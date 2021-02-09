На Украине заявили о помощи Британии в строительстве базы на Черном море
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Великобритания окажет Киеву финансовую помощь для строительства военно-морских баз на Черном и Азовском морях, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина начнет строительство двух военно-морских баз: одну - на Черном море, другую - на Азовском. Это будет сделано в рамках (оборонного - ред.) бюджета, который составил 5,93% ВВП, что является самым большим выделением на оборонные цели в последние годы, и в рамках нашего сотрудничества с Британией, которая оказывает нам финансовую помощь. Эта программа запущена", - сказал Шмыгаль в ходе брифинга по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Раде в октябре 2020 года заявил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз "для защиты Черноморского региона". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о создании Киевом двух военных баз на Черном море будут проанализированы, это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе.
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