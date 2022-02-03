https://ria.ru/20220203/golenostop-1770963964.html

Если подвернул ногу: как лечить травмы голеностопа — советы врача

Растяжение голеностопа: лечение связок, сколько заживает и что делать

Если подвернул ногу: как лечить травмы голеностопа — советы врача

Растяжение связок голеностопа является распространенной травмой, которая случается в повседневной жизни и при занятиях спортом. Как определить степень... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:46

2022-02-03T21:46

2022-02-03T21:46

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Растяжение связок голеностопа является распространенной травмой, которая случается в повседневной жизни и при занятиях спортом. Как определить степень повреждения, какое необходимо лечение и сколько длится восстановление — в материале РИА Новости.Растяжение связок голеностопаТравма связок голеностопного сустава — одна из разновидностей повреждений опорно-двигательного аппарата с сохранением или частичным нарушением анатомической целостности связок. В народе обычно говорят "подвернул ногу" или "потянул лодыжку". Растяжение голеностопа влечет за собой появление болезненных ощущений, развитие отечности и хромоту. А в тяжелых случаях — утрату суставных функций.Для эффективного восстановления и нормального функционирования нижней конечности важно вовремя начать лечение, строго соблюдать рекомендации врача в период реабилитации.Причины"Основные факторы травмирования голеностопа — растяжение или разрыв из-за чрезмерной нагрузки на связочный аппарат сустава", — отмечает Елена Орлова, врач высшей категории, терапевт и рефлексотерапевт "ОН Клиник". Повреждение может охватывать не одну, а сразу несколько связок. Это может произойти у людей различного возраста и пола.Растяжение связок лодыжки наиболее часто встречается у спортсменов (баскетболистов, волейболистов, лыжников, футболистов, парашютистов и др.), а также танцоров, артистов балета и цирка. Повредить голеностоп в быту можно при неудачной постановке стопы, ударе или падении. Чаще всего растяжение развивается в результате травмирования связки по наружной поверхности сустава (передней таранно-малоберцовой связки) при внутренней ротации (повороте) в сочетании с форсированным сгибанием стопы.По словам врача, вероятность растяжений связок возрастает при наличии следующих факторов:СимптомыПри разрыве связок наблюдается следующая симптоматика:ПатогенезГоленостопный сустав — подвижное сочленение таранной кости с малоберцовой и большеберцовой костями, которые удерживаются межкостной мембраной и межберцовыми (передней, задней) связками. Связочный аппарат стопы с большой свободой движения выдерживает постоянные серьезные нагрузки, создаваемые весом всего тела.Группа связок голеностопа представлена:Врач поясняет, что растяжение связок голеностопа представляет собой изолированное повреждение связочного аппарата, микронадрывы отдельных волокон, возникающие вследствие резких движений, которые превышают амплитуду работы связок.Растяжение, надрыв или разрыв связок этой анатомической зоны происходят:КлассификацияПо направлению ротации:По виду пораженных связок:Растяжение верхней части голеностопа — повреждение межберцового синдесмоза при ротации полностью стоящей на поверхности стопы характеризуются сложностью и тяжестью последствий.Часто травмы голеностопа имеют комбинированный тип (растяжение или разрыв связки и перелом). Боль снаружи голени чаще всего ощущается при травмировании малоберцовых сухожилий, а сильные болевые ощущения в передней пяточной кости нередко сигнализируют о наличии перелома на данном участке.ОсложненияК осложнениям растяжения голеностопа относятся низкая восприимчивость к ощущению поврежденной конечности и потеря возможности нормально перемещаться. Врач предупреждает, если своевременно не было проведено адекватного лечения, может длительное время сохраняться отек и гематома, а также развиться хроническая нестабильность голеностопного сустава, выработаться неправильный стереотип движения и нарушение походки (хромота).При травмировании голеностопного сустава иногда возникает синовит — воспалительный процесс в синовиальной оболочке, характеризующийся скоплением жидкости в полости сустава. Пациента при этом беспокоят отечность, чувство тяжести и распирания в суставе.Кроме того, в результате растяжения вероятны следующие осложнения:Частые травмы связочного аппарата и малоэффективная реабилитация могут повлечь за собой дегенеративные изменения сустава. При многократном травмировании связки становится тоньше и слабее, что провоцирует смещение таранной кости. Со временем у больного может развиться плоско-вальгусная деформация стопы.ДиагностикаЭксперт поясняет, что диагностикой голеностопа занимается ортопед-травматолог. Врач проводит осмотр, сбор анамнеза и направляет пациента на проведение дополнительных исследований:Необходима дифференциальная диагностика, чтобы определить степень разрыва и очаг поражения, исключить вывих и внутрисуставной перелом. Только после полного обследования и получения клинической картины специалист назначает индивидуальную схему лечения.Лечение растяжения связок голеностопаЛечение растяжения связок голеностопа может включать как медикаментозную терапию, так и физиопроцедуры и хирургическое вмешательство. К препаратам от растяжения относятся противовоспалительные и обезболивающие средства.В процессе лечения важно соблюдать покой, минимально нагружать ногу во время ходьбы. Если опухоль не проходит, постараться уменьшить нагрузку на связки, особенно в первые дни после получения травмы. Период восстановления зависит от степени травмирования и занимает от двух недель до полугода.Исход лечения зависит от грамотной диагностики, своевременно оказанной первой помощи и правильно подобранной терапии.Первая помощьПри повреждении связок голеностопа необходимо:Не рекомендуется делать растирания и принимать горячую ванну (душ). Нельзя опираться на пораженный сустав. Снимать фиксирующие повязки на ночь необходимо по рекомендации специалиста.Необходима консультация с врачом, если:МазиДля предотвращения развития гематомы и уменьшения отека при растяжении связок голеностопа эксперт рекомендует применять нестероидные противовоспалительные мази. Но назначить их в каждом конкретном случае может только врач.Так, в остром периоде запрещено использовать разогревающие средства. Их рекомендуют применять спустя три-четыре дня для ускорения метаболических процессов. Для улучшения питания тканей в пораженной области ортопеды назначают пострадавшим от растяжения голеностопа местные мази с антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови).При лечении растяжения голеностопа могут применяться и хондропротекторы (медикаменты для восстановления поврежденных суставов). Препараты этого типа:Использовать хондропротектор нужно только по назначению врача.ФизиопроцедурыЕлена Орлова отмечает, что пациентам, перенесшим растяжение связок голеностопа, после уменьшения воспаления и отека назначается комплекс физиотерапевтических процедур:Благодаря физиотерапии восстановление поврежденных связок проходит быстрее. Процедуры назначаются с целью:Когда необходима операцияВо избежание мышечной атрофии после оперативных мероприятий разрешено приступать к разработке сустава по предложенной травматологом системе. По указанию врача необходимо использовать трость или костыли при ходьбе.Важно строго следовать рекомендациям специалистов, чтобы не нанести вред недостаточной или избыточной активностью. Курс лечения составляется для каждого пациента индивидуально и требует коррекции после оценки уровня болевого синдрома и подвижности стопы.Профилактика"Профилактика растяжения голеностопа включает своевременное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и умеренную физическую активность", — отмечает эксперт.Чтобы не допустить растяжения связок, необходимо выполнять простые профилактические меры:Чтобы избежать травмирования голеностопа рекомендуется при занятиях спортом и других физических нагрузках использовать фиксатор сустава или подкладку под пятку. Это позволит предупредить растяжение связок и смещение голеностопного сустава.

https://rsport.ria.ru/20201229/potapova-1591416331.html

https://ria.ru/20210929/rastyazhenie-1752401209.html

https://ria.ru/20211130/gololed-1761375023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, ноги, здоровье, здоровье - общество