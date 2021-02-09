https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596745682.html

США призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19

США призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19

США ждут от Всемирной организации здравоохранения подробностей о происхождении нового коронавируса, призывают к прозрачности, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T21:52

2021-02-09T21:52

2021-02-09T21:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

нед прайс

дональд трамп

воз

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. США ждут от Всемирной организации здравоохранения подробностей о происхождении нового коронавируса, призывают к прозрачности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы рассчитываем получить доклад и детали расследования ВОЗ", - сказал Прайс на брифинге.Он напомнил, что США ранее выражали обеспокоенность относительно необходимости "полной транспарентности и предоставления доступа" со стороны властей КНР, и Китай, по мнению США, не обеспечил подобную транспарентность.Прайс отказался комментировать заявления предыдущей администрации Дональда Трампа о том, что вирус мог возникнуть в лаборатории. Эксперты ВОЗ назвали такую возможность крайне маловероятной.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596667803.html

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нед прайс, дональд трамп, воз, китай, сша, в мире