https://ria.ru/20210209/plennye-1596744262.html

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро, заявил командующий российскими миротворцами РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T21:30

2021-02-09T21:30

2021-02-09T21:30

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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АЭРОПОРТ ЭРЕБУНИ (Армения), 9 фев - РИА Новости. Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван - пятеро, заявил командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1595038264.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам мурадов, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире