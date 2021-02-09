https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596748026.html

Лукашевич оценил встречу сторонников Навального с представителями НАТО

Лукашевич оценил встречу сторонников Навального с представителями НАТО

Консультации сторонников Алексея Навального с представителями НАТО не являются нормальной практикой для мировой дипломатии, заявил постпред РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T22:21

2021-02-09T22:21

2021-02-09T22:21

обсе

фонд борьбы с коррупцией

александр лукашевич

алексей навальный

нато

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Консультации сторонников Алексея Навального с представителями НАТО не являются нормальной практикой для мировой дипломатии, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.Онлайн-встреча представителей стран Запада с российскими оппозиционерами прошла в понедельник на базе постпредства Польши при ЕС. В ней по видеосвязи приняли участие руководитель сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков и исполнительный директор внесенного Минюстом РФ в список иноагентов ФБК* Владимир Ашурков. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в онлайн-встрече кроме польской стороны участвовали и другие страны ЕС, а также представители НАТО."Конечно, нет", - сказал Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос о том, являются ли консультации сторонников Навального с представителями НАТО нормальной практикой для мировой дипломатии.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596034166.html

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595910825.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, фонд борьбы с коррупцией, александр лукашевич, алексей навальный, нато, в мире