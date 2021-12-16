https://ria.ru/20211216/perelom-1764131261.html

Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги

Перелом пальца на ноге: признаки, симптомы, лечение, сколько заживает

Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги

Перелом большого и других пальцев на ноге — частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, как распознать перелом со смещением и без,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:01

2021-12-16T21:01

2021-12-16T21:01

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Перелом большого и других пальцев на ноге — частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, как распознать перелом со смещением и без, сколько длится лечение, — ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.Перелом пальца на ногеПерелом пальца на ноге — это распространенное травматическое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности кости.ВидыСуществует несколько видов переломов пальца на ноге. По наличию повреждения кожных покровов костными отломками различают открытый и закрытый переломы. Большинство травм носит закрытый характер, когда участок кости не выпирает из кожи. Это связано с гибкостью и высокой подвижностью пальцев. Закрытую травму лечить намного легче и быстрее, чем открытую.Если костные отломки в результате травмы сдвинулись, то перелом будет называться “со смещением”. Травма без смещения представляет меньшую опасность по мнению врачей.Первая группа вмещает в себя несколько подвидов переломов:В зависимости от линии излома переломы без смещения бывают: продольные, поперечные, косые, винтообразные, S-образные и т.д.По количеству костных отломков различают безоскольчатые (травма из-за перегрузки кости), однооскольчатые и двухоскольчатые (происходят при ударе тупым гладким предметом), многооскольчатые (при нанесении повреждения тупым предметом с неровной поверхностью) переломы.СимптомыОни всегда одинаковые. Предположить повреждение до обращения ко врачу можно по следующим признакам:Неприятные ощущения при переломе пальца на ноге являются терпимыми, в отличие от травм других участков тела. По этой причине тяжело сразу осознать масштаб повреждения.Существуют и более достоверные симптомы перелома:ПричиныПерелом может появиться как в результате прямого физического воздействия (в связи с ударом, падением тяжелых предметов и т.д.), так и из-за тонкости и недостаточной прочности костей нижних конечностей.В большинстве случаев повреждение костной ткани пальцев на ноге возникает при травмировании, а не по причинам патологического происхождения.ОсложненияЧасто вид перелома считают несерьезным. Однако без своевременной диагностики и лечения возможны осложнения - массивные гематомы, деформация суставов и их неподвижность, сепсис, а также вторичные инфекции.ДиагностикаДиагностировать перелом сможет только травматолог. При обращении пациента в травмпункт врач проводит рентген стопы, с помощью которого точно определяет положение костных отломков, вид повреждения и тактику лечения.Первая помощь при переломеПервая помощь при переломе пальца ноги преследует две цели: обезболивание и дезинфекцию раны, если она имеется.Прежде всего пострадавшему нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады надо обеспечить такое положение травмированной стопы, в котором палец не соприкасается с окружающими предметами (лучше согнуть стопу таким образом, чтобы основная опора приходилась на пятку).Если есть обезболивающие средства (например, анальгин, ибупрофен, парацетамол, аспирин и т.д.), то можно дать пострадавшему, чтобы по возможности снизить болевые ощущения в ноге и уменьшить образовавшийся отек.Желательно каждые 5-10 минут прикладывать к травмированному месту пакет с холодом.Лечение перелома пальца на ногеВрач-травматолог назначает лечение в зависимости от вида и уровня сложности повреждения. Существует три основных подхода к лечению перелома пальца на ноге: одномоментная закрытая репозиция (сопоставление фрагментов кости), скелетное вытяжение и открытая репозиция. В некоторых случаях требуется наложение гипса и проведение операции.Одномоментная закрытая репозицияЭтот тип лечения назначается при закрытых переломах со смещением костных отломков. Основные цели метода: обезболивание пальца с помощью нескольких уколов прокаина и лидокаина вокруг места травмы; плавное его вытягивание с возвращением в нормальное физиологическое положение.Повторная репозиция необходима, если после вправления движение в каком-либо из суставов все еще невозможно.После успешно проведенной процедуры палец иммобилизируется (чаще всего для этого используют гипс).Скелетное вытяжениеТакой способ лечения назначается в случае, если костные отломки не удерживаются в правильном физиологическом положении после множества попыток закрытого вправления. Основная цель метода: фиксация дистального отломка с помощью проведения через ноготь или кожу специальной капроновой нити или булавки после предварительного обезболивания. Концы нити врач связывает и делает из них подобие кольца, свободный край которого потом оттягивается при помощи проволочного крючка и плотно фиксируется к гипсу. Главной задачей является снижение давления на сломанную фалангу и предотвращение повторного расхождения костных отломков.В этом положении сломанный палец должен находиться около двух-трех недель, после чего механизм разбирается, а место повреждения иммобилизируют еще на две-три недели до полного заживления.Открытая репозицияОткрытая репозиция является полноценной операцией по соединению частей кости и восстановлению ее правильной формы.У открытой репозиции есть ряд преимуществ:Нужен ли гипсИммобилизация в большинстве случаев выполняется простыми бинтовыми повязками, предварительно смоченными в растворе гипса. Однако существуют и другие повязки, способные обездвижить место перелома: полимерные повязки иногда даже более эффективны (в отличие от гипса они не остывают во время холодной погоды).Гипс может не накладываться в первые дни после оперативного вмешательства на ноге или если травма является костной трещиной, способной зажить самостоятельно.ОперацияХирургическая операция проводится для всех открытых переломов при невозможности проведения репозиции из-за полного раздробления кости или при наличии осложнений, которые возникли в результате предыдущих методов лечения.Основной задачей врача является установка костных отломков таким образом, чтобы палец мог снова двигаться.Сколько длится реабилитацияДлительность периода восстановления зависит от сложности и вида перелома, а также от возраста пострадавшего. У детей и подростков травмы заживают быстрее, чем у взрослых людей.После операции по репозиции костных отломков открытого перелома со смещением реабилитация занимает три-четыре недели. При многооскольчатых переломах этот срок увеличивается еще на две недели.Если после лечения происходит гнойное осложнение раны, время восстановления удваивается.Почему следует обращаться к врачуСамостоятельно вылечить перелом пальца на ноге невозможно, несмотря на то, что травма кажется несложной. Без своевременного обращения в травмпункт у пострадавшего могут появиться осложнения.

https://ria.ru/20200826/perelomy-1576292637.html

https://ria.ru/20201020/kosti-1580668465.html

https://ria.ru/20210407/vrachi-1727162634.html

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