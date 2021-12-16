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Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги
Перелом пальца на ноге: признаки, симптомы, лечение, сколько заживает
Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги
Перелом большого и других пальцев на ноге — частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, как распознать перелом со смещением и без,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:01
2021-12-16T21:01
общество
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россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Перелом большого и других пальцев на ноге — частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, как распознать перелом со смещением и без, сколько длится лечение, — ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.Перелом пальца на ногеПерелом пальца на ноге — это распространенное травматическое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности кости.ВидыСуществует несколько видов переломов пальца на ноге. По наличию повреждения кожных покровов костными отломками различают открытый и закрытый переломы. Большинство травм носит закрытый характер, когда участок кости не выпирает из кожи. Это связано с гибкостью и высокой подвижностью пальцев. Закрытую травму лечить намного легче и быстрее, чем открытую.Если костные отломки в результате травмы сдвинулись, то перелом будет называться “со смещением”. Травма без смещения представляет меньшую опасность по мнению врачей.Первая группа вмещает в себя несколько подвидов переломов:В зависимости от линии излома переломы без смещения бывают: продольные, поперечные, косые, винтообразные, S-образные и т.д.По количеству костных отломков различают безоскольчатые (травма из-за перегрузки кости), однооскольчатые и двухоскольчатые (происходят при ударе тупым гладким предметом), многооскольчатые (при нанесении повреждения тупым предметом с неровной поверхностью) переломы.СимптомыОни всегда одинаковые. Предположить повреждение до обращения ко врачу можно по следующим признакам:Неприятные ощущения при переломе пальца на ноге являются терпимыми, в отличие от травм других участков тела. По этой причине тяжело сразу осознать масштаб повреждения.Существуют и более достоверные симптомы перелома:ПричиныПерелом может появиться как в результате прямого физического воздействия (в связи с ударом, падением тяжелых предметов и т.д.), так и из-за тонкости и недостаточной прочности костей нижних конечностей.В большинстве случаев повреждение костной ткани пальцев на ноге возникает при травмировании, а не по причинам патологического происхождения.ОсложненияЧасто вид перелома считают несерьезным. Однако без своевременной диагностики и лечения возможны осложнения - массивные гематомы, деформация суставов и их неподвижность, сепсис, а также вторичные инфекции.ДиагностикаДиагностировать перелом сможет только травматолог. При обращении пациента в травмпункт врач проводит рентген стопы, с помощью которого точно определяет положение костных отломков, вид повреждения и тактику лечения.Первая помощь при переломеПервая помощь при переломе пальца ноги преследует две цели: обезболивание и дезинфекцию раны, если она имеется.Прежде всего пострадавшему нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады надо обеспечить такое положение травмированной стопы, в котором палец не соприкасается с окружающими предметами (лучше согнуть стопу таким образом, чтобы основная опора приходилась на пятку).Если есть обезболивающие средства (например, анальгин, ибупрофен, парацетамол, аспирин и т.д.), то можно дать пострадавшему, чтобы по возможности снизить болевые ощущения в ноге и уменьшить образовавшийся отек.Желательно каждые 5-10 минут прикладывать к травмированному месту пакет с холодом.Лечение перелома пальца на ногеВрач-травматолог назначает лечение в зависимости от вида и уровня сложности повреждения. Существует три основных подхода к лечению перелома пальца на ноге: одномоментная закрытая репозиция (сопоставление фрагментов кости), скелетное вытяжение и открытая репозиция. В некоторых случаях требуется наложение гипса и проведение операции.Одномоментная закрытая репозицияЭтот тип лечения назначается при закрытых переломах со смещением костных отломков. Основные цели метода: обезболивание пальца с помощью нескольких уколов прокаина и лидокаина вокруг места травмы; плавное его вытягивание с возвращением в нормальное физиологическое положение.Повторная репозиция необходима, если после вправления движение в каком-либо из суставов все еще невозможно.После успешно проведенной процедуры палец иммобилизируется (чаще всего для этого используют гипс).Скелетное вытяжениеТакой способ лечения назначается в случае, если костные отломки не удерживаются в правильном физиологическом положении после множества попыток закрытого вправления. Основная цель метода: фиксация дистального отломка с помощью проведения через ноготь или кожу специальной капроновой нити или булавки после предварительного обезболивания. Концы нити врач связывает и делает из них подобие кольца, свободный край которого потом оттягивается при помощи проволочного крючка и плотно фиксируется к гипсу. Главной задачей является снижение давления на сломанную фалангу и предотвращение повторного расхождения костных отломков.В этом положении сломанный палец должен находиться около двух-трех недель, после чего механизм разбирается, а место повреждения иммобилизируют еще на две-три недели до полного заживления.Открытая репозицияОткрытая репозиция является полноценной операцией по соединению частей кости и восстановлению ее правильной формы.У открытой репозиции есть ряд преимуществ:Нужен ли гипсИммобилизация в большинстве случаев выполняется простыми бинтовыми повязками, предварительно смоченными в растворе гипса. Однако существуют и другие повязки, способные обездвижить место перелома: полимерные повязки иногда даже более эффективны (в отличие от гипса они не остывают во время холодной погоды).Гипс может не накладываться в первые дни после оперативного вмешательства на ноге или если травма является костной трещиной, способной зажить самостоятельно.ОперацияХирургическая операция проводится для всех открытых переломов при невозможности проведения репозиции из-за полного раздробления кости или при наличии осложнений, которые возникли в результате предыдущих методов лечения.Основной задачей врача является установка костных отломков таким образом, чтобы палец мог снова двигаться.Сколько длится реабилитацияДлительность периода восстановления зависит от сложности и вида перелома, а также от возраста пострадавшего. У детей и подростков травмы заживают быстрее, чем у взрослых людей.После операции по репозиции костных отломков открытого перелома со смещением реабилитация занимает три-четыре недели. При многооскольчатых переломах этот срок увеличивается еще на две недели.Если после лечения происходит гнойное осложнение раны, время восстановления удваивается.Почему следует обращаться к врачуСамостоятельно вылечить перелом пальца на ноге невозможно, несмотря на то, что травма кажется несложной. Без своевременного обращения в травмпункт у пострадавшего могут появиться осложнения.
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общество, здоровье - общество, здоровье, хирурги, россия
21:01 16.12.2021
 

Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги

© Depositphotos / aksenovko Перелом пальца на ноге: признаки, симптомы, лечение, сколько заживает
Перелом пальца на ноге: признаки, симптомы, лечение, сколько заживает - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / aksenovko
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Перелом большого и других пальцев на ноге — частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, как распознать перелом со смещением и без, сколько длится лечение, — ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.

Перелом пальца на ноге

Перелом пальца на ноге — это распространенное травматическое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности кости.

Виды

Существует несколько видов переломов пальца на ноге. По наличию повреждения кожных покровов костными отломками различают открытый и закрытый переломы. Большинство травм носит закрытый характер, когда участок кости не выпирает из кожи. Это связано с гибкостью и высокой подвижностью пальцев. Закрытую травму лечить намного легче и быстрее, чем открытую.
Если костные отломки в результате травмы сдвинулись, то перелом будет называться “со смещением”. Травма без смещения представляет меньшую опасность по мнению врачей.
© Depositphotos / dmitryi Рентгеновский снимок стопы с переломом большого пальца
Рентгеновский снимок стопы с переломом большого пальца - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / dmitryi
Рентгеновский снимок стопы с переломом большого пальца
Первая группа вмещает в себя несколько подвидов переломов:
  • с продольным расхождением (встречается достаточно редко, т.к. происходит только при сильно выраженном повреждении связок или мышц вокруг болезненного места) или захождением костных отломков;
  • с угловым либо боковым смещением;
  • с вклинением отломков.
В зависимости от линии излома переломы без смещения бывают: продольные, поперечные, косые, винтообразные, S-образные и т.д.
По количеству костных отломков различают безоскольчатые (травма из-за перегрузки кости), однооскольчатые и двухоскольчатые (происходят при ударе тупым гладким предметом), многооскольчатые (при нанесении повреждения тупым предметом с неровной поверхностью) переломы.

