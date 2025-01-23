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Перелом пальца на ноге: сколько заживает, как выглядит, симптомы, признаки, лечение
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20:45 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/perelom-1764131261.html
Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги
Перелом пальца на ноге: сколько заживает, как выглядит, симптомы, признаки, лечение
Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги
Перелом большого и других пальцев на ноге - частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, их симптомы и признаки и как они выглядят. Как... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T20:45:00+03:00
2025-01-23T20:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Перелом большого и других пальцев на ноге - частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, их симптомы и признаки и как они выглядят. Как определить перелом фаланги со смещением и без смещения, сколько длится лечение, как долго заживает перелом и всегда ли необходимо накладывать гипс, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости. Перелом пальца на ногеПерелом пальца на ноге - это распространенное травматическое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности кости.Существует несколько видов переломов пальца на ноге. По наличию повреждения кожных покровов костными отломками различают открытый и закрытый переломы. Большинство травм носит закрытый характер, когда участок кости не выпирает из кожи. Это связано с гибкостью и высокой подвижностью пальцев. Закрытую травму лечить намного легче и быстрее, чем открытую.Если костные отломки в результате травмы сдвинулись, то перелом будет называться “со смещением”. Травма без смещения представляет меньшую опасность по мнению врачей.Первая группа вмещает в себя несколько подвидов переломов:В зависимости от линии излома переломы без смещения бывают: продольные, поперечные, косые, винтообразные, S-образные и т.д.По количеству костных отломков различают безоскольчатые (травма из-за перегрузки кости), однооскольчатые и двухоскольчатые (происходят при ударе тупым гладким предметом), многооскольчатые (при нанесении повреждения тупым предметом с неровной поверхностью) переломы.ПричиныПерелом может появиться как в результате прямого физического воздействия (в связи с ударом, падением тяжелых предметов и т.д.), так и из-за тонкости и недостаточной прочности костей нижних конечностей.В большинстве случаев повреждение костной ткани пальцев на ноге возникает при травмировании, а не по причинам патологического происхождения.Симптомы и признакиОни всегда одинаковые. Предположить повреждение до обращения ко врачу можно по следующим признакам:Неприятные ощущения при переломе пальца на ноге являются терпимыми, в отличие от травм других участков тела. По этой причине тяжело сразу осознать масштаб повреждения.Первая помощь при переломеПервая помощь при переломе пальца ноги преследует две цели: обезболивание и дезинфекцию раны, если она имеется.Прежде всего пострадавшему нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады надо обеспечить такое положение травмированной стопы, в котором палец не соприкасается с окружающими предметами (лучше согнуть стопу таким образом, чтобы основная опора приходилась на пятку).Если есть обезболивающие средства (например, анальгин, ибупрофен, парацетамол, аспирин и т.д.), то можно дать пострадавшему, чтобы по возможности снизить болевые ощущения в ноге и уменьшить образовавшийся отек.Желательно каждые 5-10 минут прикладывать к травмированному месту пакет с холодом.Осложнения и последствияЧасто этот вид перелома считают несерьезным. Однако без своевременной диагностики и лечения возможны осложнения:Когда следует обратиться к врачуСтопа - важнейший элемент опорно-двигательного аппарата, несущий огромную нагрузку и полный вес тела. Поэтому неправильно сросшийся перелом отражается на работе всей стопы и качестве жизни человека. При первых признаках повреждения необходимо обратиться к врачу-травматологу, который назначит правильное лечение.ДиагностикаДиагностировать перелом сможет только травматолог. При обращении пациента в травмпункт врач проводит рентген стопы, с помощью которого точно определяет положение костных отломков, вид повреждения и тактику лечения.Диагностика повреждений может включать:ЛечениеВрач-травматолог назначает лечение в зависимости от вида и уровня сложности повреждения. Существует три основных подхода к лечению перелома пальца на ноге: одномоментная закрытая репозиция (сопоставление фрагментов кости), скелетное вытяжение и открытая репозиция. В некоторых случаях требуется наложение гипса и проведение операции.Одномоментная закрытая репозицияЭтот тип лечения назначается при закрытых переломах со смещением костных отломков. Основные цели метода: обезболивание пальца с помощью нескольких уколов прокаина и лидокаина вокруг места травмы; плавное его вытягивание с возвращением в нормальное физиологическое положение.Повторная репозиция необходима, если после вправления движение в каком-либо из суставов все еще невозможно.После успешно проведенной процедуры палец иммобилизируется (чаще всего для этого используют гипс).Скелетное вытяжениеТакой способ лечения назначается в случае, если костные отломки не удерживаются в правильном физиологическом положении после множества попыток закрытого вправления. Основная цель метода: фиксация дистального отломка с помощью проведения через ноготь или кожу специальной капроновой нити или булавки после предварительного обезболивания. Концы нити врач связывает и делает из них подобие кольца, свободный край которого потом оттягивается при помощи проволочного крючка и плотно фиксируется к гипсу. Главной задачей является снижение давления на сломанную фалангу и предотвращение повторного расхождения костных отломков.В этом положении сломанный палец должен находиться около двух-трех недель, после чего механизм разбирается, а место повреждения иммобилизируют еще на две-три недели до полного заживления.Открытая репозицияОткрытая репозиция является полноценной операцией по соединению частей кости и восстановлению ее правильной формы.У открытой репозиции есть ряд преимуществ:ОперацияХирургическая операция проводится для всех открытых переломов при невозможности проведения репозиции из-за полного раздробления кости или при наличии осложнений, которые возникли в результате предыдущих методов лечения.Основной задачей врача является установка костных отломков таким образом, чтобы палец мог снова двигаться.Гипс"При переломе особенно важна иммобилизация. Добиться обездвижения можно с помощью наложения гипса или использования специальных ортопедических ортезов. Срок иммобилизации может сильно отличаться: он зависит от вида перелома, степени, осложнений, но в среднем составляет от двух до шести недель, иногда заживление может занять даже больше времени", - объясняет Сергей Алексутов, травматолог-ортопед.Иммобилизация в большинстве случаев выполняется простыми бинтовыми повязками, предварительно смоченными в растворе гипса. Однако существуют и другие повязки, способные обездвижить место перелома: полимерные повязки иногда даже более эффективны (в отличие от гипса они не остывают во время холодной погоды).Восстановление после переломаДлительность периода восстановления зависит от сложности и вида перелома, а также от возраста пострадавшего. У детей и подростков травмы заживают быстрее, чем у взрослых людей.После операции по репозиции костных отломков открытого перелома со смещением реабилитация занимает три-четыре недели. При многооскольчатых переломах этот срок увеличивается еще на две недели.Если после лечения происходит гнойное осложнение раны, время восстановления удваивается. Рекомендации врачейСамостоятельно вылечить перелом пальца на ноге невозможно, несмотря на то, что травма кажется несложной. Без своевременного обращения в травмпункт у пострадавшего могут появиться осложнения."Врач разрабатывает для пациента программу реабилитации, которая включает физиотерапию, массаж и лечебную физкультуру для более быстрого возвращения к привычной жизни без ограничений", - говорит Сергей Алексутов.
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Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги

© iStock.com / WachiwitПерелом пальца на ноге
Перелом пальца на ноге - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© iStock.com / Wachiwit
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Оглавление
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Перелом большого и других пальцев на ноге - частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, их симптомы и признаки и как они выглядят. Как определить перелом фаланги со смещением и без смещения, сколько длится лечение, как долго заживает перелом и всегда ли необходимо накладывать гипс, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости.

Перелом пальца на ноге

Перелом пальца на ноге - это распространенное травматическое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности кости.
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Существует несколько видов переломов пальца на ноге. По наличию повреждения кожных покровов костными отломками различают открытый и закрытый переломы. Большинство травм носит закрытый характер, когда участок кости не выпирает из кожи. Это связано с гибкостью и высокой подвижностью пальцев. Закрытую травму лечить намного легче и быстрее, чем открытую.
Если костные отломки в результате травмы сдвинулись, то перелом будет называться “со смещением”. Травма без смещения представляет меньшую опасность по мнению врачей.
Первая группа вмещает в себя несколько подвидов переломов:
  • с продольным расхождением (встречается достаточно редко, т.к. происходит только при сильно выраженном повреждении связок или мышц вокруг болезненного места) или захождением костных отломков;
  • с угловым либо боковым смещением;
  • с вклинением отломков.
В зависимости от линии излома переломы без смещения бывают: продольные, поперечные, косые, винтообразные, S-образные и т.д.
По количеству костных отломков различают безоскольчатые (травма из-за перегрузки кости), однооскольчатые и двухоскольчатые (происходят при ударе тупым гладким предметом), многооскольчатые (при нанесении повреждения тупым предметом с неровной поверхностью) переломы.
© iStock.com / MariakrayТравма мизинца
Травма мизинца - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / Mariakray
Травма мизинца

Причины

Перелом может появиться как в результате прямого физического воздействия (в связи с ударом, падением тяжелых предметов и т.д.), так и из-за тонкости и недостаточной прочности костей нижних конечностей.
В большинстве случаев повреждение костной ткани пальцев на ноге возникает при травмировании, а не по причинам патологического происхождения.

Симптомы и признаки

Они всегда одинаковые. Предположить повреждение до обращения ко врачу можно по следующим признакам:

Общие

Специфические

острая боль при физическом воздействии (например, во время легкого постукивания) и покраснение в области травмы

определение дефекта при ощупывании кости

отек мягких тканей

укорочение сломанного пальца

физиологически неправильное положение пальца

визуальное изменение положения фаланги

сильное увеличение температуры кожи в области повреждения

характерный хруст костных отломков во время повреждения

частичная или полная парализация движений пальца

Неприятные ощущения при переломе пальца на ноге являются терпимыми, в отличие от травм других участков тела. По этой причине тяжело сразу осознать масштаб повреждения.
© iStock.com / Stanislav TarasovТравма большого пальца ноги
Травма большого пальца ноги - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / Stanislav Tarasov
Травма большого пальца ноги

Первая помощь при переломе

Первая помощь при переломе пальца ноги преследует две цели: обезболивание и дезинфекцию раны, если она имеется.
Прежде всего пострадавшему нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады надо обеспечить такое положение травмированной стопы, в котором палец не соприкасается с окружающими предметами (лучше согнуть стопу таким образом, чтобы основная опора приходилась на пятку).
Если есть обезболивающие средства (например, анальгин, ибупрофен, парацетамол, аспирин и т.д.), то можно дать пострадавшему, чтобы по возможности снизить болевые ощущения в ноге и уменьшить образовавшийся отек.
Желательно каждые 5-10 минут прикладывать к травмированному месту пакет с холодом.

Осложнения и последствия

Часто этот вид перелома считают несерьезным. Однако без своевременной диагностики и лечения возможны осложнения:
  • массивные гематомы;
  • анкилозы (неподвижность сустава);
  • деформация суставов пальцев;
  • формирование костной мозоли;
  • сепсис;
  • вторичные инфекции.
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Когда следует обратиться к врачу

Стопа - важнейший элемент опорно-двигательного аппарата, несущий огромную нагрузку и полный вес тела. Поэтому неправильно сросшийся перелом отражается на работе всей стопы и качестве жизни человека. При первых признаках повреждения необходимо обратиться к врачу-травматологу, который назначит правильное лечение.

Диагностика

Диагностировать перелом сможет только травматолог. При обращении пациента в травмпункт врач проводит рентген стопы, с помощью которого точно определяет положение костных отломков, вид повреждения и тактику лечения.
Диагностика повреждений может включать:
  • Рентгенографию - исследование, которое позволяет быстро обнаруживать переломы и трещины кости.
  • КТ, или компьютерную томографию - множество рентгеновских снимков, объединяемых в одно подробное изображение для выявления малейших повреждений кости.
  • МРТ, или магнитно-резонансную томографию - создание детализированного изображения мягких тканей с помощью безопасного для человека мощного магнитного поля. Назначается для диагностики травм связок, сухожилий и других структур.
© iStock.com / JuanmoninoТравматолог осматривает ногу пациенту
Травматолог осматривает ногу пациенту - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / Juanmonino
Травматолог осматривает ногу пациенту

Лечение

Врач-травматолог назначает лечение в зависимости от вида и уровня сложности повреждения. Существует три основных подхода к лечению перелома пальца на ноге: одномоментная закрытая репозиция (сопоставление фрагментов кости), скелетное вытяжение и открытая репозиция. В некоторых случаях требуется наложение гипса и проведение операции.

