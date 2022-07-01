16:54 01.07.2022 (обновлено: 16:55 01.07.2022)
Чем опасна лихорадка: симптомы, лечение и советы врача
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лихорадка - это повышение температуры тела выше нормального показателя, которое, как правило, свидетельствует о наличии какого-либо заболевания. О том, в чем суть лихорадочного синдрома, его симптомы, клинические проявления и периоды, чем опасно острое повышение температуры тела - в материале РИА Новости.
Лихорадка
Лихорадка возникает в основном когда организм борется с инфекцией. При этом она считается не болезнью, а отдельным симптомомразличных заболеваний.
“Лихорадка — это неспецифическая защитная реакция организма, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Когда в него попадают какие-то чужеродные веществ, при помощи повышения температуры тела происходит денатурация белков, и микроорганизмы погибают. Организм таким образом защищается, он поднимает температуру, чтобы выжечь все чужеродные элементы, которым очень сложно существовать в среде, где высокая температура. Это может быть бактериальная, вирусная инфекция либо воздействие различных химических веществ”.
В зависимости от выраженности подъема температуры лихорадку подразделяют на:
- —субфебрильную (до 38 °C);
- —слабую (до 38,5 °C);
- —фебрильную (до 39 °C);
- —пиретическую (до 41 °C);
- —гиперпиретическую (свыше 41 °C).
Симптомы, сопровождающие лихорадку
Незначительное повышение температуры может никак не ощущаться, но если она выше 38,0 °С, возникают характерные симптомы:
- —покраснение кожи лица и тела;
- —интенсивное потоотделение, связанное с попыткой организма снизить возросшую температуру;
- —головная боль;
- —ломота в мышцах и суставах;
- —снижение аппетита;
- —учащенное дыхание;
- —сонливость, малоподвижность.
Причины
Для успешной терапии лихорадки важно понимать ее причину. Вызывать такое состояние могут:
- —бактериальная, вирусная или паразитарная инфекция;
- —травмы;
- —тепловой удар;
- —тиреотоксикоз (токсическое состояние, связанное с гиперактивностью щитовидной железы);
- —обострение хронических заболеваний (ревматоидный артрит, заболевания почек и др.)
- —инфаркт миокарда;
- —острые заболевания органов брюшной полости;
- —некоторые формы рака (например, лимфома).
Также существует лихорадка неясного генеза, когда при повышенной температуре диагноз остается неизвестным даже после обследования. Привести к такому состоянию может широкий спектр заболеваний.
Типы лихорадки
Лихорадка различается в зависимости от характера колебания суточной температуры тела.
Постоянная
При постоянной лихорадке у больного наблюдается длительное устойчивое повышение температуры тела, а ее суточные колебания не превышают 1 °C.
Ремиттирующая
Этот тип лихорадки характеризуется значительными суточными колебаниями температуры тела в пределах 1,5—2°С, однако она не снижается до нормальных значений.
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Интермиттирующая
При интермиттирующей лихорадке у больного резко значительно повышается температура тела и держится несколько часов, после чего опускается до нормального значения.
Извращенная
Для извращенной лихорадки характерно изменение суточного ритма с более высокими подъемами температуры по утрам.
Гектическая
Этот тип отличается значительным колебанием температуры (3—5°С), при этом ее подъемы характеризуется быстрым спадом и могут повторяться несколько раз в течение суток.
Неправильная
При неправильной лихорадке у больного наблюдается колебание температуры в течение суток без определенной закономерности.
Возвратная
Возвратная лихорадка характеризуется чередованием периодов повышения температуры с периодами нормальной температуры, которые длятся несколько суток.
Осложнения
Повышение температуры (в пределах от 38 до 40°С) нормально переносится пациентами, но если она поднимается выше 40 градусов, то осложнения могут быть вплоть до летального исхода.
