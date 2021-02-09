Лукашевич оценил встречу сторонников Навального с представителями НАТО
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Консультации сторонников Алексея Навального с представителями НАТО не являются нормальной практикой для мировой дипломатии, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Онлайн-встреча представителей стран Запада с российскими оппозиционерами прошла в понедельник на базе постпредства Польши при ЕС. В ней по видеосвязи приняли участие руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков и исполнительный директор внесенного Минюстом РФ в список иноагентов ФБК* Владимир Ашурков. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в онлайн-встрече кроме польской стороны участвовали и другие страны ЕС, а также представители НАТО.
"Конечно, нет", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос о том, являются ли консультации сторонников Навального с представителями НАТО нормальной практикой для мировой дипломатии.
"И я хочу напомнить, во-первых, эти люди, которые провоцируют подобные дискуссии - давно не россияне, это такие инструменты, которые не связаны с нашей страной и являются по сути марионеточными факторами, которыми крутят как хотят. Я хочу сказать, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств, признание их суверенитета и ряд других принципов межгосударственного сотрудничества и общения закреплены в Хельсинском заключительном акте. Если это ставится под вопрос, тогда большой вопрос - а что тогда является основой?" - отметил постпред.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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