Нейтрофилы в крови: что это такое, о чем говорит отклонение от нормы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Один из важных показателей анализа крови - количество нейтрофилов, которые при различных патологиях могут быть повышены или понижены. Что представляют собой нейтрофилы, чем они отличаются от лимфоцитов, какие показатели нормы существуют для ребенка и взрослого человека - в материале РИА Новости.
Нейтрофилы в крови
Количество нейтрофилов - один из показателей, который отражается в результатах анализа крови. Они являются частью так называемой лейкоцитарной формулы, ведь нейтрофилы - это разновидность лейкоцитов.
Нейтрофилы - это самая многочисленная группа лейкоцитов, которые образуются в костном мозге. Обозначаются они латинскими буквами NEU или NEUT, а их количество высчитывается как в относительном (в виде процентов), так и в абсолютном (количество клеток на определенный объем крови) значении. Нейтрофилы принято делить на две большие группы. Первая - это еще не успевшие окончательно созреть клетки, например, палочкоядерные нейтрофилы. Вторая группа - сегментоядерные нейтрофилы, которая являются уже зрелыми клетками. Как правило, именно последние играют ведущую роль в процессе борьбы с попавшими в организм чужеродными (и потенциально представляющими опасность) биологическими агентами.
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За что отвечают
Именно зрелые, то есть сегментоядерные, нейтрофилы лучше всего справляются со своей главной функцией - давать отпор опасным для здоровья человека микробам и вирусам. Как и все виды лейкоцитов, данный вид клеток фактически отвечает за работоспособность иммунитета человека.
Обнаружив в крови попавшие туда различными путями патогены, нейтрофилы стремятся поглотить и переработать их, после чего сами погибают. Этот процесс называется “фагоцитоз”.
Причины
Число нейтрофилов в крови, а также их процентное содержание в общем количестве лейкоцитов может повышаться или понижаться из-за различных причин.
Так, повышенный уровень нейтрофилов называется нейтрофилез. Как правило, о нем идет речь в том случае, если абсолютное количество нейтрофилов превышает показатель в 8-10Х10⁹/л, а относительное составляет от 75% от общего числа лейкоцитов и выше.
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“Повышенный уровень нейтрофилов часто наблюдается при бактериальных инфекциях (например, при ангине). Он же может сопровождать хирургические патологии (среди них - острый аппендицит), глистные или прочие паразитарные инвазии, проблемы с почками или суставами, онкологические заболевания, серьезные отравления токсичными веществами и другие недуги”, - говорит врач общей практики, гастроэнтеролог Юлия Оковитая.
Существуют и другие причины, не связанные с каким-либо заболеванием, но тем не менее способные вызвать повышение уровня нейтрофилов. Это может происходить на фоне стресса, после еды или чересчур интенсивных физических нагрузок. Вдобавок незначительное повышение нейтрофилов может наблюдаться у женщин во время беременности.
В свою очередь снижение уровня нейтрофилов (данное явление также носит название нейтропения) характерно для отдельных серьезных вирусных инфекций (среди них, например, мононуклеоз). Также оно может наблюдаться при серьезной аллергии, патологиях костного мозга, при радиоактивном облучении или химиотерапии или, например, в результате приема определенных лекарственных препаратов.
Забор крови
“О нейтропении можно говорить в том случае, если уровень нейтрофилов опускается до уровня 1,5Х10⁹/л и ниже. Чем меньше уровень нейтрофилов, тем более тяжелая степень нейтропении будет поставлена человеку”, - отмечает Юлия Оковитая.
Что именно стало причиной снижения или повышения уровня нейтрофилов в крови, может определить лишь доктор после осмотра пациента и проведения нужных исследований.
Норма
Показатели нормы содержания нейтрофилов в крови человека могут варьироваться в зависимости от возраста. Для женщин и мужчин данные показатели если и отличаются, то очень незначительно (у представительниц прекрасного пола они могут колебаться в пределах цикла и меняться в период беременности).
