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На Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море
На Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море
Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T22:02
2021-02-09T22:02
денис шмыгаль
черноморский регион
черное море
азовское море
владимир зеленский
великобритания
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.
https://ria.ru/20201022/bazy-1580966641.html
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денис шмыгаль, черноморский регион, черное море, азовское море, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире

На Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море

22:02 09.02.2021
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина начнет строительство двух военно-морских баз: одну - на Черном море, другую - на Азовском. Это будет сделано в рамках (оборонного - ред.) бюджета, который составил 5,93% ВВП, что является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь. Эта программа запущена", - сказал Шмыгаль в ходе брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.
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Денис ШмыгальЧерноморский регионЧерное мореАзовское мореВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаВ мире
 
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