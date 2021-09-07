Как работает яичная диета и кому противопоказана

Как работает диета?
- —14-дневная яичная диета. Известна как традиционная яичная диета. Это наиболее распространенный и гибкий вариант, который предполагает получение большей части белка из яиц. Чаще всего продукт рекомендуется на завтрак. Это связано с тем, что такой вариант приема пищи не вызывает резкого подъема глюкозы в крови, поэтому не возникает желания перекусить чем-то “сладеньким” в течение дня. Остальные приемы пищи могут содержать другие постные источники белка, такие как рыба и птица. Дополнением к яйцам служат зелень и овощи с низким гликемическим индексом (это показатель того, как конкретный продукт после его употребления влияет на уровень сахара в крови), например, кабачки, брокколи, цветная капуста, спаржа, шпинат, листовой салат, зеленая фасоль и др.
- —Диета из яиц и грейпфрутов. Этот вариант диеты предусматривает употребление половины грейпфрута во время каждого приема пищи. Другие фрукты при соблюдении этого плана питания не допускаются.
- —Диета только с яйцами – экстремальная версия методики. Разновидность монодиеты, которая может быть вредна для здоровья, так как не способна обеспечить человека необходимыми питательными веществами.
Сколько длится диета?
Меню на 4 недели
Завтрак
Обед
Ужин
1 неделя
половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца
- 200 г отварного мяса или 200 г отварной курицы и 2 огурца (на выбор);
- любой овощ или фрукт;
- обезжиренный сыр в любом количестве
- любой овощ и фрукт из разрешенных;
- 2 вареных яйца;
200 г отварного мяса или 200 г запеченной курицы и 150 г салата (на выбор)
2 неделя
половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца
- 200 г запеченной курицы и 150 г салата, или 200 г отварной рыбы, или 200 запеченной говядины и 100 г отварных овощей (на выбор)
- 2 яйца с фруктами или овощами; не более 500 г овощей или фруктов (на выбор)
3 неделя
половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца
Питание в течение дня на выбор (один из вариантов):
- свежие овощи и фрукты в течение всего дня;
- отварные овощи и фрукты в течение всего дня;
- отварное мясо (200 г) и овощи в любом количестве;
один вид фруктов или овощей в течение всего дня.
4 неделя
половина плода грейпфрута/апельсина и 1-2 вареных яйца
Питание в течение дня на выбор (один из вариантов):
- 200 г курицы, 3 помидора, 4 огурца, 1 апельсин в течение всего дня;
- 2 вареных яйца, 3 помидора, 1 огурец, 1 кусочек хлеба, 1 грейпфрут;
- 400 г отварной курицы, 300 г творога, 1 кусочек хлеба, 2 помидора,1 огурец, 1 цитрусовый фрукт;
100 г отварной рыбы, 200 отварных овощей, 50 г творога, помидора, 2 огурца, 1 кусочек хлеба и 1 цитрусовый фрукт.
Правила диеты
- 1Употреблять только термически обработанные продукты (мясо, птица, яйца и др.).
- 2Обязательно употреблять яйца на завтрак и минимум еще один раз в день.
- 3Запрещено менять приемы пищи местами.
- 4Не пропускать завтрак, обед или ужин.
- 5Соблюдать питьевой режим.
- 6Если диета была прервана, то все начинается сначала.
- 7Во время диеты желательно выполнять физические упражнения для улучшения результата (если нет противопоказаний).
Разрешенные и запрещенные продукты
Разрешенные продукты во время яичной диеты
Запрещенные продукты во время яичной диеты
Куриные яйца
Крахмалистые овощи: картофель
Птица, рыба, говядина
Фрукты и ягоды: бананы, финики, манго, инжир, виноград, яблоки, груши
Овощи: огурцы, помидоры, салат-латук, болгарский перец, морковь, кабачок и др.
Напитки: газировки, соки
Травяной чай и кофе без добавок
Жирное мясо: баранина, свинина
Кисломолочные и молочные продукты: зернистый творог, кефир, сыр
Соль
Сливочное масло
Крупы: перловка, пшено
Бобовые: фасоль, зеленый горох
Специи
Цитрусовые фрукты: грейпфрут, апельсин
Мучное и сладкое
Алкоголь
Выход из диеты
- —Первая неделя после диеты должна быть “плавной”, диетическое питание сохраняется с некоторыми корректировками.
- —Категорически нельзя начинать употребление больших порций пищи – лучше есть меньше, но чаще.
- —Количество вновь появившихся продуктов нужно увеличивать постепенно, отдавая предпочтение вареным овощам.
- —Необходимо поддерживать водный баланс в организме – пить не менее 2 литров чистой воды в день.
Плюсы и минусы
Преимущества
Недостатки
Противопоказания
- —аллергия на белок, в том числе яйца;
- —заболевания желудочно-кишечного тракта;
- —беременность и грудное вскармливание – женщинам в положении требуется полноценное и разнообразное питание;
- —подростковый возраст – растущему организму также нужен полноценный рацион;
- —почечная недостаточность;
- —повышенное артериальное давление и др.
Рецепты блюд
Советы диетологов
- —обязательно пить простую чистую воду, так как она участвует во всех метаболических процессах организма;
- —не пропускать приемы пищи. Питание должно быть сбалансированным и соответствовать образу жизни;
- —ужинать за 3 – 4 часа до сна, что снижает риски рака желудка;
- —очень важен полноценный сон. Это один из пазлов для здоровья и хорошего самочувствия. Во время сна происходят активные процессы очистки мозга от вредных веществ, восстанавливаются нейроны;
- —для здоровья необходима ежедневная физическая активность. Прогулка, пробежка, упражнение “планка” или приседание, – порекомендовала Ирина Кононенко.