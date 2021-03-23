https://ria.ru/20210323/starenie-1602425687.html

Диетолог назвала защищающий от старения витамин

Диетолог назвала защищающий от старения витамин

Дефицит витамина К может ускорить старение, рассказала "Звезде" кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:19

2021-03-23T09:19

2021-03-23T10:42

витамины

питание

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Дефицит витамина К может ускорить старение, рассказала "Звезде" кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.При недостатке этого витамина, содержащегося в зеленых продуктах, в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы с иммунной системой, а старение организма ускоряется.По словам Пичугиной, витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свертываемости крови."Если где-то повреждение сосудов — он образует сгусток, и кровотечение останавливается", — привела она пример.Этот витамин нужен для нормальной работы почек, а также помогает взаимодействию кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительных тканей. Кроме того, он необходим детям для развития скелета и пожилым для защиты от остеопороза.Много витамина К содержится в продуктах зеленого цвета, например шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.

https://ria.ru/20210310/mozg-1600586063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, питание, общество