дефицит жидкости, витаминов, снимают боль и снижают температуру тела.Народные средстваМенингит требует квалифицированной медицинской помощи с ранней госпитализацией в стационар для проведения специфической этиотропной терапии. Самолечение категорически запрещено, поэтому при первых признаках болезни необходимо незамедлительно вызвать врача.Прививка от менингитаЗащититься от менингита помогут прививки. Вакцинация от пневмококка необходима для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки. Многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом, пока иммунитет сдерживает бактерии. При этом они могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия, поэтому вакцинация способна защитить от развития инфекции.Основные вакцины, позволяющие предупредить бактериальный и вирусный менингит - это:ПрогнозВ прогнозе менингита ключевую роль играют своевременная медицинская помощь и правильная терапия. При этом запоздалая диагностика и устойчивость возбудителей к антибиотикам (при гнойных менингитах) повышают уровень смертности от заболевания.Профилактика“В основе менингита лежат проблемы с иммунитетом, когда он ослаблен. Соответственно все специфические методы профилактики низкого иммунитета здесь подходят. Например, закаливания, сбалансированное питание, физическая активность. Также доказано, что на работу иммунной системы хорошо влияют положительные эмоции. При этом самое важное — это вакцинопрофилактика”, — отметил Андрей Кондрахин.Также важно соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки, избегать контакта с людьми, больными инфекционными заболеваниями, в разгар эпидемий не посещать места массовых скоплений людей. Снижение иммунитета может произойти и при переохлаждении, поэтому в холодное время года нужно носить шапку и одеваться теплее.
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в мире, здоровье - общество, иммунитет, врачи, профилактика, россия
18:03 18.05.2022
 

Как распознать менингит у взрослых и детей: признаки болезни и лечение

© Depositphotos / HayDmitriyВрач слушает легкие ребенка стетоскопом
Врач слушает легкие ребенка стетоскопом - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Менингит — это воспаление оболочки спинного или головного мозга, которое бывает вирусным, бактериальным, грибковым, гнойным, серозным и т.д. Им чаще болеют дети, но встречается он и у взрослых с ослабленным иммунитетом. О симптомах и признаках болезни, причинах заражения, последствиях и лечении — в материале РИА Новости.

Менингит

Заболеванием может быть вызвано бактериями, вирусами, грибками и паразитами, при этом оно имеет серьезные долгосрочные осложнения и высокую летальность. Обычно сопровождается головной болью, ригидностью затылочных мышц одновременно с лихорадкой, измененным состоянием сознания и повышенной чувствительностью к свету или звуку. Менингит распространен во всех государствах мира. Особенно высока заболеваемость в некоторых странах Африки (Чад, Нигер, Нигерия, Судан) — она в 40—50 раз выше, чем в Европе. Наиболее часто встречается менингит менингококковой природы.
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“Менингит — это серьезное острое инфекционное заболевание, во время которого в основном затрагиваются оболочки головного мозга, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — В некоторых случаях оно может приводить к смерти пациента. Как правило, заболевание вызывает менингококк. Источником инфекции выступает больной человек, а сам возбудитель передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит, если у человека ослаблен иммунитет”.
По словам эксперта, в основном, вспышки заболевания наблюдаются в детских садах, школах, на спортивных сборах — там, где повышенное скопление людей. Также в группе риска те, кто контактируют с инфекцией, например, медики, микробиологи и т.д. Болезнь может поражать людей всех возрастов, но опаснее всего она для тех, у кого есть первичный или вторичный иммунодефицит. Чаще всего болеют дети, так как у них до 7 лет иммунитет только формируется.
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У взрослых

