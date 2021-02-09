https://ria.ru/20210209/ukraina-1596746321.html

На Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море

На Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море

Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T22:02

2021-02-09T22:02

2021-02-09T22:02

денис шмыгаль

черноморский регион

черное море

азовское море

владимир зеленский

великобритания

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.

https://ria.ru/20201022/bazy-1580966641.html

черноморский регион

черное море

азовское море

великобритания

украина

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денис шмыгаль, черноморский регион, черное море, азовское море, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире