https://ria.ru/20211220/vitamin-1764621531.html

Витамин К: как восполнить дефицит за счет рациона, чем опасен переизбыток

Витамин К: показания к применению, в каких продуктах содержится и для чего нужен

Витамин К: как восполнить дефицит за счет рациона, чем опасен переизбыток

Витамин К помогает организму вырабатывать белки, участвующие в формировании костей. Дефицит может привести к сильному кровотечению, а переизбыток — к тромбозу... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T21:25

2021-12-20T21:25

2021-12-20T21:25

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Витамин К помогает организму вырабатывать белки, участвующие в формировании костей. Дефицит может привести к сильному кровотечению, а переизбыток — к тромбозу. О том, для чего еще человеку нужен нутриент, в каких продуктах содержится большое его количество и каковы показания к применению, — в материале РИА Новости.Витамин КБез витамина К сложно получить сильный иммунитет: вещество укрепляет кожу и кости, защищает почки и помогает кровообращению. Это жирорастворимый витамин, состоящий из кольца нафтохинона и алифатической боковой цепи, распадается в щелочной среде и под действием прямых солнечных лучей. Нужен организму для усвоения кальция и его правильного взаимодействия с витаминами D2 и D3 (эргокальциферолом и холекальциферолом).Как структурное соединение витамин К изображают следующим образом:C31H46O2.Существуют две естественные формы нутриента:Любопытно, что в организме К1 может перетекать в К2, и наоборот. При этом обе формы влияют на обмен веществ в костной и соединительных тканях, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Гарелина.Существует и третья синтетическая форма — К3 или менадион (2-метилнафталин-1,4-дион) — искусственный аналог природного витамина К. Применяется с осторожностью и по показаниям, например, при геморрагической болезни новорожденных.Исторические сведенияО существовании витамина узнали в первой половине XX века благодаря опытам над домашней птицей. В 1929 году датский ученый Хенрик Дам изучал, к каким изменениям приводит недостаток холестерина в рационе цыплят. Оказалось, отсутствие злаков и других растительных продуктов провоцирует кровоизлияние в мышцы, подкожную клетчатку и другие ткани. Попытка ввести в рацион очищенный холестерин не помогла — патологическое состояние сохранялось.В ходе работы Дам выделил группу веществ, влияющих на свертываемость крови. Органические соединения получили название витамин К или витамин коагуляции (Koagulationsvitamin). За это открытие ученому в 1943 году присудили Нобелевскую премию.Успех Дама послужил толчком для более углубленного изучения соединения. В результате в 1939 году стало известно о существовании двух разновидностей витамина К. Первую — филлохинон, или К1, — обнаружил швейцарец Пауль Каррер, работавший с люцерной. Вторую разновидность витамина — менахинон, или К2 — выделили из гниющей рыбной муки американцы Дойзи и Бинклей.Для здоровья человека важны обе формы витамина.Значение для организмаОсновная биологическая задача витамина К — полноценное кровообращение: витамин вырабатывает четыре из тринадцати белков, участвующих в коагуляции. Благодаря нутриенту образуется сгусток, "заклеивающий" рану и позволяющий избежать потери крови при повреждении сосудов."Витамин предотвращает кровотечения, — поясняет эксперт, — влияет на остеокласты — клетки, которые растворяют и удаляют костную ткань. В результате поддерживается баланс между гибелью старых и образованием новых клеток, предотвращается избыточная деминерализация (разрушение) костной ткани".Влияние на скелет и кровообращение — не единственные задачи, выполняемые нутриентом. Роль витамина К в организме:Для беременных женщинБеременным витамин К прописывают для профилактики кровотечений, правильного формирования костной и мышечной тканей у ребенка, восстановления сил и энергии.Важно, чтобы употребление нутриента не превышало норму, поскольку переизбыток способен навредить не только матери, но и ребенку, подчеркнула врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Гарелина.Нормы потребленияСогласно решению Европейского комитета по продуктам питания, для расчета суточного норматива следует использовать соотношение 1:1, то есть 1 мкг на 1 кг веса. Однако более точные расчеты всегда индивидуальны и зависят от возраста, пола, веса и анамнеза. В России согласно рекомендации Роспотребнадзора нормой витамина К в сутки для взрослых считается 120 мкг, в Швейцарии и Австрии показатель ниже и составляет 60 мкг для женщин и 70 мкг для мужчин.Дефицит витаминаКаждый день вместе с пищей в организм человека поступает витамин К. Часть нутриента производится в кишечнике благодаря деятельности микрофлоры. Считается, что при нормальном питании взрослый человек получает от 50 до 250 мкг витамина К в сутки, что укладывается в норму.К основным причинам дефицита витамина относят:Заподозрить нехватку витамина К в организме позволяет геморрагический синдром, проявляющийся в виде носовых и желудочных кровотечений, подкожных и внутрикожных кровоизлияний. Его дефицит приводит к гиповитаминозу — состоянию, при котором повышается усталость, снижается аппетит, появляется сонливость.Избыток витаминаПередозировка витамина К — достаточно редкое явление, обусловленное хорошей усвояемостью нутриента. Однако серьезное превышение дозировки К1 и К2 в ежедневном рационе может стать причиной желтухи и гемолитической анемии у детей, повышенной потливости, кожной аллергии и даже тромбоза у взрослых:Переизбыток витамина К называют гипервитаминозом, к основным его симптомам относят:Лечение гипервитаминоза заключается в отказе от препаратов, содержащих К1, и контроле за питанием. До полного восстановления из рациона следует исключить продукты с повышенным содержанием нутриента.Что влияет на уровень витаминаРацион и состояние здоровья — основные факторы, влияющие на уровень витамина К в организме. Чем больше в пище жиров и зелени, тем больше и нутриента. Соответственно, обедненный рацион приводит к нехватке витамина К. Согласно исследованиям, отсутствие зеленых овощей меньше чем за месяц снижает уровень филлохинона на 50%.Снижение уровня нутриента чаще всего является следствием приема антикоагулянтов, возрастных изменений и таких болезней как хронический панкреатит, гепатит, циррозы, холецистит, язва двенадцатиперстной кишки. А вот сахарный диабет и почечная недостаточность, напротив, могут привести к росту уровня витамина К.Продукты питания, богатые витамином КБольшую часть употребляемого человеком витамина К составляет растительный филлохинон. Он содержится в хлоропластах клеток зеленых растений: капусты, шпината, репчатого лука, зеленого чая, цукини и пр. Менахинон, или К2, синтезируется в организме и поступает с продуктами животного происхождения: курицей, печенью, рыбой, яйцами.Особенность витамина заключается в хорошей сохранности даже после обработки продуктов: потери при заморозке составляют 30%, а при термовоздействии — не более 5%. Потому восполнить запасы нутриента позволяют не только продукты, но и травяные отвары из листьев малины, липы, шиповника.Усвоение из пищиВитамин К хорошо усваивается организмом, но принимать его нужно правильно, говорит Гарелина:"Для лучшего усвоения и профилактики дефицита витамина К необходимо употреблять пищу с нормальным жировым составом, ни в коем случае не обезжиренную, — поясняет эксперт. — Жировые продукты, такие как сливочное масло, яйца, субпродукты, сыры, способствуют лучшему отделению желчи, что помогает нормально усваиваться витамину К. Кроме того, обезжиренные продукты, не содержащие витамин К, отличаются повышенным уровнем кальция, за распределение которого отвечает нутриент. При его отсутствии избыточный кальций будет откладываться на стенках сосудов, провоцируя развитие атеросклероза".Применение в косметикеБлагодаря своим укрепляющим и защитным свойствам витамин К нашел широкое применение в косметологии. Нормализация кровотока, укрепление стенок сосудов сделали фитонадион (на препаратах обозначается phylloquinone) важным компонентом средств по уходу за кожей лица, шеи, рук и т.д.Для чего витамин применяют в косметологии:Эффект фитонадиона заметен, когда витамин применяют в комплексе с другими ингредиентами: витамином С, противовоспалительными препаратами, растительными антиоксидантами, жирами и фосфолипидами.Взаимодействие с другими веществамиВитамин К поддерживает нормальный уровень кровообращения при условии хорошего усвоения кишечником. Однако ряд препаратов нарушает биохимические реакции, что приводит к конфликту соединений. Грамотное сочетание с другими препаратами — залог эффективной работы нутриента, говорит эксперт.Совместимость нутриентов в организме:

https://ria.ru/20210720/vitaminy-1741993785.html

https://ria.ru/20210811/ateroskleroz-1745365941.html

https://ria.ru/20211204/vitamin-1762139560.html

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общество, здоровье, витамины, россия