https://ria.ru/20210209/simferopol-1596747820.html

В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе мужчину заподозрили в убийстве семилетнего сына

Житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T22:18

2021-02-09T22:18

2021-02-09T23:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

симферополь

республика крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.Установлено, что днем во вторник, 9 февраля, мужчина забрал мальчика из школы, привёл в квартиру и убил его.Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, обстановка в семье. В СК отметили, что будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством. К расследованию обстоятельств трагедии подключилась прокуратура региона.

https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

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россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия