https://ria.ru/20220203/golenostop-1770963964.html
Если подвернул ногу: как лечить травмы голеностопа — советы врача
Растяжение голеностопа: лечение связок, сколько заживает и что делать
Если подвернул ногу: как лечить травмы голеностопа — советы врача
Растяжение связок голеностопа является распространенной травмой, которая случается в повседневной жизни и при занятиях спортом. Как определить степень... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:46
2022-02-03T21:46
2022-02-03T21:46
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Растяжение связок голеностопа является распространенной травмой, которая случается в повседневной жизни и при занятиях спортом. Как определить степень повреждения, какое необходимо лечение и сколько длится восстановление — в материале РИА Новости.Растяжение связок голеностопаТравма связок голеностопного сустава — одна из разновидностей повреждений опорно-двигательного аппарата с сохранением или частичным нарушением анатомической целостности связок. В народе обычно говорят "подвернул ногу" или "потянул лодыжку". Растяжение голеностопа влечет за собой появление болезненных ощущений, развитие отечности и хромоту. А в тяжелых случаях — утрату суставных функций.Для эффективного восстановления и нормального функционирования нижней конечности важно вовремя начать лечение, строго соблюдать рекомендации врача в период реабилитации.Причины"Основные факторы травмирования голеностопа — растяжение или разрыв из-за чрезмерной нагрузки на связочный аппарат сустава", — отмечает Елена Орлова, врач высшей категории, терапевт и рефлексотерапевт "ОН Клиник". Повреждение может охватывать не одну, а сразу несколько связок. Это может произойти у людей различного возраста и пола.Растяжение связок лодыжки наиболее часто встречается у спортсменов (баскетболистов, волейболистов, лыжников, футболистов, парашютистов и др.), а также танцоров, артистов балета и цирка. Повредить голеностоп в быту можно при неудачной постановке стопы, ударе или падении. Чаще всего растяжение развивается в результате травмирования связки по наружной поверхности сустава (передней таранно-малоберцовой связки) при внутренней ротации (повороте) в сочетании с форсированным сгибанием стопы.По словам врача, вероятность растяжений связок возрастает при наличии следующих факторов:СимптомыПри разрыве связок наблюдается следующая симптоматика:ПатогенезГоленостопный сустав — подвижное сочленение таранной кости с малоберцовой и большеберцовой костями, которые удерживаются межкостной мембраной и межберцовыми (передней, задней) связками. Связочный аппарат стопы с большой свободой движения выдерживает постоянные серьезные нагрузки, создаваемые весом всего тела.Группа связок голеностопа представлена:Врач поясняет, что растяжение связок голеностопа представляет собой изолированное повреждение связочного аппарата, микронадрывы отдельных волокон, возникающие вследствие резких движений, которые превышают амплитуду работы связок.Растяжение, надрыв или разрыв связок этой анатомической зоны происходят:КлассификацияПо направлению ротации:По виду пораженных связок:Растяжение верхней части голеностопа — повреждение межберцового синдесмоза при ротации полностью стоящей на поверхности стопы характеризуются сложностью и тяжестью последствий.Часто травмы голеностопа имеют комбинированный тип (растяжение или разрыв связки и перелом). Боль снаружи голени чаще всего ощущается при травмировании малоберцовых сухожилий, а сильные болевые ощущения в передней пяточной кости нередко сигнализируют о наличии перелома на данном участке.ОсложненияК осложнениям растяжения голеностопа относятся низкая восприимчивость к ощущению поврежденной конечности и потеря возможности нормально перемещаться. Врач предупреждает, если своевременно не было проведено адекватного лечения, может длительное время сохраняться отек и гематома, а также развиться хроническая нестабильность голеностопного сустава, выработаться неправильный стереотип движения и нарушение походки (хромота).При травмировании голеностопного сустава иногда возникает синовит — воспалительный процесс в синовиальной оболочке, характеризующийся скоплением жидкости в полости сустава. Пациента при этом беспокоят отечность, чувство тяжести и распирания в суставе.Кроме того, в результате растяжения вероятны следующие осложнения:Частые травмы связочного аппарата и малоэффективная реабилитация могут повлечь за собой дегенеративные изменения сустава. При многократном травмировании связки становится тоньше и слабее, что провоцирует смещение таранной кости. Со временем у больного может развиться плоско-вальгусная деформация стопы.