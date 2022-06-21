https://ria.ru/20220621/ushib-1797059962.html

Ушиб: как оказать первую помощь и отличить от перелома и растяжения

Ушиб: первая помощь, симптомы, диагностика и лечение

Ушиб: как оказать первую помощь и отличить от перелома и растяжения

Ушиб — наиболее частая травма среди взрослых и детей. Как правило, она не вызывает опасений. Однако сильные повреждения рук, ног или суставов могут нуждаться в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:20

2022-06-21T16:20

2022-06-21T16:20

в мире

первая помощь

здоровье - общество

боль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796943179_0:199:3161:1977_1920x0_80_0_0_fb0bc87e82b204487ebb9abc640b249a.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ушиб — наиболее частая травма среди взрослых и детей. Как правило, она не вызывает опасений. Однако сильные повреждения рук, ног или суставов могут нуждаться в лечении. О том, как распознать ушиб, отличить его от перелома и растяжения и как оказать первую помощь после удара — в материале РИА Новости.УшибУшиб любой части тела — это закрытая травма, при которой страдают кожные покровы, внешне сохраняющие свою целостность. Реже, после сильных ударов, могут наблюдаться повреждения мышц, органов или нервных окончаний.Механическое повреждение мелких кровеносных сосудов вызывает внутритканевое кровоизлияние (это можно заметить по красно-синему пятну на болезненной области). Часто такая травма присутствует при ранах и закрытых переломах.ГоловыВрачи делят ушиб головы на два вида: травматизация мягких тканей и ушиб головного мозга. В первом случае можно отделаться шишкой, синяком и дискомфортом в области удара, если травма была не сильной. Во втором же идет речь о более существенном повреждении, когда удар был настолько сильным, что повлек за собой сотрясение мозга. Под ушибом головного мозга понимается соприкосновение этого органа со стенками черепной коробки или предметом удара, которое влечет за собой кровоизлияние, опасное для жизни.Грудной клеткиУшиб грудной клетки — повреждение мягких тканей этой области, которое в случае тяжелой степени может привести к нарушению целостности ребер, а также разрыву внутренних органов (сердца, легких и др.) и сосудов. Как правило, такой вид ушиба, если он в легкой форме, умеренно болезненный, но может вызывать затруднение дыхания.КопчикаПовреждение мягких тканей и костей нижнего отдела позвоночника называется ушибом копчика. По сравнению с другими зонами, такая травма коварна тем, что недельной болью она не заканчивается и может затянуться на долгие годы. Это связано с тем, что в копчиковых костях находится спинной мозг, который связан с головным. Вдобавок в копчике сосредоточено множество нервных окончаний. Со временем могут появится “прострелы”, скованность и хроническая боль, сигнализирующие о том, что человек не получил лечение после травмы.Рук и ногКонечности человека наиболее часто подвержены различным травмам, и ушиб ног является самым распространенным из них. Удар об угол дивана, косяк двери или любой другой предмет приводит к ушибу, который проявляется синяком и припухлостью.Как правило, таким травмам не придают значения. Но в тяжелых случаях ушиб может сопровождаться растяжением или переломом.Ушиб рук и пальцев рук — также частая травма, особенно во время падения или удара тупым предметом. По аналогии с ушибом ног он проявляется гематомой и отеком и может сопровождаться более сложными травмами.СуставовВ отличие от ушибов конечностей и других частей тела, травматизация суставов более опасна. Например, если повредить коленный сустав и его связки, то есть риск скопления в нем жидкости, которое провоцирует сильное воспаление и ограничение движений. Кроме того, ушиб может вызвать кровоизлияние в суставную область, отрыв хряща и смещение поверхностей, что потребует хирургического вмешательства.Мягких тканейК мягким тканям относят мышцы и ткани внутренних органов. Для последних ушиб наиболее опасен. Если ушиб мышцы обычно заканчивается гематомой, то для внутренних органов такая травма может повлечь более серьезные нарушения. Например, при сильном ударе есть риск получить разрыв, который способен вызвать внутреннее кровоизлияние и перитонит (опасное для жизни воспаление брюшины из-за воздействия микробов или пищи).