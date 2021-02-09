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Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту
Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту
Защитник экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента адвокат Брюс Кастор в начале своего выступления осудил насилие, учиненное участниками штурма... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T23:43
2021-02-09T23:43
капитолий
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Защитник экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента адвокат Брюс Кастор в начале своего выступления осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января.Он также заявил, что, как и многие другие, скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому.По его словам, правоохранительные органы неплохо справляются с поиском таких людей и привлечением их ответственности. Желание найти виноватых – это естественное стремление, добавил адвокат.Потом он некоторое время хвалил сенаторов, превознося веру в них избирателей и гордость людей за своих избранников. И люди ожидают, что сенаторы будут поступать не как велят эмоции или навязывают СМИ, а как правильно, продолжил Кастор.Во вторник сенат обсудит конституционность процесса импичмента как такового после ухода Трампа с президентского поста. Обсуждению этой темы будут посвящены четыре часа, по итогам которых состоится голосование.В случае признания суда над Трампом конституционным процесс импичмента продолжится на следующий день, тогда дело начнут рассматривать по существу. Сенаторы будут обсуждать, можно ли считать действия экс-президента на митинге, после которого толпа взяла штурмом Капитолий, подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство мест, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению.
https://ria.ru/20210207/informatsiya-1596354924.html
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Защита Трампа осудила штурм Капитолия на слушании по импичменту

23:43 09.02.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Защитник экс-президента США Дональда Трампа на процессе импичмента адвокат Брюс Кастор в начале своего выступления осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января.
Он также заявил, что, как и многие другие, скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому.

"Вы никогда не услышите ничего другого от людей, представляющих президента Трампа, кроме как то, что произошедшее 6 января, и штурм, и захват Капитолия, должны быть осуждены самым решительным образом, а ответственные за это люди должны быть преданы суду в полной мере, дозволенной законом", - заявил он.

По его словам, правоохранительные органы неплохо справляются с поиском таких людей и привлечением их ответственности. Желание найти виноватых – это естественное стремление, добавил адвокат.
Потом он некоторое время хвалил сенаторов, превознося веру в них избирателей и гордость людей за своих избранников. И люди ожидают, что сенаторы будут поступать не как велят эмоции или навязывают СМИ, а как правильно, продолжил Кастор.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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Во вторник сенат обсудит конституционность процесса импичмента как такового после ухода Трампа с президентского поста. Обсуждению этой темы будут посвящены четыре часа, по итогам которых состоится голосование.
В случае признания суда над Трампом конституционным процесс импичмента продолжится на следующий день, тогда дело начнут рассматривать по существу. Сенаторы будут обсуждать, можно ли считать действия экс-президента на митинге, после которого толпа взяла штурмом Капитолий, подстрекательством к мятежу. Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.
Ранее палата представителей, где демократам принадлежит большинство мест, вынесла Трампу импичмент по такому обвинению.
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