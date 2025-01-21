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Красные пятна на теле: чем опасны и когда обращаться к врачу

Красные пятна на теле: причины появления, что делать, диагностика, лечение

Красные пятна на теле: чем опасны и когда обращаться к врачу

Причины, по которым на теле человека внезапно появились красные пятна, могут быть разными. Такие пятна могут зудеть и чесаться, а могут не доставлять человеку... РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Причины, по которым на теле человека внезапно появились красные пятна, могут быть разными. Такие пятна могут зудеть и чесаться, а могут не доставлять человеку никакого дискомфорта. Почему кожа покрывается красными пятнами, какие виды высыпаний существуют (с фото), на какие заболевания это может указывать и что делать с проблемой, – в материале РИА Новости.Красные пятна на телеКрасные пятна могут появиться и у ребенка, и у взрослого независимо от пола. Они отличаются по внешнему виду и зачастую являются либо безобидной реакцией на внешние раздражители, либо симптомом конкретного заболевания. В любом случае появление красных пятен должно насторожить и стать поводом скорейшего обращения к врачу.Виды красных пятенВ зависимости от первопричины, пятна отличаются по своему проявлению и внешним признакам. Не нужно пытаться разобраться в видах и возможных причинах появления пятен самостоятельно. Правильный диагноз поставит только специалист.Выделяют следующие виды красных пятен, которые различаются размером, формой, интенсивностью окраса и другими характеристиками:ПричиныСуществует множество заболеваний и состояний организма, при которых одним из симптомов являются красные пятна. Они имеют различный патогенез и по-своему опасны для человека.Отрубевидный лишайЕго еще называют разноцветным или цветным. Это инфекционное заболевание, которое поражает верхние слои кожи. Такой лишай не заразен, не считается слишком опасным и не приводит к тяжелым осложнениям. Причинами заболевания могут стать:“Пятна при отрубевидном лишае имеют коричневый оттенок и мелкие чешуйки на поверхности. Лишай – грибковая инфекция, поэтому для лечения используются антибиотики в форме кремов и мазей. В сложных случаях требуются системные антигрибковые препараты. Дополнительно применяют иммуномодуляторы и лекарства для нормализации гормонального фона. Для профилактики рецидивов следует избегать перегрева, травматизации кожи грубыми скрабами и пилингами, выбирать одежду из натуральных тканей и тщательно соблюдать гигиену”, – говорит врач-косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Анна Есина.ЭритемаЭто покраснение участков кожи, вызванное расширением капиллярной сетки и активизацией кровообращения. Эритема может проявиться после эмоциональных волнений и физических нагрузок, а также после массажа и косметологических процедур – в этих случаях пятна, как правило, крупные, не требуют специального лечения и проходят самостоятельно."Узловая эритема характеризуется образованием ярко-красных болезненных узлов внутри кожи, поверхность их гиперемированная, образуются отеки. Локализация в основном на нижних конечностях. Сама по себе сыпь болезненная, может сопровождаться лихорадкой. Узлы бесследно проходят спустя три недели без язв", – дополнил Валентин Шишкин, семейный врач.Коревая краснухаЭто острая вирусная инфекция, одним из проявлений которой является сыпь из красных мелких пятен. Эксперт отметил, что их размер 5–10 мм, они не возвышаются над уровнем кожи, не зудят и не сливаются между собой. Появляются одномоментно, обычно на второй-третий день заболевания. Бледные, неяркие, локализуются в основном на лице, ягодицах и сгибах локтей и коленей.СкарлатинаЭто острое инфекционное заболевание, которое сопровождается мелкими (1-2 мм) красными пятнами. По словам Валентина Шишкина, при вдавливании шпателем сыпь становится более яркой. Пятна не сливаются, не зудят и возвышается над уровнем кожи. Появляются одномоментно на второй-третий день заболевания, локализуются на сгибательных поверхностях конечностей, а также могут быть на ладонях и подошве стоп. Кожа на фоне этой сыпи покрасневшая, после разрешения начинается пластинчатое шелушение, особенно ярко оно заметно на ладонях и стопах. То есть кожа практически слезает пластами.Ветряная оспаЭто также инфекционное заболевание, которое начинается с красных пятен размером до 10 мм. Впоследствии в центре пятен появляются пузырьки с прозрачным содержимым, которые через несколько дней покрываются корочками. Они в итоге отваливаются и, как правило, не оставляют следов на коже. В частных случаях и/или при расчесывании пузырьков после ветрянки могут остаться небольшие рубцы.Другие инфекционные заболеванияПоявление красных пятен на коже могут вызывать и другие инфекционные заболевания. Например, красноватая сыпь на животе и груди (реже – на руках и ногах) появляется на вторую неделю болезни при брюшном тифе.Сыпь розового цвета покрывает тело при внезапной экзантеме. Это заболевание встречается у детей раннего возраста и вызвано проникновением в организм вируса герпеса человека шестого типа. Красная сыпь на теле может появляться и при инфекционном мононуклеозе, который также возникает на фоне первичного заражения вирусом герпеса, правда, на этот раз четвертого типа (также известного как вирус Эпштейна - Барр).Стригущий лишайОн вызывается грибком рода Microsporum и является заразным. При этом носителями могут быть как животные, так и люди."Стригущий лишай, как правило, появляется на участках кожи, которые контактировали с предполагаемым заразителем, также он нередко поражает волосистую часть головы и ногти. Характеризуется округлыми или овальными красными пятнами. Они четко очерчены за счет гиперемированного валика, присутствуют мелкие пузырьки и корочки. Центральная часть обычно бледнее и шелушится, очаги нередко сливаются в фигуры различных очертаний, зуд отсутствует или незначителен, при локализации очагов в области бровей, нижней губы и подбородка они обычно мелкие, шелушащиеся", – дополнил эксперт.Розовый лишай ЖибераИначе его называют розеолой шелушащейся. Точные причины появления заболевания неизвестны, но вероятность его возникновения повышается при ослабленном из-за иммунитете. Как отмечает Валентин Шишкин, розовый лишай характеризуется появлением яркой, овальной и слегка приподнятой над уровнем кожи бляшки размером до 5 см, которая локализуется, как правило, на туловище. Ее центр может шелушиться.Через одну-две недели вокруг материнской бляшки появляются множественные отечные пятна розоватого цвета, диаметром до 3 см. Высыпания появляются не одновременно. Элементы сыпи начинают разрешаться с центральной части, которая изменяет цвет, пигментируется в яркие тона и отшелушивается. Может быть легкий зуд, усиливающийся при лечении антисептическими препаратами и противогрибковыми средствами.ЭкземаИногда ее называют мокнущим лишаем. Это хроническое или острое воспалительное неинфекционное заболевание. В самом начале появляются пятна светло-красного цвета, которые сопровождаются сильным зудом. Некоторое время спустя возникают мокнущие пузырьки, которые быстро вскрываются и сменяются корочками и сильным шелушением.ГельминтозыПаразиты, находясь в организме человека, выделяют различные токсичные вещества. Реакцией на них становятся красные пятна, которые отличаются в зависимости от степени интоксикации. На начальной стадии гельминтоза это мелкие высыпания, сопровождающиеся сильным зудом. По мере развития заболевания пятна становятся гнойными фурункулами.ФотодерматитФотодерматит – это следствие повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовым лучам. Он проявляется покраснением, пятнами по всему телу, которые сопровождаются зудом, а иногда жжением и появлением волдырей. Фотодерматит может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом, к примеру, системной красной волчанки.ПсориазЭто заболевание имеет аутоиммунное происхождение и является одним из самых распространенных дерматологических болезней. Псориаз характеризуется небольшими бледно-красными пятнами с гладкой поверхностью. Спустя какое-то время после появления они покрываются белыми чешуйками, в дальнейшем пятна сливаются, образовывая бляшки разного размера.Атопический дерматитВоспалительное заболевание кожи, которое не имеет определенной причины. Его возникновению способствует целый комплекс различных факторов, как генетических, так и внешних. Сопровождается высыпаниями и шелушением, может осложняться сильным зудом.АллергияКрасные пятна нередко появляются из-за аллергической реакции. Они различаются по внешнему виду и, как правило, сопровождаются дополнительными симптомами: отечностью, зудом, слабостью и ознобом. Пятна появляются практически сразу после употребления аллергена в пищу или использования косметических средств. Также иногда такие пятна возникают при низких температурах – такое заболевание называют холодовой аллергией. Пятна проходят сразу после устранения причины аллергии.