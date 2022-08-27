Как заготовить мяту на зиму дома: лучшие рецепты

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Многие запасаются на зиму ягодами, фруктами и зеленью, в том числе мятой. Ее важно заморозить так, чтобы листья сохранили свою первоначальную форму. Какправильно заготовитьмяту в банке или пакетах, рецепты и правила — в материале РИА Новости.

Заготовка мяты на зиму

Мята не только придает напиткам и блюдам приятный аромат, но и обладает лечебным эффектом. Врачи рекомендуют пить чаи на основе этого растения, которое положительно влияет на состояние нервной системы и организма в целом. Также мята оказывает тонизирующий и бактерицидный эффект. Листья растения можно самостоятельно замораживать на зиму.

Как заготовить мяту на зиму

С мятой можно приготовить напиток, чай, желе, сок. Листья растения также используются и наружно - для лечения дерматологических проблем, укрепления волос и борьбы с перхотью.

Чтобы листья сохранили свои целебные свойства, необходимо придерживаться определенных правил.

Когда собирать

Лучше всего собирать мяту в июле-августе. В этот период растение собирается цвести или уже покрыто бледно-сиреневыми цветками. Во второй половине лета в мяте накапливается достаточное количества эфирных масел и других полезных веществ.

Рекомендуется собирать листья на двух- или трехлетних растениях в утренние и вечерние часы, когда погода стоит сухая и не жаркая.

Срезать нужно одну треть от стебля, так как нижняя часть жесткая и не подходит для замораживания на зиму. Вместе с тем, до конца сезона растение может дать новые ростки.

Сушка

После того как растения собраны, их нужно тщательно перебрать, удалить сухие части, помыть под проточной водой и просушить на полотенце.

Мяту можно разделить отдельно на листья либо оставить в первоначальном виде, выложить на дно контейнеров бумажные салфетки, разложить мяту, плотно закрыть крышкой и поместить в морозилку.

Заморозка в морозилке: способы

К самым распространенным способам по заморозке мяты относятся:

1. Заморозка в кубиках льда

Можно использовать стандартные формочки, выложить в них 3-5 листочка мяты и залить водой, после чего поместить в морозилку. Когда вода застынет, все кубики нужно переложить в пакет и оставить в морозилке.

2. Заморозка в пищевой пленке

Нужно разделить растения на пучки или отдельные листья, промыть, обсушить, упаковать в пищевую пленку или поместить в контейнеры или пакеты, убрать в морозилку.

3. Вакуумные пакеты

При такой заморозке листья сохраняются дольше и лучше. Лучше всего выбирать небольшие пакеты.

Рецепты в домашних условиях

Мяту можно употреблять в пищу в качестве добавок и напитков, приготовленных различными способами.

Сахар в банке

Сахар в банке Ингредиенты 50 г мята 200-250 г сахар Приготовление 1 Промыть и просушить листочки. 2 Добавить сахара и перемолоть в ступке. Так мята пустит сок, но сахар его сильно не впитает, поэтому получится даже что-то похожее на смузи. 3 Можно перемолоть мяту в блендере в течение 1-2 минут так, чтобы остались крохотные кусочки листьев. 4 Далее добавить сахар и снова перемолоть. 5 Следить, чтобы в массе остались мелкие кусочки сахара и листьев.

CC0 / freepik / Ингредиенты для коктейля с мятой CC0 / freepik / Ингредиенты для коктейля с мятой

Чай

Чай Это один из самых распространенных напитков с мятой. Хорошо подойдет обычный зеленый чай без ароматизаторов. Главное — не передержать. Ингредиенты 3 шт. веточки свежей мяты 2 ч. л. зеленый чай 400 мл вода Приготовление 1 Предварительно заварной чайник обдать кипятком 2 Поместить в чайник мяту и заварку 3 Дать настояться в течение 2-3 минут

Сироп

Сироп Напиток хорошо освежает в жару. Для сиропа можно использовать кроме мяты еще и мед или сахар. Чтобы сироп не получился слишком приторным, рекомендуется добавить несколько капель лимона. Ингредиенты 50 г листья мяты 700 г сахар 600 г вода Приготовление 1 Мяту выложить в кастрюльку и залить кипятком 2 Оставить на 40-50 мин. 3 Слить настой в чистую посуду и добавить сахар. 4 Довести до кипения и после остудить напиток.

Мохито

Мохито Ингредиенты 5 г мята 20 г лайм по вкусу сладкий бесцветный прозрачный газированный напиток по вкусу сахар Приготовление 1 Мяту сполоснуть, лайм нарезать дольками. 2 Выложить ингредиенты в стакан и добавить сахар. 3 Толкушкой раздавить компоненты. 4 Добавить в стакан лед и налить газированный напиток.

С крыжовником Ингредиенты 1 шт. пучок мяты 3 шт. дольки лимона 350 г крыжовник 200 г сахар Приготовление 1 Лимон порезать дольками, помыть крыжовник. 2 Трехлитровую банку простерилизовать и сложить в нее все компоненты, кроме сахара. 3 Залить кипятком, накрыть крышкой и дать настояться 20 минут. 4 Затем настой слить в кастрюлю и довести до кипения. 5 Вылить обратно в банку и добавить сахар. 6 Закатать крышку и оставить в теплом месте до остывания.