"У детей иногда бывают судороги при температуре 39°С, что может приводить к нарушениям центральной и сердечно-сосудистой системы, — отметил Андрей Кондрахин. — Это опасное состояние, поэтому мы снижаем температуру, если она критически высокая. Повышенная температура является колоссальной нагрузкой на ЦНС, также у человека может развиться аритмия, что тоже негативно сказывается на организме. Нарушается электролитный обмен, так как вода выпаривается из организма, при этом появляется, скажем так, большое количество элементов, которые влияют на сердце. Например, калий может повыситься и вызвать аритмию"
Женщина ухаживает за больным ребенком
По словам экспертов, в целом температура оказывает многокомпонентное влияние на организм. В период лихорадки перестают нормально формироваться клетки, замедляются процессы метаболизма. Это связано с тем, что силы организма брошены на избавление от инородного агента, нарушившего полноценную работу всех органов и систем.
Когда обращаться к врачу
Любое повышение температуры тела выше 37 градусов — это уже повод для обращения ко врачу.
“Даже если температура 37,1 и держится она несколько дней, все равно нужно обратить на это внимание. Возможно есть проблемы с иммунитетом, либо температура не повышается дальше, потому что инфекция по каким-то причинам перестала развиваться, но полностью побороть заражение у организма не хватает сил. Также может быть, что лихорадка заглушалась лекарственными препаратами, в которых есть жаропонижающие вещества”, — отметил кандидат медицинских наук.
Мужчина на приеме у врача
Диагностика
Для диагностики лихорадки используется термометр, который бывает ртутным или электронным. Время измерения для ртутного термометра составляет от 6 до 10 минут, а электронный нужно держать еще две-три минуты после звукового сигнала.
Лечение
Как отметил Андрей Кондрахин, лечить температуру — это, по большому счету, устранять симптом какого-либо заболевания.
“Терапия лихорадки происходит, когда установлена болезнь. К примеру, при лечении бактериальной инфекции антибиотики оправданы, а при вирусной инфекции такие лекарства применять не рекомендуется, потому что никакой пользы не будет. Поэтому правильно подобранное лечение приведет и к снижению температуры тоже. При этом также применяются жаропонижающие препараты”, — рассказал специалист.
Помимо приема лекарств необходимо соблюдать постельный режим, пить достаточно жидкости, употреблять легкоусвояемую пищу и регулярно измерять температуру (примерно раз в четыре часа).
Пациент на приеме у врача
Фармакотерапия
При лечении повышенной температуры применяются жаропонижающие препараты, которые бывают в форме таблеток, жидкого сиропа или порошка. В зависимости от заболевания врач может назначить противовирусные и противовоспалительные лекарства, антибиотики и т.д.
Народные средства
При лихорадке нельзя заниматься самолечением, иначе можно только усугубить состояние и навредить здоровью. При повышении температуры важно обратиться за медицинской помощью, врач назначит правильную терапию исходя из диагноза. Чтобы помочь организму быстрее справиться с недугом, необходимо обильное питье и постельный режим.
Прогноз
При своевременном и правильном лечении лихорадка проходит достаточно быстро и не вызывает осложнений.
“Мы все так или иначе перенесли лихорадку. Это защитная реакция организма, которая помогает нам выжить. Однако у нее есть и вторая сторона. Если она переносится очень тяжело, температура тела поднимается выше 40 градусов, то есть опасность для организма”, - подчеркнул специалист.
Из последствий человек может столкнуться с нарушениями работы ЦНС и сердечно-сосудистой системы, в худшем случае слишком высокая температура способна привести к летальному исходу.
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Профилактика
По словам эксперта, если у человека развивается лихорадка, самое главное - понимать причину, чтобы исключить такой симптом в будущем.
“В целом, профилактика заключается в том, чтобы предохраниться от попадания в него вредных микроорганизмов. Для этого следует, например, избегать мест, где болеют люди, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Маска, перчатки, санитайзер - это средства профилактики, о которых мы говорили еще в начале пандемии коронавируса. Также важно соблюдать гигиену рук, при авитаминозах можно принимать витамины, но, кроме этого, рацион должен быть полноценным и содержать овощи и фрукты. Немалую роль играет и сон. В общем, для профилактики лихорадки необходимо вести здоровый образ жизни: никаких алкогольных напитков, курения - это все может перегрузить иммунную систему”, - отметил Андрей Кондрахин.