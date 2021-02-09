https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596747318.html

Страны Прибалтики и Польша готовят санкции против России из-за Навального

Страны Прибалтики и Польша готовят санкции против России из-за Навального

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального". РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T22:14

2021-02-09T22:14

2021-02-09T22:14

россия

балтия

мария захарова

ив роше

сергей лавров

мид литвы

дмитрий песков

польша

шереметьево (аэропорт)

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ВИЛЬНЮС, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального".По словам министра, "Литва участвует в этом процессе, ведет переговоры с коллегами как из стран Балтии, так и из Польши, и надеется, что в ближайшем будущем список будет передан в ответственные учреждения Европейского союза и будет согласован на высшем политическом уровне".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

балтия

польша

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россия, балтия, мария захарова, ив роше, сергей лавров, мид литвы, дмитрий песков, польша, шереметьево (аэропорт), в мире