https://ria.ru/20210209/eozinofily-1596716695.html

Эозинофилы: о чем говорит повышение уровня клеток-"чистильщиков" в крови

Эозинофилы: о чем говорит повышение уровня клеток-"чистильщиков" в крови

Эозинофилы — это разновидность лейкоцитов, рост или снижение количества которых может сигнализировать о различных заболеваниях. Как и когда проверять их число — РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:03

2021-02-09T18:03

2021-02-09T18:03

здоровье - общество

кровь

медицина

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Эозинофилы — это разновидность лейкоцитов, рост или снижение количества которых может сигнализировать о различных заболеваниях. Как и когда проверять их число — в материале РИА Новости.В медицине эозинофилы — это один из видов белых клеток крови — лейкоцитов. Они формируются в костном мозге и попадают откуда в кровоток. Рост их числа наблюдается при паразитарных и аллергических заболеваниях, и ряде других состояний, которые требуют полноценного обследования и лечения. Эозинофилы нередко называют клетками-чистильщиками. Они считаются наиболее чувствительными к паразитарным инфекциям и патологическим бактериям. Эозинофилия не является самостоятельным заболеванием, но может быть признаком ряда патологий. Чтобы ее диагностировать, нужно обратиться к терапевту, а в случае с ребенком — к педиатру, который после опроса и осмотра сможет направить на прием к узкопрофильному специалисту. Тот, в свою очередь, назначит сдачу биоматериалов (крови, слизи из носа, мокроты) на анализ.Только лабораторное исследование может выявить эозинофилию, то есть абсолютное или относительное повышение числа эозинофилов.Анализ крови на эозинофилы: показания, расшифровкаВ аллергологии подсчет эозинофилов не всегда нужен и информативен, так как их количество повышается при различных состояниях. Например, при наличии в организме паразитов (лямблиозе, аскаридозе, описторхозе), опухолях, коллагенозах, туберкулезах.Самый простой способ определения количества эозинофилов — общий анализ крови. Расшифровку анализа крови на эозинофилы должен проводить лечащий врач, и согласно выводам назначать лечение.Нормальный уровень клеток в анализеУ взрослых норма эозинофилов в крови составляет 0,4х109/л. Норма у детей несколько выше — до 0,7х109/л. Впрочем, относительно содержания других иммунных клеток нормальное количество эозинофилов у взрослых и детей колеблется в пределах 1-5%.В норме содержание в мазке из носа — менее 10%. В мокроте здорового человека эозинофилы единичны. При патологиях они могут достигать большого количества — до 50-90% от всех лейкоцитов.Причины повышенного показателяСпециалисты выделяют три степени тяжести эозинофилии:Если у пациента повышены эозинофилы — это говорит о наличии какой-либо патологии, из-за которой организм мобилизовал свои защитные ресурсы для борьбы с чужеродными элементами.Причиной могут стать аутоиммунные, аллергическим или инфекционным заболевания (астма, аскаридоз, различные виды онкологии и другие). Причины пониженного показателяКогда эозинофилы у взрослого человека понижены до 0,02*109/л и менее, это значит, что у него развивается абсолютная эозинопения, то есть состояние, при котором в крови количество клеток эозинофилов ниже нормы.Если же число самих эозинофилов у взрослого не изменилось, но уменьшилась их доля в лейкоцитарной формуле до 0-0,5%, то это признак развития относительной эозинопении.Причины, почему количество эозинофилов понизилось или равно 0, могут быть следующие:Подготовка к анализуДля того, чтобы определить достоверное количества эозинофилов в крови, следует знать, что общий анализ крови требует определенной подготовки.Во-первых, забор биоматериала должен проводиться утром: после пробуждения число эозинофилов у здорового человека находится в норме, тогда как вечером и ночью оно обычно возрастает, а течение дня может меняться.Во-вторых, кровь должна быть забрана натощак, поскольку еда провоцирует у человека физиологический лейкоцитоз, то есть повышение уровня лейкоцитов в крови, что также повлияет на результаты исследования.В-третьих, за пару дней до сдачи анализа следует отказаться от сладкой пищи и алкоголя.Если у пациента подозревается аллергия, то исследование должно производиться сразу после возникновения симптоматики и до того, как человек начнет принимать антигистамины. Также при часто возникающем, вероятно аллергическом, насморке назначают исследование мазка на эозинофилы из носа. Перед процессом забора слизи нельзя тщательно и долго высмаркиваться (но и копить слизь в носу тоже не рекомендуется). Не стоит и закапывать в нос назальные капли. Они сделают взятый мазок неинформативным.Кроме того, часто проводится общий анализ мокроты. К нему тоже нужно подготавливаться.Забор биоматериала проводят с утра, так как за ночь в дыхательных путях накапливается наибольшее количество мокроты. Идти на сдачу анализа нужно сразу после возникновения первых симптомов, натощак, и не принимая какие-либо препараты.

https://ria.ru/20210204/pnevmoniya-1595855006.html

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, кровь, медицина, общество