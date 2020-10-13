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Малышева перечислила "убийственные" продукты
Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала назвала "убийственную для человека" еду, которая может привести к тромбозу. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:09
2020-10-13T17:46
елена малышева
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущая и врач <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в эфире <a href="https://www.youtube.com/watch?v=olmIDnpny_Q" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> назвала "убийственную для человека" еду, которая может привести к тромбозу.Этот недуг грозит пожилым людям, тем, кто страдает варикозом, ведет сидячий образ жизни и тем, у кого есть заболевания сердца. Кроме того, в зоне риска находятся люди, принимающие антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь.Малышева отметила, что некоторые продукты полностью уничтожают действие таких лекарств.К ним относятся петрушка, шпинат и базилик, которые содержат витамин K — он помогает свертыванию крови и способствует заживлению ран. Когда тромбы образуются в сосудах и не растворяются, то это может привести к фатальным последствиям. От этих продуктов следует отказаться людям из группы риска. Петрушка, как пояснила Малышева, является абсолютным чемпионом по содержанию витамина K — в ста граммах содержится 20 суточных доз этого витамина. Киви, который богат витамином E, снижает способность тромбоцитов склеиваться. Больше количество этого витамина содержится и в миндале. Куркума также способствует снижению риска образования тромбов.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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елена малышева, здоровье, общество

Малышева перечислила "убийственные" продукты

17:09 13.10.2020 (обновлено: 17:46 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала назвала "убийственную для человека" еду, которая может привести к тромбозу.
Этот недуг грозит пожилым людям, тем, кто страдает варикозом, ведет сидячий образ жизни и тем, у кого есть заболевания сердца. Кроме того, в зоне риска находятся люди, принимающие антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь.
Малышева отметила, что некоторые продукты полностью уничтожают действие таких лекарств.
К ним относятся петрушка, шпинат и базилик, которые содержат витамин K — он помогает свертыванию крови и способствует заживлению ран. Когда тромбы образуются в сосудах и не растворяются, то это может привести к фатальным последствиям. От этих продуктов следует отказаться людям из группы риска. Петрушка, как пояснила Малышева, является абсолютным чемпионом по содержанию витамина K — в ста граммах содержится 20 суточных доз этого витамина.
Киви, который богат витамином E, снижает способность тромбоцитов склеиваться. Больше количество этого витамина содержится и в миндале. Куркума также способствует снижению риска образования тромбов.
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