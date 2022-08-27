Как заготовить мяту на зиму дома: лучшие рецепты

Сахар в банке
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мята, 50 г
сахар, 200-250 г
Промыть и просушить листочки.
Шаг 1
Добавить сахара и перемолоть в ступке. Так мята пустит сок, но сахар его сильно не впитает, поэтому получится даже что-то похожее на смузи.
Шаг 2
Можно перемолоть мяту в блендере в течение 1-2 минут так, чтобы остались крохотные кусочки листьев.
Шаг 3
Далее добавить сахар и снова перемолоть.
Шаг 4
Следить, чтобы в массе остались мелкие кусочки сахара и листьев.
Шаг 5
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Чай
Это один из самых распространенных напитков с мятой. Хорошо подойдет обычный зеленый чай без ароматизаторов. Главное — не передержать. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
веточки свежей мяты, 3 шт.
зеленый чай, 2 ч. л.
вода, 400 мл
Предварительно заварной чайник обдать кипятком
Шаг 1
Поместить в чайник мяту и заварку
Шаг 2
Дать настояться в течение 2-3 минут
Шаг 3
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Сироп
Напиток хорошо освежает в жару. Для сиропа можно использовать кроме мяты еще и мед или сахар. Чтобы сироп не получился слишком приторным, рекомендуется добавить несколько капель лимона. https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
листья мяты, 50 г
сахар, 700 г
вода, 600 г
Мяту выложить в кастрюльку и залить кипятком
Шаг 1
Оставить на 40-50 мин.
Шаг 2
Слить настой в чистую посуду и добавить сахар.
Шаг 3
Довести до кипения и после остудить напиток.
Шаг 4
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Мохито
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мята, 5 г
лайм, 20 г
сладкий бесцветный прозрачный газированный напиток
сахар
Мяту сполоснуть, лайм нарезать дольками.
Шаг 1
Выложить ингредиенты в стакан и добавить сахар.
Шаг 2
Толкушкой раздавить компоненты.
Шаг 3
Добавить в стакан лед и налить газированный напиток.
Шаг 4
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
С крыжовником
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пучок мяты, 1 шт.
дольки лимона, 3 шт.
крыжовник, 350 г
сахар, 200 г
Лимон порезать дольками, помыть крыжовник.
Шаг 1
Трехлитровую банку простерилизовать и сложить в нее все компоненты, кроме сахара.
Шаг 2
Залить кипятком, накрыть крышкой и дать настояться 20 минут.
Шаг 3
Затем настой слить в кастрюлю и довести до кипения.
Шаг 4
Вылить обратно в банку и добавить сахар.
Шаг 5
Закатать крышку и оставить в теплом месте до остывания.
Шаг 6
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
С апельсином
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стакан апельсинового сока, 1 шт.
апельсин, 1-2 шт.
пучок свежей мяты, 1 шт.
сахар
стакан газировки, 1 шт.
Апельсины нарезать дольками, листья мяты промыть.
Шаг 1
В стакан положить пару долек апельсина, несколько листьев мяты и сахар.
Шаг 2
Раздавить ингредиенты и добавить лед.
Шаг 3
Влить апельсиновый сок и газировку примерно пополам.
Шаг 4
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Компот
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Напиток
Свежая вишня, 200 г
Сливы, 10 шт.
Абрикосы, 10 шт.
Яблоки, 3 шт.
Мята, пучок, 1 шт.
Сахар
Вода, 4 л
Ягоды и фрукты промыть, удалить косточки и сердцевину в яблоках.
Шаг 1
Выложить все в кастрюлю, залить холодной водой и прокипятить 20 минут.
Шаг 2
Добавить мяту и дать настояться.
Шаг 3
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
С клубникой
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Напиток
Клубника, 500 г
Сахар, 6 стакан
Мята. веточка, 1 шт.
Вода, 3 л
Клубнику промыть, выложить в кастрюлю, залить водой.
Шаг 1
Добавить сахар и прокипятить 5 минут.
Шаг 2
Положить в напиток веточку мяты.
Шаг 3
Накрыть крышкой и дать настояться 30 мин.
Шаг 4
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Со смородиной
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Напиток
Красная смородина, 200 г
Мята, веточка, 1 шт.
Сахар, 3 ст. л.
Вода, 800 мл
Промыть ягоды и мяту, простерилизовать банку.
Шаг 1
Затем переложить в нее смородину вместе с мятой.
Шаг 2
Залить крутым кипятком ингредиенты, накрыть крышкой, оставить на 10 мин.
Шаг 3
Перелить настой в кастрюлю, добавить сахар и прокипятить 1 мин.
Шаг 4
Перелить в банку, закрутить крышкой и оставить в теплом месте на сутки.
Шаг 5
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Варенье
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Десерт
Мята, 500 г
Сахар, 1,2 кг
Лимонная кислота, 1 ч. л.
Вода, 1 стакан
Промытые и просушенные листья мяты выложить слоями в эмалированную кастрюлю и пересыпать двумя стаканами сахара.
Шаг 1
Развести лимонную кислоту в небольшом количестве воды и добавить к ингредиентам.
Шаг 2
Встряхнуть кастрюлю и оставить на 5-6 часов.
Шаг 3
Добавить в сотейник воду и оставшуюся часть сахара.
Шаг 4
Подогреть, чтобы сахар растворился, а масса немного загустела.
Шаг 5
Остудить сироп, добавить в настой с мятой, оставить массу на 6 часов.
Шаг 6
Затем проварить 7 мин и разлить по банкам.
Шаг 7
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
С лимоном
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Десерт
Мята, 150 г
Сахар, 300 г
Лимон, 1 шт.
Вода, 300 мл
Мелко нарезанную мяту и лимон дольками выложить в кастрюлю, добавить воду.
Шаг 1
Прокипятить 15 мин, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 12 ч.
Шаг 2
Затем в процеженную жидкость поместить мяту и лимон, проварить еще 15 мин.
Шаг 3
Разлить варенье по стерилизованным банкам и закрутить крышками.
Шаг 4
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
С вишней
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Десерт
Сахар, 500 г
Вишня, 2 кг
Мята. веточка, 2 шт.
Из вишен удалить косточки, положить в кастрюлю засыпать сахаром и оставить на 30 мин.
Шаг 1
Переставить кастрюлю на огонь и варить до тех пор, пока содержимое не станет жидким.
Шаг 2
Добавить мяту и проварить еще 10 мин. Настаивать 3 часа, снова вскипятить и проварить 10 мин.
Шаг 3
Разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.
Шаг 4
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Желе
Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму... РИА Новости, 27.08.2022 https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811095932_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_fd20abc49a6af272137bba44d7f2a3ba.jpg
2022-08-27T08:46
2022-08-27T08:46
2
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Десерт
Желатин, 10 г
Мята, 150 г
Сахар, 200 г
Вода, 350 мл
Залить мяту теплой водой и оставить на 20 мин.
Шаг 1
Добавить желатин в теплую воду, растворить и оставить на 20 мин.
Шаг 2
Поставить на огонь, добавить мяту с водой и проварить 5 мин.
Шаг 3
Разлить по формам, остудить и отправить в холодильник.
Шаг 4
простые рецепты, растения, еда, продукты, кулинария
Как заготовить мяту на зиму дома: лучшие рецепты
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму. Какправильно заготовитьмяту в банке или пакетах, рецепты и правила — в материале РИА Новости.
Мята не только придает напиткам и блюдам приятный аромат, но и обладает лечебным эффектом. Врачи рекомендуют пить чаи на основе этого растения, которое положительно влияет на состояние нервной системы и организма в целом. Также мята оказывает тонизирующий и бактерицидный эффект. Листья растения можно самостоятельно замораживать на зиму.
Как заготовить мяту на зиму
С мятой можно приготовить напиток, чай, желе, сок. Листья растения также используются и наружно - для лечения дерматологических проблем, укрепления волос и борьбы с перхотью.
Чтобы листья сохранили свои целебные свойства, необходимо придерживаться определенных правил.
Лучше всего собирать мяту в июле-августе. В этот период растение собирается цвести или уже покрыто бледно-сиреневыми цветками. Во второй половине лета в мяте накапливается достаточное количества эфирных масел и других полезных веществ.
Рекомендуется собирать листья на двух- или трехлетних растениях в утренние и вечерние часы, когда погода стоит сухая и не жаркая.
Срезать нужно одну треть от стебля, так как нижняя часть жесткая и не подходит для замораживания на зиму. Вместе с тем, до конца сезона растение может дать новые ростки.
После того как растения собраны, их нужно тщательно перебрать, удалить сухие части, помыть под проточной водой и просушить на полотенце.
Мяту можно разделить отдельно на листья либо оставить в первоначальном виде, выложить на дно контейнеров бумажные салфетки, разложить мяту, плотно закрыть крышкой и поместить в морозилку.
Заморозка в морозилке: способы
К самым распространенным способам по заморозке мяты относятся:
1. Заморозка в кубиках льда
Можно использовать стандартные формочки, выложить в них 3-5 листочка мяты и залить водой, после чего поместить в морозилку. Когда вода застынет, все кубики нужно переложить в пакет и оставить в морозилке.
2. Заморозка в пищевой пленке
Нужно разделить растения на пучки или отдельные листья, промыть, обсушить, упаковать в пищевую пленку или поместить в контейнеры или пакеты, убрать в морозилку.
При такой заморозке листья сохраняются дольше и лучше. Лучше всего выбирать небольшие пакеты.
Рецепты в домашних условиях
Мяту можно употреблять в пищу в качестве добавок и напитков, приготовленных различными способами.
Сахар в банке
Ингредиенты
Приготовление
1
Промыть и просушить листочки.
2
Добавить сахара и перемолоть в ступке. Так мята пустит сок, но сахар его сильно не впитает, поэтому получится даже что-то похожее на смузи.
3
Можно перемолоть мяту в блендере в течение 1-2 минут так, чтобы остались крохотные кусочки листьев.
4
Далее добавить сахар и снова перемолоть.
5
Следить, чтобы в массе остались мелкие кусочки сахара и листьев.
Чай
Это один из самых распространенных напитков с мятой. Хорошо подойдет обычный зеленый чай без ароматизаторов. Главное — не передержать.
Ингредиенты
Приготовление
1
Предварительно заварной чайник обдать кипятком
2
Поместить в чайник мяту и заварку
3
Дать настояться в течение 2-3 минут
Сироп
Напиток хорошо освежает в жару. Для сиропа можно использовать кроме мяты еще и мед или сахар. Чтобы сироп не получился слишком приторным, рекомендуется добавить несколько капель лимона.
Ингредиенты
Приготовление
1
Мяту выложить в кастрюльку и залить кипятком
3
Слить настой в чистую посуду и добавить сахар.
4
Довести до кипения и после остудить напиток.
Мохито
Ингредиенты
по вкусу
сладкий бесцветный прозрачный газированный напиток
Приготовление
1
Мяту сполоснуть, лайм нарезать дольками.
2
Выложить ингредиенты в стакан и добавить сахар.
3
Толкушкой раздавить компоненты.
4
Добавить в стакан лед и налить газированный напиток.
С крыжовником
Ингредиенты
Приготовление
1
Лимон порезать дольками, помыть крыжовник.
2
Трехлитровую банку простерилизовать и сложить в нее все компоненты, кроме сахара.
3
Залить кипятком, накрыть крышкой и дать настояться 20 минут.
4
Затем настой слить в кастрюлю и довести до кипения.
5
Вылить обратно в банку и добавить сахар.
6
Закатать крышку и оставить в теплом месте до остывания.
С апельсином
Ингредиенты
1 шт.
стакан апельсинового сока
Приготовление
1
Апельсины нарезать дольками, листья мяты промыть.
2
В стакан положить пару долек апельсина, несколько листьев мяты и сахар.