У взрослых менингит встречается реже, чем у детей. Наиболее распространенными причинами заболевания являются бактерии стрептококка и менингококка, а главный фактор риска — низкий иммунитет. Вероятность заражения также повышается из-за:
  • отсутствия профилактических прививок;
  • нездорового образа жизни и вредных привычек;
  • недостаточного питания;
  • частых путешествий, особенно в экзотические страны;
  • работы в медицинских организациях.
Также в группе риска люди, которым делали операции на мозге, те, у кого есть травмы головного мозга, в том числе сотрясения, а также сердечно-сосудистые заболевания, врожденные и приобретенные иммунодефициты.
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У детей

В основном инфекции подвержены дети до 6 лет с ослабленным иммунитетом, хотя заболевание может поразить и другие возрастные категории, например, подростков. У новорожденных чаще возникает заражение стрептококком группы В, у детей раннего возраста – менингококком, пневмококком и гемофильной инфекцией. Подростки и молодые взрослые в большей степени подвержены риску заболевания менингококковой инфекцией.
Менингит способен возникать как самостоятельное заболевание, при котором инфекция попадает через кровь в головной мозг, так и в качестве осложнения других болезней. Например, отита, гайморита, паротита, гриппа, ОРВИ, черепно-мозговой травмы и т.д.
© Depositphotos / evgenyatamanОсмотр у педиатра
Осмотр у педиатра - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Depositphotos / evgenyataman
Осмотр у педиатра

Симптомы

В начале заражения больного беспокоят сильные головные боли, к которым впоследствии добавляют другие симптомы. Как отметил Андрей Кондрахин, инкубационный период составляет до 10 дней, в среднем неделю.
“При молниеносной форме болезнь возникает очень быстро, развивается за один день и может привести к смерти пациента. В целом заболевание протекает 2-3 недели и все это время человек заразен”, — отметил эксперт.
Клинические признаки болезни:
  • сильные головные боли;
  • ригидность мышц затылка или боль в шее;
  • сильное повышение температуры тела;
  • светобоязнь;
  • спутанность сознания, сонливость, кома;
  • судороги;
  • сыпь;
  • боль в суставах;
  • холодные конечности;
  • тошнота и рвота.
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У младенцев могут отмечаться следующие проявления:
  • снижение аппетита;
  • сонливость;
  • раздражительность, плач при перемещениях;
  • затрудненное дыхание, хрип;
  • повышенная температура тела;
  • ригидность мышц затылка;
  • набухший родничок;
  • характерный пронзительный высокий крик;
  • судороги;
  • рвота;
  • сыпь;
  • бледность или пятна на коже;
  • летаргия, кома.

Патогенез

Чаще всего менингит возникает в результате проникновения различных микроорганизмов в мягкие мозговые оболочки. Возбудители инфекции попадают в тело человека через носоглотку, бронхи, ЖКТ и вызывают воспаление. Отек мозговых оболочек и прилегающих тканей мозга приводит к нарушению микроциркуляции крови в сосудах мозга, расстройству всасывания и циркуляции спинномозговой жидкости. Это вызывает повышение внутричерепного давления, развитие водянки головного мозга. В процессе возможно распространение воспаление на вещество головного и спинного мозга, корешки, черепные нервы, сосуды.
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Причины

Менингит может иметь инфекционное и неинфекционное происхождение. В первом случае причиной болезни служат патогенные микроорганизмы, которые вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга. К ним относятся менингококки, стрептококки, клебсиеллы, кишечные или гемофильные палочки, энтеровирусы, флавивирусы, вирус простого герпеса, ветряной оспы и т.д.
Неинфекционные причины заболевания:
  • аутоиммунное воспаление (системная красная волчанка, ревматоидный артрит);
  • применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и антибиотиков;
  • разрыв кист головного мозга;
  • онкология;
  • травмы головного и спинного мозга;
  • операции на мозге.
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Пути заражения:
  1. 1
    Воздушно-капельный – возбудители распространяются через кашель или чихание.
  2. 2
    Контактно-бытовой – заражение возможно, если не соблюдать правила личной гигиены.
  3. 3
    Орально-фекальный – возбудители могут находиться на немытых продуктах или руках.
  4. 4
    Гематогенный – бактерия или вирус может передаться через кровь.
  5. 5
    Лимфогенный – инфицирование через лимфу.
  6. 6
    Плацентарный – от матери к ребенку. Заражение может произойти как во время беременности, так и родов.

Классификация

Менингит классифицируют по нескольким критериям: этиологии, патогенезу, характеру воспалительного процесса, его распространенности, темпу течения заболевания, а также по степени тяжести.

По этиологии

Этиология — это раздел медицины, который изучает причины и условия возникновения болезни. В случае с менингитом ее вызывают вирусы, бактерии, грибки, паразитические простейшие.
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Бактериальные

Бактериальный менингит бывает менингококковый, пневмококковый, стрептококковый, листериозный, а также вызванный гемофильной и кишечной палочкой, туберкулезной микобактерией.

Вирусные

Возбудителями вирусного менингита практически в 70% случаев являются энтеровирусные инфекции. К другим распространенным причинам относятся:
  • вирус простого герпеса, обычно 2-го типа;
  • вирус ветряной оспы;
  • вирусы, передаваемые комарами (арбовирусы), такие как вирус лихорадки Западного Нила, вирус энцефалита Сент-Луис и вирус калифорнийского энцефалита;
  • вирус лимфоцитарного хориоменингита;
  • вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Грибковые

Грибковый менингит может возникнуть из-за грибков рода кандида, а также криптококков. В группу риска попадают лица с иммунодефицитными состояниями: новорожденные, больные ВИЧ-инфекцией, онкобольные, пациенты с хронической почечной недостаточностью, сахарным диабетом, алкоголизмом, заболеваниями крови, лица старше 60 лет.

Протозойные

Одним из возбудителей является токсоплазма (Toxoplasma gondii) — простейший паразит, который чаще всего переносят представители семейства кошачьих. Также болезнь может развиться из-за малярийного плазмодия (возбудитель малярии).

По патогенезу

Гнойный менингит делят на первичный и вторичный.
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Первичный

Первичный развивается как самостоятельное заболевание, возникает из-за низкого иммунитета и поражения различными энтеровирусами.

Вторичный

Вторичный менингит — это следствие или осложнение уже имеющейся в организме инфекции, например, при наличии первичного гнойного очага. Это может быть отит, синусит, пневмония, эндокардит, остеомиелит или сепсис.
© Fotolia / MaridavГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Maridav
Головная боль

По характеру воспалительного процесса

В большинстве случаев гнойный менингит протекает тяжелее, чем серозный. Из всех гнойных видов болезни наиболее тяжелым течением отличаются менингококковый и пневмококковый.

Гнойный

Причиной гнойного менингита являются бактерии — менингококки, пневмококки, гемофильная палочка, стафилококки, а также стрептококки, сальмонеллы, синегнойная палочка, клебсиеллы. В половине случаев болезнь развивается из-за гемофильной палочки, 20% приходится на долю менингококка, 13% — пневмококка. Среди видов менингита наиболее часто встречается вторичный гнойный.
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Серозный

Серозные менингиты вызывают энтеровирусы — Коксаки и ECHO (эховирусы), а также вирусы полиомиелита, эпидемического паротита и т.д. Наиболее часто болеют серозным менингитом дети от 3 до 6 лет, реже болеют школьники, взрослые заражаются крайне редко.

По распространенности процесса

По распространенности воспаления выделяют генерализованный менингит, то есть повсеместный или ограниченный — он затрагивает определенные области полушарий или основания мозга.
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Генерализованные

По словам Андрея Кондрахина, генерализованная форма самая опасная, так как при ней практически весь организм поражается вредными микроорганизмами.
“Зачастую пациенты впадают в нее из-за слабого иммунитета. Эта форма болезни может быстро протекать и быстро заканчиваться. Важно понимать, что менингит нужно лечить как можно скорее”, — отметил эксперт.
При генерализованной форме возбудитель попадает в кровь человека и разносится по всему организму, проникая в почки, надпочечники, легкие, ткани сердца, оболочки головного мозга.
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Ограниченные

Выделяют менингиты на основании головного мозга – базальные, а также на выпуклой поверхности больших полушарий головного мозга – конвекситальные менингиты.

