Как работает яичная диета и кому противопоказана

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Яичная Яичная диета — рацион питания, основанный на повышенном употреблении яиц и других белковых продуктов. Подробное меню на 4 недели в таблице без скачивания, 7 простых правил питания и отзывы врачей о диете — в материале РИА Новости.

Как работает диета?

Яичная диета — низкоуглеводная, низкокалорийная диета с высоким содержанием белка, основой которой являются яйца . План питания подразумевает трехразовый прием пищи без перекусов, но с регулярным питьем воды в промежутках между завтраком, обедом и ужином.

“Кетогенная яичная диета — это не просто низкоуглеводная диета, основу питания составляет высокий процент содержания животных жиров. Цель состоит в том, чтобы уменьшить потребление углеводов до тех пор, пока вы не приведете свой организм в состояние кетоза, когда вместо того, чтобы использовать углеводы, тело расщепляет жиры в качестве источника энергии”, — поделилась с РИА Новости Ирина Юзуп, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Онлайн-академии UniProf.

В этом виде питания необходимо есть яйца в комбинации с маслом и сыром, без соли и специй. Подразумевается строгий подсчет БЖУ (белков, жиров и углеводов) под контролем специалистов. Дело в том, что согласно данным научных исследований, кетогенная диета в некоторых случаях может негативно сказываться на почках. К тому же такое питание уменьшает содержание селена и цинка в крови, а это - факторы риска снижения функции щитовидной железы. Подходить к этой диете нужно осторожно, при ней необходимо сопровождение диетолога.

Существует несколько вариаций питания, основанного на яйцах:

— 14-дневная яичная диета. Известна как традиционная яичная диета. Это наиболее распространенный и гибкий вариант, который предполагает получение большей части белка из яиц. Чаще всего продукт рекомендуется на завтрак. Это связано с тем, что такой вариант приема пищи не вызывает резкого подъема глюкозы в крови, поэтому не возникает желания перекусить чем-то “сладеньким” в течение дня. Остальные приемы пищи могут содержать другие постные источники белка, такие как рыба и птица. Дополнением к яйцам служат зелень и овощи с низким гликемическим индексом (это показатель того, как конкретный продукт после его употребления влияет на уровень сахара в крови), например, кабачки, брокколи, цветная капуста, спаржа, шпинат, листовой салат, зеленая фасоль и др.

Известна как традиционная яичная диета. Это наиболее распространенный и гибкий вариант, который предполагает получение большей части белка из яиц. Чаще всего продукт рекомендуется на завтрак. Это связано с тем, что такой вариант приема пищи не вызывает резкого подъема глюкозы в крови, поэтому не возникает желания перекусить чем-то “сладеньким” в течение дня. Остальные приемы пищи могут содержать другие постные источники белка, такие как рыба и птица. Дополнением к яйцам служат зелень и овощи с низким гликемическим индексом (это показатель того, как конкретный продукт после его употребления влияет на уровень сахара в крови), например, кабачки, брокколи, цветная капуста, спаржа, шпинат, листовой салат, зеленая фасоль и др. — Диета из яиц и грейпфрутов. Этот вариант диеты предусматривает употребление половины грейпфрута во время каждого приема пищи. Другие фрукты при соблюдении этого плана питания не допускаются.

Этот вариант диеты предусматривает употребление половины грейпфрута во время каждого приема пищи. Другие фрукты при соблюдении этого плана питания не допускаются. — Диета только с яйцами – экстремальная версия методики. Разновидность монодиеты, которая может быть вредна для здоровья, так как не способна обеспечить человека необходимыми питательными веществами.

Помимо перечисленных существуют и другие вариации.

Сколько длится диета?

Продолжительность расширенной яичной диеты - 4 недели (2 недели полноценной диеты и 2 поддерживающей). Это обусловлено тем, что в первые 14 дней организм растрачивает жировые запасы для переработки полученного белка, поэтому происходит потеря веса. Еще 14 дней, в которые поддерживается низкоуглеводное питание, направлены на сохранение полученных результатов.

Рекомендуемая частота применения диеты – не более одного раза в год.

