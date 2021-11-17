https://ria.ru/20211117/tromboz-1759391247.html

"Будет тромбоз": Мясников раскрыл список запрещенных продуктов

Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов - РИА Новости, 17.11.2021

"Будет тромбоз": Мясников раскрыл список запрещенных продуктов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, разжижающих... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T06:09

2021-11-17T06:09

2021-11-17T11:29

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь.По его словам, в таких продуктах содержится витамин K, который выступает в качестве "антагониста" лекарств для лечения тромбоза.Медик подчеркнул, что сам по себе витамин K не вызывает тромбоз."Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то, соответственно, будет тромбоз", — уточнил врач.

https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)