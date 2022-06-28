Спасет от простуды и снимет боль: как приготовить малиновое варенье дома

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Малиновое варенье в банке – не только вкусный, но и полезный десерт благодаря содержанию полезных веществ. Особенно ценится продукт из собственноручно выращенной ягоды. Как сварить малиновое варенье в домашних условиях, сколько добавить сахара, можно ли давать его детям, а также калорийность и необычные рецепты– в материале РИА Новости.

Малиновое варенье

Малина растет на многих дачных участках, но хранить ее в свежем виде долго не получится – уже через сутки они станет вялой. Чтобы полакомиться ароматной ягодой зимой, проще всего сварить из нее варенье.

Полезные свойства

Малиновое варенье считается лечебным. Оно в умеренных количествах может помочь при некоторых заболеваниях и состояниях организма. В частности:

— обладает жаропонижающим и противомикробным действием. Именно поэтому с самого детства многие едят малиновое варенье во время простуды . Его можно добавлять в чай или разбавлять водой. Оно способствует снижению температуры тела (но употреблять варенье при показателе выше 37,8 °С нельзя), а также разрушает патогенные микроорганизмы, что способствует быстрому выздоровлению. К тому же, малиновое варенье способно ослабить кашель и снять боль в горле;

обладает жаропонижающим и противомикробным действием. Именно поэтому с самого детства многие едят малиновое варенье во время . Его можно добавлять в чай или разбавлять водой. Оно способствует снижению температуры тела (но употреблять варенье при показателе выше 37,8 °С нельзя), а также разрушает патогенные микроорганизмы, что способствует быстрому выздоровлению. К тому же, малиновое варенье способно ослабить кашель и снять боль в горле; — может предотвратить анемию. Этот эффект достигается благодаря высокому содержанию железа, фолиевой и салициловой кислоты в малине;

может предотвратить анемию. Этот эффект достигается благодаря высокому содержанию железа, фолиевой и салициловой кислоты в малине; — способно разжижать кровь, что снижает риск развития инсульта и формирования тромбов;

способно разжижать кровь, что снижает риск развития инсульта и формирования тромбов; — содержит в составе антиоксиданты, что помогает очищать организм;

содержит в составе антиоксиданты, что помогает очищать организм; — благотворно влияет на функции желудочно-кишечного тракта;

благотворно влияет на функции желудочно-кишечного тракта; — содержит в составе эллаговую кислоту, которая способна замедлить и даже остановить деление патологически измененных клеток;

содержит в составе эллаговую кислоту, которая способна замедлить и даже остановить деление патологически измененных клеток; — выступает в роли обезболивающего. Малиновое варенье нередко рекомендуют при ревматизмах, артритах и других болезнях суставов;

выступает в роли обезболивающего. Малиновое варенье нередко рекомендуют при ревматизмах, артритах и других болезнях суставов; — способствует снятию отечности;

способствует снятию отечности; — положительно влияет на нервную систему и помогает справиться со стрессом;

положительно влияет на нервную систему и помогает справиться со стрессом; — поддерживает иммунитет;

поддерживает иммунитет; — содержит большое количество витаминов, которые участвуют в клеточном обмене. Это позволяет поддержать здоровье кожи и замедлить процессы старения;

содержит большое количество витаминов, которые участвуют в клеточном обмене. Это позволяет поддержать здоровье кожи и замедлить процессы старения; — содержит минеральные вещества, которые способствуют укреплению костей и мышц.

Вред и противопоказания

Несмотря на широкий спектр положительных свойств, малиновое варенье стоит употреблять умеренно, так как в его состав входит слишком много сахара. Лучше всего не превышать норму в две–три столовые ложки в день для взрослого человека. Также существует ряд заболеваний, которые являются противопоказанием для употребления этого лакомства:

— диабет . Даже если есть только предрасположенность к заболеванию, все равно варенье под строгим запретом;

. Даже если есть только предрасположенность к заболеванию, все равно варенье под строгим запретом; — заболевания пищеварительного тракта. Большое количество фруктовой кислоты может привести к раздражению слизистой, поэтому при наличии проблем с ЖКТ следует проконсультироваться с врачом;

заболевания пищеварительного тракта. Большое количество фруктовой кислоты может привести к раздражению слизистой, поэтому при наличии проблем с ЖКТ следует проконсультироваться с врачом; — гемофилия. Людям с "жидкой" кровью запрещено употреблять малину и варенье из нее, так как она имеет кроверазжижающий эффект;

гемофилия. Людям с "жидкой" кровью запрещено употреблять малину и варенье из нее, так как она имеет кроверазжижающий эффект; — заболевания мочеполовой системы. Варенье, как и сама ягода, считается мочегонным. Малина может спровоцировать обострение болезни;

заболевания мочеполовой системы. Варенье, как и сама ягода, считается мочегонным. Малина может спровоцировать обострение болезни; — аллергия и склонность к ней. Эта ягода – довольно сильный аллерген, поэтому детям малину и варенье из нее дают с осторожностью, а беременным и кормящим женщинам лучше вовсе исключить этот продукт из рациона.

Виды

Малиновое варенье имеет множество интерпретаций, самыми популярными из них являются:

— варенье-пятиминутка. Считается самым полезным, так как ягода подвергается минимальной тепловой обработке и сохраняет больше полезных веществ;

варенье-пятиминутка. Считается самым полезным, так как ягода подвергается минимальной тепловой обработке и сохраняет больше полезных веществ; — с мятой;

с мятой; — с орехами;

с орехами; — с цельными ягодами;

с цельными ягодами; — с вишней;

с вишней; — с яблоками;

с яблоками; — без сахара;

без сахара; — с косточками и без;

с косточками и без; — густое с желатином.

Некоторые экспериментируют и добавляют дыню, цитрусовые и даже бананы.

Как сделать малиновое варенье в домашних условиях

Если соблюдать несложные правила и следовать классическому рецепту, приготовить вкусное малиновое варенье на зиму будет под силу практически любому человеку.

Особенности приготовления

Перед готовкой важно правильно собрать и подготовить малину. Для варенья нужна только спелая ягода, даже слегка недозревшая будет жесткой, а десерт получится безвкусным. Самым лучшим вариантом считается лесная: несмотря на небольшой размер ягод она отличается насыщенным вкусом и ароматом. Собирать ее желательно в сухую погоду.

Если малину собирали вдали от дороги и внутри ягод нет насекомых – ее лучше не мыть. Но если личинки все же есть, необходимо от их избавиться. Для этого в 1 л холодной воды нужно развести 1 ст. л. соли и залить этим раствором малину. Через 5 минут насекомые всплывут, воду вместе с ними нужно слить, а ягоды ополоснуть холодной водой и просушить.

Сколько нужно сахара

Количество сахара в варенье во многом зависит от сладости ягоды , наличия добавок и от личных предпочтений. Стандартной пропорцией считается 1:1.

Сколько варить

В зависимости от рецепта, варить малиновое варенье можно как 10, так и 40 минут. Наиболее распространенный вариант: довести до кипения, проварить в течение 30–40 минут, снять с огня и полностью остудить. Эти действия повторяют три раза, а весь процесс может растянуться до восьми часов.

Пошаговая инструкция классического рецепта

Чтобы приготовить классическое малиновое варенье, необходимо взять ягоды и сахар в равных долях. Затем следует придерживаться последовательности действий:

Малину очистить, при необходимости обработать от насекомых и высыпать в эмалированную кастрюлю или таз.

Ягоды засыпать половиной сахара и оставить на несколько часов, пока малина не выделит максимальное количество сока, а сахар слегка не растворится.

Тару поставить на средний огонь и, помешивая, довести сахар до полного растворения.

Как только варенье начнет слегка закипать, посуду нужно убрать с огня и оставить пропитываться в течение 5–6 часов.

После этого массу повторно нагреть и всыпать оставшийся сахар. Как только варенье закипит – оно готово и его можно разливать по предварительно стерилизованным банкам.

Вкусные рецепты малинового варенья

Существует множество разнообразных рецептов малинового варенья, некоторые из них пользуются наибольшим спросом.

