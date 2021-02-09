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ООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии
ООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, заявил, что свобода прессы должна... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:49
2021-02-09T21:49
россия
елена сутормина
обсе
стефан дюжаррик
нтв (телеканал)
латвия
вильнюс
оон
в мире
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ООН, 9 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.Отвечая на вопрос о том, получал ли генсек ООН какие-либо жалобы от российской стороны на этот счет, Дюжаррик сказал на брифинге: "Я не слышал о том, получал ли он какие-либо жалобы, по крайней мере на данный момент, но мы можем проверить".В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, ранее сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210209/latviya-1596743220.html
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россия, елена сутормина, обсе, стефан дюжаррик, нтв (телеканал), латвия, вильнюс, оон, в мире

ООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии

21:49 09.02.2021
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 9 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии, заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах.
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.
Табличка на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 21:12
Экс-депутат назвал запрет 16 каналов в Латвии "языковым свинством"
Отвечая на вопрос о том, получал ли генсек ООН какие-либо жалобы от российской стороны на этот счет, Дюжаррик сказал на брифинге: "Я не слышал о том, получал ли он какие-либо жалобы, по крайней мере на данный момент, но мы можем проверить".

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должны быть в любой стране", - подчеркнул он.

В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем
Российский фонд мира обратится в ООН и ОБСЕ в связи с закрытием телеканалов РФ в Латвии, ранее сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
РоссияЕлена СуторминаОБСЕСтефан ДюжаррикНТВ (телеканал)ЛатвияВильнюсООНВ мире
 
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