https://ria.ru/20201013/produkty-1579606666.html

Малышева перечислила "убийственные" продукты

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире Первого канала назвала "убийственную для человека" еду, которая может привести к тромбозу. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:09

2020-10-13T17:09

2020-10-13T17:46

елена малышева

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущая и врач <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> в эфире <a href="https://www.youtube.com/watch?v=olmIDnpny_Q" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> назвала "убийственную для человека" еду, которая может привести к тромбозу.Этот недуг грозит пожилым людям, тем, кто страдает варикозом, ведет сидячий образ жизни и тем, у кого есть заболевания сердца. Кроме того, в зоне риска находятся люди, принимающие антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь.Малышева отметила, что некоторые продукты полностью уничтожают действие таких лекарств.К ним относятся петрушка, шпинат и базилик, которые содержат витамин K — он помогает свертыванию крови и способствует заживлению ран. Когда тромбы образуются в сосудах и не растворяются, то это может привести к фатальным последствиям. От этих продуктов следует отказаться людям из группы риска. Петрушка, как пояснила Малышева, является абсолютным чемпионом по содержанию витамина K — в ста граммах содержится 20 суточных доз этого витамина. Киви, который богат витамином E, снижает способность тромбоцитов склеиваться. Больше количество этого витамина содержится и в миндале. Куркума также способствует снижению риска образования тромбов.

https://ria.ru/20200928/insult-1577860917.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, здоровье, общество