https://ria.ru/20250123/perelom-1764131261.html

Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги

Перелом пальца на ноге: сколько заживает, как выглядит, симптомы, признаки, лечение

Ушиб или перелом: как распознать и лечить травму пальца ноги

Перелом большого и других пальцев на ноге - частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, их симптомы и признаки и как они выглядят. Как... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:45:00+03:00

2025-01-23T20:45:00+03:00

2025-01-23T20:45:00+03:00

общество

здоровье - общество

здоровье

хирурги

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959210129_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_33b2bb6e36745712a76703713a6174e5.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Перелом большого и других пальцев на ноге - частая причина обращения к травматологу. Какие бывают виды травмы, их симптомы и признаки и как они выглядят. Как определить перелом фаланги со смещением и без смещения, сколько длится лечение, как долго заживает перелом и всегда ли необходимо накладывать гипс, - ответы на эти вопросы в материале РИА Новости. Перелом пальца на ногеПерелом пальца на ноге - это распространенное травматическое повреждение, сопровождающееся нарушением целостности кости.Существует несколько видов переломов пальца на ноге. По наличию повреждения кожных покровов костными отломками различают открытый и закрытый переломы. Большинство травм носит закрытый характер, когда участок кости не выпирает из кожи. Это связано с гибкостью и высокой подвижностью пальцев. Закрытую травму лечить намного легче и быстрее, чем открытую.Если костные отломки в результате травмы сдвинулись, то перелом будет называться “со смещением”. Травма без смещения представляет меньшую опасность по мнению врачей.Первая группа вмещает в себя несколько подвидов переломов:В зависимости от линии излома переломы без смещения бывают: продольные, поперечные, косые, винтообразные, S-образные и т.д.По количеству костных отломков различают безоскольчатые (травма из-за перегрузки кости), однооскольчатые и двухоскольчатые (происходят при ударе тупым гладким предметом), многооскольчатые (при нанесении повреждения тупым предметом с неровной поверхностью) переломы.ПричиныПерелом может появиться как в результате прямого физического воздействия (в связи с ударом, падением тяжелых предметов и т.д.), так и из-за тонкости и недостаточной прочности костей нижних конечностей.В большинстве случаев повреждение костной ткани пальцев на ноге возникает при травмировании, а не по причинам патологического происхождения.Симптомы и признакиОни всегда одинаковые. Предположить повреждение до обращения ко врачу можно по следующим признакам:Неприятные ощущения при переломе пальца на ноге являются терпимыми, в отличие от травм других участков тела. По этой причине тяжело сразу осознать масштаб повреждения.Первая помощь при переломеПервая помощь при переломе пальца ноги преследует две цели: обезболивание и дезинфекцию раны, если она имеется.Прежде всего пострадавшему нужно вызвать скорую помощь. Во время ожидания бригады надо обеспечить такое положение травмированной стопы, в котором палец не соприкасается с окружающими предметами (лучше согнуть стопу таким образом, чтобы основная опора приходилась на пятку).Если есть обезболивающие средства (например, анальгин, ибупрофен, парацетамол, аспирин и т.д.), то можно дать пострадавшему, чтобы по возможности снизить болевые ощущения в ноге и уменьшить образовавшийся отек.Желательно каждые 5-10 минут прикладывать к травмированному месту пакет с холодом.Осложнения и последствияЧасто этот вид перелома считают несерьезным. Однако без своевременной диагностики и лечения возможны осложнения:Когда следует обратиться к врачуСтопа - важнейший элемент опорно-двигательного аппарата, несущий огромную нагрузку и полный вес тела. Поэтому неправильно сросшийся перелом отражается на работе всей стопы и качестве жизни человека. При первых признаках повреждения необходимо обратиться к врачу-травматологу, который назначит правильное лечение.ДиагностикаДиагностировать перелом сможет только травматолог. При обращении пациента в травмпункт врач проводит рентген стопы, с помощью которого точно определяет положение костных отломков, вид повреждения и тактику лечения.Диагностика повреждений может включать:ЛечениеВрач-травматолог назначает лечение в зависимости от вида и уровня сложности повреждения. Существует три основных подхода к лечению перелома пальца на ноге: одномоментная закрытая репозиция (сопоставление фрагментов кости), скелетное вытяжение и открытая репозиция. В некоторых случаях требуется наложение гипса и проведение операции.Одномоментная закрытая репозицияЭтот тип лечения назначается при закрытых переломах со смещением костных отломков. Основные цели метода: обезболивание пальца с помощью нескольких уколов прокаина и лидокаина вокруг места травмы; плавное его вытягивание с возвращением в нормальное физиологическое положение.Повторная репозиция необходима, если после вправления движение в каком-либо из суставов все еще невозможно.После успешно проведенной процедуры палец иммобилизируется (чаще всего для этого используют гипс).Скелетное вытяжениеТакой способ лечения назначается в случае, если костные отломки не удерживаются в правильном физиологическом положении после множества попыток закрытого вправления. Основная цель метода: фиксация дистального отломка с помощью проведения через ноготь или кожу специальной капроновой нити или булавки после предварительного обезболивания. Концы нити врач связывает и делает из них подобие кольца, свободный край которого потом оттягивается при помощи проволочного крючка и плотно фиксируется к гипсу. Главной задачей является снижение давления на сломанную фалангу и предотвращение повторного расхождения костных отломков.В этом положении сломанный палец должен находиться около двух-трех недель, после чего механизм разбирается, а место повреждения иммобилизируют еще на две-три недели до полного заживления.Открытая репозицияОткрытая репозиция является полноценной операцией по соединению частей кости и восстановлению ее правильной формы.У открытой репозиции есть ряд преимуществ:ОперацияХирургическая операция проводится для всех открытых переломов при невозможности проведения репозиции из-за полного раздробления кости или при наличии осложнений, которые возникли в результате предыдущих методов лечения.Основной задачей врача является установка костных отломков таким образом, чтобы палец мог снова двигаться.Гипс"При переломе особенно важна иммобилизация. Добиться обездвижения можно с помощью наложения гипса или использования специальных ортопедических ортезов. Срок иммобилизации может сильно отличаться: он зависит от вида перелома, степени, осложнений, но в среднем составляет от двух до шести недель, иногда заживление может занять даже больше времени", - объясняет Сергей Алексутов, травматолог-ортопед.Иммобилизация в большинстве случаев выполняется простыми бинтовыми повязками, предварительно смоченными в растворе гипса. Однако существуют и другие повязки, способные обездвижить место перелома: полимерные повязки иногда даже более эффективны (в отличие от гипса они не остывают во время холодной погоды).Восстановление после переломаДлительность периода восстановления зависит от сложности и вида перелома, а также от возраста пострадавшего. У детей и подростков травмы заживают быстрее, чем у взрослых людей.После операции по репозиции костных отломков открытого перелома со смещением реабилитация занимает три-четыре недели. При многооскольчатых переломах этот срок увеличивается еще на две недели.Если после лечения происходит гнойное осложнение раны, время восстановления удваивается. Рекомендации врачейСамостоятельно вылечить перелом пальца на ноге невозможно, несмотря на то, что травма кажется несложной. Без своевременного обращения в травмпункт у пострадавшего могут появиться осложнения."Врач разрабатывает для пациента программу реабилитации, которая включает физиотерапию, массаж и лечебную физкультуру для более быстрого возвращения к привычной жизни без ограничений", - говорит Сергей Алексутов.

https://ria.ru/20250123/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240710/rak-1958654693.html

https://ria.ru/20240709/pravitelstvo-1958630314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, здоровье, хирурги, россия