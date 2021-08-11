https://ria.ru/20210811/ateroskleroz-1745365941.html
Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза
Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза - РИА Новости, 11.08.2021
Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза
Питание с высоким содержанием витамина K снижает на 34 процента риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:54
2021-08-11T16:54
2021-08-11T20:27
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Питание с высоким содержанием витамина K снижает на 34 процента риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Journal of the American Heart Association.Более 20 лет ученые из Университета Эдит Коуэн в США проводили исследование, в котором приняли участие около 50 тысяч человек.Отмечается, что существует два типа этого витамина: K1, которым богаты зеленые листовые овощи и растительные масла, и K2, содержащийся в мясе, яйцах и ферментированных продуктах.Согласно результатам исследования, у участников эксперимента, которые получали витамин K1 в большом количестве, вероятность госпитализации с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, была на 21 процент меньше.При высоком потреблении витамина K2 этот показатель составлял 14 процентов, а риск заболеваний периферических артерий снижался на 34 процента.Специалисты подчеркивают, что в современных диетических рекомендациях в основном делается акцент на количестве витамина K1. Однако в настоящее время появляется все больше доказательств того, что потребление витамина К сверх действующих рекомендаций может обеспечить дополнительную защиту от развития атеросклероза.В связи с этим эксперты намерены расширить базу данных о продуктах с высоким содержанием витамина K2, а также о его формах, которые могут по-разному усваиваться организмом.
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сша, открытия - риа наука
16:54 11.08.2021 (обновлено: 20:27 11.08.2021)
Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза
Ученые Университета Эдит Коуэн: высокое потребление витамина K снижает риск развития атеросклероза
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Питание с высоким содержанием витамина K снижает на 34 процента риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Journal of the American Heart Association.
Более 20 лет ученые из Университета Эдит Коуэн в США
проводили исследование, в котором приняли участие около 50 тысяч человек.
Отмечается, что существует два типа этого витамина: K1, которым богаты зеленые листовые овощи и растительные масла, и K2, содержащийся в мясе, яйцах и ферментированных продуктах.
Согласно результатам исследования, у участников эксперимента, которые получали витамин K1 в большом количестве, вероятность госпитализации с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, была на 21 процент меньше.
При высоком потреблении витамина K2 этот показатель составлял 14 процентов, а риск заболеваний периферических артерий снижался на 34 процента.
Специалисты подчеркивают, что в современных диетических рекомендациях в основном делается акцент на количестве витамина K1. Однако в настоящее время появляется все больше доказательств того, что потребление витамина К сверх действующих рекомендаций может обеспечить дополнительную защиту от развития атеросклероза.
В связи с этим эксперты намерены расширить базу данных о продуктах с высоким содержанием витамина K2, а также о его формах, которые могут по-разному усваиваться организмом.