https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html

ООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии

ООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, заявил, что свобода прессы должна... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T21:49

2021-02-09T21:49

2021-02-09T21:49

россия

елена сутормина

обсе

стефан дюжаррик

нтв (телеканал)

латвия

вильнюс

оон

в мире

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ООН, 9 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.Отвечая на вопрос о том, получал ли генсек ООН какие-либо жалобы от российской стороны на этот счет, Дюжаррик сказал на брифинге: "Я не слышал о том, получал ли он какие-либо жалобы, по крайней мере на данный момент, но мы можем проверить".В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, ранее сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210209/latviya-1596743220.html

https://ria.ru/20210208/demarsh-1596585584.html

россия

латвия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена сутормина, обсе, стефан дюжаррик, нтв (телеканал), латвия, вильнюс, оон, в мире