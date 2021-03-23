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Диетолог назвала защищающий от старения витамин
Диетолог назвала защищающий от старения витамин
Дефицит витамина К может ускорить старение, рассказала "Звезде" кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:19
2021-03-23T10:42
витамины
питание
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Дефицит витамина К может ускорить старение, рассказала "Звезде" кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.При недостатке этого витамина, содержащегося в зеленых продуктах, в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы с иммунной системой, а старение организма ускоряется.По словам Пичугиной, витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свертываемости крови."Если где-то повреждение сосудов — он образует сгусток, и кровотечение останавливается", — привела она пример.Этот витамин нужен для нормальной работы почек, а также помогает взаимодействию кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительных тканей. Кроме того, он необходим детям для развития скелета и пожилым для защиты от остеопороза.Много витамина К содержится в продуктах зеленого цвета, например шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.
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витамины, питание, общество

Диетолог назвала защищающий от старения витамин

09:19 23.03.2021 (обновлено: 10:42 23.03.2021)
 
© Depositphotos / RoneDyaСмузи
Смузи - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / RoneDya
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Дефицит витамина К может ускорить старение, рассказала "Звезде" кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.
При недостатке этого витамина, содержащегося в зеленых продуктах, в организме снижается интерлейкин, из-за чего начинаются проблемы с иммунной системой, а старение организма ускоряется.

"То есть это (витамин К. — Прим. ред.) предотвращает возрастные явления", — заявила врач.

По словам Пичугиной, витамин относится к жирорастворимым. Он нужен для синтеза белков и участвует в работе свертываемости крови.
"Если где-то повреждение сосудов — он образует сгусток, и кровотечение останавливается", — привела она пример.
Этот витамин нужен для нормальной работы почек, а также помогает взаимодействию кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительных тканей. Кроме того, он необходим детям для развития скелета и пожилым для защиты от остеопороза.
Много витамина К содержится в продуктах зеленого цвета, например шпинате, салате-латуке, капусте, а также в печени.
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