https://ria.ru/20210209/plennye-1596744262.html
Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными
Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными
Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро, заявил командующий российскими миротворцами РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:30
2021-02-09T21:30
2021-02-09T21:30
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 9 фев - РИА Новости. Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро, заявил командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210128/karabakh-1595038264.html
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рустам мурадов, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире