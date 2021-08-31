Чем опасно снижение или повышение тромбоцитов крови: норма и причины
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тромбоциты - это клетки, которые играют важную роль в процессе свертывания крови. О том, чем опасны повышенные тромбоциты, что значит их средний объем, какие показатели нормы для женщины, мужчины и ребенка - в материале РИА Новости.
Что значат тромбоциты в крови
Тромбоциты – клетки крови в виде кровяных пластинок, основная функция которых – участие в свертывании крови. Они образуются в костном мозге и обеспечивают защиту организма от кровотечений, а также реагируют на повреждение сосудов, формируя тромбы. Они, в свою очередь, закупоривают сосуды и препятствуют кровообращению, что может в худшем случае привести к летальному исходу от инфаркта или инсульта. Это происходит при повышенном уровне тромбоцитов. Низкие показатели – причина внутренних кровоизлияний.
Нарушения, связанные с тромбоцитами, можно поделить на следующие группы:
- —тромбоцитозы, когда тромбоциты в крови повышены;
- —тромбоцитопении, когда их уровень понижен;
- —тромбоцитопатии, когда в организме нормальный уровень тромбоцитов, однако их свойства нарушены.
Нормальный уровень тромбоцитов
Количество кровяных пластинок измеряется в тысячах на 1 микролитр крови. Нормой тромбоцитов считают 200–400 тысяч Ед/мкл. У женщин в период менструации уровень может упасть, в этом нет ничего страшного. Также показатели будут изменяться во время беременности.
У мужчин и женщин
Для мужчин и женщин показатели нормального уровня тромбоцитов одинаковые, поэтому если они превышают 500 тысяч Ед/мкл, это увеличивает риск тромбозов и требует приема лекарственных препаратов. Когда их меньше 50 тысяч Ед/мкл, у человека могут возникнуть кровоточивость дёсен, синяки по всему телу, частые носовые кровотечения, кровь будет медленно останавливаться при порезах, в таком случае необходимо незамедлительно обратиться ко врачу и сдать все нужные анализы.
Врач берет анализ крови у пациента
У детей
Сразу после рождения у детей уровень тромбоцитов в крови может быть повышен до 490 тысяч Ед/мкл. От 1 мес. до 1 года показатели должны быть не выше 400, но не ниже 180 тысяч Ед/мкл. Норма для ребенка от 1 года до 6 лет: 160-390 тысяч Ед/мкл. В возрастном интервале 7-12 лет: не выше 380, не ниже 160 тысяч Ед/мкл, В подростковом периоде (до 15 лет включительно) - от 160 до 360 Ед/мкл.
Возраст
Норма тромбоцитов
Сразу после рождения
180-490 тысяч Ед/мкл
от 1 месяца до 1 года
180-400 тысяч Ед/мкл
от 1 до 6 лет
160- 390 тысяч Ед/мкл
от 7 до 12 лет
160-380 тысяч Ед/мкл
от 12 до 15 лет
160-360 тысяч Ед/мкл
Повышение тромбоцитов
Тромбоцитоз – это значительное увеличение количества тромбоцитов в крови, что нарушает ее свойства и повышает вероятность тромбоза (закупорки) сосудов. На это могут влиять различные внешние и внутренние факторы, а также некоторые болезни или травмы.
Причины повышения
Чаще всего у женщины или мужчины явных симптомов и жалоб не отмечается, вне зависимости от характера причины, по которой повысились тромбоциты. Тромбоцитоз можно подразделить на первичный и реактивный:
- 1Реактивный тромбоцитоз возникает вследствие патологического процесса без участия кроветворных стволовых клеток, зачастую это нормальная реакция на кровотечение.
- 2Первичный тромбоцитоз развивается в результате нарушения системы кроветворения и деления стволовых клеток в костном мозге.
Причинами повышенных показателей тромбоцитов могут быть:
- —физическое перенапряжение;
- —перенесённый стресс;
- —обезвоживание;
- —анемия из-за хронической кровопотери;
- —острая кровопотеря;
- —обезвоживание в результате интоксикации;
- —воспалительные заболевания;
- —туберкулёз;
- —злокачественные новообразования;
- —ревматоидный артрит;
- —нарушение функции селезенки (аспления);
- —эссенциальный тромбоцитоз и т.д.
Также в группе риска люди, получившие какие-либо травмы, страдающие лишним весом или те, кто часто употребляет алкоголь. Нарушение свертываемости крови возникает и после перенесенной новой коронавирусной инфекции. В любом случае независимо от причины, если уровень тромбоцитов вышел за норму показателя, это требует консультации с врачом и назначения соответствующей терапии.
Чем опасен повышенный уровень тромбоцитов
Высокий уровень тромбоцитов в крови может свидетельствовать о различных заболеваниях, в том числе, очень опасных - злокачественных новообразованиях, туберкулезе и т.д. Также проблемы со свертываемостью могут приводить к тромбам, из-за которых возникают инфаркты или инсульты. Риск развития тромбоза повышается после коронавируса. По словам врача-инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрея Позднякова, люди к возникновению тромбоза предрасположены генетически. Он пояснил, когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови.
"Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб,” - сказал врач.
По словам специалиста, именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений.
Как понизить тромбоциты
Чтобы понизить уровень тромбоцитов в крови, сначала следует сдать анализы и обратиться к врачу-гематологу, который назначит лекарственное лечение. Также желательно изменить образ жизни, отказаться от вредных привычек и неправильного питания.
