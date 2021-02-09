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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596745682.html
США призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19
США призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19
США ждут от Всемирной организации здравоохранения подробностей о происхождении нового коронавируса, призывают к прозрачности, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:52
2021-02-09T21:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нед прайс
дональд трамп
воз
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. США ждут от Всемирной организации здравоохранения подробностей о происхождении нового коронавируса, призывают к прозрачности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы рассчитываем получить доклад и детали расследования ВОЗ", - сказал Прайс на брифинге.Он напомнил, что США ранее выражали обеспокоенность относительно необходимости "полной транспарентности и предоставления доступа" со стороны властей КНР, и Китай, по мнению США, не обеспечил подобную транспарентность.Прайс отказался комментировать заявления предыдущей администрации Дональда Трампа о том, что вирус мог возникнуть в лаборатории. Эксперты ВОЗ назвали такую возможность крайне маловероятной.
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коронавирус covid-19, нед прайс, дональд трамп, воз, китай, сша, в мире

США призвали ВОЗ к прозрачности в оценке происхождения COVID-19

21:52 09.02.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПосетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса
Посетители выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. США ждут от Всемирной организации здравоохранения подробностей о происхождении нового коронавируса, призывают к прозрачности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы рассчитываем получить доклад и детали расследования ВОЗ", - сказал Прайс на брифинге.

"Важно, чтобы мир узнал как можно больше о наиболее ранней стадии пандемии… чтобы мы могли предотвратить будущие биологические катастрофы", - сказал Прайс.

Он напомнил, что США ранее выражали обеспокоенность относительно необходимости "полной транспарентности и предоставления доступа" со стороны властей КНР, и Китай, по мнению США, не обеспечил подобную транспарентность.
Прайс отказался комментировать заявления предыдущей администрации Дональда Трампа о том, что вирус мог возникнуть в лаборатории. Эксперты ВОЗ назвали такую возможность крайне маловероятной.
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 13:47Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нед ПрайсДональд ТрампВОЗКитайСШАВ мире
 
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