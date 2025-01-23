Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги
© iStock.com / WachiwitПерелом пальца на ноге
© iStock.com / Wachiwit
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Перелом большого и других пальцев на ноге - частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, их симптомы и признаки и как они выглядят. Как определить перелом фаланги со смещением и без смещения, сколько длится лечение, как долго заживает перелом и всегда ли необходимо накладывать гипс, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.
Перелом пальца на ноге
Перелом пальца на ноге - это распространенное травматическое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности кости.
Существует несколько видов переломов пальца на ноге. По наличию повреждения кожных покровов костными отломками различают открытый и закрытый переломы. Большинство травм носит закрытый характер, когда участок кости не выпирает из кожи. Это связано с гибкостью и высокой подвижностью пальцев. Закрытую травму лечить намного легче и быстрее, чем открытую.
Если костные отломки в результате травмы сдвинулись, то перелом будет называться “со смещением”. Травма без смещения представляет меньшую опасность по мнению врачей.
Первая группа вмещает в себя несколько подвидов переломов:
- с продольным расхождением (встречается достаточно редко, т.к. происходит только при сильно выраженном повреждении связок или мышц вокруг болезненного места) или захождением костных отломков;
- с угловым либо боковым смещением;
- с вклинением отломков.
В зависимости от линии излома переломы без смещения бывают: продольные, поперечные, косые, винтообразные, S-образные и т.д.
По количеству костных отломков различают безоскольчатые (травма из-за перегрузки кости), однооскольчатые и двухоскольчатые (происходят при ударе тупым гладким предметом), многооскольчатые (при нанесении повреждения тупым предметом с неровной поверхностью) переломы.
© iStock.com / MariakrayТравма мизинца
© iStock.com / Mariakray
Травма мизинца
Причины
Перелом может появиться как в результате прямого физического воздействия (в связи с ударом, падением тяжелых предметов и т.д.), так и из-за тонкости и недостаточной прочности костей нижних конечностей.
В большинстве случаев повреждение костной ткани пальцев на ноге возникает при травмировании, а не по причинам патологического происхождения.
Симптомы и признаки
Они всегда одинаковые. Предположить повреждение до обращения ко врачу можно по следующим признакам:
Общие
Специфические
острая боль при физическом воздействии (например, во время легкого постукивания) и покраснение в области травмы
определение дефекта при ощупывании кости
отек мягких тканей
укорочение сломанного пальца
физиологически неправильное положение пальца
визуальное изменение положения фаланги
сильное увеличение температуры кожи в области повреждения
характерный хруст костных отломков во время повреждения
частичная или полная парализация движений пальца
Неприятные ощущения при переломе пальца на ноге являются терпимыми, в отличие от травм других участков тела. По этой причине тяжело сразу осознать масштаб повреждения.
© iStock.com / Stanislav TarasovТравма большого пальца ноги
© iStock.com / Stanislav Tarasov
Травма большого пальца ноги
Первая помощь при переломе
Первая помощь при переломе пальца ноги преследует две цели: обезболивание и дезинфекцию раны, если она имеется.
Прежде всего пострадавшему нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады надо обеспечить такое положение травмированной стопы, в котором палец не соприкасается с окружающими предметами (лучше согнуть стопу таким образом, чтобы основная опора приходилась на пятку).
Если есть обезболивающие средства (например, анальгин, ибупрофен, парацетамол, аспирин и т.д.), то можно дать пострадавшему, чтобы по возможности снизить болевые ощущения в ноге и уменьшить образовавшийся отек.
Желательно каждые 5-10 минут прикладывать к травмированному месту пакет с холодом.
Осложнения и последствия
Часто этот вид перелома считают несерьезным. Однако без своевременной диагностики и лечения возможны осложнения:
- массивные гематомы;
- анкилозы (неподвижность сустава);
- деформация суставов пальцев;
- формирование костной мозоли;
- сепсис;
- вторичные инфекции.
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Когда следует обратиться к врачу
Стопа - важнейший элемент опорно-двигательного аппарата, несущий огромную нагрузку и полный вес тела. Поэтому неправильно сросшийся перелом отражается на работе всей стопы и качестве жизни человека. При первых признаках повреждения необходимо обратиться к врачу-травматологу, который назначит правильное лечение.
Диагностика
Диагностировать перелом сможет только травматолог. При обращении пациента в травмпункт врач проводит рентген стопы, с помощью которого точно определяет положение костных отломков, вид повреждения и тактику лечения.
Диагностика повреждений может включать:
- Рентгенографию - исследование, которое позволяет быстро обнаруживать переломы и трещины кости.
- КТ, или компьютерную томографию - множество рентгеновских снимков, объединяемых в одно подробное изображение для выявления малейших повреждений кости.
