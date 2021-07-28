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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html
Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
Тромбоз, одно из распространённых осложнений COVID-19, несет дополнительные риски для жизни пациентов, люди к нему предрасположены, в первую очередь,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T05:08
2021-07-28T05:08
распространение коронавируса
андрей поздняков
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тромбоз, одно из распространённых осложнений COVID-19, несет дополнительные риски для жизни пациентов, люди к нему предрасположены, в первую очередь, генетически, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков.Он пояснил, что одна из клеток, благоприятных для размножения вируса SARS-COV-2 - эндотелий: пласт клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови."Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб", - сказал врач.При этом генетическая предрасположенность к тромбозу совсем не обусловлена наличием аналогичного заболевания у ближайших родственников, и она практически не проявляется в обычной жизни. "К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены", - заметил Поздняков.С точки зрения гендерной составляющей более склонны к тромбообразованию женщины, которые принимают оральные контрацептивы. На склонность к повышенному тромбообразованию, продолжил врач, могут влиять и эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания. "Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений", - сообщил он.Отвечая на вопрос, может ли вакцинация повысить риск тромбоза, Поздняков сказал: "Что касается вакцинации от COVID-19, у "Спутника V" в официальных источниках не отмечено риска тромбозов".
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андрей поздняков, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
05:08 28.07.2021
 
Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

Главврач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Тромбоз, одно из распространённых осложнений COVID-19, несет дополнительные риски для жизни пациентов, люди к нему предрасположены, в первую очередь, генетически, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков.
"В первую очередь - это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало", - сказал Поздняков.
Он пояснил, что одна из клеток, благоприятных для размножения вируса SARS-COV-2 - эндотелий: пласт клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови.
"Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб", - сказал врач.
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При этом генетическая предрасположенность к тромбозу совсем не обусловлена наличием аналогичного заболевания у ближайших родственников, и она практически не проявляется в обычной жизни. "К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены", - заметил Поздняков.
С точки зрения гендерной составляющей более склонны к тромбообразованию женщины, которые принимают оральные контрацептивы. На склонность к повышенному тромбообразованию, продолжил врач, могут влиять и эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания. "Именно поэтому COVID-19 крайне неприятен для людей с сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, у них очень сильно меняется свертываемость крови и погибают они чаще всего от тромботических осложнений", - сообщил он.
Отвечая на вопрос, может ли вакцинация повысить риск тромбоза, Поздняков сказал: "Что касается вакцинации от COVID-19, у "Спутника V" в официальных источниках не отмечено риска тромбозов".
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