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С помощью диеты
Для понижения тромбоцитов следует употреблять больше продуктов с высоким содержанием магния, лимонной, аскорбиновой и яблочной кислоты. В ежедневное питание нужно добавить продукты, которые разжижают кровь:
- —чеснок;
- —морепродукты;
- —облепиху;
- —клюкву;
- —чернику;
- —томаты;
- —льняное и оливковое масло;
- —миндаль;
- —гречневую крупу;
- —бруснику;
- —виноград.
По словам врача-кардиолога и кандидата медицинских наук Анны Кореневич, необходимо минимизировать потребление простых углеводов (сладкое, хлеб, выпечка) и сахара, который в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах. Все перечисленное может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу. Если люди принимают антикоагулянты, то следует отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина K - зеленого чая, печени, овощей зеленого цвета, потому что они могут нейтрализовать действие препаратов. Если человек не пьет их, то зеленый чай лучше добавить в рацион. Также нужно соблюдать питьевой режим, чтобы не допускать обезвоживания организма и поддерживать метаболические процессы.
Пробирки с пробами крови в лаборатории
С помощью препаратов
Обычно врачи назначают медикаменты, которые разжижают кровь. Например, аспирин или иной другой препарат, в состав которого входит ацетилсалициловая кислота. Кроме этого, пациенту могут прописать антикоагулянты. В любом случае заниматься самолечением нельзя и, тем более, самостоятельно выбирать себе лекарственные препараты.
Понижение тромбоцитов
Нижняя граница нормы содержания тромбоцитов крови человека составляет 150 тыс. Ед./мкл. Все, что ниже этих значений уже говорит о нарушении в работе организма. Тромбоцитопения характеризуется повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений.
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Причины понижения
Снижение тромбоцитов может происходить из-за постоянного приема некоторых лекарственных препаратов. Например, антиагрегантов. Среди других причин низких тромбоцитов в крови можно выделить:
- —бактериальные и вирусные инфекции;
- —анемии;
- —спленомегалию;
- —сердечную недостаточность;
- —цирроз;
- —гепатит;
- —поражения костного мозга;
- —заболевания щитовидной железы;
- —врождённые тромбоцитопении (синдром Фанкони, Вискотта-Олдрича и т. д.).
Чем опасен пониженный уровень тромбоцитов
У женщин могут появиться длительные и обильные кровотечения во время менструации, порой в таком случае происходит госпитализация. Кроме этого, при порезах или удалении зуба кровь может не останавливаться вплоть до нескольких дней. При значительном снижении тромбоцитов в организме способны развиваться внутренние кровотечения - маточные, легочные, почечные, желудочно-кишечные. Это опасно тем, что человек может чувствовать себя нормально и не получить вовремя медицинской помощи. Самое худшее, что может произойти - кровоизлияние в мозг.
Пробирки с биоматериалом в лаборатории
Как повысить тромбоциты
В этом случае, как и с повышенными показателями тромбоцитов, человеку следует вести правильный образ жизни, исключить курение и алкоголь, а также сформировать рацион так, чтобы в нем хватало продуктов, которые могут увеличить тромбоциты.
С помощью диеты
В рацион следует добавить больше продуктов с витамином К - он помогает свертыванию крови и способствует заживлению ран. Его много в петрушке, шпинате и базилике. Также следует употреблять больше зеленых яблок, сельдерея, болгарского перца, моркови, печени, рыбы, миндаля, арахиса, капусты, мяса, зелени, бананов. Нужно исключить из своего рациона острую пищу, маринады, алкоголь, огурцы, красный виноград, клюкву, морскую капусту. Следует учитывать, что витамин Е снижает способность тромбоцитов склеиваться, поэтому лучше есть меньшее количество продуктов, которым он богат. Например, киви.
С помощью препаратов
Повысить тромбоциты можно специальными лекарствами, которые направлены на увеличения их содержания в крови. Назначать их может только лечащий врач.
Медицинский работник в лаборатории больницы
Средний объем тромбоцитов
Средний объем тромбоцитов - показатель степени зрелости кровяных пластинок в периферической крови. Его повышение говорит о том, что костный мозг вырабатывает слишком много кровяных телец, которые не успевают выводиться из организма. В результате вязкость и густота крови увеличивается. Это может происходить при кровопотере, с целью восполнения дефицита клеток.
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Повышение и понижение тромбоцитов у беременных
Во время вынашивания ребенка в организме происходит изменение уровня тромбоцитов.
“Это физиологический процесс, - рассказала РИА Новости преподаватель акушерства и гинекологии Светлана Иванова. - Во время беременности количество тромбоцитов повышается и кровь немного сгущается, это происходит в начале беременности. К ее концу кровь начинает разжижаться. В таких случаях женщине назначают аспирин, который следует отменять на 32 неделе беременности и больше его не принимать, иначе может быть кровотечение при родах”.
Рацион для поддержания уровня тромбоцитов в норме
Для поддержания уровня тромбоцитов на нормальном уровне следует отказаться от слишком жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. В рацион необходимо добавить овощи и зелень, а сама диета должна быть богатой витамином В12, фолиевой кислотой, железом и витамином С.
По словам врача-терапевта Георгия Сапего, лучше разнообразно питаться с пятью порциями овощей и фруктов в день. Так можно предупредить недостаток полезных для сосудов витаминов.
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