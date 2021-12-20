Витамин К: как восполнить дефицит за счет рациона, чем опасен переизбыток
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Витамин К помогает организму вырабатывать белки, участвующие в формировании костей. Дефицит может привести к сильному кровотечению, а переизбыток — к тромбозу. О том, для чего еще человеку нужен нутриент, в каких продуктах содержится большое его количество и каковы показания к применению, — в материале РИА Новости.
Витамин К
Без витамина К сложно получить сильный иммунитет: вещество укрепляет кожу и кости, защищает почки и помогает кровообращению. Это жирорастворимый витамин, состоящий из кольца нафтохинона и алифатической боковой цепи, распадается в щелочной среде и под действием прямых солнечных лучей. Нужен организму для усвоения кальция и его правильного взаимодействия с витаминами D2 и D3 (эргокальциферолом и холекальциферолом).
Как структурное соединение витамин К изображают следующим образом:
C31H46O2.
Существуют две естественные формы нутриента:
- 1К1 — филлохинон (4-нафтохинон и 2-метил-1). Представляет собой вязкую жидкость желтого цвета, которая не растворяется в воде и растворяется в этиловом спирте, бензоле, хлороформе, диэтиловом эфире. Соединение не восприимчиво к инфракрасному излучению, но распадается под действием ультрафиолета. Содержится в зеленой части растений.
- 2К2 — менахинон (2-метил-3-дифарнезил-1,4-нафтохинон) выглядит как кристаллообразный порошок желтого цвета, способный поглощать ультрафиолетовые лучи. Синтезируется бактериями, живущими в толстом кишечнике. Поступает вместе с пищей животного происхождения: говяжьей печенью, сливочным маслом и пр.
Любопытно, что в организме К1 может перетекать в К2, и наоборот. При этом обе формы влияют на обмен веществ в костной и соединительных тканях, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Гарелина.
"Витамин К1 и витамин К2 способствуют переносу и правильному распределению кальция в костной и соединительной тканях, головном мозге, сердце, печени. Они же стимулируют выработку белка протромбина, необходимого для нормальной свертываемости крови, предотвращают отложение кальция в артериях, являясь профилактикой атеросклероза", — пояснила эксперт.
Сонная девушка во время работы
Существует и третья синтетическая форма — К3 или менадион (2-метилнафталин-1,4-дион) — искусственный аналог природного витамина К. Применяется с осторожностью и по показаниям, например, при геморрагической болезни новорожденных.
Исторические сведения
О существовании витамина узнали в первой половине XX века благодаря опытам над домашней птицей. В 1929 году датский ученый Хенрик Дам изучал, к каким изменениям приводит недостаток холестерина в рационе цыплят. Оказалось, отсутствие злаков и других растительных продуктов провоцирует кровоизлияние в мышцы, подкожную клетчатку и другие ткани. Попытка ввести в рацион очищенный холестерин не помогла — патологическое состояние сохранялось.
В ходе работы Дам выделил группу веществ, влияющих на свертываемость крови. Органические соединения получили название витамин К или витамин коагуляции (Koagulationsvitamin). За это открытие ученому в 1943 году присудили Нобелевскую премию.
Успех Дама послужил толчком для более углубленного изучения соединения. В результате в 1939 году стало известно о существовании двух разновидностей витамина К. Первую — филлохинон, или К1, — обнаружил швейцарец Пауль Каррер, работавший с люцерной. Вторую разновидность витамина — менахинон, или К2 — выделили из гниющей рыбной муки американцы Дойзи и Бинклей.
Для здоровья человека важны обе формы витамина.
Обработка раны перекисью водорода
Значение для организма
Основная биологическая задача витамина К — полноценное кровообращение: витамин вырабатывает четыре из тринадцати белков, участвующих в коагуляции. Благодаря нутриенту образуется сгусток, "заклеивающий" рану и позволяющий избежать потери крови при повреждении сосудов.
"Витамин предотвращает кровотечения, — поясняет эксперт, — влияет на остеокласты — клетки, которые растворяют и удаляют костную ткань. В результате поддерживается баланс между гибелью старых и образованием новых клеток, предотвращается избыточная деминерализация (разрушение) костной ткани".
Влияние на скелет и кровообращение — не единственные задачи, выполняемые нутриентом. Роль витамина К в организме:
- —участвует в образовании транспортных белков, переносящих питательные вещества между тканями и органами;
- —выступает посредником при взаимодействии кальция и витамина D;
- —влияет на структуру и строение костей, хрящевой ткани;
- —поддерживает уровень сахара;
- —при кислородном голодании участвует в анаэробном дыхании;
- —противодействует влиянию токсинов (в частности, кумарина), разрушающих клетки печени;
- —поддерживает работу почек, предотвращает образование камней;
- —выступает естественным обезболивающим средством при мышечных спазмах, сокращении матки;
- —укрепляет стенки сосудов.
Для беременных женщин
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременным витамин К прописывают для профилактики кровотечений, правильного формирования костной и мышечной тканей у ребенка, восстановления сил и энергии.
Важно, чтобы употребление нутриента не превышало норму, поскольку переизбыток способен навредить не только матери, но и ребенку, подчеркнула врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Гарелина.
"Избыток витамина К у новорожденных характеризуется развитием гемолитического синдрома, сопровождающегося развитием желтухи. Поэтому в последнем триместре количество поступающего в организм нутриента необходимо строго контролировать", — добавила эксперт.
11 августа, 16:54Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза
Нормы потребления
Согласно решению Европейского комитета по продуктам питания, для расчета суточного норматива следует использовать соотношение 1:1, то есть 1 мкг на 1 кг веса. Однако более точные расчеты всегда индивидуальны и зависят от возраста, пола, веса и анамнеза. В России согласно рекомендации Роспотребнадзора нормой витамина К в сутки для взрослых считается 120 мкг, в Швейцарии и Австрии показатель ниже и составляет 60 мкг для женщин и 70 мкг для мужчин.
Нормы физиологической суточной потребности в витамине К в России
Возраст
Количество в сутки (мкг)
с рождения до года
30
1 — 3 года
30
4 — 7 лет
55
8 — 11 лет
60
12 — 14 лет, мальчики и девочки
80 и 70
15 — 18 лет, юноши и девушки
120 и 100
взрослые мужчины и женщины
120
Дефицит витамина
Каждый день вместе с пищей в организм человека поступает витамин К. Часть нутриента производится в кишечнике благодаря деятельности микрофлоры. Считается, что при нормальном питании взрослый человек получает от 50 до 250 мкг витамина К в сутки, что укладывается в норму.
"У взрослых людей редко встречается дефицит витамина К, поскольку продукты, которые мы обычно едим, содержат большое количество витамина К1. Витамин К2 наш организм вырабатывает самостоятельно. Препятствием для нормального усвоения нутриента может стать прием некоторых лекарств, преимущественно антикоагулянтов", — говорит эксперт.
К основным причинам дефицита витамина относят:
- —прием антибиотиков и сульфаниламидов, препаратов для купирования изжоги;
- —дефицит пищевых жиров в рационе;
- —патологии желудочно-кишечного тракта;
- —отравление токсинами;
- —курсы химиотерапии;
- —сбой в работе экзокринной функции поджелудочной железы, при которой нарушается выработка липазы-фермента, участвующего в расщеплении жиров;
- —болезни печени, нарушающие ее работу (цирроз, гепатиты);
- —резекция части тонкого кишечника;
- —прием антикоагулянтов — "разжижающих" препаратов, угнетающих гемостаз и препятствующих образованию тромбов.
Заподозрить нехватку витамина К в организме позволяет геморрагический синдром, проявляющийся в виде носовых и желудочных кровотечений, подкожных и внутрикожных кровоизлияний. Его дефицит приводит к гиповитаминозу — состоянию, при котором повышается усталость, снижается аппетит, появляется сонливость.
"Недостаточность витамина К следует подозревать у людей с повышенной кровоточивостью, при легко появляющихся гематомах даже при несильных ушибах, — поясняет Гарелина. — Дефицит нутриента могут испытывать и новорожденные, что связано с небольшим содержанием витамина К в грудном молоке и невозможностью самостоятельной выработки его в первые дни жизни младенца".
Новорождённый
Избыток витамина
Передозировка витамина К — достаточно редкое явление, обусловленное хорошей усвояемостью нутриента. Однако серьезное превышение дозировки К1 и К2 в ежедневном рационе может стать причиной желтухи и гемолитической анемии у детей, повышенной потливости, кожной аллергии и даже тромбоза у взрослых:
"Переизбыток витамина К опасен тем, что повышается вязкость крови и увеличивается риск образования тромбов, — пояснила эксперт. — Помимо тромбоза может появиться чрезмерное отложение в стенках сосудов кальция, а это опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности — атеросклерозом".
Переизбыток витамина К называют гипервитаминозом, к основным его симптомам относят:
- —развитие анемии;
- —боль в костях, головные боли;
- —высыпания, зуд на коже;
- —повышение артериального давления;
- —увеличение селезенки и печени в размерах;
- —образование камней в желчном пузыре.
Лечение гипервитаминоза заключается в отказе от препаратов, содержащих К1, и контроле за питанием. До полного восстановления из рациона следует исключить продукты с повышенным содержанием нутриента.
