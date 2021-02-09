Рейтинг@Mail.ru
Архив за 09.02.2021

Латимерия в музее естественной истории в НантеУченые нашли необычные гены у "живого ископаемого"
9 февраля 2021, 23:59
НаукаКанадабиологияэволюциягенетикапалеонтология
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в ВашингтонеЗащита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту
9 февраля 2021, 23:43
В миреСШАДональд ТрампКапитолий
Здание Госдепартамента США в ВашингтонеСША указали на попытки Китая "угрожать соседям"
9 февраля 2021, 23:30
В миреСШАИндияКитайНед Прайс
Вид на Ригу Латвийский экс-министр раскритиковал запрет 16 российских каналов
9 февраля 2021, 23:27
В миреЛатвияРоссия
Прохожий на одной из опустевших улиц ЛондонаВ Британии нашли вызывающую беспокойство мутацию коронавируса
9 февраля 2021, 23:23
Распространение коронавирусаВ миреБристоль (город)ВеликобританияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыВакциныРоссия Коронавирус COVID-19
Мужчина с сигаретойВрач рассказал, как восстановить легкие после курения
9 февраля 2021, 23:05
ОбществоЗдоровье
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом судеПрокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной
9 февраля 2021, 22:34
ПроисшествияМоскваАлексей БаталовГенеральная прокуратура РФРоссияМихаил Цивин (юрист)Наталья Дрожжина (актриса)
Здание парламента Новой ЗеландииВ Новой Зеландии депутата-аборигена выгнали из парламента из-за галстука
9 февраля 2021, 22:26
В миреНовая Зеландия
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич Лукашевич оценил встречу сторонников Навального с представителями НАТО
9 февраля 2021, 22:21
В миреНАТОАлексей Навальный*Александр ЛукашевичФонд борьбы с коррупциейОБСЕ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФВ Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына
9 февраля 2021, 22:18
ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымСимферопольСледственный комитет России (СК РФ)Россия
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАРВооруженные силы ЦАР вернули контроль над городом Буар
9 февраля 2021, 22:16
В миреЦАРБанги
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видеоСтраны Прибалтики и Польша готовят санкции против России из-за Навального
9 февраля 2021, 22:14
В миреШереметьево (аэропорт)ПольшаДмитрий ПесковМИД ЛитвыСергей ЛавровИв РошеМария ЗахароваБалтияРоссия
Защитная маска в руках у женщиныВ Удмуртии отменили обязательный масочный режим
9 февраля 2021, 22:10
Распространение коронавирусаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Здоровье - ОбществоАлександр Бречалов Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
Вакцинация от коронавирусаРоссиян старше 60 лет внесли в приоритетную группу вакцинации от COVID-19
9 февраля 2021, 22:04
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссия Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту МариуполяНа Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море
9 февраля 2021, 22:02
В миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийАзовское мореЧерное мореЧерноморский регионДенис Шмыгаль
Сотрудники ФБР и полицииВ Миннесоте произошла стрельба, есть пострадавшие
9 февраля 2021, 21:56
В миреСШАМиннеаполис
Посетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавирусаСША призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19
9 февраля 2021, 21:52
Распространение коронавирусаВ миреСШАКитайВОЗДональд ТрампНед Прайс Коронавирус COVID-19
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-ЙоркеООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии
9 февраля 2021, 21:49
В миреООНВильнюсЛатвияНТВ (телеканал)Стефан ДюжаррикОБСЕЕлена СуторминаРоссия
Город СтепанакертМежду Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными
9 февраля 2021, 21:30
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахРустам Мурадов
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛавровымЕвросоюз не во всем согласен с США, заявил Боррель
9 февраля 2021, 21:26
В миреСШАИранЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Жозеп БоррельЕвропарламент
