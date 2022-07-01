https://ria.ru/20220701/likhoradka-1799634462.html

Чем опасна лихорадка: симптомы, лечение и советы врача

Лихорадка: симптомы, острые периоды, диагностика заболевания и лечение

Чем опасна лихорадка: симптомы, лечение и советы врача

Лихорадка - это повышение температуры тела выше нормального показателя, которое, как правило, свидетельствует о наличии какого-либо заболевания. О том, в чем... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:54

2022-07-01T16:54

2022-07-01T16:55

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Лихорадка - это повышение температуры тела выше нормального показателя, которое, как правило, свидетельствует о наличии какого-либо заболевания. О том, в чем суть лихорадочного синдрома, его симптомы, клинические проявления и периоды, чем опасно острое повышение температуры тела - в материале РИА Новости.ЛихорадкаЛихорадка возникает в основном когда организм борется с инфекцией. При этом она считается не болезнью, а отдельным симптомомразличных заболеваний.“Лихорадка — это неспецифическая защитная реакция организма, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Когда в него попадают какие-то чужеродные веществ, при помощи повышения температуры тела происходит денатурация белков, и микроорганизмы погибают. Организм таким образом защищается, он поднимает температуру, чтобы выжечь все чужеродные элементы, которым очень сложно существовать в среде, где высокая температура. Это может быть бактериальная, вирусная инфекция либо воздействие различных химических веществ”.В зависимости от выраженности подъема температуры лихорадку подразделяют на:Симптомы, сопровождающие лихорадкуНезначительное повышение температуры может никак не ощущаться, но если она выше 38,0 °С, возникают характерные симптомы:ПричиныДля успешной терапии лихорадки важно понимать ее причину. Вызывать такое состояние могут:Также существует лихорадка неясного генеза, когда при повышенной температуре диагноз остается неизвестным даже после обследования. Привести к такому состоянию может широкий спектр заболеваний.Типы лихорадкиЛихорадка различается в зависимости от характера колебания суточной температуры тела.ПостояннаяПри постоянной лихорадке у больного наблюдается длительное устойчивое повышение температуры тела, а ее суточные колебания не превышают 1 °C.РемиттирующаяЭтот тип лихорадки характеризуется значительными суточными колебаниями температуры тела в пределах 1,5—2°С, однако она не снижается до нормальных значений.ИнтермиттирующаяПри интермиттирующей лихорадке у больного резко значительно повышается температура тела и держится несколько часов, после чего опускается до нормального значения.ИзвращеннаяДля извращенной лихорадки характерно изменение суточного ритма с более высокими подъемами температуры по утрам.ГектическаяЭтот тип отличается значительным колебанием температуры (3—5°С), при этом ее подъемы характеризуется быстрым спадом и могут повторяться несколько раз в течение суток.НеправильнаяПри неправильной лихорадке у больного наблюдается колебание температуры в течение суток без определенной закономерности.ВозвратнаяВозвратная лихорадка характеризуется чередованием периодов повышения температуры с периодами нормальной температуры, которые длятся несколько суток.ОсложненияПовышение температуры (в пределах от 38 до 40°С) нормально переносится пациентами, но если она поднимается выше 40 градусов, то осложнения могут быть вплоть до летального исхода."У детей иногда бывают судороги при температуре 39°С, что может приводить к нарушениям центральной и сердечно-сосудистой системы, — отметил Андрей Кондрахин. — Это опасное состояние, поэтому мы снижаем температуру, если она критически высокая. Повышенная температура является колоссальной нагрузкой на ЦНС, также у человека может развиться аритмия, что тоже негативно сказывается на организме. Нарушается электролитный обмен, так как вода выпаривается из организма, при этом появляется, скажем так, большое количество элементов, которые влияют на сердце. Например, калий может повыситься и вызвать аритмию"По словам экспертов, в целом температура оказывает многокомпонентное влияние на организм. В период лихорадки перестают нормально формироваться клетки, замедляются процессы метаболизма. Это связано с тем, что силы организма брошены на избавление от инородного агента, нарушившего полноценную работу всех органов и систем.Когда обращаться к врачуЛюбое повышение температуры тела выше 37 градусов — это уже повод для обращения ко врачу.“Даже если температура 37,1 и держится она несколько дней, все равно нужно обратить на это внимание. Возможно есть проблемы с иммунитетом, либо температура не повышается дальше, потому что инфекция по каким-то причинам перестала развиваться, но полностью побороть заражение у организма не хватает сил. Также может быть, что лихорадка заглушалась лекарственными препаратами, в которых есть жаропонижающие вещества”, — отметил кандидат медицинских наук.ДиагностикаДля диагностики лихорадки используется термометр, который бывает ртутным или электронным. Время измерения для ртутного термометра составляет от 6 до 10 минут, а электронный нужно держать еще две-три минуты после звукового сигнала.ЛечениеКак отметил Андрей Кондрахин, лечить температуру — это, по большому счету, устранять симптом какого-либо заболевания.Помимо приема лекарств необходимо соблюдать постельный режим, пить достаточно жидкости, употреблять легкоусвояемую пищу и регулярно измерять температуру (примерно раз в четыре часа).ФармакотерапияПри лечении повышенной температуры применяются жаропонижающие препараты, которые бывают в форме таблеток, жидкого сиропа или порошка. В зависимости от заболевания врач может назначить противовирусные и противовоспалительные лекарства, антибиотики и т.д.Народные средстваПри лихорадке нельзя заниматься самолечением, иначе можно только усугубить состояние и навредить здоровью. При повышении температуры важно обратиться за медицинской помощью, врач назначит правильную терапию исходя из диагноза. Чтобы помочь организму быстрее справиться с недугом, необходимо обильное питье и постельный режим.ПрогнозПри своевременном и правильном лечении лихорадка проходит достаточно быстро и не вызывает осложнений.Из последствий человек может столкнуться с нарушениями работы ЦНС и сердечно-сосудистой системы, в худшем случае слишком высокая температура способна привести к летальному исходу.ПрофилактикаПо словам эксперта, если у человека развивается лихорадка, самое главное - понимать причину, чтобы исключить такой симптом в будущем.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, в мире, врачи, лихорадка