По темпу течения заболевания

По темпу течения менингит бывает молниеносным, подострым и хроническим.
© Depositphotos / sudok1Результаты КТ головного мозга
Результаты КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Depositphotos / sudok1
Результаты КТ головного мозга

Молниеносные

При молниеносной форме менингита симптомы развиваются внезапно и стремительно — известны случаи, когда пациенты погибали в течение нескольких часов от появления первых признаков болезни. При этом симптомы сначала могут быть схожи с обычной ОРВИ, что усложняет своевременную диагностику заболевания.

Подострые

Подострый менингит развивается в период от нескольких дней до нескольких недель. Симптомы этой формы возникают медленнее, чем при острой, могут быть менее выражены. Часто у пациентов наблюдаются головная боль, спутанность сознания, ригидность затылочных мышц и боль в спине, также бывают затруднения при ходьбе.
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Хронические

Менингит — острое заболевание, которое обычно не переходит в хроническую форму. При этом ее развитие возможно, если заболевание длится четыре недели или дольше. Обычно оно поражает людей, иммунная система которых угнетена из-за ВИЧ, онкологии, других тяжелых болезней и т.д. Характерны головная боль, спутанность сознания, слабость, покалывание, онемение и паралич лицевого нерва.

По степени тяжести

Заболевание чаще всего протекает остро и имеет ярко выраженные симптомы.
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Легкой формы

При легкой форме менингита возможно незначительное повышение температуры тела и головные боли. Болезнь можно спутать с гриппом или ОРВИ. Обычно симптомы проходят к концу первой недели.

Средней тяжести

Для средней степени тяжести характерно повышение температуры тела выше 38,5 градуса, которая держится 1-3 дня. На теле больного может появляться сыпь, также отмечается умеренно сниженное артериальное давление. Клинические симптомы болезни обычно сохраняются 10-14 дней.
© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / svetamart
Ребенок с высокой температурой

Тяжелой формы

Симптомы тяжелой формы менингита появляются внезапно и развиваются быстро. У больного возникает гипертермия, геморрагическая сыпь на всем теле. Другие признаки: потеря сознания, бред, судороги, многократная рвота, ригидность затылочных мышц. Клинические проявления болезни обычно сохраняются до трех недель.

Крайне тяжелой формы

При крайне тяжелой форме менингита гипертермия может переходить в гипотермию. При этом человек находится в ступоре, есть риск комы, пульс нитевидный и часто не определяется. Высока вероятность летального исхода.
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Клиническая картина

“Как правило, заболевание начинается с насморка, появляется боль в носу и горле. Затем возникают головные боли, болезненная реакция на свет, слезотечение, неприятные ощущения в шее, высокая температура. На фоне сильной интоксикации у человека бывает рвота. Есть такое понятие — положительные менингеальные симптомы, то есть типичные признаки болезни, по которым ее может определить невролог. Обычно состояние человека сразу вызывает опасения, так как головная боль и рвота могут быть очень сильными”, — отметил Андрей Кондрахин.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи

Осложнения

По словам специалиста, после перенесенного менингита у человека могут возникнуть нарушения памяти, потеря слуха, причем необратимая.
“Среди осложнений присутствуют всевозможные нарушения восприятия запахов, головокружения, есть вероятность развития эпилептических припадков. В целом, чем тяжелее протекала болезнь, чем больше затронуты мягкие оболочки головного мозга, тем серьезнее могут быть осложнения. К ним также относят повышение внутричерепного и артериального давления, есть риск инвалидности, когда человек просто не в состоянии выполнять определенные функции”, — добавил эксперт.
Другие возможные остаточные явления:
  • головные боли, зависящие от метеорологических условий;
  • парезы и параличи;
  • гидроцефалия с повышенным внутричерепным давлением;
  • умственные нарушения;
  • нарушение эндокринной системы и вегетативной нервной системы;
  • поражение черепных нервов.
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Диагностика