Одномоментная закрытая репозиция

Этот тип лечения назначается при закрытых переломах со смещением костных отломков. Основные цели метода: обезболивание пальца с помощью нескольких уколов прокаина и лидокаина вокруг места травмы; плавное его вытягивание с возвращением в нормальное физиологическое положение.
Повторная репозиция необходима, если после вправления движение в каком-либо из суставов все еще невозможно.
После успешно проведенной процедуры палец иммобилизируется (чаще всего для этого используют гипс).
© iStock.com / endopackРентген стопы
Рентген стопы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / endopack
Рентген стопы

Скелетное вытяжение

Такой способ лечения назначается в случае, если костные отломки не удерживаются в правильном физиологическом положении после множества попыток закрытого вправления. Основная цель метода: фиксация дистального отломка с помощью проведения через ноготь или кожу специальной капроновой нити или булавки после предварительного обезболивания. Концы нити врач связывает и делает из них подобие кольца, свободный край которого потом оттягивается при помощи проволочного крючка и плотно фиксируется к гипсу. Главной задачей является снижение давления на сломанную фалангу и предотвращение повторного расхождения костных отломков.
В этом положении сломанный палец должен находиться около двух-трех недель, после чего механизм разбирается, а место повреждения иммобилизируют еще на две-три недели до полного заживления.
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Открытая репозиция

Открытая репозиция является полноценной операцией по соединению частей кости и восстановлению ее правильной формы.
У открытой репозиции есть ряд преимуществ:
  1. 1.
    Полное восстановление кости после сложных видов переломов.
  2. 2.
    Высокая точность сопоставления отломков с помощью визуального контроля.
  3. 3.
    Прочная фиксация кости, так как в нее вводят специальные приспособления.
© iStock.com / heloviТравматолог наносит бинтовую повязку на ногу
Травматолог наносит бинтовую повязку на ногу - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / helovi
Травматолог наносит бинтовую повязку на ногу

Операция

Хирургическая операция проводится для всех открытых переломов при невозможности проведения репозиции из-за полного раздробления кости или при наличии осложнений, которые возникли в результате предыдущих методов лечения.
Основной задачей врача является установка костных отломков таким образом, чтобы палец мог снова двигаться.

Гипс

"При переломе особенно важна иммобилизация. Добиться обездвижения можно с помощью наложения гипса или использования специальных ортопедических ортезов. Срок иммобилизации может сильно отличаться: он зависит от вида перелома, степени, осложнений, но в среднем составляет от двух до шести недель, иногда заживление может занять даже больше времени", - объясняет Сергей Алексутов, травматолог-ортопед.
© iStock.com / Henadzi PechanГипс на большой пальце ноги
Гипс на большой пальце ноги - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / Henadzi Pechan
Гипс на большой пальце ноги
Иммобилизация в большинстве случаев выполняется простыми бинтовыми повязками, предварительно смоченными в растворе гипса. Однако существуют и другие повязки, способные обездвижить место перелома: полимерные повязки иногда даже более эффективны (в отличие от гипса они не остывают во время холодной погоды).

Восстановление после перелома

Длительность периода восстановления зависит от сложности и вида перелома, а также от возраста пострадавшего. У детей и подростков травмы заживают быстрее, чем у взрослых людей.
После операции по репозиции костных отломков открытого перелома со смещением реабилитация занимает три-четыре недели. При многооскольчатых переломах этот срок увеличивается еще на две недели.
Если после лечения происходит гнойное осложнение раны, время восстановления удваивается.
© iStock.com / invizbkМассаж ступни
Массаж ступни - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / invizbk
Массаж ступни

Рекомендации врачей

Самостоятельно вылечить перелом пальца на ноге невозможно, несмотря на то, что травма кажется несложной. Без своевременного обращения в травмпункт у пострадавшего могут появиться осложнения.
"Врач разрабатывает для пациента программу реабилитации, которая включает физиотерапию, массаж и лечебную физкультуру для более быстрого возвращения к привычной жизни без ограничений", - говорит Сергей Алексутов.
 
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