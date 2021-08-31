https://ria.ru/20210831/trombotsity-1748024351.html

Чем опасно снижение или повышение тромбоцитов крови: норма и причины

Тромбоциты в крови у женщин, мужчин и детей: норма, причины повышения и снижения

Чем опасно снижение или повышение тромбоцитов крови: норма и причины

Тромбоциты - это клетки, которые играют важную роль в процессе свертывания крови. О том, чем опасны повышенные тромбоциты, что значит их средний объем, какие... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:06

2021-08-31T17:06

2021-08-31T17:06

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Тромбоциты - это клетки, которые играют важную роль в процессе свертывания крови. О том, чем опасны повышенные тромбоциты, что значит их средний объем, какие показатели нормы для женщины, мужчины и ребенка - в материале РИА Новости.Что значат тромбоциты в кровиТромбоциты – клетки крови в виде кровяных пластинок, основная функция которых – участие в свертывании крови. Они образуются в костном мозге и обеспечивают защиту организма от кровотечений, а также реагируют на повреждение сосудов, формируя тромбы. Они, в свою очередь, закупоривают сосуды и препятствуют кровообращению, что может в худшем случае привести к летальному исходу от инфаркта или инсульта. Это происходит при повышенном уровне тромбоцитов. Низкие показатели – причина внутренних кровоизлияний.Нарушения, связанные с тромбоцитами, можно поделить на следующие группы:Нормальный уровень тромбоцитовКоличество кровяных пластинок измеряется в тысячах на 1 микролитр крови. Нормой тромбоцитов считают 200–400 тысяч Ед/мкл. У женщин в период менструации уровень может упасть, в этом нет ничего страшного. Также показатели будут изменяться во время беременности.У мужчин и женщинДля мужчин и женщин показатели нормального уровня тромбоцитов одинаковые, поэтому если они превышают 500 тысяч Ед/мкл, это увеличивает риск тромбозов и требует приема лекарственных препаратов. Когда их меньше 50 тысяч Ед/мкл, у человека могут возникнуть кровоточивость дёсен, синяки по всему телу, частые носовые кровотечения, кровь будет медленно останавливаться при порезах, в таком случае необходимо незамедлительно обратиться ко врачу и сдать все нужные анализы.У детейСразу после рождения у детей уровень тромбоцитов в крови может быть повышен до 490 тысяч Ед/мкл. От 1 мес. до 1 года показатели должны быть не выше 400, но не ниже 180 тысяч Ед/мкл. Норма для ребенка от 1 года до 6 лет: 160-390 тысяч Ед/мкл. В возрастном интервале 7-12 лет: не выше 380, не ниже 160 тысяч Ед/мкл, В подростковом периоде (до 15 лет включительно) - от 160 до 360 Ед/мкл.Повышение тромбоцитовТромбоцитоз – это значительное увеличение количества тромбоцитов в крови, что нарушает ее свойства и повышает вероятность тромбоза (закупорки) сосудов. На это могут влиять различные внешние и внутренние факторы, а также некоторые болезни или травмы.Причины повышенияЧаще всего у женщины или мужчины явных симптомов и жалоб не отмечается, вне зависимости от характера причины, по которой повысились тромбоциты. Тромбоцитоз можно подразделить на первичный и реактивный:Причинами повышенных показателей тромбоцитов могут быть:Также в группе риска люди, получившие какие-либо травмы, страдающие лишним весом или те, кто часто употребляет алкоголь. Нарушение свертываемости крови возникает и после перенесенной новой коронавирусной инфекции. В любом случае независимо от причины, если уровень тромбоцитов вышел за норму показателя, это требует консультации с врачом и назначения соответствующей терапии.Чем опасен повышенный уровень тромбоцитовВысокий уровень тромбоцитов в крови может свидетельствовать о различных заболеваниях, в том числе, очень опасных - злокачественных новообразованиях, туберкулезе и т.д. Также проблемы со свертываемостью могут приводить к тромбам, из-за которых возникают инфаркты или инсульты. Риск развития тромбоза повышается после коронавируса. По словам врача-инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрея Позднякова, люди к возникновению тромбоза предрасположены генетически. Он пояснил, когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови.По словам специалиста, именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений.Как понизить тромбоцитыЧтобы понизить уровень тромбоцитов в крови, сначала следует сдать анализы и обратиться к врачу-гематологу, который назначит лекарственное лечение. Также желательно изменить образ жизни, отказаться от вредных привычек и неправильного питания.