https://ria.ru/20220913/neytrofily-1816581143.html

Нейтрофилы в крови: что это такое, о чем говорит отклонение от нормы

Нейтрофилы в крови: что значит, причины повышенных или пониженных у женщин и мужчин

Нейтрофилы в крови: что это такое, о чем говорит отклонение от нормы

Один из важных показателей анализа крови - количество нейтрофилов, которые при различных патологиях могут быть повышены или понижены. Что представляют собой... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:30

2022-09-13T19:30

2022-09-13T19:30

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Один из важных показателей анализа крови - количество нейтрофилов, которые при различных патологиях могут быть повышены или понижены. Что представляют собой нейтрофилы, чем они отличаются от лимфоцитов, какие показатели нормы существуют для ребенка и взрослого человека - в материале РИА Новости.Нейтрофилы в кровиКоличество нейтрофилов - один из показателей, который отражается в результатах анализа крови. Они являются частью так называемой лейкоцитарной формулы, ведь нейтрофилы - это разновидность лейкоцитов.Нейтрофилы - это самая многочисленная группа лейкоцитов, которые образуются в костном мозге. Обозначаются они латинскими буквами NEU или NEUT, а их количество высчитывается как в относительном (в виде процентов), так и в абсолютном (количество клеток на определенный объем крови) значении. Нейтрофилы принято делить на две большие группы. Первая - это еще не успевшие окончательно созреть клетки, например, палочкоядерные нейтрофилы. Вторая группа - сегментоядерные нейтрофилы, которая являются уже зрелыми клетками. Как правило, именно последние играют ведущую роль в процессе борьбы с попавшими в организм чужеродными (и потенциально представляющими опасность) биологическими агентами.За что отвечаютИменно зрелые, то есть сегментоядерные, нейтрофилы лучше всего справляются со своей главной функцией - давать отпор опасным для здоровья человека микробам и вирусам. Как и все виды лейкоцитов, данный вид клеток фактически отвечает за работоспособность иммунитета человека.Обнаружив в крови попавшие туда различными путями патогены, нейтрофилы стремятся поглотить и переработать их, после чего сами погибают. Этот процесс называется “фагоцитоз”.ПричиныЧисло нейтрофилов в крови, а также их процентное содержание в общем количестве лейкоцитов может повышаться или понижаться из-за различных причин.Так, повышенный уровень нейтрофилов называется нейтрофилез. Как правило, о нем идет речь в том случае, если абсолютное количество нейтрофилов превышает показатель в 8-10Х10⁹/л, а относительное составляет от 75% от общего числа лейкоцитов и выше.Существуют и другие причины, не связанные с каким-либо заболеванием, но тем не менее способные вызвать повышение уровня нейтрофилов. Это может происходить на фоне стресса, после еды или чересчур интенсивных физических нагрузок. Вдобавок незначительное повышение нейтрофилов может наблюдаться у женщин во время беременности.В свою очередь снижение уровня нейтрофилов (данное явление также носит название нейтропения) характерно для отдельных серьезных вирусных инфекций (среди них, например, мононуклеоз). Также оно может наблюдаться при серьезной аллергии, патологиях костного мозга, при радиоактивном облучении или химиотерапии или, например, в результате приема определенных лекарственных препаратов.Что именно стало причиной снижения или повышения уровня нейтрофилов в крови, может определить лишь доктор после осмотра пациента и проведения нужных исследований.НормаПоказатели нормы содержания нейтрофилов в крови человека могут варьироваться в зависимости от возраста. Для женщин и мужчин данные показатели если и отличаются, то очень незначительно (у представительниц прекрасного пола они могут колебаться в пределах цикла и меняться в период беременности).Так, норма содержания нейтрофилов в крови для взрослого человека в среднем укладывается в следующие промежутки: нейтрофилы палочкоядерные - от 1 до 5%, нейтрофилы сегментоядерные - от 40 до 70%. В норме в крови здорового человека значительно преобладают зрелые, или сегментоядерные нейтрофилы.Что же касается детей, то у них нормальные показатели нейтрофилов заметно меняются в зависимости от возраста. Так, количество палочкоядерных нейтрофилов у новорожденных может доходить до 12-17 процентов, а уже через неделю снизиться больше чем в два раза (до 1-5 процентов). Норма сегментоядерных нейтрофилов также зависит от возраста: в 1 год - 25-45 процентов, в 5-6 лет - от 30 до 60 процентов.Последствия отклонения от нормыТак как повышение или понижение уровня нейтрофилов в крови связано с тем или иным недугом, то игнорирование результатов соответствующего исследования и, соответственно, отсутствие лечения основного заболевания может быть чревато серьезными последствиями для здоровья человека.При беременности уровень лейкоцитов в целом (и нейтрофилов в том числе) нередко повышается. Это можно объяснить тем, что для иммунной системы женщины будущий малыш - во многом чужеродный организм, а потому организм матери на всякий случай усиливает защиту. Если другие показатели в анализе крови остаются в пределах нормы, и у беременной нет жалоб, то повышение нейтрофилов может считаться вариантом нормы. Однако для того, чтобы убедиться в этом полностью, необходимо проконсультироваться с врачом.Как нормализовать показатели нейтрофиловПервый и самый очевидный способ привести уровень нейтрофилов в норму - это устранить первопричину, вызвавшую данный сдвиг в лейкоцитарной формуле. Если, к примеру, такую ситуацию спровоцировал сильный стресс, то после того, как стрессовый фактор будет устранен, уровень нейтрофилов постепенно должен сам прийти в норму.Нормализации уровня нейтрофилов при нейтропении может способствовать также коррекция рациона, например, добавление в меню продуктов, богатых витаминами Е, С, жирными кислотами и другими полезными веществами. Правда, предварительно стоит посоветоваться по данному вопросу с врачом.Заметное снижение уровня нейтрофилов зачастую связано и со снижением иммунитета, а потому человеку важно более внимательно относиться к своему здоровью и мерам профилактики различных недугов.Показания и подготовка к анализу на нейтрофилыОбщий анализ крови - один из наиболее распространенных и доступных методов исследования. Он назначается человеку при самых разных проблемах и жалобах. Ни у нейтрофилеза, ни у нейтропении нет специфических, свойственных только им симптомов, однако выявленное в результате анализа отклонение от нормы нередко помогает врачу поставить верный диагноз.Перед сдачей общего анализа крови рекомендуется соблюдать следующие правила:

https://ria.ru/20210903/leykotsity-1748530396.html

https://ria.ru/20220330/angina-1780935453.html

https://ria.ru/20220623/anemiya-1797608384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/krov-1770227653.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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