ДиагностикаЭксперт поясняет, что диагностикой голеностопа занимается ортопед-травматолог. Врач проводит осмотр, сбор анамнеза и направляет пациента на проведение дополнительных исследований:Необходима дифференциальная диагностика, чтобы определить степень разрыва и очаг поражения, исключить вывих и внутрисуставной перелом. Только после полного обследования и получения клинической картины специалист назначает индивидуальную схему лечения.Лечение растяжения связок голеностопаЛечение растяжения связок голеностопа может включать как медикаментозную терапию, так и физиопроцедуры и хирургическое вмешательство. К препаратам от растяжения относятся противовоспалительные и обезболивающие средства.В процессе лечения важно соблюдать покой, минимально нагружать ногу во время ходьбы. Если опухоль не проходит, постараться уменьшить нагрузку на связки, особенно в первые дни после получения травмы. Период восстановления зависит от степени травмирования и занимает от двух недель до полугода.Исход лечения зависит от грамотной диагностики, своевременно оказанной первой помощи и правильно подобранной терапии.Первая помощьПри повреждении связок голеностопа необходимо:Не рекомендуется делать растирания и принимать горячую ванну (душ). Нельзя опираться на пораженный сустав. Снимать фиксирующие повязки на ночь необходимо по рекомендации специалиста.Необходима консультация с врачом, если:МазиДля предотвращения развития гематомы и уменьшения отека при растяжении связок голеностопа эксперт рекомендует применять нестероидные противовоспалительные мази. Но назначить их в каждом конкретном случае может только врач.Так, в остром периоде запрещено использовать разогревающие средства. Их рекомендуют применять спустя три-четыре дня для ускорения метаболических процессов. Для улучшения питания тканей в пораженной области ортопеды назначают пострадавшим от растяжения голеностопа местные мази с антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови).При лечении растяжения голеностопа могут применяться и хондропротекторы (медикаменты для восстановления поврежденных суставов). Препараты этого типа:Использовать хондропротектор нужно только по назначению врача.ФизиопроцедурыЕлена Орлова отмечает, что пациентам, перенесшим растяжение связок голеностопа, после уменьшения воспаления и отека назначается комплекс физиотерапевтических процедур:Благодаря физиотерапии восстановление поврежденных связок проходит быстрее. Процедуры назначаются с целью:Когда необходима операцияВо избежание мышечной атрофии после оперативных мероприятий разрешено приступать к разработке сустава по предложенной травматологом системе. По указанию врача необходимо использовать трость или костыли при ходьбе.Важно строго следовать рекомендациям специалистов, чтобы не нанести вред недостаточной или избыточной активностью. Курс лечения составляется для каждого пациента индивидуально и требует коррекции после оценки уровня болевого синдрома и подвижности стопы.Профилактика"Профилактика растяжения голеностопа включает своевременное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и умеренную физическую активность", — отмечает эксперт.Чтобы не допустить растяжения связок, необходимо выполнять простые профилактические меры:Чтобы избежать травмирования голеностопа рекомендуется при занятиях спортом и других физических нагрузках использовать фиксатор сустава или подкладку под пятку. Это позволит предупредить растяжение связок и смещение голеностопного сустава.
https://rsport.ria.ru/20201229/potapova-1591416331.html
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Растяжение связок голеностопа является распространенной травмой, которая случается в повседневной жизни и при занятиях спортом. Как определить степень повреждения, какое необходимо лечение и сколько длится восстановление — в материале РИА Новости.
Растяжение связок голеностопа
Травма связок голеностопного сустава — одна из разновидностей повреждений опорно-двигательного аппарата с сохранением или частичным нарушением анатомической целостности связок. В народе обычно говорят "подвернул ногу" или "потянул лодыжку". Растяжение голеностопа влечет за собой появление болезненных ощущений, развитие отечности и хромоту. А в тяжелых случаях — утрату суставных функций.
Для эффективного восстановления и нормального функционирования нижней конечности важно вовремя начать лечение, строго соблюдать рекомендации врача в период реабилитации.
Причины
"Основные факторы травмирования голеностопа — растяжение или разрыв из-за чрезмерной нагрузки на связочный аппарат сустава", — отмечает Елена Орлова
, врач высшей категории, терапевт и рефлексотерапевт "ОН Клиник". Повреждение может охватывать не одну, а сразу несколько связок. Это может произойти у людей различного возраста и пола.
Растяжение связок лодыжки наиболее часто встречается у спортсменов (баскетболистов, волейболистов, лыжников, футболистов, парашютистов и др.), а также танцоров, артистов балета и цирка. Повредить голеностоп в быту можно при неудачной постановке стопы, ударе или падении. Чаще всего растяжение развивается в результате травмирования связки по наружной поверхности сустава (передней таранно-малоберцовой связки) при внутренней ротации (повороте) в сочетании с форсированным сгибанием стопы.
По словам врача, вероятность растяжений связок возрастает при наличии следующих факторов:
—неудобная обувь, ходьба на каблуках;
—аномалии нижних конечностей и свода стопы;
—малоподвижный образ жизни, избыточный вес;
—чрезмерные физические нагрузки;
—неправильная техника тренировок (прыжков);
—артроз, артрит, сахарный диабет в анамнезе;
—бег и ходьба на неровной поверхности;
—неблагоприятные метеоусловия.
Симптомы
"Основным симптомом растяжения голеностопа является внезапная резкая боль, возникающая в момент получения травмы (подворачивания, падения, удара), а также усиление болевого синдрома при попытке повернуть стопу в сторону или опереться на ногу. В поврежденной области наблюдается припухлость и покраснение. Болезненность при пальпации и движениях. Возможно повышение температуры (в травмированной части). Чаще всего повреждению подвергаются наружные связки голеностопа", — говорит Елена Орлова.
При разрыве связок наблюдается следующая симптоматика:
—невозможность наступать на больную ногу;
—снижение чувствительности в области голеностопа;
—чрезмерно активная подвижность сустава;
—болевой шок и даже потеря сознания;
—нарушение кровообращения (синюшность, покалывание).
Патогенез
Голеностопный сустав — подвижное сочленение таранной кости с малоберцовой и большеберцовой костями, которые удерживаются межкостной мембраной и межберцовыми (передней, задней) связками. Связочный аппарат стопы с большой свободой движения выдерживает постоянные серьезные нагрузки, создаваемые весом всего тела.
Группа связок голеностопа представлена:
—передней таранно–малоберцовой связкой. Удерживает таранную кость от переднего/заднего смещения и внутреннего поворота. По механическим свойствам является самой слабой из латеральных связок и больше других подвержена травмированию.
—задней таранно–малоберцовой связкой. Соединяет мыщелок малоберцовой кости с таранной. Натягивается при разгибании стопы, ограничивает ротацию тарана наружу и препятствует его смещению назад.
—пяточно–малоберцовой связкой. Самая прочная связка, которая перекрывает подтаранный и голеностопный суставы, ограничивает инверсию и удерживает таранную кость в положении при разгибании.
—межлодыжечными связками. Проходят между малой и большой берцовыми костями, защищая их от излишней мобильности и препятствуя чрезмерной супинации и пронации.
Врач поясняет, что растяжение связок голеностопа представляет собой изолированное повреждение связочного аппарата, микронадрывы отдельных волокон, возникающие вследствие резких движений, которые превышают амплитуду работы связок.
Растяжение, надрыв или разрыв связок этой анатомической зоны происходят:
—при подворачивании наружного края стопы, когда вес тела распределяется именно на этот участок (травмирование латеральной группы связок, препятствует избыточной супинации голени);
—в ситуациях, когда масса тела переносится на передний отдел стопы, а голень сгибается (травма ахиллова сухожилия);
—при максимальном разгибании голени и фиксации стопы (травма передней таранно-малоберцовой и малоберцовой связок);
—при наружной и внутренней ротации (повороте) стопы (травма связок зависит от направления приложенной нагрузки связки — сухожилия короткой и длинной малоберцовых мышц, или задней большеберцовой мышцы).