С помощью диетыДля понижения тромбоцитов следует употреблять больше продуктов с высоким содержанием магния, лимонной, аскорбиновой и яблочной кислоты. В ежедневное питание нужно добавить продукты, которые разжижают кровь:По словам врача-кардиолога и кандидата медицинских наук Анны Кореневич, необходимо минимизировать потребление простых углеводов (сладкое, хлеб, выпечка) и сахара, который в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах. Все перечисленное может привести к нарушению свертываемости крови и тромбозу. Если люди принимают антикоагулянты, то следует отказаться от продуктов с высоким содержанием витамина K - зеленого чая, печени, овощей зеленого цвета, потому что они могут нейтрализовать действие препаратов. Если человек не пьет их, то зеленый чай лучше добавить в рацион. Также нужно соблюдать питьевой режим, чтобы не допускать обезвоживания организма и поддерживать метаболические процессы.С помощью препаратовОбычно врачи назначают медикаменты, которые разжижают кровь. Например, аспирин или иной другой препарат, в состав которого входит ацетилсалициловая кислота. Кроме этого, пациенту могут прописать антикоагулянты. В любом случае заниматься самолечением нельзя и, тем более, самостоятельно выбирать себе лекарственные препараты.Понижение тромбоцитовНижняя граница нормы содержания тромбоцитов крови человека составляет 150 тыс. Ед./мкл. Все, что ниже этих значений уже говорит о нарушении в работе организма. Тромбоцитопения характеризуется повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений.Причины пониженияСнижение тромбоцитов может происходить из-за постоянного приема некоторых лекарственных препаратов. Например, антиагрегантов. Среди других причин низких тромбоцитов в крови можно выделить:Чем опасен пониженный уровень тромбоцитовУ женщин могут появиться длительные и обильные кровотечения во время менструации, порой в таком случае происходит госпитализация. Кроме этого, при порезах или удалении зуба кровь может не останавливаться вплоть до нескольких дней. При значительном снижении тромбоцитов в организме способны развиваться внутренние кровотечения - маточные, легочные, почечные, желудочно-кишечные. Это опасно тем, что человек может чувствовать себя нормально и не получить вовремя медицинской помощи. Самое худшее, что может произойти - кровоизлияние в мозг.Как повысить тромбоцитыВ этом случае, как и с повышенными показателями тромбоцитов, человеку следует вести правильный образ жизни, исключить курение и алкоголь, а также сформировать рацион так, чтобы в нем хватало продуктов, которые могут увеличить тромбоциты.С помощью диетыВ рацион следует добавить больше продуктов с витамином К - он помогает свертыванию крови и способствует заживлению ран. Его много в петрушке, шпинате и базилике. Также следует употреблять больше зеленых яблок, сельдерея, болгарского перца, моркови, печени, рыбы, миндаля, арахиса, капусты, мяса, зелени, бананов. Нужно исключить из своего рациона острую пищу, маринады, алкоголь, огурцы, красный виноград, клюкву, морскую капусту. Следует учитывать, что витамин Е снижает способность тромбоцитов склеиваться, поэтому лучше есть меньшее количество продуктов, которым он богат. Например, киви.С помощью препаратовПовысить тромбоциты можно специальными лекарствами, которые направлены на увеличения их содержания в крови. Назначать их может только лечащий врач.Средний объем тромбоцитовСредний объем тромбоцитов - показатель степени зрелости кровяных пластинок в периферической крови. Его повышение говорит о том, что костный мозг вырабатывает слишком много кровяных телец, которые не успевают выводиться из организма. В результате вязкость и густота крови увеличивается. Это может происходить при кровопотере, с целью восполнения дефицита клеток.Повышение и понижение тромбоцитов у беременныхВо время вынашивания ребенка в организме происходит изменение уровня тромбоцитов.Рацион для поддержания уровня тромбоцитов в нормеДля поддержания уровня тромбоцитов на нормальном уровне следует отказаться от слишком жирной пищи, алкоголя и других вредных напитков. В рацион необходимо добавить овощи и зелень, а сама диета должна быть богатой витамином В12, фолиевой кислотой, железом и витамином С.По словам врача-терапевта Георгия Сапего, лучше разнообразно питаться с пятью порциями овощей и фруктов в день. Так можно предупредить недостаток полезных для сосудов витаминов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кровь, здоровье - общество, здоровье, россия, витамины