https://ria.ru/20220621/ushib-1797059962.html
Ушиб: как оказать первую помощь и отличить от перелома и растяжения
Ушиб: первая помощь, симптомы, диагностика и лечение
Ушиб: как оказать первую помощь и отличить от перелома и растяжения
Ушиб — наиболее частая травма среди взрослых и детей. Как правило, она не вызывает опасений. Однако сильные повреждения рук, ног или суставов могут нуждаться в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:20
2022-06-21T16:20
2022-06-21T16:20
в мире
первая помощь
здоровье - общество
боль
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ушиб — наиболее частая травма среди взрослых и детей. Как правило, она не вызывает опасений. Однако сильные повреждения рук, ног или суставов могут нуждаться в лечении. О том, как распознать ушиб, отличить его от перелома и растяжения и как оказать первую помощь после удара — в материале РИА Новости.УшибУшиб любой части тела — это закрытая травма, при которой страдают кожные покровы, внешне сохраняющие свою целостность. Реже, после сильных ударов, могут наблюдаться повреждения мышц, органов или нервных окончаний.Механическое повреждение мелких кровеносных сосудов вызывает внутритканевое кровоизлияние (это можно заметить по красно-синему пятну на болезненной области). Часто такая травма присутствует при ранах и закрытых переломах.ГоловыВрачи делят ушиб головы на два вида: травматизация мягких тканей и ушиб головного мозга. В первом случае можно отделаться шишкой, синяком и дискомфортом в области удара, если травма была не сильной. Во втором же идет речь о более существенном повреждении, когда удар был настолько сильным, что повлек за собой сотрясение мозга. Под ушибом головного мозга понимается соприкосновение этого органа со стенками черепной коробки или предметом удара, которое влечет за собой кровоизлияние, опасное для жизни.Грудной клеткиУшиб грудной клетки — повреждение мягких тканей этой области, которое в случае тяжелой степени может привести к нарушению целостности ребер, а также разрыву внутренних органов (сердца, легких и др.) и сосудов. Как правило, такой вид ушиба, если он в легкой форме, умеренно болезненный, но может вызывать затруднение дыхания.КопчикаПовреждение мягких тканей и костей нижнего отдела позвоночника называется ушибом копчика. По сравнению с другими зонами, такая травма коварна тем, что недельной болью она не заканчивается и может затянуться на долгие годы. Это связано с тем, что в копчиковых костях находится спинной мозг, который связан с головным. Вдобавок в копчике сосредоточено множество нервных окончаний. Со временем могут появится “прострелы”, скованность и хроническая боль, сигнализирующие о том, что человек не получил лечение после травмы.Рук и ногКонечности человека наиболее часто подвержены различным травмам, и ушиб ног является самым распространенным из них. Удар об угол дивана, косяк двери или любой другой предмет приводит к ушибу, который проявляется синяком и припухлостью.Как правило, таким травмам не придают значения. Но в тяжелых случаях ушиб может сопровождаться растяжением или переломом.Ушиб рук и пальцев рук — также частая травма, особенно во время падения или удара тупым предметом. По аналогии с ушибом ног он проявляется гематомой и отеком и может сопровождаться более сложными травмами.СуставовВ отличие от ушибов конечностей и других частей тела, травматизация суставов более опасна. Например, если повредить коленный сустав и его связки, то есть риск скопления в нем жидкости, которое провоцирует сильное воспаление и ограничение движений. Кроме того, ушиб может вызвать кровоизлияние в суставную область, отрыв хряща и смещение поверхностей, что потребует хирургического вмешательства.Мягких тканейК мягким тканям относят мышцы и ткани внутренних органов. Для последних ушиб наиболее опасен. Если ушиб мышцы обычно заканчивается гематомой, то для внутренних органов такая травма может повлечь более серьезные нарушения. Например, при сильном ударе есть риск получить разрыв, который способен вызвать внутреннее кровоизлияние и перитонит (опасное для жизни воспаление брюшины из-за воздействия микробов или пищи).СимптомыКаждый ушиб отличается своей локализацией, которая, в свою очередь, вызывает различную симптоматику:Причины появленияУшиб может появиться по нескольким причинам:Степени тяжестиВ зависимости от степени тяжести ушиба можно понять, в каком случае нужна первая помощь и какие могут быть последствия удара.ПерваяСамая неопасная степень ушиба, при которой кожа практически не повреждена, присутствует отек и покраснение, реже — синие пятна. Спустя 2-3 дня симптомы угасают и кожа возвращается в свое прежнее состояние.“Как правило, человек чаще сталкивается с первой степенью ушиба — заживает в течение нескольких дней, боль незначительна”, — пояснила Юлия Пантелеева, врач-реабилитолог, специалист по спортивной медицине, эксперт Академии врачей UniProf.ВтораяПри второй степени ушиба затрагиваются мышцы — припухлость сильнее, наблюдается разрыв сосудов, который заканчивается гематомой. Боль при этом выраженная.ТретьяКогда возникает ушиб третьей степени, идет речь о разрыве мышцы, сухожилий, нервных окончаний и костей. Сюда можно отнести перелом, когда человек падает и ломает ногу.ЧетвертаяСамая опасная степень ушиба — четвертая, когда повреждаются жизненно важные органы, вплоть до мозга и сердца. Такая травма, как правило, оставляет после себя осложнения, которые, либо излечиваются, либо оставляют свои последствия.ОсложненияОсложнения бывают разными в зависимости от места удара. Например, в случае ушиба головы может быть сотрясение головного мозга, удар грудной клетки способен вызвать внутреннее кровотечение и даже гематому легкого. Однако в целом ушибы поверхности тела легкой степени считаются относительно безопасными. Наиболее серьезными являются ушибы мягких тканей, например, сердца, что может привести к инфаркту миокарда.Первая помощьКак утверждает реабилитолог Юлия Пантелеева, первое, что нужно сделать — приложить холод к месту ушиба для уменьшения боли, кровоизлияния и отека. Возможно наложение давящей повязки. Если есть ссадины, раны — дополнительно проводится обработка антисептиком, например, хлоргексидином.Когда обращаться к врачуОбращение к врачу после ушиба необходимо в том случае, если симптомы после удара нарастают:“Так как ушиб характеризуется сильной болью, которая уменьшается в течение некоторого времени (1-2 часа), в моменте сложно его отличить от перелома. Если боль сохраняется в течение нескольких часов, нарастает, увеличивается отек — необходимо обратиться к специалисту. Если произошла травма головы (ушиб головы) — необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить сотрясение мозга или кровоизлияние”, — рассказала Юлия Пантелеева.ДиагностикаТакже как и с обращением к врачу, при ушибе важно наблюдать за развитием повреждения. Если боль не проходит и беспокоят другие признаки, то требуется диагностика:ЛечениеВо время лечения ушибов врачи не рекомендуют использовать народные методы (нагревать место грелками, прикладывать ткани, смоченные в отварах, и т.д.). Так как человек еще не знает, насколько серьезное повреждение, ему стоит оказать себе первую помощь, а далее обратиться к врачу.“Если ушиб первой степени, лечение ограничивается первой помощью. Можно подключить лимфодренаж и кинезиотейпирование. Если повреждения более серьезные, необходимо обратиться к врачу, чтобы выстроить лечение, оно будет зависеть от следующих пунктов: выраженность повреждения тканей, органов, сухожилий, наличие крови в суставе, наличие перелома”, — прокомментировала реабилитолог.ПрогнозВ большинстве случаев, обычные ушибы не оставляют после себя последствий и человек может продолжать жить в привычном режиме. Но, если ушиб был сильным и с осложнениями, то есть риск заполучить хронические боли или более серьезные проблемы, например, повреждение позвоночника может привести к инвалидизации.ПрофилактикаВ качестве профилактики ушибов рекомендуется снизить риск получения травмы:
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https://ria.ru/20220301/poyasnitsa-1775761733.html
https://ria.ru/20220508/perenapryazhenie-1787456226.html
https://ria.ru/20211214/pechen-1763739682.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, первая помощь, здоровье - общество, боль
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ушиб — наиболее частая травма среди взрослых и детей. Как правило, она не вызывает опасений. Однако сильные повреждения рук, ног или суставов могут нуждаться в лечении. О том, как распознать ушиб, отличить его от перелома и растяжения и как оказать первую помощь после удара — в материале РИА Новости.
Ушиб
Ушиб любой части тела — это закрытая травма, при которой страдают кожные покровы, внешне сохраняющие свою целостность. Реже, после сильных ударов, могут наблюдаться повреждения мышц, органов или нервных окончаний.
Механическое повреждение мелких кровеносных сосудов вызывает внутритканевое кровоизлияние (это можно заметить по красно-синему пятну на болезненной области). Часто такая травма присутствует при ранах и закрытых переломах.