Стадии растяжения голеностопа
Степень тяжести
Клинические проявления
Методы лечения
I. Легкое травмирование, минимальная болезненность и припухлость
Удлинение связок, микроскопические разрывы коллагеновых волокон
Покой и прием болеутоляющих, комплекс изометрических упражнений на растяжку по мере стихания боли
II. Болезненность и отек средней выраженности, возможна дестабилизация сустава
Множественные надрывы, частичное повреждение суставной капсулы
Ношение повязки, физиотерапия, комплекс ЛФК для усиления мышечного баланса/растяжки по мере стихания болевого синдрома
III. Сильный болевой синдром, значительный отек, невозможность наступать на конечность
Тотальный разрыв связок, ярко выраженная гематома, утрата суставных функций
Иммобилизация в жёстком ортезе/гипсе, физиотерапия, при выраженной нестабильности сустава – хирургическое вмешательство
Классификация
—Инверсионное повреждение голени — стопа подворачивается во внутреннюю сторону (наиболее частое явление) и сопровождается травмированием латеральных голеностопных связок.
—Эверсионное повреждение голени — подворачивание стопы наружу (происходит реже) характеризуется получением травмы дельтовидной (медиальной) голеностопной связки.
По виду пораженных связок:
—латеральное;
—медиальное;
—верхнее.
Растяжение верхней части голеностопа — повреждение межберцового синдесмоза при ротации полностью стоящей на поверхности стопы характеризуются сложностью и тяжестью последствий.
Часто травмы голеностопа имеют комбинированный тип (растяжение или разрыв связки и перелом). Боль снаружи голени чаще всего ощущается при травмировании малоберцовых сухожилий, а сильные болевые ощущения в передней пяточной кости нередко сигнализируют о наличии перелома на данном участке.
Осложнения
К осложнениям растяжения голеностопа относятся низкая восприимчивость к ощущению поврежденной конечности и потеря возможности нормально перемещаться. Врач предупреждает, если своевременно не было проведено адекватного лечения, может длительное время сохраняться отек и гематома, а также развиться хроническая нестабильность голеностопного сустава, выработаться неправильный стереотип движения и нарушение походки (хромота).
При травмировании голеностопного сустава иногда возникает синовит — воспалительный процесс в синовиальной оболочке, характеризующийся скоплением жидкости в полости сустава. Пациента при этом беспокоят отечность, чувство тяжести и распирания в суставе.
Кроме того, в результате растяжения вероятны следующие осложнения:
—воспалительные заболевания голеностопного сустава (артрит), сухожилий (тендинит ), связок и сухожилий (эпикондилит);
—гонартроз (артроз коленного сустава);
—вывих голеностопа;
—защемление нервов и нарушение функций;
—хронический болевой синдром при неправильном срастании.
Частые травмы связочного аппарата и малоэффективная реабилитация могут повлечь за собой дегенеративные изменения сустава. При многократном травмировании связки становится тоньше и слабее, что провоцирует смещение таранной кости. Со временем у больного может развиться плоско-вальгусная деформация стопы.
Диагностика
Эксперт поясняет, что диагностикой голеностопа занимается ортопед-травматолог. Врач проводит осмотр, сбор анамнеза и направляет пациента на проведение дополнительных исследований:
—рентгенография — метод первичной диагностики при травмах суставов и костей (позволяет быстро получить изображения для исключения перелома);
—ультразвуковое исследование — безопасная и безболезненная методика для оценки состояния тканей при травмах опорно-двигательного аппарата;
—МРТ голеностопного сустава позволяет получить контрастные изображения и оценить повреждения мышц, связок, сухожилий, хрящей и костного мозга. Томографическое сканирование безболезненно, а снимки МРТ голеностопа показывают не только травмирование в данной области, но и целый спектр суставных заболеваний.
Необходима дифференциальная диагностика, чтобы определить степень разрыва и очаг поражения, исключить вывих и внутрисуставной перелом. Только после полного обследования и получения клинической картины специалист назначает индивидуальную схему лечения.
Лечение растяжения связок голеностопа
Лечение растяжения связок голеностопа может включать как медикаментозную терапию, так и физиопроцедуры и хирургическое вмешательство. К препаратам от растяжения относятся противовоспалительные и обезболивающие средства.
В процессе лечения важно соблюдать покой, минимально нагружать ногу во время ходьбы. Если опухоль не проходит, постараться уменьшить нагрузку на связки, особенно в первые дни после получения травмы. Период восстановления зависит от степени травмирования и занимает от двух недель до полугода.
Исход лечения зависит от грамотной диагностики, своевременно оказанной первой помощи и правильно подобранной терапии.