Пятиминутка Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 1600 г свежая малина 1600 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 273 ккал Углеводы 70 г Приготовление 1 Малину перебрать, выбросить мелкий мусор и гнилые ягоды, убрать жуков. Ягоды положить в кастрюлю (не алюминиевую). 2 Ягоды растолочь в пюре, добавить в него сахар и размешать. Оставить смесь на час, пока сахар не начнет растворяться. 3 Кастрюлю поместить на слабый огонь, смесь активно помешивать, пока сахар полностью не растворится. © Фото : Unsplash/Michal Balog Кипящая вода с сахаром в кастрюле © Фото : Unsplash/Michal Balog 4 Увеличить огонь и дождаться закипания смеси. В процессе необходимо убирать пену, чтобы варенье не закисло. Варить после закипания пять минут. 5 Кипящее варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками. Тару перевернуть вверх дном, укутать в теплое одеяло или плед. После того, как варенье полностью остынет, банки можно перенести в холодное место на хранение.

Без варки Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 4 ч. Ингредиенты 2200 г свежая малина 3600 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 223 ккал Углеводы 54 г Приготовление 1 Малину осторожно промыть, очистить от грязи. Пересыпать в кастрюлю. 2 Ягоды растолочь до состояния пюре (ни в коем случае не пропускать через блендер). Массу можно протереть через сито, это поможет избавиться от косточек. 3 Малиновое пюре засыпать сахаром и оставить на 4 часа при комнатной температуре. В процессе смесь можно несколько раз перемешать, чтобы сахар лучше растворился. 4 Варенье без варки переложить в предварительно стерилизованные банки, оставив сверху 2 см до края. Засыпать 1 см сахара, именно он не позволит появиться плесени. Банки плотно закрыть, хранить только в холодном месте, лучше всего в холодильнике.

Без сахара Это отличный вариант для диабетиков и тех, кто следит за калорийностью своего рациона. Надежда Любимова, бренд-шеф сети правильных вещей для кухни Williams Et Oliver, поделилась интересным рецептом малинового варенья без сахара. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 1000 г свежая малина Пищевая ценность порции Калорийность 164 ккал Углеводы 38 г Приготовление 1 Промыть и просушить ягоды. Плотно разложить ягоды по стерилизованным баночкам. 2 Поставить на средний огонь большую кастрюлю с водой, поставив в нее банки с малиной. 3 Когда малина начнет пускать сок и уменьшится в объеме, добавить еще ягод до верха банок. Повторять процедуру, пока все емкости не наполнятся вареньем. 4 Накрыть банки крышками и варить еще 30 минут на маленьком огне. Достать, плотно закрыть и дать варенью остыть. © Фото : Unsplash/Kristine Tumanyan Малиновое варенье без сахара © Фото : Unsplash/Kristine Tumanyan

Без косточек Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 1300 г свежая малина 1600 г сахар 430 г вода Пищевая ценность порции Калорийность 222 ккал Углеводы 64 г Приготовление 1 Малину перебрать и очистить от мусора, высыпать в эмалированную кастрюлю и влить воду. Смесь поставить на слабый огонь. 2 Довести до кипения и варить еще 20 минут, пока масса не станет однородной. Снять с огня и остудить. 3 Далее нужно избавиться от косточек. Сделать это можно с помощью марли: положить в нее массу и выжать пюре. Или взять сито с мелкими отверстиями, выложить в него варенье и с помощью силиконовой лопатки перетереть ягоду. 4 В получившееся варенье засыпать сахар и вернуть на огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая. 5 Уменьшить огонь и варить ягоды в течение часа. Периодически снимать пенку. 6 Горячее варенье без косточек разлить по стерилизованным банкам и плотно закрыть. После полного остывания убрать в прохладное место.

В духовке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 500 г свежая малина 500 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 273 ккал Углеводы 70 г Приготовление 1 Малину очиcтить и перебрать. Если ягода со своего огорода – лучше не мыть. Если покупная – промыть в холодной воде и полностью высушить перед готовкой. 2 Взять две емкости для выпекания – их размер должен быть таким, чтобы они обе сразу поместились в духовку. В одну из них выложить малину, в другую – сахар. 3 Духовку разогреть до 175–180 °С, поместить миски внутрь. В течение 30 минут сахар станет сиропом, а малина запечется. 4 После этого миски достать и смешать сироп с малиной, осторожно перемешать лопаткой. 5 Сразу же разлить смесь по стерилизованным банкам и плотно закрыть. Когда варенье остынет, его можно убрать в холодильник.