Головы
Врачи делят ушиб головы на два вида: травматизация мягких тканей и ушиб головного мозга. В первом случае можно отделаться шишкой, синяком и дискомфортом в области удара, если травма была не сильной. Во втором же идет речь о более существенном повреждении, когда удар был настолько сильным, что повлек за собой сотрясение мозга. Под ушибом головного мозга понимается соприкосновение этого органа со стенками черепной коробки или предметом удара, которое влечет за собой кровоизлияние, опасное для жизни.
Грудной клетки
Ушиб грудной клетки — повреждение мягких тканей этой области, которое в случае тяжелой степени может привести к нарушению целостности ребер, а также разрыву внутренних органов (сердца, легких и др.) и сосудов. Как правило, такой вид ушиба, если он в легкой форме, умеренно болезненный, но может вызывать затруднение дыхания.
Копчика
Повреждение мягких тканей и костей нижнего отдела позвоночника называется ушибом копчика. По сравнению с другими зонами, такая травма коварна тем, что недельной болью она не заканчивается и может затянуться на долгие годы. Это связано с тем, что в копчиковых костях находится спинной мозг, который связан с головным. Вдобавок в копчике сосредоточено множество нервных окончаний. Со временем могут появится “прострелы”, скованность и хроническая боль, сигнализирующие о том, что человек не получил лечение после травмы.
Рук и ног
Конечности человека наиболее часто подвержены различным травмам, и ушиб ног является самым распространенным из них. Удар об угол дивана, косяк двери или любой другой предмет приводит к ушибу, который проявляется синяком и припухлостью.
Как правило, таким травмам не придают значения. Но в тяжелых случаях ушиб может сопровождаться растяжением
или переломом
.
Ушиб рук и пальцев рук — также частая травма, особенно во время падения или удара тупым предметом. По аналогии с ушибом ног он проявляется гематомой и отеком и может сопровождаться более сложными травмами.
Суставов
В отличие от ушибов конечностей и других частей тела, травматизация суставов более опасна. Например, если повредить коленный сустав и его связки, то есть риск скопления в нем жидкости, которое провоцирует сильное воспаление и ограничение движений. Кроме того, ушиб может вызвать кровоизлияние в суставную область, отрыв хряща и смещение поверхностей, что потребует хирургического вмешательства.
Мягких тканей
К мягким тканям относят мышцы и ткани внутренних органов. Для последних ушиб наиболее опасен. Если ушиб мышцы обычно заканчивается гематомой, то для внутренних органов такая травма может повлечь более серьезные нарушения. Например, при сильном ударе есть риск получить разрыв, который способен вызвать внутреннее кровоизлияние и перитонит (опасное для жизни воспаление брюшины из-за воздействия микробов или пищи).
Симптомы
Каждый ушиб отличается своей локализацией, которая, в свою очередь, вызывает различную симптоматику:
Симптомы ушибов разных частей тела
Локализация
Симптомы
Голова
Шишка или ссадина в месте удара, головная боль, головокружение, двоение в глазах, сонливость и вялость в течение 1-2 часов, при более сильных ушибах — потеря сознания, выделение крови из носа, тошнота, рвота, судороги, потеря памяти и др.
Грудная клетка
Тупая боль в области груди (может быть постоянно, либо при выдохе или вдохе), наличие синяка, отечность места удара, нарушение дыхания, нарушение симметричности дыхательных движений, учащенное сердцебиение.
Копчик
Боль в области удара, дискомфорт при ходьбе или сидении, отек тканей, боль во время дефекации. Неприятные ощущения могут появляться не сразу, а спустя несколько часов.
Руки и ноги
Болезненность, припухлость, появление сине-красного оттенка кожных покровов, при этом сохраняется двигательная активность. В случае с ушибом пальцев движения ограничиваются и может появиться гематома на ногте.
Суставы
Боль, образование синяка, отечность, затрудненное движение.
Мягкие ткани
Боль в органе, учащенный пульс, тошнота, рвота, отклонения в работе органа, например, при ушибе мочевого пузыря отмечается задержка мочеиспускания. При сильной травме внутренних органов возможен перитонит (попадание микробов в брюшную полость, которое вызывает воспалительный процесс). При ушибе мышцы возникает боль, отек и посинение поврежденной области.
Причины появления
Ушиб может появиться по нескольким причинам:
—удар каким-либо тупым предметом;
— падение (например, в процессе скольжения на льду, спотыкания на неровной поверхности, обморока или неудачного спуска по лестнице);
—занятия боевыми видами искусств, где есть постоянный риск удара;
—ДТП (при резком торможении авто и др.)
Степени тяжести
В зависимости от степени тяжести ушиба можно понять, в каком случае нужна первая помощь и какие могут быть последствия удара.
Первая
Самая неопасная степень ушиба, при которой кожа практически не повреждена, присутствует отек и покраснение, реже — синие пятна. Спустя 2-3 дня симптомы угасают и кожа возвращается в свое прежнее состояние.
“Как правило, человек чаще сталкивается с первой степенью ушиба — заживает в течение нескольких дней, боль незначительна”, — пояснила Юлия Пантелеева, врач-реабилитолог, специалист по спортивной медицине, эксперт Академии врачей UniProf.
Вторая
При второй степени ушиба затрагиваются мышцы — припухлость сильнее, наблюдается разрыв сосудов, который заканчивается гематомой. Боль при этом выраженная.
Третья
Когда возникает ушиб третьей степени, идет речь о разрыве мышцы, сухожилий, нервных окончаний и костей. Сюда можно отнести перелом, когда человек падает и ломает ногу.
Четвертая
Самая опасная степень ушиба — четвертая, когда повреждаются жизненно важные органы, вплоть до мозга и сердца. Такая травма, как правило, оставляет после себя осложнения, которые, либо излечиваются, либо оставляют свои последствия.
Осложнения
Осложнения бывают разными в зависимости от места удара. Например, в случае ушиба головы может быть сотрясение головного мозга, удар грудной клетки способен вызвать внутреннее кровотечение и даже гематому легкого. Однако в целом ушибы поверхности тела легкой степени считаются относительно безопасными. Наиболее серьезными являются ушибы мягких тканей, например, сердца, что может привести к инфаркту миокарда.
Первая помощь
Как утверждает реабилитолог Юлия Пантелеева, первое, что нужно сделать — приложить холод к месту ушиба для уменьшения боли, кровоизлияния и отека. Возможно наложение давящей повязки. Если есть ссадины, раны — дополнительно проводится обработка антисептиком, например, хлоргексидином.
Когда обращаться к врачу
Обращение к врачу после ушиба необходимо в том случае, если симптомы после удара нарастают:
“Так как ушиб характеризуется сильной болью, которая уменьшается в течение некоторого времени (1-2 часа), в моменте сложно его отличить от перелома. Если боль сохраняется в течение нескольких часов, нарастает, увеличивается отек — необходимо обратиться к специалисту. Если произошла травма головы (ушиб головы) — необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить сотрясение мозга или кровоизлияние”, — рассказала Юлия Пантелеева.
Диагностика
Также как и с обращением к врачу, при ушибе важно наблюдать за развитием повреждения. Если боль не проходит и беспокоят другие признаки, то требуется диагностика:
“При любом ушибе, симптоматика которого нарастает, необходимо обратиться к специалисту для последующей диагностики: рентгенографии (суставы, кости, грудная клетка, спина), если имеет место ушиб мягких тканей, обычно назначается УЗИ. Также может назначаться МРТ и КТ”, — уточнила эксперт.
Лечение
Во время лечения ушибов врачи не рекомендуют использовать народные методы (нагревать место грелками, прикладывать ткани, смоченные в отварах, и т.д.). Так как человек еще не знает, насколько серьезное повреждение, ему стоит оказать себе первую помощь, а далее обратиться к врачу.
“Если ушиб первой степени, лечение ограничивается первой помощью. Можно подключить лимфодренаж и кинезиотейпирование. Если повреждения более серьезные, необходимо обратиться к врачу, чтобы выстроить лечение, оно будет зависеть от следующих пунктов: выраженность повреждения тканей, органов, сухожилий, наличие крови в суставе, наличие перелома”, — прокомментировала реабилитолог.
Прогноз
В большинстве случаев, обычные ушибы не оставляют после себя последствий и человек может продолжать жить в привычном режиме. Но, если ушиб был сильным и с осложнениями, то есть риск заполучить хронические боли или более серьезные проблемы, например, повреждение позвоночника может привести к инвалидизации.
Профилактика
В качестве профилактики ушибов рекомендуется снизить риск получения травмы:
—внимательнее смотреть под ноги во время передвижения;
—избегать скользких поверхностей;
—во время езды на автомобиле пристегиваться;
—при занятии активным видом спорта использовать защиту, например, при катании на роликах надевать наколенники;
—заниматься физкультурой для укрепления мышц всего организма.