Первая помощь
При повреждении связок голеностопа необходимо:
1Снять обувь (носки, колготки), обездвижить ногу и обеспечить возвышенное положение для уменьшения отека.
2Сделать холодный компресс на больное место не более чем на 15 минут (подойдет лед в полотенце или холодная грелка). Холодовые аппликации рекомендовано повторять каждые два часа. Под воздействием низких температур сосуды рефлекторно сужаются.
3Обеспечить фиксацию сустава (наложить повязку эластичным бинтом, тейпированием, ортезом) и сохранять ее до осмотра травматологом или хирургом.
4При необходимости принять обезболивающее средство (перорально или инъекционно).
Не рекомендуется делать растирания и принимать горячую ванну (душ). Нельзя опираться на пораженный сустав. Снимать фиксирующие повязки на ночь необходимо по рекомендации специалиста.
Необходима консультация с врачом, если:
—есть подозрение на смещение кости или перелом;
—боль и опухоль сохраняются после наложения холода;
—ощущается деформация сустава и гематома.
Мази
Для предотвращения развития гематомы и уменьшения отека при растяжении связок голеностопа эксперт рекомендует применять нестероидные противовоспалительные мази. Но назначить их в каждом конкретном случае может только врач.
Так, в остром периоде запрещено использовать разогревающие средства. Их рекомендуют применять спустя три-четыре дня для ускорения метаболических процессов. Для улучшения питания тканей в пораженной области ортопеды назначают пострадавшим от растяжения голеностопа местные мази с антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови).
При лечении растяжения голеностопа могут применяться и хондропротекторы (медикаменты для восстановления поврежденных суставов). Препараты этого типа:
—снимают отек и купируют воспаление;
—стимулируют обменные процессы в костной ткани;
—возвращают мягким тканям эластичность;
—ускоряют продуцирование внутрисуставной жидкости.
Использовать хондропротектор нужно только по назначению врача.
Физиопроцедуры
Елена Орлова отмечает, что пациентам, перенесшим растяжение связок голеностопа, после уменьшения воспаления и отека назначается комплекс физиотерапевтических процедур:
—магнитотерапия — воздействие переменного магнитного поля;
—электрофорез — использование переменных и импульсных токов;
—фонофорез — метод воздействия волнами ультразвука.
Благодаря физиотерапии восстановление поврежденных связок проходит быстрее. Процедуры назначаются с целью:
—болевой блокады и снятия мышечных спазмов;
—анальгезирующего и стимулирующего действия;
—улучшения кровообращения и лимфотока;
—ускорения регенеративных процессов;
—улучшения питания мягкотканных структур;
—снижения чувствительности нервных рецепторов в месте поражения.
Когда необходима операция
"Операция при растяжении голеностопа необходима при полном разрыве связки или ее отрыве от места крепления", — поясняет Елена Орлова. Как правило, она предполагает малоинвазивное вмешательство через небольшие проколы. Артроскопические методики, направленные на восстановление связок голеностопного сустава, отличаются минимальным травмированием тканей, хорошей переносимостью, а также способствуют эффективному восстановлению.
Во избежание мышечной атрофии после оперативных мероприятий разрешено приступать к разработке сустава по предложенной травматологом системе. По указанию врача необходимо использовать трость или костыли при ходьбе.
Важно строго следовать рекомендациям специалистов, чтобы не нанести вред недостаточной или избыточной активностью. Курс лечения составляется для каждого пациента индивидуально и требует коррекции после оценки уровня болевого синдрома и подвижности стопы.
Профилактика
"Профилактика растяжения голеностопа включает своевременное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и умеренную физическую активность", — отмечает эксперт.
Чтобы не допустить растяжения связок, необходимо выполнять простые профилактические меры:
—избегать падений и травм, чрезмерных нагрузок;
—выбирать удобную обувь для повседневной носки и занятий спортом;
—проводить полноценную разминку перед началом тренировок;
—выполнять комплекс упражнений для укрепления голеностопного сустава и связок.
Чтобы избежать травмирования голеностопа рекомендуется при занятиях спортом и других физических нагрузках использовать фиксатор сустава или подкладку под пятку. Это позволит предупредить растяжение связок и смещение голеностопного сустава.