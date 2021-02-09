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Латвийский экс-министр раскритиковал запрет 16 российских каналов
Латвийский экс-министр раскритиковал запрет 16 российских каналов
Экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский раскритиковал решение Совета по электронным СМИ запретить ретрансляцию в стране 16 российских... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T23:27
2021-02-09T23:27
россия
латвия
в мире
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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский раскритиковал решение Совета по электронным СМИ запретить ретрансляцию в стране 16 российских телеканалов.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic."Почему под разными предлогами прекращают трансляцию российских каналов? Мне трудно поверить официальной версии. Уж слишком целенаправленно. Слишком разные притягиваются причины. Плюс предварительно специально меняется законодательство, с очень явным прицелом", - написал Домбровский в Facebook.Он считает, что в демократических странах с уважением относятся к свободе слова, а подобные запреты недопустимы.Он также отметил, что на русскоязычных жителей Латвии пытаются повесить ярлык, чтобы оправдать действия нарушающие демократические нормы."Как убедить самого себя (и остальной мир), что у "красных линий" нет ничего общего с этнической принадлежностью? Что это просто совпадение такое? Много лет была борьба с "последствиями оккупации". Последние шесть лет рассказывается новая причина "красных линий". Согласно новой линии, русскоязычные Латвии - "путинисты", и виновато в этом "зомбирование" российским телевидением. Потому для спасения латвийских русских необходимо отключить российское телевидение", - написал экс-министр.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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россия, латвия, в мире

Латвийский экс-министр раскритиковал запрет 16 российских каналов

23:27 09.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский раскритиковал решение Совета по электронным СМИ запретить ретрансляцию в стране 16 российских телеканалов.
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.
"Почему под разными предлогами прекращают трансляцию российских каналов? Мне трудно поверить официальной версии. Уж слишком целенаправленно. Слишком разные притягиваются причины. Плюс предварительно специально меняется законодательство, с очень явным прицелом", - написал Домбровский в Facebook.
Он считает, что в демократических странах с уважением относятся к свободе слова, а подобные запреты недопустимы.

"С первого взгляда, все это кажется лишенным смысла. В демократической стране? Уважающей свободу слова? Закрывать телеканалы!? К тому же электорат правящих партий практически не смотрит российские каналы. В основном, их смотрят русскоязычные жители нашей страны. Которыми ни одна называющая себя "латышской" партия никогда серьезно не интересовалась. Преследование российских телеканалов - часть когнитивного диссонанса. На государственном уровне. Ведь с одной стороны, поддерживается вера в то, что с демократией в стране все хорошо, и никакой политической дискриминации нет. Тем более на этнической основе. С другой стороны, вот уже почти 30 лет этнический портрет депутата правящей коалиции неизменен - почти на 100% этнически латыш. Как такое возможно в стране, где 40% населения - этнически нелатыши?! Когнитивный диссонанс", - написал Домбровский.

Он также отметил, что на русскоязычных жителей Латвии пытаются повесить ярлык, чтобы оправдать действия нарушающие демократические нормы.
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"Как убедить самого себя (и остальной мир), что у "красных линий" нет ничего общего с этнической принадлежностью? Что это просто совпадение такое? Много лет была борьба с "последствиями оккупации". Последние шесть лет рассказывается новая причина "красных линий". Согласно новой линии, русскоязычные Латвии - "путинисты", и виновато в этом "зомбирование" российским телевидением. Потому для спасения латвийских русских необходимо отключить российское телевидение", - написал экс-министр.
В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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