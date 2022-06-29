https://ria.ru/20220629/allergiya-1799082133.html

Что делать при аллергии на солнце: симптомы, лечение и советы дерматолога

Аллергия на солнце: что делать, чем лечить, как выглядит на лице и коже

Что делать при аллергии на солнце: симптомы, лечение и советы дерматолога

Аллергия на солнце (фотодерматит) - это заболевание, которое обусловлено повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам. О том, как распознать аллергию и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:28

2022-06-29T20:28

2022-06-29T20:28

здоровье - общество

аллергия

солнце

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аллергия на солнце (фотодерматит) - это заболевание, которое обусловлено повышенной чувствительностью кожи к солнечным лучам. О том, как распознать аллергию и как она выглядит на лице, теле и руках, какие симптомы указывают на фотодерматит, а также как лечить заболевание у взрослого и ребенка - в материале РИА Новости.Аллергия на солнцеАллергия на солнце (фотодерматит) – это реакция различных систем организма на воздействие солнечных лучей. Обычно она проявляется в виде покраснения, зуда, жжения, высыпаний на коже.“Солнечные лучи сами по себе не являются аллергенами, - рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент, врач-дерматовенеролог клиники "МедикСити" Роман Редько. - Лишь при взаимодействии ультрафиолетового облучения с каким-либо веществом, находящимся на коже или в организме человека, появляются соединения, способные вызвать аллергическую реакцию. Может отмечаться генетическая предрасположенность к фотодерматитам, также они чаще начинаются в подростковом возрасте. Чем дольше человек находится на солнце без защитных кремов, тем выше повышение чувствительности кожи к солнечным лучам. Впервые можно длительно пребывать на солнце, прежде чем появится реакция, а затем достаточно совсем немного времени, чтобы вновь развилась аллергия”.Факторы риска развития фотодерматита:ПричиныФотодерматит возникает, когда солнечные лучи вступают в реакцию с каким либо веществом, находящимся на коже человека (экзогенные фотодерматиты) или в коже (эндогенные фотодерматиты).“Катализатором” аллергии на солнце могут быть:ВидыРазличают экзогенную и эндогенную форму заболевания. Наиболее распространенной разновидностью фотодерматоза является полиморфная сыпь, встречающаяся примерно у 10 % населения.Актиническое пруригоАктиническое пруриго - это хроническое заболевание, которое характеризуется аномальной реакцией на солнечный свет в виде сильного зуда кожи. При этой аллергии симптомы более интенсивные и выраженные, чем при других.Фотоаллергическая реакцияЭтот тип аллергии возникает, когда ультрафиолетовое излучение вступает в реакцию с каким-либо химическим веществом, нанесенным на кожу. Например, кремом, духами и т.д. Также существует фототоксическая аллергия, которую провоцирует прием некоторых лекарственных препаратов.Полиморфный фотодерматозПолиморфный фотодерматоз, или полиморфная сыпь характеризуется появлением высыпаний с разнообразными элементами: волдырями, покрасневшими участками, пятнами, везикулами, папулами, которые со временем проходят. Распространенность полиморфного фотодерматоза в разных странах варьирует от 3,6% до 21%, как правило, большинство случаев приходится на весенне-летний период.Солнечная крапивницаЭто довольно редкий вид аллергии на солнечные лучи, при котором на коже появляются красные зудящие волдыри (уртикарии), как при крапивнице, отмечаются зуд и болезненность. Симптомы могут проявиться практически сразу после воздействия ультрафиолета и варьироваться по степени, вплоть до анафилактического шока.СимптомыПо словам врача-дерматовенеролога, аллергия на солнце клинически протекает с появлением на открытых участках кожи ярко-розовой эритемы, волдырей.“При сильном воздействии могут образовываться даже пузыри. Сопровождается чувством жжения и зудом. Протекает с незначительным нарушением общего самочувствия в виде слабости и повышения температуры, что более характерно для подростков”, - добавил Роман Редько.Признаки фотодерматита:Как выглядитПоражение кожи при фотодерматите может выглядеть по-разному в зависимости от тяжести аллергической реакции на солнце, но у разных видов аллергии есть схожие признаки. Например, покраснение, зуд, жжение и т.д.На лицеПри аллергии на солнце лицо краснеет, покрывается сыпью, отекает, при этом возникает сильный зуд и жжение. Также могут появляться волдыри или заполненные жидкостью пузыри.На рукахНа теле аллергия на ультрафиолет проявляется так же: пораженные участки тела краснеют, покрываются элементами сыпи, которые могут сливаться между собой, образуя крупные пятна. Встречаются волдыри и пузыри с жидкостью внутри.ОсобенностиКак отметил Роман Редько, пик заболеваемости аллергией на ультрафиолет на территории России приходится на весенне-летний период.“Фотодерматит может возникнуть и во время поездки в жаркие страны, так как увеличивается время контакта с солнечными лучами. Чем ближе к экватору, тем вероятность возникновения фотодерматитов выше из-за активности солнечных лучей и близости солнца к поверхности земли”, - подчеркнул специалист.У ребенкаЧаще всего аллергия на солнце проявляется у детей с первым фототипом, для которого характерна высокая чувствительность кожи.“Фотодерматиты обычно начинаются у детей уже в более позднем возрасте, чем другие виды аллергий, - отметил эксперт. - Наиболее подвержены подростки, что связано с нестабильным гормональным фоном, а следовательно и с повышением чувствительности кожи”.У взрослыхУ взрослых развитие фотодерматита нередко связано с использованием парфюмерии и косметики, средств бытовой химии, а также употреблением некоторых лекарственных препаратов.ДиагностикаПри обнаружении необычной реакции на ультрафиолет следует обратиться к аллергологу или дерматологу. Специалист соберет анамнез, назначит спектр анализов (кровь, моча) и, по необходимости, диагностическое облучение, чтобы подтвердить, провоцирует ли появление раздражения именно воздействие солнца. Также могут потребоваться исследования для выявления аллергенов. Это помогает не только подтвердить или опровергнуть реакцию на ультрафиолет, но и исключить другие кожные болезни.Как и чем лечить аллергию на солнцеЛечение аллергии на ультрафиолет должен подбирать врач в зависимости от степени тяжести симптомов и вида фотодерматита. Больному могут назначить:Когда необходимо идти к врачуРоман Редько рассказал РИА Новости об алгоритме действий при возникновении фотодерматита:При отсутствии эффекта необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который подберет правильную терапию.Профилактика“Для профилактики фотодерматитов необходимо соблюдение правил принятия солнечных ванн с учетом особенностей конкретного организма, - посоветовал Роман Редько. - Так, время пребывания на солнце должно быть регламентировано: ограничить прием солнечных ванн следует с 11.00 до 16.00 часов. Также нужно использовать правильно подобранные солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF (больше 50). Кремы должны быть отдельными для тела и лица”.Наносить средства с SPF следует за полчаса до выхода на солнце. Перед принятием солнечных ванн не стоит пользоваться декоративной косметикой, чтобы не допустить аллергической реакции. Кроме этого, перед употреблением каких-либо лекарств нужно внимательно читать инструкцию, так как у некоторых препаратов есть побочное действие - фотосенсибилизация.

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https://ria.ru/20220417/allergiya-1783927210.html

https://ria.ru/20220304/allergiya-1776483739.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, аллергия, солнце, в мире