Меню на 4 недели

Завтрак на все четыре недели: половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вар Завтрак Обед Ужин 1 неделя половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца - 200 г отварного мяса или 200 г отварной курицы и 2 огурца (на выбор); - любой овощ или фрукт; - обезжиренный сыр в любом количестве - любой овощ и фрукт из разрешенных; - 2 вареных яйца; 200 г отварного мяса или 200 г запеченной курицы и 150 г салата ( на выбор ) 2 неделя половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца - 200 г запеченной курицы и 150 г салата, или 200 г отварной рыбы, или 200 запеченной говядины и 100 г отварных овощей (на выбор) - 2 яйца с фруктами или овощами; не более 500 г овощей или фруктов (на выбор) 3 неделя половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца Питание в течение дня на выбор (один из вариантов): - свежие овощи и фрукты в течение всего дня; - отварные овощи и фрукты в течение всего дня; - отварное мясо (200 г) и овощи в любом количестве; один вид фруктов или овощей в течение всего дня. 4 неделя половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца Питание в течение дня на выбор (один из вариантов): - 200 г курицы, 3 помидора, 4 огурца, 1 апельсин в течение всего дня; - 2 вареных яйца, 3 помидора, 1 огурец, 1 кусочек хлеба, 1 грейпфрут; - 400 г отварной курицы, 300 г творога, 1 кусочек хлеба, 2 помидора,1 огурец, 1 цитрусовый фрукт; 100 г отварной рыбы, 200 отварных овощей, 50 г творога, помидора, 2 огурца, 1 кусочек хлеба и 1 цитрусовый фрукт.

Правила диеты

1 Употреблять только термически обработанные продукты (мясо, птица, яйца и др.). 2 Обязательно употреблять яйца на завтрак и минимум еще один раз в день. 3 Запрещено менять приемы пищи местами. 4 Не пропускать завтрак, обед или ужин. 5 Соблюдать питьевой режим. 6 Если диета была прервана, то все начинается сначала. 7 Во время диеты желательно выполнять физические упражнения для улучшения результата (если нет противопоказаний).

Разрешенные и запрещенные продукты

Разрешенные продукты во время яичной диеты Запрещенные продукты во время яичной диеты Куриные яйца Крахмалистые овощи: картофель Птица, рыба, говядина Фрукты и ягоды: бананы, финики, манго, инжир, виноград, яблоки, груши Овощи: огурцы, помидоры, салат-латук, болгарский перец, морковь, кабачок и др. Напитки: газировки, соки Травяной чай и кофе без добавок Жирное мясо: баранина, свинина Кисломолочные и молочные продукты: зернистый творог, кефир, сыр Соль Сливочное масло Крупы: перловка, пшено Бобовые: фасоль, зеленый горох Специи Цитрусовые фрукты: грейпфрут, апельсин Мучное и сладкое Алкоголь

Выход из диеты

Возвращение к привычному питанию после яичной диеты должно быть постепенным. Так как человеческий организм плохо переносит резкие перепады и необходимо закрепить результат, стоит придерживаться нескольких важных моментов:

— Первая неделя после диеты должна быть “плавной”, диетическое питание сохраняется с некоторыми корректировками.

Первая неделя после диеты должна быть “плавной”, диетическое питание сохраняется с некоторыми корректировками. — Категорически нельзя начинать употребление больших порций пищи – лучше есть меньше, но чаще.

Категорически нельзя начинать употребление больших порций пищи – лучше есть меньше, но чаще. — Количество вновь появившихся продуктов нужно увеличивать постепенно, отдавая предпочтение вареным овощам.

Количество вновь появившихся продуктов нужно увеличивать постепенно, отдавая предпочтение вареным овощам. — Необходимо поддерживать водный баланс в организме – пить не менее 2 литров чистой воды в день.

Такой выход из диеты обычно занимает около 2-3 недель, после чего можно начинать полноценно питаться.

Плюсы и минусы

Как и большинство “модных” планов по снижению веса, яичная диета, кроме преимуществ, имеет некоторые недостатки.