В мультиварке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 1400 г свежая малина 700 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 223 ккал Углеводы 54 г Приготовление 1 Малину очистить от мусора и перебрать. Мыть ее нежелательно, поэтому лучше использовать ягоды собственного выращивания. 2 В чашу мультиварки засыпать малину и сахар. Слегка встряхнуть. 3 Оставить смесь на 10 минут, после чего выставить в мультиварке программу "Тушение" и таймер на 45 минут. Клапан с крышки необходимо снять. 4 При таком способе готовки пена, как правило, не образуется, но периодически помешивать варенье все равно необходимо. 5 После окончания программы горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и плотно их закрыть. Тару перевернуть вверх дном, укутать в одеяло и оставить остывать. После этого можно убрать банки на постоянное место хранения.

С желатином Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 15 мин. Время готовки 4 ч. Ингредиенты 1200 г свежая малина 1200 г сахар 50 г желатин Пищевая ценность порции Калорийность 226 ккал Углеводы 53 г Приготовление 1 Ягоды перебрать, удалить мусор, желательно не мыть, чтобы не было лишней влаги. Но если малина покупная, то лучше ополоснуть в холодной воде и высушить. 2 Малину переложить в кастрюлю, засыпать сахар и оставить на два часа, чтобы ягоды дали сок. 3 Кастрюлю поставить на маленький огонь и довести массу до кипения. Малину необходимо помешивать и варить, пока сахар не растворится полностью. 4 Параллельно нужно развести желатин в воде согласно инструкции на упаковке. 5 Варенье снять с огня, убрать пену, немного остудить и добавить набухший желатин. Размешивать ягодную массу до растворения желатина. 6 Горячее варенье разлить по предварительно стерилизованным банкам и плотно закрыть. Переворачивать банки не нужно, иначе масса может неравномерно загустеть. После остывания варенье можно убрать в холодное место на хранение.

С яблоком Сочетание малины и яблока приглянется тем, кому надоело классическое малиновое варенье. Рецептом поделилась Надежда Любимова. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 300 г свежая малина 250 г яблоки 500 г сахар Пищевая ценность порции Калорийность 189 ккал Углеводы 46 г Приготовление 1 Малину промыть и просушить. Выложить ягоды в кастрюлю с толстым дном и добавить к ним сахар. Перемешать. 2 Яблоки очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками. Добавить их к малине и поставить кастрюлю на средний огонь. Проварить пять минут и выключить. Оставить под крышкой на 30 минут. Затем вновь поставить на огонь и варить еще полчаса. 3 Перелить варенье в стерилизованные банки и плотно закрыть.

С целыми ягодами Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 20 мин. Время готовки 5 ч. Ингредиенты 1000 г свежая малина 1500 г сахар 700 г вода Пищевая ценность порции Калорийность 273 ккал Углеводы 70 г Приготовление 1 Ягоды перебрать, очистить, осторожно промыть в холодной воде. 2 Приготовить отдельно сироп: смешать сахар с водой в кастрюле и поставить на средний огонь, дождаться закипания и проварить в течение пяти минут. 3 Залить готовым сиропом подготовленные ягоды и оставить на 3,5–4 часа. Не мешать. 4 Малину осторожно достать из сиропа шумовкой или с помощью сита и переложить в отдельную посуду. 5 Получившийся ягодный сироп поставить на средний огонь и варить 20 минут. Малину добавить к сиропу и варить еще 10 минут, периодически снимая пену. 6 Кипящее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать или плотно закрыть крышками. Тару перевернуть вверх дном и накрыть одеялом или теплым пледом. Оставить на ночь. После этого банки можно переносить в место для хранения.

Состав малинового варенья

В состав классического малинового варенья входит множество витаминов , а также макро- и микроэлементов.

Калорийность и пищевая ценность

В 100 г классического малинового варенья: 273 ккал; 0,6 г белка; 0,2 г жиров; 70,4 г углеводов.

Витамины Наименование Значение Витамин B1 0,01 мг Витамин B2 0,04 мг Витамин C 7,4 мг Витамин E 0,5 мг Витамин PP 0,5 мг Витамин A 3 мг Бета-каротин 0,02 мг Витамин B1 0,01 мг