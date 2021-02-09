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Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной
Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной
Прокуратура Москвы направила в суд иск в интересах дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:34
2021-02-09T22:34
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
россия
генеральная прокуратура рф
алексей баталов
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд иск в интересах дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с актрисой Натальей Дрожжиной, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что прокуратура провела проверку по информации о нарушении прав дочери актера Алексея Баталова Марии Баталовой в результате неправомерных действий Натальи Дрожжиной.Сделки Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина с родственниками Баталова ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест.Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных".
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наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), россия, генеральная прокуратура рф, алексей баталов, москва, происшествия

Прокуратура потребовала аннулировать договоры дочери Баталова с Дрожжиной

22:34 09.02.2021
 
© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического судаОбвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© АГН "Москва" / пресс-служба Хамовнического суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд иск в интересах дочери актера Алексея Баталова о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с актрисой Натальей Дрожжиной, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Центрального административного округа Москвы в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок", - говорится в сообщении.

Актриса Наталья Дрожжина - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Отмечается, что прокуратура провела проверку по информации о нарушении прав дочери актера Алексея Баталова Марии Баталовой в результате неправомерных действий Натальи Дрожжиной.

"Установлено, что вдова актера, действовавшая от имени дочери – Марии Баталовой, подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением, предметами которых являются принадлежащие дочери одной трети доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 квадратных метра, расположенная по улице 1-й Самотечный переулок, и нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метра, расположенное по улице Серафимовича. На основании указанных договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости", - отмечается в релизе.

Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 12:02Культура
Названа сумма ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве
Сделки Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина с родственниками Баталова ранее стали поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь артиста лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест.
Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие просило заключить обоих в СИЗО, однако суд ограничился более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных".
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Наталья Дрожжина (актриса)Михаил Цивин (юрист)РоссияГенеральная прокуратура РФАлексей БаталовМоскваПроисшествия
 
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