С апельсином Ингредиенты 1 шт. стакан апельсинового сока 1-2 шт. апельсин 1 шт. пучок свежей мяты по вкусу сахар 1 шт. стакан газировки Приготовление 1 Апельсины нарезать дольками, листья мяты промыть. 2 В стакан положить пару долек апельсина, несколько листьев мяты и сахар. 3 Раздавить ингредиенты и добавить лед. 4 Влить апельсиновый сок и газировку примерно пополам.

CC0 / jcomp / Чай с мятой CC0 / jcomp / Чай с мятой

Компот

Компот Категория Напиток Сложность Легко Ингредиенты 200 г Свежая вишня 10 шт. Сливы 10 шт. Абрикосы 3 шт. Яблоки 1 шт. Мята, пучок по вкусу Сахар 4 л Вода Приготовление 1 Ягоды и фрукты промыть, удалить косточки и сердцевину в яблоках. 2 Выложить все в кастрюлю, залить холодной водой и прокипятить 20 минут. 3 Добавить мяту и дать настояться.

С клубникой Категория Напиток Сложность Легко Ингредиенты 500 г Клубника 6 стакан Сахар 1 шт. Мята. веточка 3 л Вода Приготовление 1 Клубнику промыть, выложить в кастрюлю, залить водой. 2 Добавить сахар и прокипятить 5 минут. 3 Положить в напиток веточку мяты. 4 Накрыть крышкой и дать настояться 30 мин.

Со смородиной Категория Напиток Сложность Легко Ингредиенты 200 г Красная смородина 1 шт. Мята, веточка 3 ст. л. Сахар 800 мл Вода Приготовление 1 Промыть ягоды и мяту, простерилизовать банку. 2 Затем переложить в нее смородину вместе с мятой. 3 Залить крутым кипятком ингредиенты, накрыть крышкой, оставить на 10 мин. 4 Перелить настой в кастрюлю, добавить сахар и прокипятить 1 мин. 5 Перелить в банку, закрутить крышкой и оставить в теплом месте на сутки.

Варенье

Варенье Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 500 г Мята 1,2 кг Сахар 1 ч. л. Лимонная кислота 1 стакан Вода Приготовление 1 Промытые и просушенные листья мяты выложить слоями в эмалированную кастрюлю и пересыпать двумя стаканами сахара. 2 Развести лимонную кислоту в небольшом количестве воды и добавить к ингредиентам. 3 Встряхнуть кастрюлю и оставить на 5-6 часов. 4 Добавить в сотейник воду и оставшуюся часть сахара. 5 Подогреть, чтобы сахар растворился, а масса немного загустела. 6 Остудить сироп, добавить в настой с мятой, оставить массу на 6 часов. 7 Затем проварить 7 мин и разлить по банкам.

Евгений Клопотенко, победитель шоу “Мастершеф”, дает рекомендации по приготовлению варенья из мяты: “Чтобы варенье получилось красивого зеленого цвета, поделюсь секретом его приготовления.

Понадобится шпинат и петрушка, именно эти травы помогут придать варенью зеленый оттенок. Взять их нужно в равных количествах столько же, сколько и мяты, измельчить травы в блендере. Через марлю отжать жидкость из полученной кашицы в сотейник и поставить на огонь. Как только из жидкости начал появляться пар, снять с плиты.

Высыпать 1 кг льда в глубокую миску, накрыть хлопчатобумажным полотенцем так, чтобы оно соприкасалось со льдом, и вылить смесь в середину полотенца. Под воздействием льда из смеси выделится хлорофилл, который и нужно будет добавить в варенье перед тем, как закрывать его в банке”.

С лимоном Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 150 г Мята 300 г Сахар 1 шт. Лимон 300 мл Вода Приготовление 1 Мелко нарезанную мяту и лимон дольками выложить в кастрюлю, добавить воду. 2 Прокипятить 15 мин, снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 12 ч. 3 Затем в процеженную жидкость поместить мяту и лимон, проварить еще 15 мин. 4 Разлить варенье по стерилизованным банкам и закрутить крышками.

С вишней Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 500 г Сахар 2 кг Вишня 2 шт. Мята. веточка Приготовление 1 Из вишен удалить косточки, положить в кастрюлю засыпать сахаром и оставить на 30 мин. 2 Переставить кастрюлю на огонь и варить до тех пор, пока содержимое не станет жидким. 3 Добавить мяту и проварить еще 10 мин. Настаивать 3 часа, снова вскипятить и проварить 10 мин. 4 Разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

CC0 / stockking / Сушеная мята CC0 / stockking / Сушеная мята

Желе

Желе Категория Десерт Сложность Средне Ингредиенты 10 г Желатин 150 г Мята 200 г Сахар 350 мл Вода Приготовление 1 Залить мяту теплой водой и оставить на 20 мин. 2 Добавить желатин в теплую воду, растворить и оставить на 20 мин. 3 Поставить на огонь, добавить мяту с водой и проварить 5 мин. 4 Разлить по формам, остудить и отправить в холодильник.

Как и сколько хранить мяту на зиму