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Страны Прибалтики и Польша готовят санкции против России из-за Навального
Страны Прибалтики и Польша готовят санкции против России из-за Навального
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:14
2021-02-09T22:14
россия
балтия
мария захарова
ив роше
сергей лавров
мид литвы
дмитрий песков
польша
шереметьево (аэропорт)
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ВИЛЬНЮС, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального".По словам министра, "Литва участвует в этом процессе, ведет переговоры с коллегами как из стран Балтии, так и из Польши, и надеется, что в ближайшем будущем список будет передан в ответственные учреждения Европейского союза и будет согласован на высшем политическом уровне".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, балтия, мария захарова, ив роше, сергей лавров, мид литвы, дмитрий песков, польша, шереметьево (аэропорт), в мире

Страны Прибалтики и Польша готовят санкции против России из-за Навального

22:14 09.02.2021
 
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании суда. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Пресс-служба Мосгорсуда
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ВИЛЬНЮС, 9 фев - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального".

"Речь идет о так называемом "списке Навального", фигурантах, которые способствовали аресту, заключению и суду над Навальным, а, возможно, и о заказчиках", - сказал Ландсбергис журналистам после дистанционного обсуждения с президентом Гитанасом Науседа наиболее острых вопросов внешней политики

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По словам министра, "Литва участвует в этом процессе, ведет переговоры с коллегами как из стран Балтии, так и из Польши, и надеется, что в ближайшем будущем список будет передан в ответственные учреждения Европейского союза и будет согласован на высшем политическом уровне".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
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РоссияБалтияМария ЗахароваИв РошеСергей ЛавровМИД ЛитвыДмитрий ПесковПольшаШереметьево (аэропорт)В мире
 
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