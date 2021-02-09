https://ria.ru/20210209/simferopol-1596747820.html
В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына
Житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:18
2021-02-09T22:18
2021-02-09T23:15
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симферополь
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.Установлено, что днем во вторник, 9 февраля, мужчина забрал мальчика из школы, привёл в квартиру и убил его.Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, обстановка в семье. В СК отметили, что будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством. К расследованию обстоятельств трагедии подключилась прокуратура региона.
https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия