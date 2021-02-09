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В Новой Зеландии депутата-аборигена выгнали из парламента из-за галстука
В Новой Зеландии депутата-аборигена выгнали из парламента из-за галстука
Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука, сообщает газета New... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:26
2021-02-09T22:26
2021-02-09T22:26
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутата парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука, сообщает газета New Zealand Herald.Решение выгнать Вайтити из зала заседаний последовало после ожесточенного спора со спикером палаты представителей Тревором Маллардом по поводу дресс-кода. Депутат во вторник пришел на заседание парламента, использовав традиционное украшение "хей-тики" вместо галстука. Когда он попытался задать вопрос, спикер ответил ему, что вопрос могут задать только парламентарии с галстуком. После нескольких попыток Вайтити высказаться, он был изгнан из зала заседаний.Сам Вайтити заявил, что его выгнали за нежелание следовать западному стилю. "Это заставляет коренное население носить то, что я описывал как колониальную удавку", - сказал он.В прошлом году Вайтити уже получал предупреждения об исключении из парламента из-за отказа носить галстук.Народ маори составлял коренное население Новой Зеландии, известное воинственным нравом и самобытной культурой.
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новая зеландия, в мире
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Депутата парламента Новой Зеландии
Равири Вайтити, представляющего аборигенов маори, выгнали из зала заседания из-за отсутствия галстука, сообщает газета New Zealand Herald
.
Решение выгнать Вайтити из зала заседаний последовало после ожесточенного спора со спикером палаты представителей Тревором Маллардом по поводу дресс-кода. Депутат во вторник пришел на заседание парламента, использовав традиционное украшение "хей-тики" вместо галстука. Когда он попытался задать вопрос, спикер ответил ему, что вопрос могут задать только парламентарии с галстуком. После нескольких попыток Вайтити высказаться, он был изгнан из зала заседаний.
Сам Вайтити заявил, что его выгнали за нежелание следовать западному стилю. "Это заставляет коренное население носить то, что я описывал как колониальную удавку", - сказал он.
В прошлом году Вайтити уже получал предупреждения об исключении из парламента из-за отказа носить галстук.
Народ маори составлял коренное население Новой Зеландии, известное воинственным нравом и самобытной культурой.