- МРТ, или магнитно-резонансную томографию - создание детализированного изображения мягких тканей с помощью безопасного для человека мощного магнитного поля. Назначается для диагностики травм связок, сухожилий и других структур.
© iStock.com / JuanmoninoТравматолог осматривает ногу пациенту
© iStock.com / Juanmonino
Травматолог осматривает ногу пациенту
Лечение
Врач-травматолог назначает лечение в зависимости от вида и уровня сложности повреждения. Существует три основных подхода к лечению перелома пальца на ноге: одномоментная закрытая репозиция (сопоставление фрагментов кости), скелетное вытяжение и открытая репозиция. В некоторых случаях требуется наложение гипса и проведение операции.
Одномоментная закрытая репозиция
Этот тип лечения назначается при закрытых переломах со смещением костных отломков. Основные цели метода: обезболивание пальца с помощью нескольких уколов прокаина и лидокаина вокруг места травмы; плавное его вытягивание с возвращением в нормальное физиологическое положение.
Повторная репозиция необходима, если после вправления движение в каком-либо из суставов все еще невозможно.
После успешно проведенной процедуры палец иммобилизируется (чаще всего для этого используют гипс).
© iStock.com / endopackРентген стопы
© iStock.com / endopack
Рентген стопы
Скелетное вытяжение
Такой способ лечения назначается в случае, если костные отломки не удерживаются в правильном физиологическом положении после множества попыток закрытого вправления. Основная цель метода: фиксация дистального отломка с помощью проведения через ноготь или кожу специальной капроновой нити или булавки после предварительного обезболивания. Концы нити врач связывает и делает из них подобие кольца, свободный край которого потом оттягивается при помощи проволочного крючка и плотно фиксируется к гипсу. Главной задачей является снижение давления на сломанную фалангу и предотвращение повторного расхождения костных отломков.
В этом положении сломанный палец должен находиться около двух-трех недель, после чего механизм разбирается, а место повреждения иммобилизируют еще на две-три недели до полного заживления.
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Открытая репозиция
Открытая репозиция является полноценной операцией по соединению частей кости и восстановлению ее правильной формы.
У открытой репозиции есть ряд преимуществ:
- 1.Полное восстановление кости после сложных видов переломов.
- 2.Высокая точность сопоставления отломков с помощью визуального контроля.
- 3.Прочная фиксация кости, так как в нее вводят специальные приспособления.
© iStock.com / heloviТравматолог наносит бинтовую повязку на ногу
© iStock.com / helovi
Травматолог наносит бинтовую повязку на ногу
Операция
Хирургическая операция проводится для всех открытых переломов при невозможности проведения репозиции из-за полного раздробления кости или при наличии осложнений, которые возникли в результате предыдущих методов лечения.
Основной задачей врача является установка костных отломков таким образом, чтобы палец мог снова двигаться.
Гипс
"При переломе особенно важна иммобилизация. Добиться обездвижения можно с помощью наложения гипса или использования специальных ортопедических ортезов. Срок иммобилизации может сильно отличаться: он зависит от вида перелома, степени, осложнений, но в среднем составляет от двух до шести недель, иногда заживление может занять даже больше времени", - объясняет Сергей Алексутов, травматолог-ортопед.
© iStock.com / Henadzi PechanГипс на большой пальце ноги
© iStock.com / Henadzi Pechan
Гипс на большой пальце ноги
Иммобилизация в большинстве случаев выполняется простыми бинтовыми повязками, предварительно смоченными в растворе гипса. Однако существуют и другие повязки, способные обездвижить место перелома: полимерные повязки иногда даже более эффективны (в отличие от гипса они не остывают во время холодной погоды).
Восстановление после перелома
Длительность периода восстановления зависит от сложности и вида перелома, а также от возраста пострадавшего. У детей и подростков травмы заживают быстрее, чем у взрослых людей.
После операции по репозиции костных отломков открытого перелома со смещением реабилитация занимает три-четыре недели. При многооскольчатых переломах этот срок увеличивается еще на две недели.
Если после лечения происходит гнойное осложнение раны, время восстановления удваивается.
© iStock.com / invizbkМассаж ступни
© iStock.com / invizbk
Массаж ступни
Рекомендации врачей
Самостоятельно вылечить перелом пальца на ноге невозможно, несмотря на то, что травма кажется несложной. Без своевременного обращения в травмпункт у пострадавшего могут появиться осложнения.
"Врач разрабатывает для пациента программу реабилитации, которая включает физиотерапию, массаж и лечебную физкультуру для более быстрого возвращения к привычной жизни без ограничений", - говорит Сергей Алексутов.