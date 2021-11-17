Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/tromboz-1759391247.html
"Будет тромбоз": Мясников раскрыл список запрещенных продуктов
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов - РИА Новости, 17.11.2021
"Будет тромбоз": Мясников раскрыл список запрещенных продуктов
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, разжижающих... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T06:09
2021-11-17T11:29
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь.По его словам, в таких продуктах содержится витамин K, который выступает в качестве "антагониста" лекарств для лечения тромбоза.Медик подчеркнул, что сам по себе витамин K не вызывает тромбоз."Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то, соответственно, будет тромбоз", — уточнил врач.
https://ria.ru/20210322/tromb-1602283671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_98c9b5ce4d44b32746a06ba5e8cb4961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
06:09 17.11.2021 (обновлено: 11:29 17.11.2021)
 
Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов

Доктор Мясников: фасоль, брокколи и шпинат делают прием препаратов от тромбоза бесполезным

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал отказаться от излишнего употребления зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь.
По его словам, в таких продуктах содержится витамин K, который выступает в качестве "антагониста" лекарств для лечения тромбоза.

"Если мы даем кроворазжижающее лекарство, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина", — пояснил Мясников.

Медик подчеркнул, что сам по себе витамин K не вызывает тромбоз.
"Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то, соответственно, будет тромбоз", — уточнил врач.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:03
Кардиолог рассказал, как самостоятельно определить образование тромба
 
ОбществоЗдоровьеРоссияАлександр Мясников (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Лента новостейМолния
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковидаВ Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России