3
Раздавить ингредиенты и добавить лед.
4
Влить апельсиновый сок и газировку примерно пополам.
Компот
Ингредиенты
Приготовление
1
Ягоды и фрукты промыть, удалить косточки и сердцевину в яблоках.
2
Выложить все в кастрюлю, залить холодной водой и прокипятить 20 минут.
3
Добавить мяту и дать настояться.
С клубникой
Ингредиенты
Приготовление
1
Клубнику промыть, выложить в кастрюлю, залить водой.
2
Добавить сахар и прокипятить 5 минут.
3
Положить в напиток веточку мяты.
4
Накрыть крышкой и дать настояться 30 мин.
Со смородиной
Ингредиенты
Приготовление
1
Промыть ягоды и мяту, простерилизовать банку.
2
Затем переложить в нее смородину вместе с мятой.
3
Залить крутым кипятком ингредиенты, накрыть крышкой, оставить на 10 мин.
4
Перелить настой в кастрюлю, добавить сахар и прокипятить 1 мин.
5
Перелить в банку, закрутить крышкой и оставить в теплом месте на сутки.
Варенье
Ингредиенты
Приготовление
1
Промытые и просушенные листья мяты выложить слоями в эмалированную кастрюлю и пересыпать двумя стаканами сахара.
2
Развести лимонную кислоту в небольшом количестве воды и добавить к ингредиентам.
3
Встряхнуть кастрюлю и оставить на 5-6 часов.
4
Добавить в сотейник воду и оставшуюся часть сахара.
5
Подогреть, чтобы сахар растворился, а масса немного загустела.
6
Остудить сироп, добавить в настой с мятой, оставить массу на 6 часов.
7
Затем проварить 7 мин и разлить по банкам.
Евгений Клопотенко, победитель шоу “Мастершеф”, дает рекомендации по приготовлению варенья из мяты: “Чтобы варенье получилось красивого зеленого цвета, поделюсь секретом его приготовления.
Понадобится шпинат и петрушка, именно эти травы помогут придать варенью зеленый оттенок. Взять их нужно в равных количествах столько же, сколько и мяты, измельчить травы в блендере. Через марлю отжать жидкость из полученной кашицы в сотейник и поставить на огонь. Как только из жидкости начал появляться пар, снять с плиты.
Высыпать 1 кг льда в глубокую миску, накрыть хлопчатобумажным полотенцем так, чтобы оно соприкасалось со льдом, и вылить смесь в середину полотенца. Под воздействием льда из смеси выделится хлорофилл, который и нужно будет добавить в варенье перед тем, как закрывать его в банке”.
С лимоном
Ингредиенты
Приготовление
1
Мелко нарезанную мяту и лимон дольками выложить в кастрюлю, добавить воду.
2
Прокипятить 15 мин, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 12 ч.
3
Затем в процеженную жидкость поместить мяту и лимон, проварить еще 15 мин.
4
Разлить варенье по стерилизованным банкам и закрутить крышками.
С вишней
Ингредиенты
Приготовление
1
Из вишен удалить косточки, положить в кастрюлю засыпать сахаром и оставить на 30 мин.
2
Переставить кастрюлю на огонь и варить до тех пор, пока содержимое не станет жидким.
3
Добавить мяту и проварить еще 10 мин. Настаивать 3 часа, снова вскипятить и проварить 10 мин.
4
Разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.
Желе
Ингредиенты
Приготовление
1
Залить мяту теплой водой и оставить на 20 мин.
2
Добавить желатин в теплую воду, растворить и оставить на 20 мин.
3
Поставить на огонь, добавить мяту с водой и проварить 5 мин.
4
Разлить по формам, остудить и отправить в холодильник.
Как и сколько хранить мяту на зиму
Мяту можно хранить в пищевой пленке, контейнере, вакуумном или обычном пакете. Лучше в морозилку помещать только листья, без веточек. Рекомендуется хранить листья растения не дольше года, так как затем они теряет свои полезные свойства.