СимптомыКаждый ушиб отличается своей локализацией, которая, в свою очередь, вызывает различную симптоматику:Причины появленияУшиб может появиться по нескольким причинам:Степени тяжестиВ зависимости от степени тяжести ушиба можно понять, в каком случае нужна первая помощь и какие могут быть последствия удара.ПерваяСамая неопасная степень ушиба, при которой кожа практически не повреждена, присутствует отек и покраснение, реже — синие пятна. Спустя 2-3 дня симптомы угасают и кожа возвращается в свое прежнее состояние.“Как правило, человек чаще сталкивается с первой степенью ушиба — заживает в течение нескольких дней, боль незначительна”, — пояснила Юлия Пантелеева, врач-реабилитолог, специалист по спортивной медицине, эксперт Академии врачей UniProf.ВтораяПри второй степени ушиба затрагиваются мышцы — припухлость сильнее, наблюдается разрыв сосудов, который заканчивается гематомой. Боль при этом выраженная.ТретьяКогда возникает ушиб третьей степени, идет речь о разрыве мышцы, сухожилий, нервных окончаний и костей. Сюда можно отнести перелом, когда человек падает и ломает ногу.ЧетвертаяСамая опасная степень ушиба — четвертая, когда повреждаются жизненно важные органы, вплоть до мозга и сердца. Такая травма, как правило, оставляет после себя осложнения, которые, либо излечиваются, либо оставляют свои последствия.ОсложненияОсложнения бывают разными в зависимости от места удара. Например, в случае ушиба головы может быть сотрясение головного мозга, удар грудной клетки способен вызвать внутреннее кровотечение и даже гематому легкого. Однако в целом ушибы поверхности тела легкой степени считаются относительно безопасными. Наиболее серьезными являются ушибы мягких тканей, например, сердца, что может привести к инфаркту миокарда.Первая помощьКак утверждает реабилитолог Юлия Пантелеева, первое, что нужно сделать — приложить холод к месту ушиба для уменьшения боли, кровоизлияния и отека. Возможно наложение давящей повязки. Если есть ссадины, раны — дополнительно проводится обработка антисептиком, например, хлоргексидином.Когда обращаться к врачуОбращение к врачу после ушиба необходимо в том случае, если симптомы после удара нарастают:“Так как ушиб характеризуется сильной болью, которая уменьшается в течение некоторого времени (1-2 часа), в моменте сложно его отличить от перелома. Если боль сохраняется в течение нескольких часов, нарастает, увеличивается отек — необходимо обратиться к специалисту. Если произошла травма головы (ушиб головы) — необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить сотрясение мозга или кровоизлияние”, — рассказала Юлия Пантелеева.ДиагностикаТакже как и с обращением к врачу, при ушибе важно наблюдать за развитием повреждения. Если боль не проходит и беспокоят другие признаки, то требуется диагностика:ЛечениеВо время лечения ушибов врачи не рекомендуют использовать народные методы (нагревать место грелками, прикладывать ткани, смоченные в отварах, и т.д.). Так как человек еще не знает, насколько серьезное повреждение, ему стоит оказать себе первую помощь, а далее обратиться к врачу.“Если ушиб первой степени, лечение ограничивается первой помощью. Можно подключить лимфодренаж и кинезиотейпирование. Если повреждения более серьезные, необходимо обратиться к врачу, чтобы выстроить лечение, оно будет зависеть от следующих пунктов: выраженность повреждения тканей, органов, сухожилий, наличие крови в суставе, наличие перелома”, — прокомментировала реабилитолог.ПрогнозВ большинстве случаев, обычные ушибы не оставляют после себя последствий и человек может продолжать жить в привычном режиме. Но, если ушиб был сильным и с осложнениями, то есть риск заполучить хронические боли или более серьезные проблемы, например, повреждение позвоночника может привести к инвалидизации.ПрофилактикаВ качестве профилактики ушибов рекомендуется снизить риск получения травмы:

https://radiosputnik.ria.ru/20220604/1793115546.html

https://ria.ru/20210929/rastyazhenie-1752401209.html

https://ria.ru/20220203/golenostop-1770963964.html

https://ria.ru/20220301/poyasnitsa-1775761733.html

https://ria.ru/20220508/perenapryazhenie-1787456226.html

https://ria.ru/20211214/pechen-1763739682.html

https://ria.ru/20220505/pomosch-1787050267.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, первая помощь, здоровье - общество, боль