Симптомы

Они всегда одинаковые. Предположить повреждение до обращения ко врачу можно по следующим признакам:
Структура костной ткани на наноуровне. Слева направо: трабекулярная костная ткань (масштаб - десятки миллиметров); фибрильно-минеральная матрица (сотни нанометров); коллагеновые фибриллы с встроенными минералами (десятки нанометров); минеральные пластины (первые нанометры)
26 августа 2020, 12:00Наука
Ученые выяснили, с каким свойством костей связан риск переломов
  • острая боль при физическом воздействии (например, во время легкого постукивания) и покраснение в области травмы;
  • отек мягких тканей;
  • физиологически неправильное положение пальца;
  • сильное увеличение температуры кожи в области повреждения;
  • частичная или полная парализация движений пальца.
Неприятные ощущения при переломе пальца на ноге являются терпимыми, в отличие от травм других участков тела. По этой причине тяжело сразу осознать масштаб повреждения.
Существуют и более достоверные симптомы перелома:
  • определение дефекта при ощупывании кости;
  • укорочение сломанного пальца;
  • визуальное изменение положения фаланги;
  • характерный хруст костных отломков во время повреждения.

Причины

Перелом может появиться как в результате прямого физического воздействия (в связи с ударом, падением тяжелых предметов и т.д.), так и из-за тонкости и недостаточной прочности костей нижних конечностей.
В большинстве случаев повреждение костной ткани пальцев на ноге возникает при травмировании, а не по причинам патологического происхождения.
© Depositphotos / JordacheТравма пальца ноги
Травма пальца ноги - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / Jordache
Травма пальца ноги

Осложнения

Часто вид перелома считают несерьезным. Однако без своевременной диагностики и лечения возможны осложнения - массивные гематомы, деформация суставов и их неподвижность, сепсис, а также вторичные инфекции.

Диагностика

Диагностировать перелом сможет только травматолог. При обращении пациента в травмпункт врач проводит рентген стопы, с помощью которого точно определяет положение костных отломков, вид повреждения и тактику лечения.

Первая помощь при переломе

Первая помощь при переломе пальца ноги преследует две цели: обезболивание и дезинфекцию раны, если она имеется.
Прежде всего пострадавшему нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады надо обеспечить такое положение травмированной стопы, в котором палец не соприкасается с окружающими предметами (лучше согнуть стопу таким образом, чтобы основная опора приходилась на пятку).
Если есть обезболивающие средства (например, анальгин, ибупрофен, парацетамол, аспирин и т.д.), то можно дать пострадавшему, чтобы по возможности снизить болевые ощущения в ноге и уменьшить образовавшийся отек.
Желательно каждые 5-10 минут прикладывать к травмированному месту пакет с холодом.
© Depositphotos / AlexrathsВрач осматривает ногу пациента
Врач осматривает ногу пациента - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / Alexraths
Врач осматривает ногу пациента

Лечение перелома пальца на ноге

Врач-травматолог назначает лечение в зависимости от вида и уровня сложности повреждения. Существует три основных подхода к лечению перелома пальца на ноге: одномоментная закрытая репозиция (сопоставление фрагментов кости), скелетное вытяжение и открытая репозиция. В некоторых случаях требуется наложение гипса и проведение операции.

Одномоментная закрытая репозиция

Этот тип лечения назначается при закрытых переломах со смещением костных отломков. Основные цели метода: обезболивание пальца с помощью нескольких уколов прокаина и лидокаина вокруг места травмы; плавное его вытягивание с возвращением в нормальное физиологическое положение.
Повторная репозиция необходима, если после вправления движение в каком-либо из суставов все еще невозможно.
После успешно проведенной процедуры палец иммобилизируется (чаще всего для этого используют гипс).

