https://ria.ru/20210811/ateroskleroz-1745365941.html

Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза

Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза - РИА Новости, 11.08.2021

Ученые назвали витамин, защищающий от атеросклероза

Питание с высоким содержанием витамина K снижает на 34 процента риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:54

2021-08-11T16:54

2021-08-11T20:27

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открытия - риа наука

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Питание с высоким содержанием витамина K снижает на 34 процента риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Journal of the American Heart Association.Более 20 лет ученые из Университета Эдит Коуэн в США проводили исследование, в котором приняли участие около 50 тысяч человек.Отмечается, что существует два типа этого витамина: K1, которым богаты зеленые листовые овощи и растительные масла, и K2, содержащийся в мясе, яйцах и ферментированных продуктах.Согласно результатам исследования, у участников эксперимента, которые получали витамин K1 в большом количестве, вероятность госпитализации с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с атеросклерозом, была на 21 процент меньше.При высоком потреблении витамина K2 этот показатель составлял 14 процентов, а риск заболеваний периферических артерий снижался на 34 процента.Специалисты подчеркивают, что в современных диетических рекомендациях в основном делается акцент на количестве витамина K1. Однако в настоящее время появляется все больше доказательств того, что потребление витамина К сверх действующих рекомендаций может обеспечить дополнительную защиту от развития атеросклероза.В связи с этим эксперты намерены расширить базу данных о продуктах с высоким содержанием витамина K2, а также о его формах, которые могут по-разному усваиваться организмом.

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https://ria.ru/20210729/flavonoidy-1743480804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, открытия - риа наука