https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596745682.html
США призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19
США призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19
США ждут от Всемирной организации здравоохранения подробностей о происхождении нового коронавируса, призывают к прозрачности, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:52
2021-02-09T21:52
2021-02-09T21:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нед прайс
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воз
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сша
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. США ждут от Всемирной организации здравоохранения подробностей о происхождении нового коронавируса, призывают к прозрачности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы рассчитываем получить доклад и детали расследования ВОЗ", - сказал Прайс на брифинге.Он напомнил, что США ранее выражали обеспокоенность относительно необходимости "полной транспарентности и предоставления доступа" со стороны властей КНР, и Китай, по мнению США, не обеспечил подобную транспарентность.Прайс отказался комментировать заявления предыдущей администрации Дональда Трампа о том, что вирус мог возникнуть в лаборатории. Эксперты ВОЗ назвали такую возможность крайне маловероятной.
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коронавирус covid-19, нед прайс, дональд трамп, воз, китай, сша, в мире