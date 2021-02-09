https://ria.ru/20210209/latviya-1596749821.html

Латвийский экс-министр раскритиковал запрет 16 российских каналов

Латвийский экс-министр раскритиковал запрет 16 российских каналов

Экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский раскритиковал решение Совета по электронным СМИ запретить ретрансляцию в стране 16 российских... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T23:27

2021-02-09T23:27

2021-02-09T23:27

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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Экс-министр образования и науки Латвии Вячеслав Домбровский раскритиковал решение Совета по электронным СМИ запретить ретрансляцию в стране 16 российских телеканалов.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic."Почему под разными предлогами прекращают трансляцию российских каналов? Мне трудно поверить официальной версии. Уж слишком целенаправленно. Слишком разные притягиваются причины. Плюс предварительно специально меняется законодательство, с очень явным прицелом", - написал Домбровский в Facebook.Он считает, что в демократических странах с уважением относятся к свободе слова, а подобные запреты недопустимы.Он также отметил, что на русскоязычных жителей Латвии пытаются повесить ярлык, чтобы оправдать действия нарушающие демократические нормы."Как убедить самого себя (и остальной мир), что у "красных линий" нет ничего общего с этнической принадлежностью? Что это просто совпадение такое? Много лет была борьба с "последствиями оккупации". Последние шесть лет рассказывается новая причина "красных линий". Согласно новой линии, русскоязычные Латвии - "путинисты", и виновато в этом "зомбирование" российским телевидением. Потому для спасения латвийских русских необходимо отключить российское телевидение", - написал экс-министр.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html

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