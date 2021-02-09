https://ria.ru/20210209/batalov-1596748480.html

Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной

Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной

Прокуратура Москвы направила в суд иск в интересах дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T22:34

2021-02-09T22:34

2021-02-09T22:34

наталья дрожжина (актриса)

михаил цивин (юрист)

россия

генеральная прокуратура рф

алексей баталов

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд иск в интересах дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с актрисой Натальей Дрожжиной, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что прокуратура провела проверку по информации о нарушении прав дочери актера Алексея Баталова Марии Баталовой в результате неправомерных действий Натальи Дрожжиной.Сделки Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина с родственниками Баталова ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест.Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных".

https://ria.ru/20201109/drozhzhina-1583674670.html

https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html

https://ria.ru/20201026/batalov-1581588675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), россия, генеральная прокуратура рф, алексей баталов, москва, происшествия