Диагностика менингита начинается с визуального осмотра и подробного сбора анамнеза. Далее проводятся следующие исследования:
  1. 1
    Неврологическое обследование – оценка функциональности мышц, нервных окончаний.
  2. 2
    Общий и биохимический анализ крови.
  3. 3
    Общий анализ мочи.
  4. 4
    ПЦР-исследование крови.
  5. 5
    Цереброспинальная пункция.
  6. 6
    Электроэнцефалография.
  7. 7
    Рентген грудной клетки.
  8. 8
    МРТ.
Менингит — серьезное и опасное заболевание, поэтому требует немедленного обращения ко врачу при появлении симптомов: ломоты в теле, головной боли, усиливающейся при ярком свете и громких звуках, высокой температуры, мышечных и суставных болей, тошноты и рвоты.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Забор крови

Лечение

“При лечении менингита применяются антибиотики и симптоматические препараты. Если состояние больного тяжелое, его госпитализируют, проводят различные вливания препаратов в кровь для снижения интоксикации”, — рассказал кандидат медицинских наук.
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Этиотропная терапия

Этиотропная терапия направленная на уничтожение возбудителя инфекции. Она может включать в себя назначения антибактериальных препаратов. Например, противотуберкулезных, противовирусных средств и противогрибковых средств.
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды

Симптоматическая терапия

Симптоматическое лечение менингита заключается в применении мочегонных лекарств, а также препаратов, которые восполняют дефицит жидкости, витаминов, снимают боль и снижают температуру тела.

Народные средства

Менингит требует квалифицированной медицинской помощи с ранней госпитализацией в стационар для проведения специфической этиотропной терапии. Самолечение категорически запрещено, поэтому при первых признаках болезни необходимо незамедлительно вызвать врача.
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Прививка от менингита

Защититься от менингита помогут прививки. Вакцинация от пневмококка необходима для детей, людей старше 60 и пациентов с хроническими болезнями, а также для тех, у кого нет селезенки. Многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом, пока иммунитет сдерживает бактерии. При этом они могут активизироваться, если больной попадает в неблагоприятные условия, поэтому вакцинация способна защитить от развития инфекции.
© Fotolia / Konstantin YuganovВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Konstantin Yuganov
Вакцинация
Основные вакцины, позволяющие предупредить бактериальный и вирусный менингит - это:
  1. 1
    Менингококковая вакцина.
  2. 2
    Вакцина против гемофильной палочки типа В.
  3. 3
    Пневмококковая вакцина.
  4. 4
    Вакцины против кори, коревой краснухи и эпидемического паротита.
  5. 5
    Прививка против ветряной оспы.

Прогноз

В прогнозе менингита ключевую роль играют своевременная медицинская помощь и правильная терапия. При этом запоздалая диагностика и устойчивость возбудителей к антибиотикам (при гнойных менингитах) повышают уровень смертности от заболевания.

Профилактика

“В основе менингита лежат проблемы с иммунитетом, когда он ослаблен. Соответственно все специфические методы профилактики низкого иммунитета здесь подходят. Например, закаливания, сбалансированное питание, физическая активность. Также доказано, что на работу иммунной системы хорошо влияют положительные эмоции. При этом самое важное — это вакцинопрофилактика”, — отметил Андрей Кондрахин.
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Также важно соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки, избегать контакта с людьми, больными инфекционными заболеваниями, в разгар эпидемий не посещать места массовых скоплений людей. Снижение иммунитета может произойти и при переохлаждении, поэтому в холодное время года нужно носить шапку и одеваться теплее.
 
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