Скелетное вытяжение

Такой способ лечения назначается в случае, если костные отломки не удерживаются в правильном физиологическом положении после множества попыток закрытого вправления. Основная цель метода: фиксация дистального отломка с помощью проведения через ноготь или кожу специальной капроновой нити или булавки после предварительного обезболивания. Концы нити врач связывает и делает из них подобие кольца, свободный край которого потом оттягивается при помощи проволочного крючка и плотно фиксируется к гипсу. Главной задачей является снижение давления на сломанную фалангу и предотвращение повторного расхождения костных отломков.
В этом положении сломанный палец должен находиться около двух-трех недель, после чего механизм разбирается, а место повреждения иммобилизируют еще на две-три недели до полного заживления.
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Открытая репозиция

Открытая репозиция является полноценной операцией по соединению частей кости и восстановлению ее правильной формы.
У открытой репозиции есть ряд преимуществ:
  1. 1
    Полное восстановление кости после сложных видов переломов.
  2. 2
    Высокая точность сопоставления отломков с помощью визуального контроля.
  3. 3
    Прочная фиксация кости, так как в нее вводят специальные приспособления.

Нужен ли гипс

"При переломе особенно важна иммобилизация. Добиться обездвижения можно с помощью наложения гипса или использования специальных ортопедических ортезов. Срок иммобилизации может сильно отличаться: он зависит от вида перелома, степени, осложнений, но в среднем составляет от двух до шести недель, иногда заживление может занять даже больше времени", — поделился с РИА Новости Сергей Алексутов, травматолог-ортопед.
Иммобилизация в большинстве случаев выполняется простыми бинтовыми повязками, предварительно смоченными в растворе гипса. Однако существуют и другие повязки, способные обездвижить место перелома: полимерные повязки иногда даже более эффективны (в отличие от гипса они не остывают во время холодной погоды).
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Гипс может не накладываться в первые дни после оперативного вмешательства на ноге или если травма является костной трещиной, способной зажить самостоятельно.
"В некоторых случаях допустимо делать лейкопластырную или другую повязку, но при этом рекомендовать пациенту как можно меньше ходить и носить обувь с твердой подошвой. Выбор способа фиксации полностью зависит от решения врача", — рассказал Марк Леонтьев, кандидат медицинских наук.

Операция

Хирургическая операция проводится для всех открытых переломов при невозможности проведения репозиции из-за полного раздробления кости или при наличии осложнений, которые возникли в результате предыдущих методов лечения.
Основной задачей врача является установка костных отломков таким образом, чтобы палец мог снова двигаться.

Сколько длится реабилитация

© Depositphotos / marketing.lasers@ya.ruРеабилитационный массаж стопы после перелома
Реабилитационный массаж стопы после перелома - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / marketing.lasers@ya.ru
Реабилитационный массаж стопы после перелома
Длительность периода восстановления зависит от сложности и вида перелома, а также от возраста пострадавшего. У детей и подростков травмы заживают быстрее, чем у взрослых людей.
После операции по репозиции костных отломков открытого перелома со смещением реабилитация занимает три-четыре недели. При многооскольчатых переломах этот срок увеличивается еще на две недели.
Если после лечения происходит гнойное осложнение раны, время восстановления удваивается.

Почему следует обращаться к врачу

Самостоятельно вылечить перелом пальца на ноге невозможно, несмотря на то, что травма кажется несложной. Без своевременного обращения в травмпункт у пострадавшего могут появиться осложнения.
"Врач разрабатывает для пациента программу реабилитации, которая включает физиотерапию, массаж и лечебную физкультуру для более быстрого возвращения к привычной жизни без ограничений", - сообщил врач-ортопед Сергей Алексутов.
 
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