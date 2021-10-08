https://ria.ru/20211008/psoriaz-1753757116.html

Чем опасен псориаз: врач рассказал о причинах и лечении болезни

Псориаз: лечение, фото, симптомы и причины появления

Чем опасен псориаз: врач рассказал о причинах и лечении болезни

Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, которое проявляется в виде светло-розовых или красных пятен на теле. О том, каковы причины его... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T21:00

2021-10-08T21:00

2021-10-08T22:29

здоровье - общество

здоровье

псориаз

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Псориаз — это хроническое аутоиммунное заболевание кожи, которое проявляется в виде светло-розовых или красных пятен на теле. О том, каковы причины его возникновения, передается ли оно контактным путем, какие методы лечения наиболее эффективны, описание симптомов с фото — в материале РИА НовостиО псориазе"Псориаз — хроническое заболевание мультифакториальной природы (это значит, что оно развивается при неблагоприятном стечении ряда факторов), — рассказал РИА Новости Максим Максимов, врач-дерматовенеролог, уролог-андролог клиники "МедикСити", заместитель главного врача по лечебной работе. — Часто оно даже характеризуется патологическими изменениями в опорно-двигательном аппарате".Болезнь поражает кожные покровы, на которых образуются красные, чрезмерно сухие, приподнятые над поверхностью кожи пятна — так называемые папулы, которые сливаются между собой, образуя бляшки. Псориаз связан с повышенным риском псориатического артрита, лимфом, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Крона и депрессии. Псориатический артрит поражает до 30 процентов людей, страдающих этим недугом.Причины заболеванияПо словам врача-дерматовенеролога, причины, почему возникает заболевание, точно не известны:"Однако в развитии псориаза играют роль наследственная предрасположенность, изменения со стороны нервной, эндокринной, иммунной систем. Также есть факторы, которые могут спровоцировать данное заболевание. Например, хронические инфекции, психоэмоциональное перенапряжение, употребление алкоголя и токсических веществ", — пояснил эксперт.Заболеваемость псориазом зависит также от возраста, региона и этнической принадлежности. Считается, что за эти различия ответственна комбинация экологических и генетических факторов.Согласно исследованию медико-генетического центра Genotek, каждый третий россиянин имеет генетическую склонность к псориазу. Основной генетической причиной псориаза считается ген HLA-C, расположенный в области главного комплекса гистосовместимости (MHC) на шестой хромосоме. Этот ген необходим для распознавания своих и чужих клеток. Мутации в нем могут приводить к нарушению этой функции и атаке иммунной системы на собственные клетки кожи."Около 31,1 процента участников исследования имеют хотя бы один вариант гена HLA-С, повышающий риск псориаза в три-пять раз... Псориаз является хроническим воспалительным заболеванием кожи. В России им болеют от одного до пяти процентов населения. Это заболевание, в котором большую роль играет наследственность — вклад генетики в псориаз около 66 процентов. Этому заболеванию в большей степени подвержены взрослые. Кроме того, известно, что к факторам риска относятся стрептококковые инфекции, курение, ожирение и стресс", — отмечается в документе.К факторам риска развития болезни относят:Мужчины и женщины страдают заболеванием с одинаковой частотой. Оно может начаться в любом возрасте, хотя чаще всего впервые появляется в возрасте от 15 до 25 лет. Примерно треть людей с псориазом сообщают о том, что им диагностировали болезнь до 20 лет.СимптоматикаСимптомы болезни имеют разную степень интенсивности в зависимости от стадии.Для псориаза характерны:Хотя бляшки появляются в разных местах на теле, существует их типичная локализация: локти и колени, крестец и поясница. Часто поражается волосистая часть головы. Подобный тип называется себорейным псориазом. Если бляшки образовались на сгибательных поверхностях и складках кожи (это могут быть внутренняя поверхность локтевых и коленных суставов, области паха и подмышек, область под грудью), в таком случае у человека обратный псориаз. При такой форме болезни пятна будут гладкими, без чешуек. Когда поражаются ладони, кожа в этих местах грубеет, покрывается трещинами и шелушится.