https://ria.ru/20220609/sotryasenie-1794414340.html

Тошнота и шум в ушах: как распознать и лечить сотрясение мозга

Сотрясение головного мозга: признаки у взрослых и детей, первая помощь, лечение

Тошнота и шум в ушах: как распознать и лечить сотрясение мозга

Сотрясение головного мозга – легкая закрытая черепно-мозговая травма, обусловленная ударом головы. Признаки и причины появления недуга, как проявляются симптомы РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T21:02

2022-06-09T21:02

2022-06-09T21:02

здоровье

здоровье - общество

головной мозг

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрясение головного мозга – легкая закрытая черепно-мозговая травма, обусловленная ударом головы. Признаки и причины появления недуга, как проявляются симптомы у ребенка и взрослого, первая помощь, методы диагностики и способы лечения – в материале РИА Новости.Сотрясение мозгаСотрясение головного мозга – это неосложненная закрытая черепно-мозговая травма, при которой не нарушается целостность костей черепа. Это самый легкий вид черепно-мозговых травм, в некоторых случаях сопровождающийся кратковременной потерей сознания (острое нарушение функций головного мозга). Чаще всего сотрясение проявляется тошнотой вплоть до рвоты, головными болями и головокружением, потерей памяти."По сути, такой диагноз означает в буквальном смысле то, что мозг взяли и потрясли, вызвав функциональные обратимые изменения. Не более того. То есть, принципиальное отличие этой черепно-мозговой травмы от других заключается в отсутствии анатомических изменений и повреждения ткани мозга", – поясняет Глеб Маркелов, врач-невролог сети клиник "Поликлиника.ру".У взрослых и детейОсобенностью черепно-мозговой травмы (даже серьезной) у детей и людей пожилого возраста является отсутствие выраженных жалоб и неврологической симптоматики. "Причиной этого является анатомическая особенность этих категорий пациентов, а именно большие резервные пространства между костями черепа и головным мозгом. Поэтому грубые неврологические нарушения могут носить отсроченный характер и возникать через достаточно большой от получения травмы промежуток времени (до двух-трех недель)", – говорит Константин Средин, кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед высшей категории "СМ-Клиника".У детей сотрясение реже сопровождается потерей сознания. В основном, после травмы ребенок сначала гиперактивен, затем он засыпает после сна появляется слабость, дети капризничают, отказываются от еды, плачут.Признаки"Сотрясение головного мозга проявляется типичными признаками: после удара может быть кратковременная потеря сознания, часто – чувство оглушенности, заторможенность, ретроградная амнезия, при которой человек не может вспомнить период перед травмой, головные боли, головокружение, носовые кровотечения, снижение зрения, слабость", – отмечает Нэя Георгиева, старший медицинский консультант "Теледоктор24".СимптомыХарактерные симптомы сотрясения головного мозга:Зачастую жалобы могут проходить у пациента в течение нескольких часов после получения травмы. Но это благополучие является мнимым. В любом случае необходимо обратиться к врачу. Как минимум для исключения более тяжелых состояний, которые могут быть скрыты. Например, перелома костей лицевого черепа или основания черепа. И чем раньше пострадавший обратится в травмпункт, тем лучше.Причины"Причина сотрясения – это всегда удар. Абсолютно неважно – кулак ли противника, дверной косяк или фонарный столб. В любом случае возможно возникновение данной дисфункции", – говорит Глеб Маркелов."Причиной сотрясения головного мозга может быть как прямой травмирующий фактор (удар головой о твердый предмет при падении, нападении и т.п.), так и удар головного мозга в полости черепа при резком перемещении головы в пространстве (например, при ДТП)", – поясняет Константин Средин.В норме мозг как бы "плавает" в цереброспинальной жидкости в черепной коробке. Нэя Георгиева отмечает, что при ударе головой или при падении на ноги или ягодицы (опосредованное воздействие осевой нагрузки) происходит резкое встряхивание головы, мозг внутри черепной коробки испытывает гидродинамический удар, который в некоторых случаях может стать и механическим – при ударе о кости черепа.Степени сотрясенияРанее различали три степени тяжести сотрясения:В настоящее время сотрясение головного мозга, по словам специалистов, является диагнозом, который не подразделяется на степени (легкая, средняя и тяжелая).По мнению врача Глеба Маркелова, при отсутствии факта удара черепной коробки диагноз "сотрясение головного мозга" поставлен быть не может. Существует достаточное количество заболеваний, вызывающих схожую симптоматику. Любые другие симптомы говорят о наличии других заболеваний, требующих диагностики.