ГипергидрозЭто функциональное нарушение системы потоотделения, характеризующееся обильным потом. При таком заболевании могут появиться покраснения на подмышках, которые сопровождаются неприятным запахом. Как правило, состояние улучшается при соблюдении всех правил личной гигиены и использовании специальных дезодорантов, которые позволяют нормализовать потоотделение.Эмоциональные переживанияНередко красные пятна появляются на шее и лице из-за нарушений в работе сердечно-сосудистой и нервной системы, а также из-за психологических расстройств. К тому же они могут стать следствием хронического недосыпа, эмоциональных перегрузок, депрессии, раздражительности, агрессии и т.д. Как правило, такое проявление временное, иногда может сопровождаться зудом.СимптомыТак как причин появления красных пятен существует слишком много, симптоматика также отличается. К примеру, при аллергии они могут сопровождаться зудом, а внешне напоминают укусы насекомых, а при псориазе похожи на бляшки и со временем могут сливаться в более крупные пятна.Осложнения и последствияТак как появление пятен на коже – лишь один из симптомов различных патологий, то несвоевременная диагностика и отсутствие необходимого лечения может нанести существенный вид здоровью. Именно по этой причине при появлении любых высыпаний на теле лучше проконсультироваться с врачом, чтобы своевременно выявить их причину и свести к минимуму риск возможных осложнений.При некоторых заболеваниях (например, ветряной оспе) на месте пятен могут оставаться небольшие шрамы.“Не все пятна на коже являются безобидным косметическим дефектом. Если они не проходят сами после применения успокаивающих и восстанавливающих кремов или в ходе лечения сопутствующего заболевания, необходимо выяснить причину покраснения кожи. Наиболее опасным недугом с подобным симптомом является рак кожи. Он может выглядеть как поверхностная эрозия, уплотнение или бляшка. Чтобы не упустить злокачественных изменений кожи, необходимо обращать внимание на любые пятна”, – предупреждает Анна Есина.Когда обращаться к врачуНесмотря на то, что появление красных пятен не всегда сопровождается настораживающими симптомами и они могут не приносить дискомфорта, важно провести диагностику в любом случае. Особенно нельзя медлить с посещением врача, если присутствуют следующие проявления:К какому врачу обращатьсяКак правило, при появлении любых высыпаний на коже человеку рекомендовано обратиться за консультацией к врачу-дерматологу. Специалист проведет визуальный осмотр и необходимые исследования, соберет анамнез (историю заболевания) и, при необходимости, направит пациента к другим врачам.Диагностика заболеванияСначала врач собирает анамнез, далее он может направить на сдачу анализов крови и мочи, соскобы, вирусологические, микроскопические и серологические тесты. Также в некоторых случаях применяются инструментальные методы: УЗИ, ЭКГ и другие.Подробная и всесторонняя диагностика необходима для постановки диагноза и эффективного лечения.ЛечениеЛечение красных пятен может быть как консервативным, так и радикальным. К первым методам относятся местные процедуры, прием лекарственных средств и физиопроцедуры. Радикальные методы включают в себя криохирургию, электрокоагуляцию или мягкое лазерное облучение. Такие процедуры используются только в случаях, когда консервативное лечение не дало результатов или необходимо устранить последствия в виде косметологических дефектов.ПрофилактикаОбщей профилактики красных пятен не существует, так как сложно предсказать, по какой именно причине они проявятся. Можно придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы снизить вероятность их возникновения:Рекомендации врачей“Любые образования на коже требуют внимания. При появлении красных пятен, которые сохраняются на протяжении нескольких дней, следует обратиться к врачу-дерматологу для диагностики. Насторожить должны жжение или зуд, необычная форма, шелушение. Если размер пятен или их количество увеличивается, места их локализации болезненны, отечны или мокнут, необходимо обратиться за медицинской помощью. Самостоятельное лечение высыпаний на коже не только неэффективно, но и опасно. Не зная точного диагноза, невозможно подобрать действенную терапию. Красные пятна могут быть признаками серьезных заболеваний. При попытках самолечения может быть упущено время, что часто приводит к осложнениям”, – предупреждает Анна Есина.

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https://ria.ru/20240717/vrach-1960148262.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, кожа, аллергия, лишай