Отличительным признаком патологии является псориатическая триада, или триада Ауспитца. Это совокупность уникальных признаков заболевания, на основании которых врачу легче поставить диагноз. Она включает в себя три феномена:ВидыСуществует восемь видов псориаза, которые отличаются по характеру проявлений и внешнему виду образований на коже.Обыкновенный псориаз"Псориаз обыкновенный (вульгарный псориаз) — при такой форме появляются высыпания (папулы) красно-розового, иногда насыщенно-красного цвета, а на их поверхности — чешуйки бело-серого цвета, — объяснил врач. — Размеры высыпаний могут быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. При данной форме псориаза высыпания могут локализоваться на коже туловища, верхних и нижних конечностей, головы".Такой вид болезни встречается чаще всего — у 80 процентов пациентов. По мере развития патологии высыпания постепенно сливаются в бляшки различной формы и размеров.Эритродермический псориазПсориатическая эритродермия (эритродермический псориаз) включает воспаление и шелушение кожи, которое часто охватывает более 90 процентов поверхности тела. Это может сопровождаться сильной сухостью, зудом, отеком и болью. Такой вид может развиться от любого типа псориаза. Часто является результатом резкой отмены системных глюкокортикоидов. Также может быть спровоцирован алкоголем, нервно-психическим стрессом, инфекциями (в частности, простудными заболеваниями). Эта форма псориаза может быть фатальной, поскольку сильное воспаление и отшелушивание нарушают способность организма регулировать температуру и выполнять барьерные функции кожи.Пустулезный псориазПустулезный псориаз проявляется в виде выпуклостей, заполненных неинфекционным гноем (пустулами). Кожа под ними и вокруг красная и нежная. Пустулезный псориаз может быть локализованным или более распространенным по всем частям тела. Первый включает ладонно-подошвенный пустулезный псориаз и континуальный акродерматит Галлопо. Обе формы локализуются на руках и ногах.Обратный псориазПсориаз сгибательных поверхностей, или "обратный псориаз", также известный как псориаз изгиба, проявляется в виде гладких воспаленных участков кожи. Пятна часто поражают кожные складки, особенно вокруг гениталий (между бедром и пахом), под мышками, в кожных складках большого живота (известный как панникулит), в межъягодичной щели, под грудью и так далее. Считается, что травмы и инфекции играют определенную роль в развитии этой атипичной формы псориаза.Каплевидный псориазПо словам Максима Максимова, при каплевидном псориазе цвет высыпаний такой же, как и при обыкновенном, но они, как правило, небольших размеров — два-четыре миллиметра. Они могут локализоваться также на коже туловища, верхних и нижних конечностях.Сами высыпания выглядят как капли и немного возвышаются над поверхностью кожи.Каплевидный псориаз часто впервые развивается или обостряется после стрептококковой инфекции, в типичных случаях — после стрептококковой ангины или стрептококкового фарингита.Артропатический псориазАртропатический псориаз иначе называется псориатическим артритом. Это форма хронического воспалительного артрита, клинические проявления которого сильно различаются и часто возникают в сочетании с псориазом кожи и ногтей. Воспаление суставов и окружающей соединительной ткани чаще всего поражает пальцы рук и ног, что может привести к сильной отечности. Псориатический артрит также может негативно воздействовать на бедра, колени, позвоночник (спондилит) и крестцово-подвздошный сустав (сакроилеит). Около 30 процентов людей с псориазом сталкиваются псориатическим артритом. Кожные проявления болезни обычно возникают до артритических симптомов примерно в 75 процентах случаев. Именно поэтому важна ранняя диагностика заболевания и его лечение — следует сразу обратиться ко врачу.ОниходистрофияПсориаз ногтей, или псориатическая ониходистрофия, характеризуется изменениями внешнего вида ногтей. Такой вид болезни встречается у 40-45 процентов людей с псориазом и у 80-90 процентов тех, кто страдает псориатическим артритом. Эти изменения могут включать в себя любую комбинацию изменения цвета ногтей и ногтевого ложа (пожелтение, побеление или посерение), появления на ногтях и под ногтями точек, пятен, поперечных линий, утолщения кожи под ногтями и вокруг них, а также расслоения и утолщения, есть вероятность полной утраты ногтей (онихолизис) или развития повышенной ломкости.Псориаз полости ртаПсориаз во рту встречается очень редко, в отличие от красного плоского лишая, другого распространенного папулосквамозного заболевания, которое обычно поражает как кожу, так и ротовую полость. Когда псориаз поражает слизистую оболочку рта, он может протекать бессимптомно или проявляться в виде белых или серо-желтых бляшек. Трещины на языке часто встречаются у людей с псориазом полости рта и, как сообщается, проявляются у 6,5—20 процентов людей с псориазом, поражающим кожные покровы.СтадииБолезнь включает три стадии: прогрессирующую, стационарную и регрессирующую.ПрогрессирующаяЭтот этап характеризуется появлением на коже большого количества узелковых высыпаний, которые постепенно распространяются и на другие участки тела, а также увеличиваются в размере. Пораженные места вызывают дискомфорт и сильный зуд. Если бляшки мокнут, то есть риск присоединения инфекции.СтационарнаяВо время стационарной стадии новые бляшки не образуются, а старые не проходят. Наоборот, они начинают покрываться корочкой или чешуйками.РегрессирующаяНа регрессирующей стадии количество бляшек начинает сокращаться, они могут и вовсе пройти, оставляя на коже слегка пигментированные пятна. Важно учитывать, что этот этап — не полное выздоровление. Псориаз может опять появиться, особенно, если не получать лечение и вести нездоровый образ жизни.Диагностика заболеванияК врачу нужно обращаться при первых признаках заболевания. Характерными чертами для псориаза являются чешуйчатые, эритематозные бляшки, папулы или участки кожи, которые могут вызывать боль и зуд, — они отличаются от экземы отсутствием волдырей. Для постановки диагноза обычно не требуется специальных анализов крови или диагностических процедур. При необходимости врач может сделать соскобы с пораженного участка. Если псориаз прогрессирует или протекает тяжело, могут быть обнаружены отклонения в анализах крови, подтверждающие наличие активного воспалительного, аутоиммунного, ревматического процесса, а также эндокринные и биохимические нарушения. Болезнь можно спутать с другими заболеваниями эпидермиса. Например, с дискоидным дерматитом, экземой и так далее.Лечение"Лечение псориаза зависит от формы, стадии, характера высыпаний, также учитываются факторы, из-за которых могло произойти обострение псориаза, — сообщил врач-дерматовенеролог Максим Максимов. — Это применение гипосенсибилизирующих средств, антигистаминных препаратов и других лекарств. Успешно применяется ПУВА-терапия, при которой на кожу идет комбинированное воздействие фотоактивных веществ и ультрафиолетового излучения".Местное лечениеМестное лечение подразумевает нанесение на пораженные участки различных мазей, которые уменьшают неприятные ощущения. Выбор таких лекарств разнообразен, но препарат должен выбирать только доктор.Системная терапияДля лечения псориаза могут использоваться такие препараты как ретиноиды, иммуносупрессоры (средства, подавляющие иммунный ответ организма), стероиды и препараты витамина D3. У них есть много побочных эффектов, поэтому нельзя принимать такие лекарства бесконтрольно. Также отмечается высокая эффективность лечения псориаза моноклональными антителами. Они избирательно воздействуют на мишени, ответственные за развитие болезни.ФизиотерапияПри псориазе используются такие методы аппаратной физиотерапии, как:ОзонотерапияНередко применяется озонотерапия. Она обладает обезболивающим эффектом, а также цитостатическим и иммуномодулирующим.ПрофилактикаДля профилактики псориаза необходимо вести здоровый образ жизнь, исключить из рациона алкогольные напитки, а также жареное, соленое, жирное и питаться сбалансированно. Важно правильно ухаживать за кожей: жесткие мочалки нужно заменить мягкой губкой или хлопчатобумажной тканью, а обычное мыло — pH-нейтральным средством. После водных процедур кожу нельзя тереть полотенцем — нужно ее аккуратно промокать. Лучше носить одежду, сшитую из натуральных тканей и подходящую по размеру. Кроме этого, следует избегать сильного стресса.

https://ria.ru/20200205/1564267350.html

https://ria.ru/20210726/dermatologiya-1742841208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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