Осложнения"Серьезных осложнений (последствий) после сотрясения головного мозга можно избежать, так как это самая легкая патология из всех черепно-мозговых травм. Поэтому и прогноз при таком диагнозе всегда благоприятен. И восстановление, хоть и занимает около трех недель, но происходит даже при отсутствии лечения", – комментирует Глеб Маркелов. По словам врача у детей сроки субъективного восстановления гораздо меньше, чем у взрослых, и заболевание протекает обычно легче. Но, при этом, осложнения в виде посттравматического обострения остеохондроза шейного отдела позвоночника или ухудшения течения дисциркуляторной энцефалопатии встречаются часто. Поэтому осмотр врача и лечение под его контролем обязательны.По словам специалиста, посткоммоционный синдром развивается в 10% случаев сотрясения мозга. Он возникает через пару недель после травмы, сопровождается сильной головной болью, потерей концентрации внимания, головокружением, беспокойством, расстройствами сна.Первая помощьЗачастую черепно-мозговая травма сопровождается травмой шейного отдела позвоночника. И любые манипуляции с головой могут привести к повреждению шейного отдела спинного мозга."Перетаскивать, умывать, давать те или иные лекарства пострадавшему категорически нельзя, – предупреждает Глеб Маркелов. – Самостоятельно можно лишь вызвать скорую медицинскую помощь, успокоить человека, попросить его не вставать до приезда скорой, обеспечить приток воздуха, если происшествие случилось в душном помещении".Обращение к врачуЭксперты отмечают, что обращение к врачу после любого факта получения травмы головы является обязательным. Дело в том, что в течение первых суток после удара головой под видом сотрясения могут маскироваться более тяжелые виды черепно-мозговых травм (ушиб головного мозга с формированием внутримозговых кровоизлияний, сдавление головного мозга гематомами).Нэя Георгиева отмечает, что в первые дни после сотрясения необходим постельный режим с исключением любых внешних раздражителей – телефона, телевизора, работы за ноутбуком, яркого света и громких звуков.ДиагностикаДиагностику сотрясения проводит врач-невролог. Он полностью собирает анамнез пациента, подробно уточняет факты получения травмы, был ли пациент без сознания и как долго, обращает внимание на сопутствующие жалобы и отправляет пострадавшего на инструментальное обследование. В него входят:Диагноз ставится на основе клинической картины: наличие факта травмы головы, кратковременная потеря сознания (не более пяти минут). "Главным критерием, который отличает сотрясение от других более тяжелых видов черепно-мозговых травм, является отсутствие выявленных повреждений головного мозга по данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Таким образом, сотрясение головного мозга является функциональным нарушением. Проведение данных видов исследования головного мозга (КТ, МРТ) обязательно при любом факте обращения пациента в медицинское учреждение с травмой головы, даже если на момент обращения у пациента нет серьезных жалоб", – говорит Константин Средин.ЛечениеПострадавшие в остром периоде сотрясения головного мозга (при исключении более серьезных черепно-мозговых травм) лечатся в нейрохирургическом отделении или амбулаторно.Пациентам необходим постельный режим, психоэмоциональный и физический покой не менее пяти суток. Также важным является соблюдение фаз сна-бодрствования.Медикаментозное лечение при сотрясении головного мозганаправлено на снятие головной боли, беспокойства, бессонницы. Терапия носит симптоматический характер. "Головные боли купируются анальгетиками, ноотропные препараты назначают при головокружении. Сотрясение лечат методом сосудисто–нейрометаболической терапии, комбинацией сосудистых и ноотропных препаратов, препаратов магния, поливитаминов", –комментирует Нэя Георгиева. Медикаментозное лечение должно назначаться исключительно врачом исходя из особенностей клинических проявлений в каждом конкретном случае.ПрогнозКак правило, при своевременном обращении пострадавшего в медицинское учреждение и назначении правильного лечения прогноз для выздоровления при сотрясении головного мозга благоприятный.ПрофилактикаПрофилактика сотрясений – это минимизация или исключение возможной травмы. Нэя Георгиева рекомендует обратить особое внимание на защиту головы от травм родителям детей, которые ходят на секции борьбы или бокса. Защита головы – это ношение специальных шлемов на производстве, при занятиях спортом. Также обязательно нужно пристегиваться ремнем безопасности при поездке в автомобиле.

https://ria.ru/20220108/pogoda-1761973957.html

https://ria.ru/20220113/insult-1767721101.html

https://ria.ru/20220511/bol-1787810661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/davlenie-1790647469.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, головной мозг