Так, норма содержания нейтрофилов в крови для взрослого человека в среднем укладывается в следующие промежутки: нейтрофилы палочкоядерные - от 1 до 5%, нейтрофилы сегментоядерные - от 40 до 70%. В норме в крови здорового человека значительно преобладают зрелые, или сегментоядерные нейтрофилы.
© Depositphotos / DragonImages Медицинский работник записывает результаты анализа крови
© Depositphotos / DragonImages
Медицинский работник записывает результаты анализа крови
Что же касается детей, то у них нормальные показатели нейтрофилов заметно меняются в зависимости от возраста. Так, количество палочкоядерных нейтрофилов у новорожденных может доходить до 12-17 процентов, а уже через неделю снизиться больше чем в два раза (до 1-5 процентов). Норма сегментоядерных нейтрофилов также зависит от возраста: в 1 год - 25-45 процентов, в 5-6 лет - от 30 до 60 процентов.
Последствия отклонения от нормы
Так как повышение или понижение уровня нейтрофилов в крови связано с тем или иным недугом, то игнорирование результатов соответствующего исследования и, соответственно, отсутствие лечения основного заболевания может быть чревато серьезными последствиями для здоровья человека.
При беременности уровень лейкоцитов в целом (и нейтрофилов в том числе) нередко повышается. Это можно объяснить тем, что для иммунной системы женщины будущий малыш - во многом чужеродный организм, а потому организм матери на всякий случай усиливает защиту. Если другие показатели в анализе крови остаются в пределах нормы, и у беременной нет жалоб, то повышение нейтрофилов может считаться вариантом нормы. Однако для того, чтобы убедиться в этом полностью, необходимо проконсультироваться с врачом.
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Как нормализовать показатели нейтрофилов
Первый и самый очевидный способ привести уровень нейтрофилов в норму - это устранить первопричину, вызвавшую данный сдвиг в лейкоцитарной формуле. Если, к примеру, такую ситуацию спровоцировал сильный стресс, то после того, как стрессовый фактор будет устранен, уровень нейтрофилов постепенно должен сам прийти в норму.
“Лекарственных препаратов, которые способны напрямую воздействовать на уровень нейтрофилов в ту или иную сторону, практически не существует. А потому коррекция данного показателя проводится за счет лечения вызвавшего эту проблему заболевания, - объясняет Юлия Оковитая. - Так, при повышенных нейтрофилах, вызванных бактериальной инфекцией, назначаются антибиотики. Если нейтрофилез спровоцирован воспалением аппендикса, требуется хирургическое вмешательство”.
Нормализации уровня нейтрофилов при нейтропении может способствовать также коррекция рациона, например, добавление в меню продуктов, богатых витаминами Е, С, жирными кислотами и другими полезными веществами. Правда, предварительно стоит посоветоваться по данному вопросу с врачом.
© Depositphotos / keiphotoОтварная рыба
© Depositphotos / keiphoto
Отварная рыба
Заметное снижение уровня нейтрофилов зачастую связано и со снижением иммунитета, а потому человеку важно более внимательно относиться к своему здоровью и мерам профилактики различных недугов.
Показания и подготовка к анализу на нейтрофилы
Общий анализ крови - один из наиболее распространенных и доступных методов исследования. Он назначается человеку при самых разных проблемах и жалобах. Ни у нейтрофилеза, ни у нейтропении нет специфических, свойственных только им симптомов, однако выявленное в результате анализа отклонение от нормы нередко помогает врачу поставить верный диагноз.
Перед сдачей общего анализа крови рекомендуется соблюдать следующие правила:
- —сдавать кровь натощак (прием пищи может исказить результаты, исследование будет неинформативным);
- —перед исследованием запрещено курить и употреблять алкоголь в течение нескольких дней до сдачи анализа;
- —в течение нескольких дней придется соблюдать диету: сократить или совсем отказаться от жирной, острой или слишком соленой пищи;
- —не увлекаться тяжелыми физическими нагрузками;
- —постараться не нервничать, избегать стрессов.