Преимущества

Яйца являются достойным источником белка, витаминов и минералов. Продукт содержит витамины D , A, В6 и В12, холин, который в организме преобразуется а ацетилхолин – нейромедиатор, необходимый для работы мозга (отвечает за память, мышление, обучение). Яйцо с жидким желтком (яйцо пашот) улучшает тягучесть желчи и стимулирует желчеотделение, а также является источником фосфолипидов, необходимых для восстановления печени. Диета с высоким содержанием белка способствует профилактике диабета 2 типа, а также снижению массы тела.

Кроме того, яичная диета ограничивает вредную пищу из-за строгости своего подхода. Исключение из рациона сладких напитков и фаст-фуда может способствовать уменьшению воспалений в организме. В дополнение к этому при соблюдении низкоуглеводной диеты наблюдается снижение уровня грелина (гормон голода).

Недостатки

Несмотря на свои плюсы, яичная диета не обеспечивает полноценного питания и не считается здоровой в долгосрочной перспективе, так как исключает целый ряд продуктов с высоким содержанием питательных веществ: бобовые, многие фрукты и ягоды, цельнозерновые крупы, орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника), масла (оливковое, масло авокадо). Подобный рацион способен негативно влиять на микрофлору кишечника.

К недостаткам низкоуглеводной диеты также относят низкое содержание клетчатки. Этот компонент необходим для здорового пищеварения человека.

К тому же, при соблюдении такой диеты возможен недостаток энергии и усталость. Поэтому, прежде чем приступать к такому типу питания, во избежание побочных эффектов, важно проконсультироваться со специалистом.

Противопоказания

Есть условия, которые не позволяют переходить на питание с высоким содержанием белка:

— аллергия на белок, в том числе яйца;

аллергия на белок, в том числе яйца; — заболевания желудочно-кишечного тракта;

заболевания желудочно-кишечного тракта; — беременность и грудное вскармливание – женщинам в положении требуется полноценное и разнообразное питание;

беременность и грудное вскармливание – женщинам в положении требуется полноценное и разнообразное питание; — подростковый возраст – растущему организму также нужен полноценный рацион;

подростковый возраст – растущему организму также нужен полноценный рацион; — почечная недостаточность;

почечная недостаточность; — повышенное артериальное давление и др.

Рецепты блюд

“Так как на яичной диете мы минимизируем количество углеводов, то оптимальным вариантом будет питание по формуле “белок + овощи: мясо\\рыба\\яйца\\морепродукты и большая порция салата (например, огурцы, пекинская капуста с зеленью)”, - утверждает Ирина Кононенко, эксперт по питанию медицинской онлайн-академии UniProf.

Отличным вариантом блюда для обеда и ужина может быть салат из отварной говядины и костный бульон.

Салат из отварной говядины Категория Салат Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Ингредиенты 100-150 г Отварная говядина 300 г Шпинат 50 г Руккола 2 г Яйца отварные по вкусу Лимонный сок и зерна горчицы для заправки Приготовление 1 1. Предварительно отварить мясо и яйца. 2 2. Порезать их на небольшие кусочки. 3 3. Соединить мясо и яйца с остальными ингредиентами. 4 4. Перед подачей заправить лимонным соком и зернами горчицы.

Костный бульон Категория Суп Кухня Русская Сложность Легко Время готовки 4 ч. Ингредиенты 500 г Мясо на кости (курица, говядина и др.) 1 шт. Луковица по вкусу Зелень для подачи Приготовление 1 1. Для правильного бульона необходимо проварить мясо до закипания, слить воду и налить новую 2 2. Варить 2-3 часа, для прозрачности можно положить луковицу 3 3. В конце, перед подачей, добавить зелень.

Советы диетологов

“В то время как яйца могут быть частью здорового питания, план рациона, построенного почти исключительно на яйцах, таковым не является. Хотя перспектива быстрой потери веса может быть привлекательной, помните, что похудеть – не равно быть здоровым человеком!” – считает Ирина Кононенко.

Необходимо помнить про основные нюансы сохранения здоровья, которые особенно важны во время соблюдения диеты: