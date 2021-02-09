Вооруженные силы ЦАР вернули контроль над городом Буар
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики вернули контроль над городом Буар, находящимся примерно в 340 километрах от столицы страны Банги, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство.
"Центральноафриканские вооруженные силы и их союзники вернули (контроль) над городом Буар", - приводит агентство слова представителя правительства Анжа-Максима Казаги.
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В начале января агентство сообщило, что повстанческие отряды в ЦАР атаковали город Буар.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР.
Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.
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