Что влияет на уровень витамина
Рацион и состояние здоровья — основные факторы, влияющие на уровень витамина К в организме. Чем больше в пище жиров и зелени, тем больше и нутриента. Соответственно, обедненный рацион приводит к нехватке витамина К. Согласно исследованиям, отсутствие зеленых овощей меньше чем за месяц снижает уровень филлохинона на 50%.
Снижение уровня нутриента чаще всего является следствием приема антикоагулянтов, возрастных изменений и таких болезней как хронический панкреатит, гепатит, циррозы, холецистит, язва двенадцатиперстной кишки. А вот сахарный диабет и почечная недостаточность, напротив, могут привести к росту уровня витамина К.
Продукты питания, богатые витамином К
Большую часть употребляемого человеком витамина К составляет растительный филлохинон. Он содержится в хлоропластах клеток зеленых растений: капусты, шпината, репчатого лука, зеленого чая, цукини и пр. Менахинон, или К2, синтезируется в организме и поступает с продуктами животного происхождения: курицей, печенью, рыбой, яйцами.
Содержание витамина К в продуктах
Наименование
Количество
мкг/100 г
Листья чая (зеленого)
964
Печень говяжья
106
Рыба треска
99
Капуста брокколи
210
Брюссельская капуста
170
Капуста белокочанная
92
Спаржа
41,6
Чернослив
26
Огурец
17
Морковь
13
Курица
9,8
Листья шпината
Содержание витамина К в зелени
Наименование
Количество
мкг/100 г
Кинза, свежий кориандр
310
Зеленый лук
207
Шпинат свежий
464
Базилик
418
Зелень петрушки
1640
Особенность витамина заключается в хорошей сохранности даже после обработки продуктов: потери при заморозке составляют 30%, а при термовоздействии — не более 5%. Потому восполнить запасы нутриента позволяют не только продукты, но и травяные отвары из листьев малины, липы, шиповника.
Усвоение из пищи
Витамин К хорошо усваивается организмом, но принимать его нужно правильно, говорит Гарелина:
"Для лучшего усвоения и профилактики дефицита витамина К необходимо употреблять пищу с нормальным жировым составом, ни в коем случае не обезжиренную, — поясняет эксперт. — Жировые продукты, такие как сливочное масло, яйца, субпродукты, сыры, способствуют лучшему отделению желчи, что помогает нормально усваиваться витамину К. Кроме того, обезжиренные продукты, не содержащие витамин К, отличаются повышенным уровнем кальция, за распределение которого отвечает нутриент. При его отсутствии избыточный кальций будет откладываться на стенках сосудов, провоцируя развитие атеросклероза".
Применение в косметике
Благодаря своим укрепляющим и защитным свойствам витамин К нашел широкое применение в косметологии. Нормализация кровотока, укрепление стенок сосудов сделали фитонадион (на препаратах обозначается phylloquinone) важным компонентом средств по уходу за кожей лица, шеи, рук и т.д.
Для чего витамин применяют в косметологии:
- —для борьбы с пигментами;
- —для устранения темных кругов под глазами;
- —при повреждении капилляров;
- —для рассасывания гематом;
- —после аппаратным процедур (например, лазерного пилинга);
- —для реабилитации после липосакции, ринопластики и других пластических операций.
Эффект фитонадиона заметен, когда витамин применяют в комплексе с другими ингредиентами: витамином С, противовоспалительными препаратами, растительными антиоксидантами, жирами и фосфолипидами.
Косметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне
Взаимодействие с другими веществами
Витамин К поддерживает нормальный уровень кровообращения при условии хорошего усвоения кишечником. Однако ряд препаратов нарушает биохимические реакции, что приводит к конфликту соединений. Грамотное сочетание с другими препаратами — залог эффективной работы нутриента, говорит эксперт.
"Необходимо взвешенно подходить к приему антибиотиков и салицилатов (вещества, которые могут применяться как противовоспалительные средства. — Прим. ред.), поскольку они ухудшают процесс образования витамина К в кишечнике. Без назначения врача данные препараты принимать опасно, — поясняет врач-гастроэнтеролог Екатерина Гарелина".
Совместимость нутриентов в организме:
- 1Препараты с повышенным содержанием кальция угнетающе действуют на всасывание и усвоение витамина К и могут спровоцировать внутреннее кровотечение.
- 2Прием тетрациклина ускоряет выведение витамина из организма.
- 3Употребление спиртного, консервантов, шипучих напитков в два раза снижает уровень витамина К.
- 4Сочетание нутриента со стероидными гормонами усиливает действие последних.
- 5Антикоагулянты непрямого действия нарушают синтез витамина К.
- 6При выведении значительного объема бета-каротина (является антиоксидантом) витамин К предотвращает кровоточивость.
4 декабря, 03:21Врач предупредила о смертельной опасности витамина A