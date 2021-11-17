https://ria.ru/20211117/tromboz-1759391247.html
"Будет тромбоз": Мясников раскрыл список запрещенных продуктов
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов - РИА Новости, 17.11.2021
"Будет тромбоз": Мясников раскрыл список запрещенных продуктов
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, разжижающих... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T06:09
2021-11-17T06:09
2021-11-17T11:29
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь.По его словам, в таких продуктах содержится витамин K, который выступает в качестве "антагониста" лекарств для лечения тромбоза.Медик подчеркнул, что сам по себе витамин K не вызывает тромбоз."Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то, соответственно, будет тромбоз", — уточнил врач.
https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
06:09 17.11.2021 (обновлено: 11:29 17.11.2021)
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов
Доктор Мясников: фасоль, брокколи и шпинат делают прием препаратов от тромбоза бесполезным