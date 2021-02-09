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Эозинофилы: о чем говорит повышение уровня клеток-"чистильщиков" в крови
Эозинофилы: о чем говорит повышение уровня клеток-"чистильщиков" в крови
Эозинофилы — это разновидность лейкоцитов, рост или снижение количества которых может сигнализировать о различных заболеваниях. Как и когда проверять их число — РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:03
2021-02-09T18:03
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Эозинофилы — это разновидность лейкоцитов, рост или снижение количества которых может сигнализировать о различных заболеваниях. Как и когда проверять их число — в материале РИА Новости.В медицине эозинофилы — это один из видов белых клеток крови — лейкоцитов. Они формируются в костном мозге и попадают откуда в кровоток. Рост их числа наблюдается при паразитарных и аллергических заболеваниях, и ряде других состояний, которые требуют полноценного обследования и лечения. Эозинофилы нередко называют клетками-чистильщиками. Они считаются наиболее чувствительными к паразитарным инфекциям и патологическим бактериям. Эозинофилия не является самостоятельным заболеванием, но может быть признаком ряда патологий. Чтобы ее диагностировать, нужно обратиться к терапевту, а в случае с ребенком — к педиатру, который после опроса и осмотра сможет направить на прием к узкопрофильному специалисту. Тот, в свою очередь, назначит сдачу биоматериалов (крови, слизи из носа, мокроты) на анализ.Только лабораторное исследование может выявить эозинофилию, то есть абсолютное или относительное повышение числа эозинофилов.Анализ крови на эозинофилы: показания, расшифровкаВ аллергологии подсчет эозинофилов не всегда нужен и информативен, так как их количество повышается при различных состояниях. Например, при наличии в организме паразитов (лямблиозе, аскаридозе, описторхозе), опухолях, коллагенозах, туберкулезах.Самый простой способ определения количества эозинофилов — общий анализ крови. Расшифровку анализа крови на эозинофилы должен проводить лечащий врач, и согласно выводам назначать лечение.Нормальный уровень клеток в анализеУ взрослых норма эозинофилов в крови составляет 0,4х109/л. Норма у детей несколько выше — до 0,7х109/л. Впрочем, относительно содержания других иммунных клеток нормальное количество эозинофилов у взрослых и детей колеблется в пределах 1-5%.В норме содержание в мазке из носа — менее 10%. В мокроте здорового человека эозинофилы единичны. При патологиях они могут достигать большого количества — до 50-90% от всех лейкоцитов.Причины повышенного показателяСпециалисты выделяют три степени тяжести эозинофилии:Если у пациента повышены эозинофилы — это говорит о наличии какой-либо патологии, из-за которой организм мобилизовал свои защитные ресурсы для борьбы с чужеродными элементами.Причиной могут стать аутоиммунные, аллергическим или инфекционным заболевания (астма, аскаридоз, различные виды онкологии и другие). Причины пониженного показателяКогда эозинофилы у взрослого человека понижены до 0,02*109/л и менее, это значит, что у него развивается абсолютная эозинопения, то есть состояние, при котором в крови количество клеток эозинофилов ниже нормы.Если же число самих эозинофилов у взрослого не изменилось, но уменьшилась их доля в лейкоцитарной формуле до 0-0,5%, то это признак развития относительной эозинопении.Причины, почему количество эозинофилов понизилось или равно 0, могут быть следующие:Подготовка к анализуДля того, чтобы определить достоверное количества эозинофилов в крови, следует знать, что общий анализ крови требует определенной подготовки.Во-первых, забор биоматериала должен проводиться утром: после пробуждения число эозинофилов у здорового человека находится в норме, тогда как вечером и ночью оно обычно возрастает, а течение дня может меняться.Во-вторых, кровь должна быть забрана натощак, поскольку еда провоцирует у человека физиологический лейкоцитоз, то есть повышение уровня лейкоцитов в крови, что также повлияет на результаты исследования.В-третьих, за пару дней до сдачи анализа следует отказаться от сладкой пищи и алкоголя.Если у пациента подозревается аллергия, то исследование должно производиться сразу после возникновения симптоматики и до того, как человек начнет принимать антигистамины. Также при часто возникающем, вероятно аллергическом, насморке назначают исследование мазка на эозинофилы из носа. Перед процессом забора слизи нельзя тщательно и долго высмаркиваться (но и копить слизь в носу тоже не рекомендуется). Не стоит и закапывать в нос назальные капли. Они сделают взятый мазок неинформативным.Кроме того, часто проводится общий анализ мокроты. К нему тоже нужно подготавливаться.Забор биоматериала проводят с утра, так как за ночь в дыхательных путях накапливается наибольшее количество мокроты. Идти на сдачу анализа нужно сразу после возникновения первых симптомов, натощак, и не принимая какие-либо препараты.
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здоровье - общество, кровь, медицина, общество

Эозинофилы: о чем говорит повышение уровня клеток-"чистильщиков" в крови

18:03 09.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Department of Pathology, Calicut Medical College / Micrograph showing eosinophils. Low power view / Cropped imageЭозинофилы
Эозинофилы - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Department of Pathology, Calicut Medical College / Micrograph showing eosinophils. Low power view / Cropped image
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Эозинофилы — это разновидность лейкоцитов, рост или снижение количества которых может сигнализировать о различных заболеваниях. Как и когда проверять их число — в материале РИА Новости.
В медицине эозинофилы — это один из видов белых клеток крови — лейкоцитов. Они формируются в костном мозге и попадают откуда в кровоток. Рост их числа наблюдается при паразитарных и аллергических заболеваниях, и ряде других состояний, которые требуют полноценного обследования и лечения. Эозинофилы нередко называют клетками-чистильщиками. Они считаются наиболее чувствительными к паразитарным инфекциям и патологическим бактериям.
Эозинофилия не является самостоятельным заболеванием, но может быть признаком ряда патологий. Чтобы ее диагностировать, нужно обратиться к терапевту, а в случае с ребенком — к педиатру, который после опроса и осмотра сможет направить на прием к узкопрофильному специалисту. Тот, в свою очередь, назначит сдачу биоматериалов (крови, слизи из носа, мокроты) на анализ.
Только лабораторное исследование может выявить эозинофилию, то есть абсолютное или относительное повышение числа эозинофилов.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач берет анализ крови у пациента
Врач берет анализ крови у пациента - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Врач берет анализ крови у пациента

Анализ крови на эозинофилы: показания, расшифровка

В аллергологии подсчет эозинофилов не всегда нужен и информативен, так как их количество повышается при различных состояниях. Например, при наличии в организме паразитов (лямблиозе, аскаридозе, описторхозе), опухолях, коллагенозах, туберкулезах.
— В настоящее время исходный уровень эозинофилов в крови чаще всего используется в качестве биомаркера для прогнозирования клинической эффективности биологических препаратов для лечения тяжелой бронхиальной астмы. Подсчет абсолютного числа эозинофилов в периферической крови, может указать на эозинофильный фенотип тяжелой бронхиальной астмы, что помогает нам подобрать правильное лечение этой патологии, — рассказала врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологов и клинических иммунологов и Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Анжела Мирзаева.
Самый простой способ определения количества эозинофилов — общий анализ крови.
— В результатах общего анализа крови важно смотреть не процентное содержание эозинофилов, а абсолютное. Бывает, что из-за сгущения крови в процентах эозинофилы повышены. Но при пересчете на абсолютные единицы мы видим норму. Формула для подсчета абсолютного числа эозинофилов в периферической крови: (количество лейкоцитов * 10 в 9 степени) *количество эозинофилов в % * 10, — отметила эксперт.
Расшифровку анализа крови на эозинофилы должен проводить лечащий врач, и согласно выводам назначать лечение.
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Нормальный уровень клеток в анализе

У взрослых норма эозинофилов в крови составляет 0,4х109/л. Норма у детей несколько выше — до 0,7х109/л. Впрочем, относительно содержания других иммунных клеток нормальное количество эозинофилов у взрослых и детей колеблется в пределах 1-5%.
В норме содержание в мазке из носа — менее 10%.
В мокроте здорового человека эозинофилы единичны. При патологиях они могут достигать большого количества — до 50-90% от всех лейкоцитов.

Причины повышенного показателя

Специалисты выделяют три степени тяжести эозинофилии:
  • легкую — концентрация в крови выросла до 10%;
  • умеренную — до 15%;
  • выраженную или тяжелую — более 15%.
Если у пациента повышены эозинофилы — это говорит о наличии какой-либо патологии, из-за которой организм мобилизовал свои защитные ресурсы для борьбы с чужеродными элементами.
Причиной могут стать аутоиммунные, аллергическим или инфекционным заболевания (астма, аскаридоз, различные виды онкологии и другие).
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Причины пониженного показателя

Когда эозинофилы у взрослого человека понижены до 0,02*109/л и менее, это значит, что у него развивается абсолютная эозинопения, то есть состояние, при котором в крови количество клеток эозинофилов ниже нормы.
Если же число самих эозинофилов у взрослого не изменилось, но уменьшилась их доля в лейкоцитарной формуле до 0-0,5%, то это признак развития относительной эозинопении.
Причины, почему количество эозинофилов понизилось или равно 0, могут быть следующие:
  • тяжелые инфекционные болезни с гнойными процессами;
  • панкреатит;
  • интоксикация организма тяжелыми металлами;
  • желчнокаменная болезнь;
  • начальная стадия развития инфаркта миокарда;
  • болезни со стороны щитовидной железы;
  • лейкоз и другие.
— Аллергологи, в свою очередь, на снижение цифр не обращают внимание. Иногда эозинофилы мигрируют в ткани при аллергической острой реакции, потому в крови их может быть мало. Таким образом, для аллерголога большого клинического значения данный показатель не имеет, — подчеркнула Анжела Мирзаева.

Подготовка к анализу

Для того, чтобы определить достоверное количества эозинофилов в крови, следует знать, что общий анализ крови требует определенной подготовки.
Во-первых, забор биоматериала должен проводиться утром: после пробуждения число эозинофилов у здорового человека находится в норме, тогда как вечером и ночью оно обычно возрастает, а течение дня может меняться.
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Во-вторых, кровь должна быть забрана натощак, поскольку еда провоцирует у человека физиологический лейкоцитоз, то есть повышение уровня лейкоцитов в крови, что также повлияет на результаты исследования.
В-третьих, за пару дней до сдачи анализа следует отказаться от сладкой пищи и алкоголя.
Если у пациента подозревается аллергия, то исследование должно производиться сразу после возникновения симптоматики и до того, как человек начнет принимать антигистамины.
Также при часто возникающем, вероятно аллергическом, насморке назначают исследование мазка на эозинофилы из носа. Перед процессом забора слизи нельзя тщательно и долго высмаркиваться (но и копить слизь в носу тоже не рекомендуется). Не стоит и закапывать в нос назальные капли. Они сделают взятый мазок неинформативным.
Кроме того, часто проводится общий анализ мокроты. К нему тоже нужно подготавливаться.
Забор биоматериала проводят с утра, так как за ночь в дыхательных путях накапливается наибольшее количество мокроты. Идти на сдачу анализа нужно сразу после возникновения первых симптомов, натощак, и не принимая какие-либо препараты.
 
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