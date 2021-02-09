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В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына
Житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:18
2021-02-09T23:15
россия
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
республика крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.Установлено, что днем во вторник, 9 февраля, мужчина забрал мальчика из школы, привёл в квартиру и убил его.Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, обстановка в семье. В СК отметили, что будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством. К расследованию обстоятельств трагедии подключилась прокуратура региона.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия

В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына

22:18 09.02.2021 (обновлено: 23:15 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.
Установлено, что днем во вторник, 9 февраля, мужчина забрал мальчика из школы, привёл в квартиру и убил его.
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"Главным следственным управлением СК по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства 7-летнего ребёнка (п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан его отец", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, обстановка в семье. В СК отметили, что будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством. К расследованию обстоятельств трагедии подключилась прокуратура региона.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СимферопольРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
 
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